DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4
18.12.2020 10:54
Diyarbakır'da uçuşlara sis engeliDİYARBAKIR'da dünden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşarken, havalimanında uçak seferleri iptal edildi.
Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
DİYARBAKIR'da dünden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşarken, havalimanında uçak seferleri iptal edildi.
Diyarbakır'da dün sabahtan beri etkisini sürdüren sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin bazı noktalarda 5 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle zor anlar yaşarken hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Diyarbakır Havalimanı'nda dün sabahtan itibaren yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından uçuşlara yeniden başlanacağı belirtildi.
Son Dakika Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor