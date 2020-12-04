DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Amerika'dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Kaz Dağları eteklerindeki Muratlar köyünde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Meksikalı Hector Cadena (32) ve Amerikalı Christina Haglund (30) çifti, kiraladıkları tarlayı kendileri ekip kendileri biçiyor. Her ihtiyaçlarını doğadan karşılayan aile, mutluluğun sırrının da doğada olduğunu söylüyor.

Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta Muratlar köyünde 2 yıl önce ev kiralayan 14 yıllık evli Héctor Cadena ve eşi Christina Haglund, çocukları Lucia Cadena Haglund (10), Eva Cadena Haglund (5) ve Sebastián Cadena Haglund (12) ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Evlerinin yakınında kiraladıkları 40 dönüm tarlaya buğday, yulaf ve çeşitli sebzeleri eken aile, sadece doğada buldukları ve ürettikleriyle yaşamlarını sürdürüyor. Türkiye'ye bir dost tavsiyesi ile geldiklerini belirten Amerikalı Christina Haglund, "Aynı zamanda da eşimin medeniyetlere ve medeniyetin başlangıcı olarak gördüğü bu topraklara olan özel ilgisinden kaynaklandı. Sessiz ve sakin bir yer arıyorduk. Buraya geldiğimizde tam istediğimiz gibi bir köy bulduk. Köyün toprakları bolluk ve bereket dolu. Bu köye yerleşmemizin bir diğer sebebi ise Kaz Dağları'nın muhteşem coğrafyasından kaynaklanıyor. Buradaki köylülerden çok şey öğrendik" dedi.

Ülkesinde belgesel çekerek geçimini sağlayan Héctor Cadena da Türkiye'de ise köy yaşamının gerektirdiği işleri yaparak ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Héctor Cadena, Türkiye'ye geldikleri için de mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Héctor Cadena, eşi Christina Haglund ve çocuklarından görüntü.

Ailenin yaşadığı evden görüntü.

Christina Haglund ile röp.

Héctor Cadena ile röp.

Christina Haglund'ın tavuklarla ilgilenmesinden görüntü.

Héctor Cadena'nın odun kesmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

ADANA'da polisin operasyonunda, gümrük kaçağı 98 cep telefonu, 4 bin 330 paket sigara, 75 şişe içki, 125 kilogram tütün ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, iş yeri ve araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 98 cep telefonu, 4 bin 330 paket sigara, 75 şişe içki, 125 kilogram tütün ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.