DHA YURT BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

AKSOY: YAPTIĞIM HER ŞEY HUKUKA UYGUN

Başkan Aksoy'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilenlerden, aralarında Başkan Serdar Aksoy'un da bulunduğu 23 kişinin işlemleri sürüyor. Diğer 3 kişinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 2 kişinin daha aranmasının sürdüğü kaydedildi. Hakkında 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçları bulunan Serdar Aksoy'un, suçlamaları reddettiği ve "Yaptığım her şey hukuka uygundur" dediği öğrenildi. Yanında bavulla birlikte adliyeye gelen Aksoy, basın mensuplarına yanıt vermedi. Şüphelilerin yakınları da adliye çevresine gelirken, polis güvenlik önlemi aldı.

Hakkında 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçları bulunan Serdar Aksoy'un, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 45 aylığına 37 milyon bedelle 22 çöp kamyonu kiraladığı belirtilirken, uzmanlar ise 22 çöp kamyonunun satın alındığı takdirde yaklaşık 6 milyon TL maliyete sahip olacağını söyledi. Ayrıca söz konusu ihalenin, çöp kamyonları teslim alındıktan 8 gün sonra ve hukuka aykırı yapıldığı iddia edildi. Aksoy'un, belediyeye ait 161 ton hurdayı da kişisel borcunun ödenmesi karşılığında hurda firmasına bedelsiz verdiği ileri sürüldü. Serdar Aksoy'un, belediye iştiraki Meta-Su A.Ş.'de şirket müdürü olduğu ve 'huzur hakkı' adı altında aylık 10 bin TL aldığı da iddialar arasında yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Şüphelilerin adliyeye girişinden görüntüPolislerden görüntüGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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Bolu Dağı'nda sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 yolunun Bolu geçişinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkiilerinde sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. D-100 yolunu kullanan sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak, düşük hızda ilerledi. Sisin öğle saatlerine doğru kalkması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Sis görüntüleri-Araç geçişleri-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Koronadan ölen annesi adına 'hileli vasiyetname' düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Manavgat İcra Müdürlüğü'nden emekli Mustafa Öksüz (60), 24 Eylül'de Covid-19 hastalığından vefat eden annesi Fadime Öksüz (88) adına hile yoluyla 2019 yılında vasiyetname düzenlettirdiği iddiasıyla kardeşi Harun Öksüz, noter başkatibi ve raporu düzenleyen profesör hakkında suç duyurusunda bulundu. Mustafa Öksüz, ayrıca vasiyetnamenin iptalini istedi.

Uzun yıllardır Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve icra müdürlüğünden emekli olan Mustafa Öksüz'ün annesi Fadime Öksüz, geçen 24 Eylül'de Covid-19 tedavisi gördüğü Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Covid-19 tedbirleri nedeniyle görevliler tarafından Konya'da toprağa verilen Fadime Öksüz'ün cenazesine, aralarında Mustafa Öksüz'ün de bulunduğu 2 çocuğu ve kızı ile yakın akrabaları katılamadı. Mustafa Öksüz, ekim ayı başında annesinin vasiyetnamesinin açılma ihbarı üzerine, bir vasiyetname düzenlendiğinden haberdar oldu.

'VASİYETNAME İÇİN HEYET RAPORU GEREKİR'Annesi vefat ettiğinde 88 yaşında olduğunu, vasiyetnamenin düzenlendiği 2019'un Mart ayında ise 87 yaşında olduğunu belirten Mustafa Öksüz, "Annem okuma yazma bilmiyordu ve birçok rahatsızlığı vardı. 2006 yılında kalp krizi geçirdi, ardından açık kalp ameliyatı oldu. Ayrıca kemik erimesi, romatizma, tansiyon, şeker, organ yetmezliği gibi birçok hastalıkla boğuşuyordu ve yürüyemiyordu" dedi. Bu nedenle annesinin vasiyetname düzenlemesi için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden heyet raporu alınması gerektiğini belirten Öksüz, "Ama bir devlet kuruluşunda memur olarak çalışan kardeşim, tanıdığı bir noter başkatibi aracılığıyla, rapor için sadece psikiyatri raporu alınmasını sağlamış ve başkatibin yazısı üzerine arkadaşı olan profesör tarafından vasiyetname düzenleme yeterliliği raporu verilmiş" dedi.Vasiyetnamede hem kendi hakkının yendiğini hem de mal kaçırıldığını anlatan Mustafa Öksüz, "Vasiyetnamede 3 daireden biri kızkardeşim Fatmaana Yalçınkaya'ya, biri erkek kardeşim Harun Öksüz'ün eşi Hatice Öksüz'e, diğer dairenin yarısı bana, yarısı da yeğenim Fadime Yaralı'ya bırakıldığı belirtiliyor. Ayrıca annemin daha önce babamdan kalan emekli maaşıyla birlikte dairelerin yaklaşık 5 bin liraya yakın kira geliri vardı. Yaşlı bir insanın bu paranın tamamını harcaması mümkün değil. Dolayısıyla parasının da olması gerekiyordu. Vasiyetnamede bu paralardan hiç bahsedilmemiş. Kardeşim Harun Öksüz'ün bankaya yatan bu paraları internet bankacılığı kanalıyla kendisinin aldığını düşünüyorum" diye konuştu. Vasiyetnamede annesinin bir daireyi erkek kardeşi Harun Öksüz yerine eşi Hatice Öksüz'e bırakmasının mal kaçırma olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Mustafa Öksüz, "Kardeşimin oğlu sürücü belgesi olmadan babasının otomobiliyle geçtiğimiz yıllarda trafik kazası yaptı ve bir kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Harun Öksüz'ün oğlunun ceza yargılaması bitti ve ceza aldı. Şimdi otomobilin sahibi olduğu için tazminat davası sürüyor. Anladığım kadarıyla bu vasiyetname ile olası bir tazminattan mal kaçırmaya çalışılıyor" dedi.Mustafa Öksüz, vasiyetnamenin iptali ve yasa dışı bir şekilde vasiyetname düzenlenmesi nedeniyle kardeşi Harun Öksüz, noter başkatibi ve raporu düzenleyen profesör hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da sözlerine ekledi.Harun Öksüz ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Mustafa Öksüz'ün salona girmesiAdli evrakları incelemesiRÖP Mustafa ÖksüzMustafa Öksüz'ün annesinin ve babasının fotoğraflarına bakması

HABER-KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Antalya Müzesi'nde kedi kurtarma operasyonu

Arkeolojik eser zenginliği bakımından dünyanın en zengin müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi'nde, tarihi heykellerin bulunduğu alandaki asma kat tavan arasındaki iki yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Önceki gün müze içinde güvenlik görevlilerin sürekli kedi sesi duyması üzerine yapılan incelemede, birçoğu Perge Antik Kenti'nden çıkartılan tarihi 2 bin yılı bulan heykellerin bulunduğu alanın üst kısmından sesin geldiğini belirledi. Nöbetçi müdür eşliğinde güvenlik personeli tarafından bir merdivenle asma tavanın olduğu alandaki kısım açılarak, iki yavru kedi bulundu. Ancak oldukları yerden çıkartılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve müze güvenlik personeli, anneleri tarafından yuva yapılan asma tavan arasındaki iki yavru kediyi çıkardı. Yavru kediler, bir kedi taşıma çantasına konulduktan sonra müzede uygun bir yerde bakıma alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Kedi yavrularının asma tavandaMerdiven ve teşhir salonundan kedilerin saklandığı yere panGörevlinin pisi pisi demesiİtfaiye ekibinin kedileri tavandan çıkarmasıKedi yavrularının taşıma çantasına konmasıMüze tabelası ve dış plan

HABER-KAMERA: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Köy okulunda farkındalık yaratmaya çalışıyor

AKSARAY'ın Ozancık Ortaokulu'nda 5 yıldır öğretmenlik yapan Ayşen Altınok (35), öğrencilerinin sevgisini kazanarak, onlara rol model oluyor. Okulda farkındalık yaratmaya çalışan Altınok, "Köy okulları hayatın tam olarak yaşandığı, öğrenciler ile daha iç içe olabildiğiniz ve kısıtlı imkanlarla çok büyük şeyler başarabildiniz bir yerler olduğunu gösterdik. Okulumuzda Türkiye geneline yayın yapan radyo, meteoroloji istasyonu, sinema ve toplantı solunu, kütüphane gibi birçok alana öğrencilerimizle çok güzel projeler yaparak, hayata geçirdik" dedi.

Ortaköy ilçesi Ozancık Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni 1 çocuk annesi Ayşen Altınok, okulda normal eğitimin yanı sıra öğrencilere farklı alanlarda eğitimler verip, sosyal etkinlikler düzenliyor. Öğrencilerinin dezavantajlı bir ortamda yaşadıkları için daha önce hiç sinemayı gitmeyen öğrencilerinin olduğu belirten Altınok, "Öğrencilerimiz için sinemayı buraya getirdik. Burada öğrencilerimizle birlikte mısır patlatıp, sinema günleri yapıyoruz. Burada öğrencilerimizin çok mutlu olduğunu gördük. Onların yaşına uygun filmlerle belirli dönemlerde sinema etkinliği yapıyoruz. Yine burada anneler ve veliler için çeşitli etkinliklerde yaptık. 14 yıldır Ortaköy ilçesinin köylerinde çalışıyorum. Öğretmenlik mesleğini yaparken, akademik hayatıma da devam ettim. Alanımda yüksek lisans ve doktora yaptım. Köy okullarını çok önemsiyorum. Köy okulları hayatın tam olarak yaşandığı, öğrencilerle daha iç içe olabildiğiniz ve kısıtlı imkanlarla çok büyük şeyler başarabildiniz bir yerler olduğunu kanıtladık. Aksaray'da bu yıl yılın öğretmeni seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

RADYO SAYESİNDE ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİMLERİ GÜÇLENDİAltınok, "Ozancık ve çevresinde bir halk kültürü çalışmasını öğrencilerimizle beraber yaptık. Bu çevrede kullanılan maniler, ninniler, kına türküleri gibi Ozancık ve çevresindeki köylerden esinlenerek bir halk kültürü çalışması yaptık. Özellikle pandemi dönemi bizim için hem bir avantaj, hem de dezavantaj oluşturdu. Okulumuzda bir kütüphanemiz yoktu. Bu dönemde yeni bir kütüphane kurduk. Şu anda yeterli sayıda kitabımız olmasa dahi, çeşitli kurum kuruluşlardan kitaplar topladık. Bu süreçte öğrencilerimiz uzaktan eğitim alırken, gelip okumamızdaki kütüphaneden de faydalanabiliyor. Bilim fuarları kapsamında okulumuzda bir Türkiye geneline internet üzerinden yayın yapan Ozancık radyosunu kurduk. Burada yalnızca bant yayını yapmıyoruz. Öğrencilerimiz canlı yayınlar yaparak, kendilerini ifade edebilme becerisine sahip oldular. Bunun yanında iletişimleri oldukça güçlendi. Bir köyden tüm Türkiye ulaşabileceklerinin farkına vardılar" diye konuştu.

"EN BÜYÜK DESTEKCİM ANNELER VE EŞİM OLDU"

Okularının taşımalı eğitim verdiğini de hatırlatan Altınok, "Buraya 5 köyden 136 öğrencimiz var. Hem bir kadın hem de öğretmen olarak, bana burada kadınların çok büyük destekleri oldu. Kadınlarımız kız çocuklarına örnek olmaktan dolayı ve kız çocuklarını okula devam ettirmesi ve birçok projede kız çocuklarının yer alması sebebi ile benim en büyük destekçim oldular. Bende bir eğitimci ve bir çocuk annesi olarak kız çocuklarının eğitiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Aile hayatımda ise eşimin de bir eğitimci olması benim bu projeleri hayata geçirmemde çok katkısı oldu" dedi.