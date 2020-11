DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Ayda'nın annesi son anlarında da evladı için mücadele etmiş

İZMİR'deki deprem sonrası çöken Rıza Bey Apartmanının enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in, depremde ölen annesi Fidan Gezgin'le ilgili son konuşmaları duygulandırdı. Fidan Gezgin'in çocuğu Ayda Gezgin'e moral vermek için, "Baban bizi gelip kurtaracak, merak etme" dediği öğrenildi.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesindeki binalar gördü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in de bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Ayda Gezgin ise 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazında sağ çıkarıldı. Ayda'nın 8 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin ise işyerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu.

Uğur Gezgin'in babası Uğur Gezgin, DHA'ya yaşadıklarından bahsetti. Zor süreç geçirdiğini belirten Uğur Gezgin, "Süreç geçmek bilmedi. 5 gün boyunca enkaz başında ailemle, dostlarımla beraber bir an önce çıkarılmaları için bekledik ve dua ettik. Elimizden bir şey gelmedi. AFAD, jandarma, özel bireysel ekipler, tüm burada çalışanlardan herkesten Allah razı olsun çok yardımcı oldular. Kendi canlarını hiçe saydılar. Sürekli moral vermeye çalıştılar bize. Evladımı, karımı diğer insanları kurtarmak için elinden geleni yaptılar" dedi. Şu an için ev aradıklarını belirten Gezgin, "Öncelik tabi ev konusu var, ev işi çözülmek üzere zaten evin içine girdiğimiz zaman her şey çorap söküğü gibi gelecek. Sonra psikolojik tedavi sürecimiz var. Ondan sonra normal yaşamımıza mecburen devam etmek zorunda kalacağız" diye konuştu. 'BABAN BİZİ GELİP KURTARACAK MERAK ETME'Kızının eşiyle enkaz altında yaşadığı diyaloğu anlatan anne Gezgin, "'Baban bizi gelip kurtaracak merak etme' diye konuşmuş. Ayda, annesinin geleceğini zannediyor. Eşim ona 'baban bizi gelip kurtaracak merak etme 'imdat' diye bağır' demiş. Enkaz altında bir süre konuşmuşlar. Baba beni kurtardın, annemi de kurtardın mı? Doktorlar tedavi mi ediyor? gibi sorular soruyor" dedi. Açıklamasını sürdüren Uğur Gezgin, hastaneden ayrılışları sürecinde yaşadıklarından da bahsederek, "Çıkarken özellikle hastaneden herkes istedi ki kameralar olsun bakanlar, milletvekilleri şaşalı bir çıkış bekledi ama öyle bir şeyi niye bekler insanlar anlamış değilim. Ben özellikle bütün gazetecilere pazartesi çıkacağımızı söyledim ama ben cumartesi çıkacağımı biliyordum. Çorap konusu çok paylaşıldı. Çocuk enkazdan çıktı ayağında yaralar var. Çok sızlıyordu çorap giydiremedik. Üstüne mont giydirdim sardım sarmaladım. Araba mevzusu oldu arabada arkadaşımın arabası istediler ki çocuk en iyi şekilde evine gitsin sıcak bir şekilde yuvasına kavuşsun" diye konuştu.

Tehlikeli eşya taşımacılığı kamerada

Bursa'da ev eşyalarının balkonlardaki kişilerin yardımıyla elden ele, binanın 2'nci katına taşındığı tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kestel'e bağlı Vani Mehmet Mahallesi Buluş Caddesi'ndeki eve taşınmak isteyen kimliği belirsiz bir kişi, ev eşyalarını bir kamyonetle sokağa getirdi. Eşyalar, 2'nci katta bulunan eve ilginç bir yöntemle taşındı. 2 kişi kamyonetin kasasındaki dolap ve koltuk gibi eşyaları önce 1'inci katın balkonundaki 2 kişiye verdi. Balkondaki kişiler ise aldıkları eşyaları 2'nci katın balkonunda bulunanlara uzattı. Eşyaların tehlikeli şekilde taşınması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sobadan çıkan yangın evi kül etti

fyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tek katlı ev sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Olay, saat 03.30 sıralarında Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün evi sararken durumu fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın 2 saatlik çalışma sonucu bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor

BURSA'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, ormanda annelerini kaybeden 5 yavru ayı getirildi. Bakıcılar tarafından özel sebze ve meyveler ile beslenen yavru ayılarla birlikte merkezdeki toplam ayı sayısı 71'e yükseldi.Karacabey'de, 1994 yılında sokaklarda oynatılan ayıların kurtarılmasına yönelik proje kapsamında kurulan ve günümüzde bakıma muhtaç ayıların bakımının yapıldığı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bu yıl itibarıyla 71 boz ayının bakımı yapılıyor. Kış uykusuna hazırlanan 66 erişkin ayının yanına, geçen hafta annelerini kaybeden 5 yavru ayı getirildi. Genel muayeneleri, merkezde görevli veterinerler tarafından yapılan yavru ayılar, kendileri için oluşturulan özel alana alındı. Bakıcılar, ortalama 8 aylık olan yavru ayıları dikkatle takip edip, meyve ve sebze ile besliyor. Ayılar, karakter ve yaşlarına göre 4 bölümde tutuluyor.Yavru ayılar, 2 yaşından sonra erişkin ayılara ayrılan bölüme alınacak. Ayıların menüsü ise yaza uygun taze meyve ve sebzelerden oluşuyor.

Öte yandan, yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alana kurulu olan ve Türkiye'deki tek Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi olma özelliğine sahip olan tesis, dronla havadan görüntülendi.