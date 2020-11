DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Antalya'da yasağa rağmen bu kez müzikli çalgılı düğün yapıldı

İÇİŞLERİ ve Sağlık bakanlıklarının koronavirüs kısıtlamalarına rağmen, Antalya'da müzik sistemi kurup davetlilerin katıldığı düğün yapıldı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sayıları, hem dünyada hem de Türkiye'de hızla artarken, bakanlıkların çıkardığı kısıtlamalar hem bulaşma riskinin önüne geçemiyor, hem de dikkate alınmıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki düğünü sosyal medyada görenler şaşkına döndü. İçişleri Bakanlığı, dün gece 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile cadde ve sokakta sigara içmeyi dahi yasaklarken, düğünleri sadece 1 saat ile sınırlandırmıştı. Manavgat'ta açık alanda yapılan ve davetlilerin de katıldığı düğünde ses, müzik sistemi kurulurken gelin ile damat pistte konuklarla göbek attı. Düğün kamerasının misafirleri görüntülediği düğünde, genç çiftin oynarken maske takmaması dikkat çekti.

Bir davetlinin cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip paylaştığı düğün sosyal medyada, 'Bu kadar bulaşma ve ölüm riski ve yasağa rağmen gerçekten pes' dedirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Davetlilerden, açık alanda pisttenOrg ve saz çalan müzik ekibiGelin ve damadın maskesiz pistte davetlilerle oynarkenDetay

HABER: Ahmet İSTEK-KAMERA: ANTALYA,

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON: İLK TIP DİPLOMASI ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 325 sikke, 18 heykel ile kolye, yüzük ve küpe gibi objeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere, Döşeme ve Pınar mahallelerindeki 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada Antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait olmak üzere 2 bin 325 sikke, 18 heykel, kolye, yüzük, küpe gibi objelerin yanı sıra uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı tespit edilen 1 dizüstü bilgisayar, 1 dinamit lokumu, 1 elektrikli fünye, 1 dijital hassas terazi, 1 ölçekli mercek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

KİLDEN YAPILAN İLK TIP DİPLOMASI İDDİASIGözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde kaçakçılık suçunu kabul etmedikleri ve koleksiyoner olduklarını iddia ettikleri, ayrıca ele geçirilen heykellerden birinin yüzünün deforme olduğu, eğer olmasıydı 30 bin dolara satılabileceği öğrenildi. Bunun yanı sıra eserlerin arasında bir de tarihte kilden yapılan ilk tıp diploması olduğunu öne sürdükleri öğrenildi.Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen eserlerin gerçek olup olmadığı yapılan incelemenin ardından belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Polislerin eve girişleri-Polislerin evde arama yapmaları-Polislerin ele geçirdiği mazemeleri göstermeleri-Sergideki paralardan ve tarihi eserlerden görüntüler-Tarihi eserlerin satılmasında kulandıkları leptoptan görüntü

Haber: Can ÇELİK Kamera: ADANA

Kahramanmaraş'ta kaçak klinik işleten Suriyeli 7 doktor, adliyede

KAHRAMANMARAŞ'ta, açtıkları kaçak kliniklerde kürtaj, diş çekimi ve botoks yaparken, polisin düzenlediği operasyonla 5 milyon liralık ilaçla yakalanan Suriyeli 7 doktor, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Kahramanmaraş'ta, Suriyelilerin açtığı kaçak kliniklere, salı günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. 5 milyon liralık ilacın ele geçirildiği operasyonda Suriyeli 6 doktor, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ederken, operasyonu genişleten ekipler, tespit ettikleri başka kaçak kliniğe daha operasyon düzenleyerek, 1 doktoru daha gözaltına aldı.MUAYENE, DİŞ ÇEKİMİ, KÜRTAJ, BOTOKS VE İLAÇ SATIŞIPolis, baskına karşı güvenlik kamerası da takılan kaçak klinikleri açan H.A., S.A., R.S., R.E., M.E., M.M. ve A.D.'nin muayene dışında diş çekimi, kürtaj ve botoks yapıp, ilaç sattıkları tespit etti. Şüphelilerin emniyetteki sorguları ise tamamlandı. Sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Polis minibüsünün gelişiŞüphelilerin indirilmesiHastaneye alınmalarıDoktor odasına girmeleriŞüphelilerden detayHastaneden çıkarılmalarıMinibüse bindirilmeleriMinibüsün gidişi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Polisin adreslerde arama yapmasıEle geçirilen ilaçlarŞüpheliyle röp.Adreslere operasyon düzenlenmesiŞüphelinin gözaltına alınmasıAramalardan detayİlaçlardan detayGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

Yüksekova'ya sokak hayvanları için 7 bin 500 metrekarelik barınak

KIŞ şartlarının çetin olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, belediye tarafından sokak hayvanları için 7 bin 500 metrekare alan üzerinde hayvan barınağı inşa ediliyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, barınağın yapıldığı köyde incelemelerde bulundu.Yüksekova Belediyesi'nce zorlu kış şartlarının yaşandığı ilçedeki sokak hayvanları için barınak yapılıyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, beraberindeki Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş ile hayvan barınağı inşaatının sürdüğü Suüstü köyünde incelemelerde bulundu.750 HAYVAN KAPASİTELİ OLACAKKaymakam Doğramacı'dan bilgi alan Vali Akbıyık, yapımı devam eden hayvan barınağının, bölgenin örnek projelerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle hayvanlarımızın korunması, yaşatılması ve daha sağlıklı ortamlarda bulunması açısından çok önemli bir hizmet. Daha gelişmiş ve güzel bir Yüksekova için çalışmalar devam ediyor. İlçeye yaptığı güzel hizmetlerinden dolayı kaymakamımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada sokak hayvanları için de barınak yapılıyor. Etrafında sosyal tesisin de olacağı barınakta her türlü veterinerlik hizmeti de verilecek. 7 bin 500 metrekare alan üzerinde yapılan barınak, 750 sokak hayvanına hizmet edebilecek bir kapasiteye sahip olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hayvan barınağı inşaatından detaylar-İşçilerin çalışmasından detaylar-Genel ve detaylar-Vali ve beraberindekilerin ziyareti-Hakkari Valisi Akbıyık'ın açıklaması

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Bitlis, sonbaharda farklı renklere büründü

BİTLİS, sonbahar mevsimi ile birlikte pastel renklere büründü. Sonbahar ile sararan yapraklar, renk cümbüşü ile ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor. Bitlis, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar mevsimi ile birlikte renk cümbüşü ile gelen misafirlere görsel şölen sunuyor. Özellikle ormanlık alanlarda ve köylerde oluşan manzaralar, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Çetin kış mevsimi öncesi son ziyaretçilerini ağırlayan Değirmenaltı köyü, sonbaharla birlikte manzarasıyla dikkat çekiyor.Yılın 7 ayı kar altında kalan köyde yaşayanlar, şimdiden kış hazırlığı yaparken, bölgeye giden fotoğrafçı Şükrü Tontaş, Bitlis ve ilçelerinin her mevsim bir başka güzel olduğunu belirterek, "Bitlis, şu an kışa hazırlanıyor. Bundan sonra çetin ve uzun geçen bir kış sezonumuz olacak. Dolayısıyla sonbaharın son günlerine girdiğimiz bu günlerde gerçekten de doğa renk cümbüşüne bürünmüş durumda. Bizler de fotoğrafçılar ve haberciler olarak bu güzelliği görüntüleyip, takipçilerimize paylaşmak istedik. Bütün insanların Bitlis'in tarihine ve doğal güzelliğini görmeye davet ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Pastel renklere bürünen ağaçlardan detaylarYaprak döken ağaçlardan detay görüntülerVatandaşların doğa gezintilerinden detaylarVatandaşların doğayı fotoğraflamasından detay görüntülerFotoğrafçı Şükrü Tontaş ile röportajGenel vedetaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı EDİRNE'de fırıncılar resmi zam kararı çıkmadan, ekmek fiyatını 2 liraya çıkarttı. Vatandaşlar fiyat artışına tepki gösterirken fırıncı esnafı ise girdi maliyetlerini gerekçe göstererek yaptıkları zammı savundu.Edirne'de geçen cuma günü kentte fırıncılar 210 gramı 1,5 liradan satılan ekmeğin gramını 200'e düşürüp 2 liraya çıkarttı. Kentte ekmeğe zam yapma yetkisi olan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf Odaları Birliği'nin (EDESOB) zam kararı olmamasına rağmen ekmeğin fiyatının arttırılması tepkilere neden oldu. Fırıncılar ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yaptıklarını dile getirdi.'ZAMMIN YASAL DAYANAĞI YOK'EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, Türkiye'de ekmeğe fiyat verecek 2 kurum olduğunu ifade ederek, "Ekmeğe fiyat verecek Türkiye'de 2 kurum var. Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olanlara Ticaret ve Sanayi Odası verir. Esnaf Odaları Birliklerine kayıtlı olan fırınlara da Esnaf Odaları Birliği verir. Yani yasal dayanağı yok. Neye göre yaptılar? Tüketici Koruma Kanunu'na dayandırmışlar. Bunların tarifesi yok. Yazmışlar bir etiket, koymuşlar. 200 gram ekmek 2 liraya diye tarifeleri var mı? Yok. Tarifesizdir o. Kim vermiş? İşte Fırıncılar Derneği. Peki Fırıncılar Derneği'nin zam verme gibi kanuni yetkisi mi var ki vermiş" diye konuştu.'KAFALARINA GÖRE ZAM YAPTILAR'Fırıncıların taleplerini haklı gördüğünü söyleyen Cingöz, "Kaldı ki ben fırıncıları taleplerinde haklı görüyorum. Kendilerine haklı olduklarını söyledim. Ama onların istediği fiyatta Türkiye realitesi uzaktan yakından örtüşmüyor. 'Ben zam vermeyelim' demedim. 'Verelim, makul bir şey verelim' dedim. Ama onlar, 'Biz batarız' dediler. Ben de onlara Türkiye'de satılan ekmek fiyatlarını il il gösterdim. 'Bu arkadaşlar batmıyor da siz nasıl batıyorsunuz?' dedim. Sizin kullandığınız emtiaların aynısını bu fırıncılar da kullanıyor. Kafalarına göre zam yaptılar. Resmi kurumlar tutanak tutuyorlar. Fırsatçılık ve stokçuluk kanuna dayandırılırsa kendilerini yaktılar diyorum. Gramı da düşürmüşler. Gramı düşürmek bana göre çok büyük bir ayıp. Türkiye'de en pahalı satılan ekmeğin kilosu 7 lira 69 kuruş. Sakarya'da. 'Biz yine 8 lira verelim' dedik. Ama kabul etmediler" diye konuştu.'ZAM TALEBİ VAR AMA SÜREÇ DEVAM EDİYOR'ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ise fırıncılardan kendilerine zam talebi geldiğini, fakat henüz prosedürün tamamlanmadan zam yapıldığını ifade etti. Zıpkınkurt, "Cuma günü Edirne fırıncıları 200 gram ekmeği 2 liradan satmaya başladılar ki bu da kilogramı 10 liraya geliyor. Odamızdan fiyat zammı tarifesi talepleri var ancak malum aldığımız zam talep dilekçelerini yetkili kurumlarımızla görüşüyoruz, piyasa araştırması yapıyoruz, girdilerine bakıyoruz ve ondan sonra gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra da meclisimizde bunların yeni fiyat tarifelerine onay veriyoruz. Dolayısıyla bu süreç daha devam ediyor. Ama onlar cuma günü itibariyle 2 liradan satmaya başladılar" dedi.Henüz resmi zam kararı çıkmadığını da hatırlatan Zıpkınkurt, "Resmi karar çıkmadı. Sonuçta tarifenin onaylanması meclis kararına bağlı. haklı talepleri var ama fiyatın kaç lira olacağı konusunda daha kesinleşmiş bir rakam yok" ifadelerini kullandı.Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun da ekmeğe yapılan son zammın yasal dayanağı olmadığını ve kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını söyledi. Altun, 210 gramı 1,5 liraya satılan ekmeğin, 200 grama düşürülüp 2 liradan satılmaya başlanmasıyla ilgili yasaların verdiği imkanları kullanacaklarını söyledi.'BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU'

Emekli öğretmen Hanife Tepe, yapılan zam karşısında çok şaşırdıklarını belirterek, "Ekmek fiyatı pahalı. Ben hiç zam beklemiyordum. Aldığım yerde 2 lira dediler, şaşırdım. Ben emekli öğretmenim, bir de oğlan okutuyorum. Bunu hiç beklemiyordum, bu büyük sürpriz oldu" dedi. Emekli Ömer Oğar ise fiyatın çok yüksek olduğunu belirterek, "Bir ekmek 2 lira olmuş. Bu çok pahalı. Benim şu anda aldığım maaş 570 lira. Bu parayla bu ekmek fiyatına nasıl yetişelim. Ben doğru bulmuyorum. Umarım zammı geri çekerler" diye konuştu.