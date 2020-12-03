DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Evdeki 6 kilo 800 gram metamfetamini 'Aşil' buldu

Adana'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, sofra bezine sarılı 6 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesinde bir evde metamfetamin satıldığı bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan ekipler, narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yaptı. Aşil'in, mutfakta tepki verdiği çekmecede, sofra bezine sarılı halde 6 kilo 800 gram metamfetamin ile yatak minderlerinin arasına saklanmış ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili H.C.E. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen H.C.E., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Narkotik köpek Aşil ile arama yapılmasıAşil'in çekmeceye tepki vermesiEle geçirilen metamfetaminŞüphelinin emniyetten çıkarılması

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

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Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü

AMASYA'da jandarma ekipleri, Doğantepe köyünde 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Doğantepe köyü Üçtepeler mevkisindeki 1'inci derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyon sonucu şüpheliler E.G., S.Ş., R.A.,M.Ö.,H.İ. ve H.O. suçüstü yakalandı. 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, kaçak kazıda kullanılan 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 1 yer altı görüntüleme cihazı, kürek, kazma, balyoz ve manivela demirine el koydu. Sit alanında izinsiz kazı yapan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.