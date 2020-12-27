DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ merkezde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi. Kentte dün de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 5.3'lük depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ merkezde, saat 09.37'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15,94 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6, merkez üssünü ise Kavaktepe köyü olarak açıkladı.Öte yandan Elazığ'da, dün de Sivrice ilçesi merkezli saat 14.09'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI VE HASAR İHBARI YOKİçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kentte 5.3'lük depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını belirtti. Bakan Soylu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. Meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz" dedi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise deprem sonrası olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtip, sosyal medyadan "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun" mesajını paylaştı.

VALİ YIRIK: OLUMSUZLUK YOKElazığ Valisi Erkaya Yırık da sosyal medya hesabından, deprem nedeniyle şu an için olumsuzluk tespit edilmediğini ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

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HABER: ELAZIĞ, -

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Semt pazarında çantadan 100 TL çalan yaşlı kadın yankesiciye suçüstü

ADANA'da semt pazarında alışveriş yaptığı sırada Bellür A.'nın (57) arkasından yaklaşan Revda E. (70), kadının çantasından 100 TL'yi çalarak kaçmaya çalıştı. Revda E., pazarda devriye görevi yapan polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Revda E., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 100 TL ise Bellür A.'ya teslim edildi.

Olay, 23 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazar alışverişi yapan Bellür A.'nın çantasının açık olduğunu gören bir kişi, kadının arkasından yaklaştı. Şüpheli, bu sırada meyve seçen Bellür A.'nın çantasından 100 TL'yi alarak kaçmaya çalıştı. Semt pazarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelinin, daha önce de aynı pazarda yankesicilik yaptığı belirlenen Revda E. olduğunu belirledi.

Emniyete götürülen Revda E.'nin, ifadesinde, "Pazara alışveriş yapmak için gitmiştim. Portakal aldım, parasını ödemeyi unutunca tezgaha doğru döndüm. O sırada para çaldığımı söylediler. Ben çalmadımö dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Revda E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çaldığı 100 TL ise Bellür A.'ya teslim edildi.