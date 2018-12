Dha Yurt Bülteni -5

İZBAN ÜCRET ZAMMINI GERİ ÇEKTİ

İZMİR'de Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN'da 10 Aralık'ta başlayan grevin sonlandırılması için işverenden işçiye yüzde 26'lık ücret zammı teklifi sunuldu.

İZMİR'de Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN'da 10 Aralık'ta başlayan grevin sonlandırılması için işverenden işçiye yüzde 26'lık ücret zammı teklifi sunuldu. İşçiler, önerilen ücret zammını düşük bulup greve devam kararı aldı. İşveren, Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi'nin önerilen teklifi kabul etmemesi üzerine zam teklifini geri çektiğini duyurdu.



Bugün 18'inci gününe giren İZBAN grevinde, işçilerin yüzde 26'lık ücret zammını kabul etmeyerek greve devam kararı almasının ardından, İZBAN yönetiminden açıklama geldi. İşveren, yüzde 26'lık ücret zammının kabul edilmesi halinde işçilerin eline geçecek ücret oranlarını açıkladı. İZBAN'dan yapılan açıklamada, "İZBAN, 17 gündür süren grevin 'hemen sonlandırılması' şartıyla ve 4 puanlık artışla teklif ettiği, ortalama yüzde 26 zam önerisini, Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı nedeniyle geri çekti. İZBAN'ın yüzde 26 zam önerisi kabul edilseydi, 2015 yılında işe başlayan, lise mezunu, evli ve bir çocuklu makinistin tüm hakları dahil alacağı net ücret ayda 4 bin TL'nin üzerine çıkacaktı" denildi.



Yapılan yazılı açıklamada, "Toplamda yüzde 26 zam yapılan maaşlara göre, 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının, tüm hakları dahil hesaplanmış ortalama net aylık gelirleri ise aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir" ifadeleri kullanılarak, önerilen teklifin kabul edilmesi halinde, işçilerin elin geçecek ücret oranı paylaşıldı.



Makinist: 4 bin 152 TL



Tekniker: 4 bin 136 TL



Teknisyen: 3 bin 988 TL



İstasyon Operatörü: 3 bin 820 TL



Gişeci - Veznedar: 3 bin 773 TL



Ofis Personeli: 3 bin 694 TL



İZMİR,



YOLU KAPANAN KÖYDEKİ DİYALİZ HASTASI, PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI



Sivas'ta kar yağışı nedeni ile yolları kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastası Perihan Tanış (60), paletli ambulansla hastaneye götürüldü.



Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıyar köyünde yaşayan ve haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören 2 çocuk annesi Perihan Tanış, kar yağışı nedeni ile yollar kapanınca sıkıntı yaşadı. Merkeze 75 kilometre uzaklıktaki köyünde mahsur kalan Tanış'ın yakınları durumu 112 Acil Servise bildirdi. Köy yollarının dar olmasından dolayı kepçe ve greyder kapalı olan yolları açamayınca bölgeye paletli ambulansın sevk edilmesi kararlaştırıldı. Yıldız beldesinde bulunan 112 Acil Komuta Merkezi ile irtibata geçilmesinin ardından paletli ve normal ambulans hastayı almak üzere yola çıktı. Aynı zamanda yol açma özelliği bulunan paletli ambulans yaklaşık 4 saatlik uğraşın ardından köye ulaştı. Paletli ambulansla evinden alınan böbrek hastası Tanış, köye yakın bölgede bekleyen normal ambulansa sevk edilerek Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesine kaldırıldı.



Hastanın ağabeyi Ahmet Bulut (65), kardeşinin haftada 3 kez diyalize girmek zorunda olduğunu ifade ederek "Kardeşim diyaliz hastası. 3 senedir diyalize giriyor. Yollar kapalı olduğundan dolayı bilgi verdik, paletli ambulans geldi. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.



-Paletli ambulansın görüntüsü



-Yıl açarak köye ilerlemesi



-Köyden hastanın alınması



-Paletliden normal ambulansa sevk edilmesi



-Hastanın ağbeyinin konuşması



(545 mb)



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



YAĞMUR SUYU DOLAN AHIRDAKİ HAYVANLAR TELEF OLDU



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı evleri su bastı. Hayvan ahır olarak kullanılan bir evin bodrum katına dolan sular nedeniyle içerideki 12 kuzu ve 3 koyun telef oldu.



İlçede dün başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yolların göle döndüğü ilçede bazı mahallelerde evleri su bastı. Hayriye Mahallesi'nde hayvancılık yapan Sefer İrem'e sabaha karşı hayvanlarını kontrol etmek için bodrum katındaki ahırın yağmur suyu ile doldurduğunu gördü. İrem'in yardım istediği belediye ekipleri tarafından bodrumda ki su 3 saatlik çalışmayla boşaltıldı. Ahırdaki 12 kuzu ve 3 koyunun telef olduğu tespit edildi. 4 koyun ve büyükbaş hayvanlar ise ekipler tarafından kurtarıldı. Yağışın gece boyunca devam ettiğini söyleyen Sefer İrem, "Gece ahıra indiğimde suyla dolduğunu fark ettim, jandarma ve belediye ekiplerine haber verdim. Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlarım telef oldu" dedi.



Belediye ekiplerinin gece boyunca mahalle mahalle dolaşarak, su baskını yaşanan yerlerde çalışma yaptığı bildirildi.



Suyla dolan ahır



Çalışma yapan ekipler



Ahırda telef olan kuzular



Suyla dolu ahırda bağlı bulunan inekler



İnceleme yapan jandarma ekibi



Ahır sahibinin konuşması



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 541 MB



HAYVANAT BAHÇESİNİN SAKİNLERİ, YAPILAN ÇALIŞMALARLA KIŞI DAHA RAHAT GEÇİRİYO



ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda yapılan hazırlıklarla hayvanlar kış mevsimin daha rahat geçiriyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı kış şartlarına hazır hale getirildi. 127 tür ve 1000'in üzerinde canlının yaşadığı hayvanat bahçesinde kış soğuklarına dayanıklılığı zayıf olan hayvanlar için özel sığınak ve ısıtma sistemleri yerleştirildi. Bazı hayvanlar kışlık barınaklarına alınırken, bazı yuvalarda yenileme çalışması yapıldı. Hayvanlara, kışın daha fazla enerji ihtiyacı duymaları nedeniyle besin değeri ve enerji verimliliği yüksek yiyecekler veriliyor.



Yılın 12 ayı ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden hayvanat bahçesinde ziyaretçiler hem piknik yapıp, hem de hayvanları yakından görebiliyor. Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı veteriner hekimlerinden Damla Atay, hayvanların daha rahat bir ortamda kış mevsimini geçirebilmesi için her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Özellikle sıcakkanlı hayvanların kışın daha sıcak ortamlara ihtiyaç duyduğunu aktaran Atay, "Antalya'da çok soğuk hava olmuyor, ama biz yine de önlemlerimizi aldık. Barınaklara ısıtıcılar yerleştirdik. Kışı sorunsuz geçirmeyi planlıyoruz" dedi.



Kırmızı ışıkla ısınan hayvanların görüntüsü



Sürüngen evinde yılanların görüntüsü



RÖP : Veteriner Damla Atay



Sırtlan,Lama,Aslan ve maymunların görüntüsü



Detaylar



498 MB -- 04.30/// HD



Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ'NİN YERİNE ATAMA YAPILDI



Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin (46) yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman (50) atandı.



Olay, 11 Aralık'ta, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Tayin isteğine olumsuz yanıt alan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (35), görüştüğü Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasından çıktıktan sonra silahını alarak yeniden makama yöneldi. Saldırgan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Makama giren koruma polisi Yiğit Can Köksal, kendisini de yaralayan Sarıcaoğlu'nu ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın ise tedavileri sürüyor. Olaydan sonra gözaltına alınan saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklandı.



ATAMA YAPILDI



İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ın yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülürken, Altuğ Verdi'nin yerine de yeni atama yapıldı. Resmi Gazete'de, 9 ilde yapılan emniyet müdürü atamalarına göre, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine, Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın, atandığı belirtildi.



RİZE, -



VAN VALİLİĞİNE MEHMET EMİN BİLMEZ ATANDI



Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ardahan Valiliği görevini yürüten Mehmet Emin Bilmez, Van Valiliği görevine atandı.



Van Valilği görevini yürüten Murat Zorluoğlu'nun Ak Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesi üzerine boşalan valilik görevine, son kararname ile Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bilmez, 1 Şubat 1966 tarihinde Bingöl'ün Solhan ilçesi, Mutluca köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, orta öğrenimini Bingöl İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesinde okudu. 1989 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını yaptı. 24.12.1990 tarihinde Elazığ kaymakam adaylığına atandı. 1 yılı İngiltere'de olmak üzere 3,5 yıl süren kaymakamlık stajından sonra, sırasıyla kaymakam olarak Rize-İkizdere, Elazığ-Ağın, Van-Muradiye ve Konya-Sarayönü ilçelerinde çalıştı. 2005 yılında Ankara ve Edirne'de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptı. 01.09.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanı olarak atandı. İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanı olarak üç yıl çalıştıktan sonra 15.04.2011 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 10.09.2016 – 21.06.2017 tarihleri arasında Mahalli İdareler Genel Müdürü Vekilliği yaptı. 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ardahan Valisi olarak atandı.



VAN, -

