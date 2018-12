Dha Yurt Bülteni-5

1)IĞDIR'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 5 YARALI Iğdır 'ın Aralık ilçesinde kobra tipi aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 5 asker yaralandı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Kurtömer Karakokulu'nda görevli askerleri ilçe merkezine taşıyan kobra tipi araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerine kaldırıldı.GÖRÜNTÜ TGEÇİLECEKIĞDIR/DHA======================================================2)KARŞI ŞERİDE GEÇEN ARAÇ, TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALITEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan ve karşı şeride geçerek takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Deniz Koyuncu (21) yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hamza Ok (21) olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, Tekirdağ-Malkara Karayolu üzerindeki Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne 'nin Keşan ilçesinden, Malkara yönüne giden Ümit Deniz Koyuncu yönetimindeki 34 NK 0637 plakalı hafif ticari araç, Ahievren Mahallesi mevkiinde sol arka tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Taklalar atarak tarlaya giren aracın sürücüsü Koyuncu yaralanırken, araçta bulunan arkadaşı Hamza Ok olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü, ihbar üzerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hamza Ok'un cenazesi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü-----------------------Kaza yapan araç-Aracın çekici üzerindeki görüntüsü-DetaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),===================================================3)RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi 'ne doğru yol aldı. Ege Denizi 'nden bugün saat 09.00'da Çanakkale Boğazı 'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, saat 10.30'da Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu 'nu dönen savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, -=================================================VAN VE BİTLİS'TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, 337 YERLEŞİM BİRİMİNİN ULAŞIMA KAPANMASINA NEDEN OLDU.4)VAN'DA 258 MAHALLE VE MEZRANIN YOLLARI KAPANDI Van ve ilçelerinde dün etkili olan, gece yarısına kadar da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler İpekyolu , Edremit ve Tuşba ile Bahçesaray Özalp ve Saray 'da okullar bugün tatil edilirken, 104 mahalle ve 154 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 7, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 111. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar ve buz temizleme çalışması yapıyor.BİTLİS'TE 79 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Bitlis 'te de dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 79 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını, belediye ekipleri de kent merkezindeki yolları açmak için çalışıyor.Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, karla mücadele çalışmasının 76 personel ve 32 araçla sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çağatay, "İl Özel İdaresi ve Karayolları'na bağlı ekiplerimiz, 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyorlar. Hatta personellerimize araçlarda yemek ikram ediyoruz ki; ara vermeden tüm yolları en erken şekilde açsınlar. Arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kar yağışının etkilerini vatandaşlara hissettirmeden atlatacağız" dedi.Görüntü Dökümü--------------------BİTLİS-Belediye personelinin kepçeyi kontrol etmesinden detaylar-Yol açma çalışmarından detaylar-Parktan detay görüntüler-Karda oynayan çocuklardan detaylar-İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmalarından detaylar-Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın röportajı-İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit 'in röportajı-Genel ve detay görüntülerVAN-Kar temizleme çalışması-işçilerin kaldırımlardaki buzları temizlemesi-Kent merkezinden detaylar-Karlı ağaçlar ve çevreden genel detaylarBehçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/VAN-BİTLİS,=================================================5)MUĞLA'DA YIKIM REZALETİMUĞLA'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkımına hiçbir önlem alınmadan başlandığı ileri sürülen 4 katlı apartman, bitişikteki 3 katlı başka bir apartman ve onların hemen yanındaki tek katlı, müstakil bir eve zarar verdi. Çatısı ve duvarları yıkılan apartman ve müstakil evin sahipleri Valilik ve belediyeye şikayetçi oldu. Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazar Yeri Sokak'ta 4 katlı bir apartman geçen Cumartesi günü, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkıldı. Hiçbir önlem alınmadan yapılan yıkım sırasında bitişikteki 3 katlı bir apartmanın çatısı ve duvarları ile elektrik tesisatı zarar gördü. Yıkımı yapılan bina ile zarar gören apartmandan düşen beton ve kiremit parçaları hemen arka taraftaki bir üniversite öğrencisinin kaldığı tek katlı müstakil evin üzerine düştü. Müstakil evin çatısında geniş delikler açıldı. Buradan dökülen molozlar öğrenci evindeki eşyalara da zarar verdi. Evleri zarar gören Ömer- Gülsiye Moralı çifti, yıkım sırasında çevrede önlem alınmadığını öne sürdü, "Komşulara uyarı yapmadılar. Aniden gelip iş makinesiyle yıkıma başladılar. Evde büyük korku yaşadık. Apartmanımızın çatısı ve duvarı zarar gördü. Zararımız büyük. Böyle yerlerde yıkım yapılacaksa teknik eleman da bulunmalı, diğer binaların zarar görmemesi için tedbir alınmalı. Burada bunların hiçbiri yapılmadı, evimizin durumu ortada. Hem Valiliğe hem de belediyeye şikayette bulunduk" dedi.Kullanılamaz hale gelen müstakil evde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Adem Dağ ise, "Hem okuyup hem çalışıyorum. İşten geldiğimde evimin harabeye döndüğünü gördüm. Bize yıkım yapacaklarını söylemediler. O sırada işte değil de evde olsaydım enkaz altında kalırdım. Yıkımı gerçekleştiren müteahhit beni otelinde bir gece ağırladı. Ancak ertesi gün mağduriyetim konusunda hiçbir şekilde yardımcı olmadı" diye konuştu. Polis , olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü--------------------Üniversite öğrencisi Adem Dağ'ın zarar gören evinden görüntü-Üniversite öğrencisi Adem Dağ ile röp.-Duvarları çatlayan apartman dairesinin görüntüsü-Evleri zarar gören Ömer-Gülsiye Moralı çifti ile röp.-Genel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)=================================================6)TRİPORTÖRLE TEHLİKELİ YOLCULUKADANA'da triportörün kasasına yükledikleri tahta paletlerin üzerine oturarak yolculuk yapan genci görenler gözlerine inanamadı. Kentin işlek caddesinden geçerken cep telefonu ile görüntülenen genç, kendini uyaran bir vatandaşa da 'merhaba televole' diyerek el salladı.Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda çekilen görüntülerde seyir halindeki bir triportörün kasasına koydukları yaklaşık 10 tane tahta paletin üstüne çıkan gençlerden biri düşme tehlikesine aldırış etmeden yoluna devam etti. Bu sırada triportörün yanından geçen otomobilden cep telefonuyla gençleri kayda alan bir vatandaş, şahısları "Ne yapıyorsunuz siz'ö diye uyardı. Tahta paletlerin üstündeki genç ise vatandaşa "Merhaba Televoleö diye karşılık verdi. İki genç daha sonra gülerek yollarına devam etti.Görüntü Dökümü--------------------------Tahta paletlerin üzerinde seyahat eden vatandaşVatandaşın 'Merhaba Televole' demesiSÜRE: 22" BOYUT: 42 mbHaber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,