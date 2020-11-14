DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

14.11.2020 11:25
DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Adana'da 'torbacı' operasyonuna, 8 tutuklamaADANA'da geçtiğimiz günlerde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklanırken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 'torbacı' operasyonuna, 8 tutuklama

ADANA'da geçtiğimiz günlerde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklanırken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretinin engellemesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama kararının ardından da tespit edilen adreslere 10 Kasım günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde, 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 27 adet uyuşturucu hap,  11 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 18 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Emniyetin çektigi operasyon görüntüleri-Polislerin kapıyı kırıp içeride arama yapmaları-Polisin  ele geçirdigi mazemeler -Zanlıların emniyeten çıkışları -Zanlıların polis aracına binmeleri

ADANA,

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Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta

TÜRKİYE'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Karadeniz'de gerçekleştirilecek sondaj faaliyeti için Zonguldak'a ulaştı. Filyos Limanı'nda kule montajı yapılacak 'Kanuni' sondaj faaliyetine 'Sakarya Gaz Sahası'nda başlanacak.'Kanuni' sondaj gemisi, İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprüleri altından geçebilmesi için kule söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Karadeniz'e uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı uğurlama töreniyle Karadeniz'e yola çıkan 'Kanuni', Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Sondaj gemisi, kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri için liman girişinde demirlendi. 'Kanuni' sondaj gemisi ile çalışmaların tamamlanmasının ardından 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlanması hedefleniyor.11 BİN 400 METRE SONDAJ KAPASİTESİ

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Uyuşturucu, Karadeniz, Zonguldak, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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