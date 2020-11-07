DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

07.11.2020 10:07
DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Bursa'da motosiklet hırsızlığı kameradaBursa'da kimliği belirsiz 2 şüphelinin, bir apartmanın girişindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Bursa'da kimliği belirsiz 2 şüphelinin, bir apartmanın girişindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Yıldız (29), 35 ABP 891 plakalı motosikletini apartmanın girişine park ederek, evine çıktı. Bir süre sonra aşağıya inen Yıldız, motosikletinin park ettiği yerde olmadığını gördü. Bunun üzerine apartmanın güvenlik kameralarını izleyen Yıldız, motosikletinin 2 kişi tarafından çalındığını fark etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin bir süre apartmanın önünde beklediği, apartmana girerek motosikleti dışarıya çıkardıkları ve motosiklete binip uzaklaştığı görülüyor.

İhbar üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şüphelilerin apartmana girişi ve motosikleti çalma anından güvenlik kamera görüntüleri-Motosikletin fotoğrafı

Haber: Abdulselam UĞUR/BURSA,

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Burdur'da 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi BURDUR'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde İran uyruklu yolcunun valizinden 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi. Metamfetaminin, kentte bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Sarik'in de kullanıldığı aramada İran uyruklu F.S.'ye ait kolide piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL civarında olan 1 kilo 165 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Bunun Burdur'da ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olduğu açıklandı.Gözaltına alınan F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Narkotik köpeğinin arama yapmasıUyuşturucu maddeyi bulması

HABER-KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Cezaevinden izinli çıktı, iki günde bir cüzdan, bir de cep telefonu çaldı

ADANA'da cezaevinden izinli çıkan ve durakta beklediği sırada kendisine adres soran bir kadının çantasından cüzdanını çalan Ferman S. (40), çevredeki yunus ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kısa sürede yakalandı. Ferman S.'nin olaydan bir gün önce de sağlık ocağından cep telefonu çaldığı da ortaya çıktı.Olay, 5 Kasım günü akşamüstü saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Kısa süre önce pandemi süreci nedeniyle hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan hükümlü Ferman S., iddiaya göre bir otobüs durağında beklemeye başladı. Bu sırada durağa gelen Zuhal Karaman, Ferman S.'ye adres sordu. Karaman'a adresi tarif ettikten sonra kadının arkasını döndüğü anda çantasından cüzdanını alan Ferman S., olay yerinden uzaklaşmak için hızla yürümeye başladı. Bu sırada olay yerinden geçen Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli yunus ekipleri, Ferman S.'nin kadının çantasından cüzdanı aldığını gördü. Polis ekiplerinin kendisini fark ettiğini anlayan Ferman S., cüzdanı yere atarak kaçmaya başladı. Polis, kovaladığı Ferman S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.CEP TELEFONU DA ÇALMIŞ

Daha önceden 10 suç kaydı bulunduğu tespit edilen ve cezaevinden izinli çıkan Ferman S.'nin olaydan bir gün önce de merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir sağlık ocağından cep telefonu çaldığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ferman S.'ye, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Motosiklet, Burdur, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika


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