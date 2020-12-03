DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

03.12.2020 10:10
DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Evdeki 6 kilo 800 gram metamfetamini 'Aşil' bulduAdana'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, sofra bezine sarılı 6 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

Evdeki 6 kilo 800 gram metamfetamini 'Aşil' buldu

Adana'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, sofra bezine sarılı 6 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesinde bir evde metamfetamin satıldığı bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan ekipler, narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yaptı. Aşil'in, mutfakta tepki verdiği çekmecede, sofra bezine sarılı halde 6 kilo 800 gram metamfetamin ile yatak minderlerinin arasına saklanmış ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili H.C.E. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen H.C.E., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Narkotik köpek Aşil ile arama yapılmasıAşil'in çekmeceye tepki vermesiEle geçirilen metamfetaminŞüphelinin emniyetten çıkarılması

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

==========================

Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü

AMASYA'da jandarma ekipleri, Doğantepe köyünde 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Doğantepe köyü Üçtepeler mevkisindeki 1'inci derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyon sonucu şüpheliler E.G., S.Ş., R.A.,M.Ö.,H.İ. ve H.O. suçüstü yakalandı. 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, kaçak kazıda kullanılan 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 1 yer altı görüntüleme cihazı, kürek, kazma, balyoz ve manivela demirine el koydu. Sit alanında izinsiz kazı yapan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi 'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı         
09:54
Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu         
09:23
Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi         
09:13
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem         
08:51
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı         
08:18
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi         
19:05
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 10:27:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei