DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp banyoda bıçakladı

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı Kevser El-İsa Hasan'ı (20), kıskançlık nedeniyle balkonda dövüp banyoda belinden ve sırtından bıçaklayarak yaralayan ve polis tarafından gözaltına alınan İmad El-Mansur Muhammet Suphi (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Aralık günü saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Bir süre önce dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Suriye uyruklu Kevser El-İsa Hasan ile İmad El-Mansur Muhammet Suphi'nin, kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edildi. Genç kadının balkona dahi çıkmasını istemediği öne sürülen Suphi, gece saatlerinde Kevser El-İsa Hasan ile yine kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Kevser El-İsa Hasan, balkona çıktı. Bunu gören Suphi, kadını balkonda dövmeye başladı. Kevser El-İsa Hasan'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise bildirdi. Bu sırada Suphi, genç kadını banyoya götürerek, defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İmad El-Mansur Muhammet Suphi'yi gözaltına aldı. Belinden ve sırtından yaralanan Kevser El-İsa Hasan ise sağlık görevlilerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

TUTUKLANDI

Polis merkezine götürülen İmad El-Mansur Muhammet Suphi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kevser El-İsa Hasan'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------Hastane dış görüntüsüYaralı kadının hastaneye getirilmesiOlayın yaşandığı ev

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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9 çocuğu doktor, mühendis, öğretmen ve hemşire olan anne okuma yazma öğreniyor

VAN'ın Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde yaşayan Aslı İmre (60), büyük zorluklarla okuttuğu çocuklarından 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, biri mühendis, biri hemşire ve biri de lisede okuyor. Anne İmre, 10 çocuğundan sonra şimdi de kendisi ilkokul 4'üncü sınıfta okuyan torunu Zeynep İmre'nin yardımıyla okuma yazma öğreniyor. Annesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak binlerce beğeni alan Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, "Annemle gurur duyuyorum. Babamla bizleri zorluklar içerisinde okuttu. Şimdi de kendisi okuma- yazma öğreniyorö dedi.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde yaşayan Celal ve Aslı İmre çifti, büyük zorluklara katlanarak 10 çocuğunu okuttu. Çocuklarının okuması için büyük fedakarlıklara katlanan anne Aslı İmre'nin, çocuklarından 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, biri mühendis, biri hemşire olurken, biri de lisede okuyor. Hiç Türkçe bilmeyen İmren, torunu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep İmre'nin yardımıyla okuma- yazma öğrendi.

ANNESİNİNİN INI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTIAnnesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak binlerce beğeni alan Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, "Annem bizimle ilgilenmekten kendisine vakit bulamadı. Bizler büyüyüp meslek sahibi olunca şimdi torunu Zeynep'ten okuma yazma öğreniyor. Annem imkansızlıklardan dolayı erken yaşta evlenmiş. Annem ve babam okumayı çok istiyorlardı. Ama o dönemde toplumsal baskılar nedeniyle okuyamadılar. Biz ders çalışırken annem ara ara bize bakıyordu ve harfleri tanıyordu. Ama harfleri birleştirip cümle kuramıyordu. Annemin okumaya meraklı olduğunu biliyordum. Ama, okuma- yazma öğrendiğini bilmiyordum. Dün annemin ziyaretine geldim. Baktım ki annem elindeki kalemle deftere harf yazıyor. Dedim, 'anne ne yapıyorsun', bana dedi ki; karar verdim, okuyacağım. Benim de çok hoşuma gitti. Sosyal medya hesabımda paylaştım. Daha önce benim 130 takipçim vardı. Annemi paylaşmamla birlikte takipçilerim bir anda 2 bin 500'ü buldu. Bu paylaşımımı 100 bin kişi beğenmiş. Bazı siyaset adamları ve profesörlerimiz beğeni yapıp, teveccüh göstermişler. Annem ile gurur duyuyoruzö dedi.

ANNEM HİÇ TÜRKÇE BİLMİYORDU'Daha önce annesinin hiç Türkçe bilmediğini anlatan Dr. İmre, "Bazı arkadaşlar diyor ki; siz 10 kardeştiniz niye annenize okuma- yazmayı öğretmediniz. O dönemde bizim içinde bulunduğumuz ortam buna çok müsait değildi. Annem hiç Türkçe bilmiyordu. Yıllar sonra kendi çabasıyla Türkçe konuşmayı öğrendi. Tabii ki; biz maddi, manevi annemizi destekliyoruz, yanındayız. Okumayı sökeceğine de inanıyoruz. Biz 10 kardeşiz. En büyüğümüz inşaat mühendisi, benimle birlikte üçümüz doktor, 4'ü öğretmen, biri hemşire ve en küçük kardeşim de lisede okuyor. Ben 2008'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 5 yıldır memleketim Van'da görev yapıyorum. Babam inşaatlarda çalışarak bizi okuttu. Annem de bizim okumamız için büyük fedakarlıklara katlandıö diye konuştu.

ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM'Yıllar sonra Türkçe konuşmayı öğrenen Aslı İmre ise çocuklarını nasıl okuttuğunun zorluklarını anlattı. Evde televizyonu yasakladığını anlatan anne İmre, "O dönemin şartları çok zordu. 10 kişi iki çocuğa bakamazken, ben bir kişi 10 çocuğumu okuttum. Çocuklarımdan 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, 1'i mühendis ve 1'i de hemşire oldu. Onlarla gurur duyuyorum. Ben onları okuturken, kötü insanlarla arkadaş olmayın. Eroin kullanan, sigara içenlerden çocuklarımı hep uzak tuttum. Çok mutluyum. Şimdi de kendim okuma- yazma öğreniyorum. Torunumun yardımıyla harfleri öğrendimö dedi.

İNŞAATLARDA ÇALIŞARAK ÇOCUKLARIMI OKUTTUMBaba Celal İmre de inşaatlarda çalışarak çocuklarını okuttuğunu söyleyerek, "Yazın okullar tatil olduğu dönemde çocuklarım da bana yardımcı oluyordu. Çok şükür 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, 1'i hemşire ve 1'i de mühendis oldu. En küçük çocuğum da lise 1'e gidiyor. Ben ilkokulu bitirdim. Maddi imkanlar elvermedi. Küçük yaşta bizi evlendirdiler. 18 yaşında evlendim. Eşim de o zaman 16 yaşındaydı. Ben askere giderken 3 çocuğum vardı. Eşim 5 yıl önce Türkçe öğrendi. Sonra okumaya ve yazmaya başladı. Torunları gelip ona ders veriyor. 20 torunum varö ifadelerini kullandı.Zeynep İrem, ninesine günde 3 saat ders verdiğini ve kısa sürede okuma-yazma öğrendiğini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Kardiyoloji uzmanı Dr. GGürkan İmre, annesinin evine gidişi-Evin önünde kendisini karşılayan annesi Aslı İmre ile Kürtçe konuşan Dr. Emre-Evde annesiyle sohbet etmesi-Deftere yazı yazan annesine bakarken-Muhabir anonsu-Anne Aslı İmre ye torunu Zeynep İmre yardımcı olurken-Harfleri okuyan anne Aslı imre-Detaylar-Dr. İmre ile röportaj-Anne İmre ile Kürtçe ve Türkçe röportaj-Celal İmre ile röportaj-Torun Zeynep imre ile röportaj-Genel ve detaylarBehçet DALMAZ/ VAN

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Sitede aidat kavgasında yönetici öldürüldü, oğlu yaralı DİYARBAKIR'da site yöneticisi Mahfuz Yalınkılıç (43), aidat ödemediği için kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece yarısı Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site yöneticisi olan Mahfuz Yalınkılıç, ismi öğrenilemeyen sitede yaşayan bir kişiyl aidat ödemediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma, 2 aile arasında bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yönetici Mahfuz Yalınkılıç ile oğlu Ebubekir Yalınkılıç (21) bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba-oğul, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak baba Yalınkılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Oğlu Ebubekir Yalınkılıç ise, tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan site sakini ile yakınlarının yakalanması için çalışma başlattı.