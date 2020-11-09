DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Yüzüne tükürüldüğü iddia edilen küçük kızın ailesi, suç duyurusunda bulundu

DİYARBAKIR'da okuldan çıkıp evine giderken tanımadığı maskesiz genç kız tarafından yolu kesilerek yüzüne tükürülen 5'inci sınıfı öğrencisi N.Ş., "Ben onun önünden çekilmeye çalıştım, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım ve korktum, benimle hiç konuşmadı" dedi. Ailesi de, N.Ş.'nin yüzüne tükürdüğü iddia edilen genç kızın koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay, marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. N.Ş.'nin ailesi, tanımadıkları genç kızın koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.

'KORKTUM VE UZAKLAŞTIM'

Demirören Haber Ajansı'nın ulaştığı N.Ş., yaşadığı olayı anlatarak, "Ben o gün okuldan geliyordum. Önüme bir kız çıktı. Ben onun önünden çekilmeye çalışırken, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım, korktum ve onun yanından uzaklaştım. Onu tanımıyorum, daha önce hiç görmedim. Ben çıkmaya çalışıyordum ama o gelip önümü kesti. Yüzüme tükürdü ve gitti. Benimle hiç konuşmadı. Üzüldüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması-N.Ş. ve ailesinin şikayetçi olmak için polis aracıyla gitmesi-N.Ş. ile röp-Güvenlik kamerası görüntüsü- Genç kızın yürüyerek gelmesi-Karşılaştığı kız öğrencinin yüzüne eğilerek tükürmesi-Tüküren kızın yoluna devam etmesi-N.Ş'nin eliyle yüzünü silmesi-N.Ş'nin evine doğru yürüyüp gitmesi-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

===============================

Sahte alışveriş siteleriyle dolandırıcılık yapanlar adliyede

KOCAELİ'de, sahte alışveriş sitelerinde uygun fiyatlarla ürün satma vaadiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alışveriş siteleri kurup, 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapanları takibe aldı. Sahte internet sitelerinde uygun fiyatlardan ürün satma vaadinde bulunarak vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirenlerin evlerine ve iş yerlerine özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın düzenlendi. 29 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve banka kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ile suç geliriyle alındığı değerlendirilen 350 bin TL değerindeki otomobile el konuldu.

Gözaltına alınan 29 kişi, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmaö, "Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılıkö, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlıkö, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamaö suçlamalarıyla bu sabah Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Polisler kasa dolusu evrakları adliyeye taşıdı.