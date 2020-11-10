DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Atatürk özlemle anıldı, vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

BURSA'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni kapsamında, Atatürk Anıtı önünde saat 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Aracından inerek saygı duruşunda bulunan Ramazan Doğru'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bursa'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, anıta çelenk bıraktı. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende, saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında Ramazan Doğru isimli bir kişinin, gözyaşlarını tutamayarak ağladığı görüldü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADIDuygu dolu anlar yaşayan Ramazan Doğru, "Her sene aynı zamanda yaşadığımız şeyler. Çok büyük bir insan Ulu Önder. Bugün varlığımızın yegane sebeplerimizden biri. Bu vesileyle bütün şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hepsini nur içinde yatırsın" dedi.