Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış - Son Dakika

Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış

12.12.2020 10:46
Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış, System.String[]

ANTALYA'da eski sevgilisi Fatma Y.'nin (28) park halindeki otomobilini ateşe vererek yaktığı iddiasıyla tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen A.H.Y.'nin (42), olayın ardından polislere söylediği "Fatma'nın ölümü temiz olmayacak.

ANTALYA'da eski sevgilisi Fatma Y.'nin (28) park halindeki otomobilini ateşe vererek yaktığı iddiasıyla tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen A.H.Y.'nin (42), olayın ardından polislere söylediği "Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine" şeklindeki sözlerinin tutanak altına alındığı ortaya çıktı.

Kepez ilçesinde geçen ay yaşanan olayda, belediye çalışanı A.H.Y., eski sevgilisi Fatma Y.'nin otomobilini, arkadaşı O.T. ile ateşe verip, kaçtı. Fatma Y.'nin şikayetçi olmasının ardından yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'nitelikli kasten mala zarar verme' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan A.H.Y ile O.T.'nn yargılanmasına önceki gün Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklardan A.H.Y., Fatma Y.'nin eski sevgilisi olduğunu, yaktığı aracın kendisinin verdiği parayla alındığını buna karşın zararı karşılayacağını söyledi. O.T. ise A.H.Y'nin baskısı ile aracı yaktığını itiraf ederek, "Ben eylemimden dolayı pişmanım. Zararı karşılamak istiyorum. Ben sanıktan korktuğum için aracı yaktım. Bana 'milletvekiliyim' dedi. Beni ailemle tehdit etti. Bu nedenle yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Fatma Y. de, "Hakim Bey size yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın. Bu adam içeriden çıkarsa beni öldürecek. Can güvenliğim yok" diyerek, eski sevgilisi ile suç ortağının tutuklu kalmasını istedi.Mahkeme, bilirkişi raporunda 70 bin TL olarak belirlenen araçtaki zararın iki sanık tarafından eşit şekilde karşılanmasına karar vererek, A.H.Y ile O.T.'yi tahliye etti.AVUKATI, DHA'YA KONUŞTUDHA'ya konuşan Fatma Y.'nin avukatı Mehmet Çalık, suçun iddianamede belirtildiği gibi mala zarar verme suçu olmadığını öne sürerek, şunları söyledi: "Olay bir eziyet suçu. Çevre güvenliğini tehlikeye atma suçu. Bu konuda savcılık iddianameye hiçbir şey yazmamıştır. Bu kişi hakkında müvekkilimin şikayetine dayalı birçok dosya var. Savcılık sadece mala zarar vermeden dava açıyor. Biz bu iddianameye itiraz ettik. Savcılığın görevi aile koruma kanununu uygulamaktır. Ama bunu uygulamıyor. Tam tersi bizim verdiğimiz dilekçeleri görmezlikten geliyor. Ayrıca bu duruşmada sanığın tahliye edilmemesi için şöyle bir şey söyledim, 'Eğer bu şahıs serbest bırakılırsa, bir ay sonra müvekkilimin öldürüldüğüne dair dosya aynı mahkemeye gelecek'. Müvekkilimi kanun, mahkeme korumazsa kim koruyacak? Bunu Türk milletine kamuoyu önünde soruyorum."Avukat Çalık, Fatma Y.'nin park halindeki otomobilini ateşe vererek yakan A.H.Y.'nin, olayın ardından polislere söylediği, "Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine" sözlerinin tutanak altına alındığını kaydetti.

İki polis memurunun imzaladığı tutanakta, "Mala zarar verme (oto kundaklama) olayını gerçekleştiren ve büromuzca tahkikatı yapılan A.H.Y. isimli şahıs, 22.00 sıralarında Covid-19 testi için aracımız ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü sırada araç içerisinde 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine' ifadesini kullanmış, şahıs daha sonra konu ile ilgili Covid-19 testi yapıldıktan sonra gerekli işlemler için tekrar büromuza intikal ettirilerek söylemiş olduğu ifadeler ile ilgili tutanak tanzim edilmiş olup, imzalanmıştır" denildi.


Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış
Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış
Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış
Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış

Asliye Ceza Mahkemesi, Antalya, Ateşe, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalanan şahıs gazeteciyi tehdit etti: Anam avradım olsun göreceğim seni Kilogram fiyatı pirzolayla yarışıyor! Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'yi geçti Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı         
10:22
Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı         
09:37
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu         
08:50
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı         
07:29
Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi         
01:49
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var         
11:11
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 11:02:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei