Dha Yurt Bülteni -5

5SİVAS'TA KAR BAŞLADI, 248 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDISivas'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Sivas'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle 248 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, yollarda zor anlar yaşadı. Tarihi kent meydanında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı kişilerin meydanda fotoğraf çektirdiği görüldü. Sivas Belediyesi ekipleri şehir merkezinde kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışı kent içi ve şehirler arası yollarda küçük çaplı maddi hasarlı kazalara da yol açtı. Özellikle şehirler arası yollarda aksaklık yaşanmaması için trafik ve karayoları ekipleri seferber edildi. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.



248 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI



Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 248 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerinden alınan bilgiye göre Sivas merkezde 18, Akıncılar'da 14, Doğanşar'da 26, Hafik'te 30, Koyulhisar'da 35, Suşehri'nde 65 ve Zara'da 60 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte yağışın gün boyu ve yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



YOZGAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ



Yozgat'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.



Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle kentte okullar bugün 1 gün süreyle tatil edildi.



Belediye ekipleri, kent merkezinde cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaparken, buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Sürücüler karla mücadele çalışmalarının yetersiz olduğunu söyleyerek tepkilerini dile getirdi.



Kar nedeniyle Yozgat merkez ilçede 92, Akdağmadeni'nde 85, Yerköy'de 20, Sorgun'da 60, Şefaatli'de 20, Kadışehri'de 22, Çekerek'de 10, Çayıralan'da 25 olmak üzere toplam 334 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlattı.



'ÖLÜM YOLU'NDA KORKUYLA ULAŞIM SAĞLIYORLAR



GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesine bağlı Gürgenli köyü yakınlarında bulunan Mursal Altı yolu, 'ölüm yolu' olarak adlandırılıyor. Ölümlü kazaların yaşandığı, uçuruma düşen otomobillerin hurdaya dönen enkazlarının dahi çıkarılamadığı bölge halkının korkulu rüyası haline gelen yolda önlem alınması isteniyor. Vatandaşlar, "Biz bu yola 'ölüm yolu' diyoruz, buradan kurtulan, uçak kazasından kurtulmuş kadar şanslıdır" diyor.



Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Kazıkbeli Yaylası'na ulaşım sağlanan 35 kilometrelik 'Yukarı Kürtün Grup Yolu" güzergahındaki Mursal Altı yolu, sürücülerin ve yöre halkının korkulu rüyası haline geldi. Yol, meydana gelen ölümlü kazalar nedeniyle yöre halkı tarafından 'ölüm yolu' olarak adlandırılıyor. 200 metreyi bulan sarp arazi üzerindeki yolda otomobili ile ilerleyen sürücüler, korku içerisinde seyrediyor. Uçuruma düşen otomobillerin hurdaya dönen enkazlarının dahi çıkarılamadığı yolda, vatandaşlar önlem alınmasını istiyor. 13 köyün muhtarı, tehlikeli yola çözüm bulunması için İl Özel İdaresi'ne başvuruda bulundu.



'HERKES MAĞDUR'



Yukarı Kürtün Grup Yolu'nun işlek bir yol olduğunu ifade eden Sarıbaba Köyü Muhtarı Hasan Gül, bölgede bulunan 13 köyün muhtarı ile birlikte Özel İdare'ye dilekçe verdiklerini ancak cevap alamadıklarını belirtti. Muhtar Gül, "Benim bildiğim burada en az 7-8 tane ölümlü kaza meydana geldi. Benim köyümden 3 kişi burada vefat etti, birkaç vatandaşımız da sakat kaldı. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. 13 muhtar olarak dilekçe verdik, hala bekliyoruz. Çözüm için bin 300 metre tünel istiyoruz. Burası çok kullanılan bir yol. Giresun'a, Şebinkarahisar'a, Alucra'ya, Kazıkbeli Yaylası'na gidiliyor. Yaz aylarında bu yoldan 200-300 tane araç gelip geçiyor. Herkes mağdur. Önlem alınmalı" dedi.



'BURADAN KURTULAN, UÇAK KAZASINDAN KURTULMUŞ KADAR ŞANSLIDIR'



Mursal Altı yolu üzerinde meydana gelen kazalardan canlı olarak kurtulanların, uçak kazasından kurtulmuş kadar şanslı olduğunu ifade eden Muhtar Hasan Gül, "Biz bu yola 'ölüm yolu' diyoruz, buradan kurtulan, uçak kazasından kurtulmuş kadar şanslıdır. Yüksek bir yer, en az 200 metre. Kurtulma şansınız Allah'a kalmış. Yukarı Kürtün'den gidip de geri döndüğün zaman, büyük bir mükafatla dönmüş oluyorsun. Çok şey istemiyoruz, bin 300 metre bir tünel istiyoruz. Belki bu yolda başka dostlarımızı, vatandaşlarımızı kaybetmeyiz. Buraya düşen son aracımızın enkazını hala çıkaramadık, hurdaya bile veremiyoruzö şeklinde konuştu.



'25 YILDIR BU YOL İLE UĞRAŞIYORUZ'



Yaz aylarında bölgede nüfusun arttığını söyleyen Elmalı Köyü Muhtarı Remzi Öztürk de 'ölüm yolu' için acilen çözüm bulunmasını istedi. Öztürk, "25 yıldır bu yolla uğraşıyoruz. Devlet büyüklerimize müracaat ettiğimiz halde bir çözüm alamadık. Bu Yukarı Kürtün Grup Yolu, çok insana hizmet ediyor. 13 tane köy var 50 tane yayla var. Acilen buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruzö ifadelerini kullandı.



Hüseyin Şanlı da, "Bu yolu sürekli kullanıyorum, buraya 'ölüm yolu' denmesinin sebebi burada kaza yapan insanlardan sağ çıkan olmaması. Buraya düşen araçlar hurda olarak bile kullanılamıyor, dere kenarında kalıyor. Buradan aşağıya gidenin kurtulması imkansız, çözüm istiyoruzö diye konuştu.



SON KAZADA KARI-KOCA ÖLDÜ



Yukarı Kürtün Grup Yolu'nun Mursal Altı mevkiinde, 16 Aralık'ta meydana gelen kazada bir yakınlarının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın (71), 29 AR 137 plakalı hafif ticari aracıyla 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Ali Aydın ve eşi Hamdiye Aydın (65) hayatını kaybetti. Otomobil ise uçurumdan çıkarılamadı.



Yargıtay'dan kadro için eylem yaparken işten atılan işçilere iyi haber



Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi'nde faaliyet gösteren termik santralde, kadroya alınmak amacıyla 53 gün süren bir eylem yapan ancak eylem sürerken 6 gün üst üste işe gelmedikleri gerekçesiyle işten çıkartılan 138 işçiden 118'i için yerel mahkemenin verdiği 'işe iade' kararını, Yargıtay onadı. Yargıtay, işçilerin kadrolu olarak termik santralde işe alınmalarına aksi halde yasal olan tazminatlarının ödenmesine karar verdi.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca Aralık 2014'te özelleştirilerek Bereket Grubu'na ait Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilen Çatalağzı Termik Santrali'nde(ÇATES) çalışan 138 taşeron işçisi, kadrolu işçilerle aynı işi yaptıkları gerekçesiyle ücretlerinde iyileştirme yapılması ve daimi kadroya geçmek için geçen 20 Şubat'ta eylem başlattı. Santral önünde kurdukları çadırda 53 gün süren eylem yapan 138 işçi, çalıştıkları taşeron firma tarafından 6 gün üst üste işe gelmedikleri gerekçesiyle işten çıkartıldı. İşiçilerden 118'i termik santralde kadrolu olarak işe alınmaları için Zonguldak İş Mahkemesi'nde ÇATES'e, 'işe iade' davası açtı. İşçilerden 19'u emekli olduğu için dava açamazken 1 işçi de ayrı dava açtı.



Yerel mahkeme, 118 işçi hakkında 'verilen fesih kararlarının geçersizliği ile ÇATES nezdinde işe iadelerine karar verdi. ÇATES avukatları kararı temyiz ederek, Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Yargıtay kararında davalı kurumun, işçileri muvazaalı olarak çalıştırdığını belirtip, taşeron işçilerin kadrolu işçilerle aynı işi yaptığının bilirkişi raporuyla sabit olduğuna dikkat çekerek, işçilerin ÇATES'in kadrolu işçi statüsünde işe iadelerine karar verdi.



İŞÇİLER, YA KADROYA ALINACAK YADA TAZMİNATLARI ÖDENECEK



İşçilerin avukatı Merve Kır, Yargıtay kararıyla işçilerin kadrolu olarak işlerine iade edildiklerini söyledi. İlgili kuruma ihtarname çekerek işçilerin işe alınmasını ya da kararla birlikte doğan yasal haklarını talep edeceklerini ifade eden Kır, şöyle dedi:



"Mart 2016 sonunda karşı tarafa dava açtık. Haziran'da yerel mahkeme işe iadeyi kabul etti. Kararı karşı taraf Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay da yerel mahkemeye keşif yapılmasını talep etti. Biz burada keşif yaptık. Keşif raporları geldi ama yerel mahkeme bu kez işçileri taşeron olarak işe iade etti. Yani hileli çalışma olarak ifade edilen muvazaa yok dedi. Biz bununla ilgili Yargıtay'a itiraz ettik. Yargıtay da ÇATES'in işçileri muvazaalı olarak yani hileli çalıştırdığına karar vererek kadrolu olarak işlerine iadesine karar verdi. Şimdi ihtarname çekeceğiz. ÇATES işçileri ya işe, yani kadroya alacak yada boşta geçen sürelerini kadrolu işçi olarak sayarak 4 maaştan başlamak üzere tazminatlarını ödeyecek. Ayrıca geriye dönük kadrolu statüsünde sigortalarını yatıracak. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz."



İŞLERİNE GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR



İşçi temsilcisi Okan İnce ise kadrolularla aynı işi yaptıklarını ve kadroya geçmek için yaptıkları eylemin sonunda işlerinden olduklarını söyledi. Yasal süreçte haklı olduklarının ortaya çıktığını ifade eden İnce, "Biz maaşlarımız düzenli alamıyorduk ve iş yerinde de bazı sıkıntılarımız vardı. Bu yüzden eylem yaptık. Eylem nedeniyle işimizden olduk. Şimdi müjdeli bir haber aldık ve davamızı kazandık. İş yerimize kadrolu olarak dönmek istiyoruz. Alırlar mı şu an bilmiyoruz ama biz işe dönmek ve çalışmak için dava açtık. Şu anda bekliyoruz. İşveren şu an ne düşünüyor bilmiyoruz. Biz para için dava açmadık. Biz bu davayı asıl işi yaptığımızdan kadrolu olarak çalışmak için açtık. Bu insanlar büyük sıkıntılar yaşıyor. İşsizlik büyük safhada şu anda. Birçok arkadaşımız göç etmek zorunda kaldı. Günübirlik işlerde çalışmaya başladılar. Yasal olarak haklı olduğumuz ortaya çıktı. İnşallah işimize geri döneriz. Beklentimiz bu yöndedir" dedi.



ÇİÇEK SEKTÖRÜNE NOEL VE YILBAŞI DOPİNGİ



Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Avrupa ülkelerine Noel ve yılbaşı süslemeleri için bu yıl 9 milyon dolar değerinde 65 milyon dal çiçek gönderdiklerini söyledi. Yılmaz, kesme çiçek sektörünün 2018 yılında yüzde 20 büyüdüğünü de kaydetti.



Yılbaşına sayılı günler kala Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da çalışmalar hızını artırdı. Hristiyanların kutsal bayramı Noel ve yılbaşı süslemeleri için Avrupa'nın farklı ülkelerine çiçek gönderildi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, bu yıl beklentilerin üzerinde ihracat rakamına ulaştıklarını ve sektörün rahat bir nefes aldığını belirtti. Avrupa ülkelerine 65 milyon dal çiçek gönderdiklerini aktaran Yılmaz, "Avrupa'ya 9 milyon dolar değerinde yaklaşık 65 milyon dal çiçek gönderdik. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 20'lik artıştayız. Krize rağmen büyüme kaydettik. Sektörümüz için çok sevindirici bir durum. Son 5 yıldır hep yüzde 20'lik büyümelerle geliyoruz. Üretimin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kere daha görmüş olduk" dedi.



DEV TESİS İÇİN ARAZİ TALEBİ



Avrupa ülkeleri arasında ilk sırayı her yıl olduğu gibi Hollanda'nın aldığını söyleyen Yılmaz, sırasıyla Özbekistan İngiltere, Almanya ve Azerbaycan'a ihracat yaptıklarını kaydetti. Daha çok üretim yapmak ve Türkiye'ye döviz kazandırmak için araziye ihtiyaçları olduğunu belirten Yılmaz, devlet yetkililerinden destek beklediklerini söyledi. Özellikle atıl vaziyetteki alanları değerlendirip dev tesis kurulabileceğini vurgulayan İsmail Yılmaz, "Üretim yapmamız için arazi tahsisi şart. Kamunun elinde olan ve atıl olarak bekleyen alanlara talibiz. Bize tahsis edilirse buralarda kuracağımız seralarla, tesislerle üretim artacaktır. Sektör için olumlu işler yapmak üzere ilk etapta 2 bin dönümlük arazi gerekiyor" diye konuştu.



ŞEHİTLER ORMANININ YIPRANAN TÜRK BAYRAKLARI YENİLENDİ



Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na dikilen Türk bayrakları, güneşin ve rüzgarın etkisiyle solup uçlarından yırtıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bayrakları yenileriyle değiştirdi.



Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına, geçen yıl temmuz ayında hatıra ormanı oluşturuldu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı adı verilen alanda, 15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın darbe girişiminde şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ile Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reklam danışmanı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un adına dikilen çam ağaçlarının da olduğu ormana, dört bölümden oluşumunu temsilen 4 Türk bayrağı dikildi.



ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN TALİMAT



Geçen 1 yılın ardından 4 Türk bayrağının renklerinin solduğu ve rüzgar nedeniyle uç kısımlarının yırtılarak deforme olduğu görüldü. Durumdan haberdar olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına talimat göndererek Türk bayraklarının yenilenmesini istedi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, orman bölge müdürlüğüne bağlı birimlerdeki bayrakları inceletti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki bayrakları kendilerinin dikmediğini belirten Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Bayrak hepimizin bayrağıdır. Bayrakları biz dikmedik ama kurum fark etmez biz gerekeni yapıp bayraklarımızı yeniledik" dedi.



'YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ' ADAYI AHŞAP OYMA USTASI



Lübnan'daki iç savaştan kaçarak 1975 yılında ailesiyle birlikte Adana'ya gelen ve burada geleneksel el sanatları üzerine çalışmalar yapan ahşap oyma ustası Ömer Erdoğan, 2016 yılında UNESCO'ya 'Yaşayan insan hazinesi' adayı olarak gösterildiğini söyledi.



Adana'nın kültürel ve tarihi dokusundan ilham alarak sanat eserlerinin ürettiğini söyleyen Erdoğan, kentin özellikle son yıllarda turistlerin ilgi odağı olduğunu ve bu durumun artarak devam edeceğine inandığını belirtti. Adana'ya gelen ziyaretçilere kentin güzelliklerini sanat eserlerine yansıtarak tanıttığını vurgulayan Erdoğan, "Ben bu küçük atölyemde, geleneksel ahşap işçiliği, oymacılık, sedefkarlık, taş işlemeciliği gibi sanat dallarını icra ederek Adana'mızı, bölgemizi, yöremizi tanıtan tarihi dokuların materyallerini, minyatürlerini üretip burada vitrinime koyup insanlara sunuyorum" dedi.



Adana Geleneksel El Sanatları Kültür ve Turizm Dernek Başkanlığı görevini de yürüttüğünü söyleyen sanatçı, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün oluşturduğu komisyon ve Çukurova Üniversitesi'nin bilirkişi heyeti ile beraber yapılan alan araştırma sonucu 2016 yılında Adana'dan Uluslararası UNESCO'ya "Yaşayan insan hazinesi" adayı gösterildiğini ve sürecin hala devam ettiğini söyledi.



MOBİLYA İŞÇİLİĞİNDEN EL SANATLARINA



Lübnan'dan Adana'ya geldiklerinde ailesiyle kentte bir mobilya atölyesi açtıklarını ve burada ahşap üzerinde gözlemler yaparak büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, "Hem mesleğimizi icra ediyoruz hem de ölmesin diye gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Usta ölürse meslek ölür. Bundan dolayı yeni ustalar yetiştirmek için burada her yıl çeşitli kurslar veriyorum. Gençlerimize bu sanatı aşılamaya çalışıyorum. Çalışmalarımızda Taş Köprü, Büyük Saat, Varda Köprüsü, Bölgesel Şahmeran, portakal, bölgemizde nesli tükenmekte olan Turaç kuşu, Şar Ören Kilisesi, pamuk ve başak ile Çukurova'yı anlatmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaya bir nevi Adana portresi diyebiliriz" diye konuştu.



YARALI KIZIL ŞAHİN TEDAVİ EDİLİP, DOĞAYA SALINDI



Antalya'da karayolunda otomobil çarpması sonucu yaralanan ve Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen kızıl şahin, doğaya salındı.



Antalya- Korkuteli karayolu üzerinde yaklaşık 10 gün önce uçamayan bir kızıl şahin gören Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan şahini yakalayarak muayene etti. Bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı belirlenen kızıl şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Burada veteriner hekimlerce muayene edilen kızıl şahinin kanatlarından yaralandığı belirlendi.



Bir hafta bakımı ve tedavisi yapılan kızıl şahine Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı veteriner hekimleri Akdeniz Bölgesi'ni çevreleyen sıra dağlara ithafen 'Toros' adını verdi. Kısa sürede iyileşen ve uçabilecek düzeye gelen Toros, bakımını yapan veteriner hekimler İsmail Zeybek ve Damla Atay tarafından doğaya salındı. İlk denemesinde kısa mesafe uçup konan Toros, ikinci denemesinde gözden kayboldu.



KÜTÜPHANEDE 'KİTAP AĞACI'



Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi'nde yeni yılda kütüphane ve kitaba ilgiyi artırmak amacıyla kitaplar üst üste dizilip çam ağacı şeklinde süslenerek 'Kitap Ağacı' oluşturuldu.



Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları, yeni yılda kitap okuma alışkanlığının artması ve dikkatleri kitap okumaya çekmek amacıyla kütüphane içerisinde kitapları çam ağacı şeklinde üst üste koyup süsleyerek 'Kitap Ağacı' yaptı. Kitap Ağacı'nı balon ve ışıklarla süsleyen kütüphane çalışanları geçen yıl da yaptıkları bu çalışmanın etkili olduğunu ve bu yıl da etkili olacağına inandıkları için tekrar yaptıklarını söyledi. Kitap Ağacı'nın yeni yıla kadar kütüphanede kalacağı belirtildi.



Kütüphane çalışanlarından Mevlüt Tunç (47), "Geleceğimizin teminatı bu günümüzün çocuklarımız için ne yapılsa azdır diye düşünüyorum. Bu anlamda çocuklarımızı, gençlerimizi hatta bütün vatandaşlarımızı kütüphaneyi ve kitaplarımızı sevdirebilmek için bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah muvaffak oluruz. Geçen yıl da aynı uygulamayı yaptığımızda buraya gelen çocuklar, okulda arkadaşlarına Kitap Ağacı'nı söylediklerinde üye ve kitap sayımızda artış gözledik" dedi.



Kütüphaneye gelen ve üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen İsmail Bırak Yeşilyurt da "Kitap Ağacı'na uzaktan baktığımda dikkatimi çekti. Kitapları daha çekici hale getirmişler. Milletçe ihtiyacımız olan tek şey kitap okumak" diye konuştu.



