DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

21.12.2020 10:21
DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Adana'da sokağa ses bombası attılar ADANA'da kimliği belirsiz kişilerce sokağa atılan ses bombasının büyük bir gürültüyle patlaması kısa süreliği paniğe neden oldu.

Adana'da sokağa ses bombası attılar

ADANA'da kimliği belirsiz kişilerce sokağa atılan ses bombasının büyük bir gürültüyle patlaması kısa süreliği paniğe neden oldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13290 Sokak'ta meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, patlamanın sokağa atılan ses bombasından kaynaklandığını tespit etti. Herhangi bir hasara neden neden olmayan patlamanın ardından ekipler, çevreden topladıkları ses bombası parçalarını detaylı inceleme için emniyete götürdü.Ses bombasını atan kişi ya da kişileri yakalamak çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Sokaktan görüntüPolislerden görüntüYerdeki ses bombası parçalarıSokaktaki zırhlı polis araçlarıPolislerin olay yerinde çalışması

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

========================

Arkadaşlarını para için çiftlik evinde alıkoyan 2 şüpheli daha yakalandı

ADANA'da, 3 Aralık'ta, Ahmet A.'yı (31) götürdükleri çiftlik evinde alıkoydukları ve 15 bin TL vermesi için silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle aranan Ali D. (26) ile Nurettin A., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D. ile Nurettin A., tutuklandı.Olay, 3 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup A., Ahmet A.'yı telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi. Daha sonra otomobille Ahmet A.'nın evine giden Yakup A. ile arkadaşları Umut A., Muhammet K. ve Ferhat A., Ahmet A.'yı alarak mahalledeki bir çiftlik evine gitti. Burada bir süre sohbet eden gruptan Yakup A., Ahmet A.'ya, "Sende yüklü miktarda para varmış. Cezaevindeki arkadaşlarımıza göndermek için bize 15 bin TL verö dedi. Ahmet A., parasının olmadığını söyleyince şüpheliler silah gösterip, parayı vermezse kendisini öldüreceklerini söyledi. Bunun üzerine Ahmet A., yanında para olmadığını, eve gidip altın verebileceğini söyledi.Ahmet A. sabah olduğunda Muhammet K. ve Umut A. ile birlikte otomobile binip, evine gitti. Eve girdiğinde durumu babası Zeynel A.'ya (56) anlattı. Zeynel A.'nın ihbarı üzerine eve gelen polisleri gören Muhammet K. ile Umut A., otomobille kaçmak istedi. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde yalnız olmadıklarını söylemesi üzerine çiftlik evine de baskın yapan ekipler, Ferhat A. ile Yakup K.'yi de yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup A., Ferhat A. Muhammet K. ile Umut A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Ali D. ile Nurettin A.'nın da yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adresini tespit eden polis, Ali D. ile Nurettin A.'yı saklandıkları evlerde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali D.'nin, çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'ndeki bir çiftlikteki bekçileri silahla etkisiz hale getirip, ellerini bağladıktan sonra 2 traktör, 1 ton zirai ilaç çalınması olayına karıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D. ile Nurettin A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Patlama, Aralık, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'yı karıştıran esrarengiz ölüm: Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bilim insanı 14'üncü kattan düştü Fenerbahçe, Erol Bulut'la ilgili devre arasına kadar karar almayacak Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Korona mutasyonu haberleriyle yükselişe geçen dolar 7,72'den işlem görüyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Koronadan dolayı nüfusu artan Bodrum'da kuraklık tehlikesi! Yazın susuzluk yaşanabilir Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı         
10:28
Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
10:25
İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri         
10:19
İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü? İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü?         
09:57
Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı         
09:51
Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı         
09:35
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı         
03:45
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 10:43:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei