DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

16.12.2020 10:24
DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

'Şanslı Muratpaşa' talih kuşunu kovalıyorAntalya'da hayallerine ulaşmak için şans oyunu oynayanlara kazandırdığı ikramiyelerle 'şanslı ilçe' olarak bilinen Muratpaşa'daki Milli Piyango bayilerinde, yılbaşı çekilişi hareketliliği yaşanıyor.

'Şanslı Muratpaşa' talih kuşunu kovalıyor

Antalya'da hayallerine ulaşmak için şans oyunu oynayanlara kazandırdığı ikramiyelerle 'şanslı ilçe' olarak bilinen Muratpaşa'daki Milli Piyango bayilerinde, yılbaşı çekilişi hareketliliği yaşanıyor.

Antalya'da şans oyunlarında son 10 yılda kazandırdığı 37 büyük ikramiye ile talih kuşunu arayanların hayallerine ulaştığı Muratpaşa ilçesinde Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi heyecanı yaşanıyor. Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon liranın sahibini bulacağı yılbaşı özel çekilişi için bilet satın almak isteyenler, bayiler önünde kuyruk oluşturdu. Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı piyango bayilerinde, en çok çeyrek bilet satışı gerçekleştiriliyor.

'TARİHİNİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ'

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletlerinin kentteki 300 civarında bayi tezgahında yerini aldığını belirtti. Biletlere yoğun ilgi olduğunu ve hızla satıldığını vurgulayan Çobanoğlu, "Tarihinin en büyük ikramiyesi veriliyor. Son 6 yılda Antalya'ya 20 büyük ikramiye çıktı. Bu ikramiyeler farklı haftalarda değişik oyunlardan kazanıldı. Muratpaşa şanslı ilçe olarak biliniyor. Büyük ikramiyelerden yılbaşı çekilişlerinde 2017'de 61 milyon kazanılan büyük ikramiye, 2018'de 8 milyon kazanılan ikinci büyük ikramiye, 2019'da 1 milyon kazanılan üçüncü büyük ikramiye Muratpaşa'da satılan Milli Piyango biletlerine çıktı. Yılbaşı çekilişinde de büyük ikramiyenin Muratpaşa'daki bayilerden alınan bilete çıkmasını temenni ediyoruz. Şansımızı sürdürmek istiyoruz. Pandemi kurallarına uygun satışlar yapıyoruz. En çok çeyrek bilet satışı yapıyoruz" diye konuştu.

Sık sık Milli Piyango bileti satın aldığını ve gelenek olarak benimsediği yılbaşı çekilişi için fazla sayıda bilet almayı tercih ettiğini anlatan Ahmet Yılmaz ise şunları söyledi: "Daha önce amorti çok kazandım. Her zaman ikramiye çıkıyor. 2-3 rakamla kaybediyorum. Çıkması dileğiyle bilet satın alıyorum. Köyümdeki arazimin bir bölümünü okul yapılması için bağışladım. Büyük ikramiye çıkarsa okulun ihtiyaçlarını karşılamak için bir bölümünü veririm. İlk biletimi aldım. Yılbaşına kadar daha çok bilet alırım. Çıkarsa da çok mutlu olurum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Milli piyango bayisinden görüntüler Biletlerden yakın planBilet satışının yapılması detayRÖP1: Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan ÇobanoğluMilli piyango biletleri detayRÖP2: Bilet satın alan Ahmet YılmazVatandaşlar detayDetaylar

HABER -KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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'Evsizim' dedi, sığındığı iş yerinin malzemelerini çaldı

MERSİN'de, 'evsizim, işe ve kalacak yere ihtiyacım var' diyerek, bir oto yıkamacıda işe başlayan, geceleri de dükkanda kalan O.N.C. (52), hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği ilk dakikalarda iş yerinin 20 bin TL değerindeki malzemelerini çalıp kaçtı. İhbar üzerine polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık 1 hafta önce, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde oto yıkama dükkanı bulunan D.E. (35) ile tanışan O.N.C., sokaklarda yaşadığını belirterek, hem işe hem de kalacak bir yere ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine D.E. tarafından işe alınan O.N.C., hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 11 Aralık Cuma günü mesai bitiminden sonra dükkanı kilitleyerek uyudu. Cumartesi ve pazar günlerini iş yerinde geçiren O.N.C., kısıtlamanın sona erdiği pazartesi sabahı 06.00 sıralarında, 2 çantaya koyduğu 1 laptop ile araçların kaportasında kullanılan pasta cila ile seramik kaplama malzemeleri alarak kaçtı.Sabah iş yerine geldiğinde yaklaşık 20 bin TL değerindeki malzemelerin yerinde olmadığını gören işletme sahibi D.E., polisi arayarak şikayetçi oldu. Adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, malzemelerin O.N.C. tarafından çalındığını tespit etti. Adana'daki bir otele yerleştiği tespit edilen şüpheli, çalıntı malzemelerle birlikte yakalanıp Mersin'e getirildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Milli Piyango, Muratpaşa, Antalya, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika


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