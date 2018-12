Dha Yurt Bülteni -5

5SURİYELİ AİLENİN EVİNDE ÇIKAN YANGINDA 4 KARDEŞ AĞIR YARALANDIKONYA'nın Karatay ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaşları 4 ila 11 arasında değişen 4 kardeş, dumandan zehirlendi.

DHA YURT BÜLTENİ -5



SURİYELİ AİLENİN EVİNDE ÇIKAN YANGINDA 4 KARDEŞ AĞIR YARALANDI



KONYA'nın Karatay ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaşları 4 ila 11 arasında değişen 4 kardeş, dumandan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Yangın, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehri Ayin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre baba Hüseyin El Abdullah işe gittikten sonra anne Fatima El Abdullah, 4 çocuğunu evde bırakıp yiyecek almak için çıktı. Kısa sürede geri dönen anne, evden dumanlar yükseldiğini görünce komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevre sakinleri içeri girip, Rim El Abdullah (11), Velid El Abdullah (10), Hasan El Abdullah (5) ve Muhammed El Abdullah'ı(4) dışarı çıkardı. 4'ü de yoğun dumandan etkilenen ve birinde yanıklar olan kardeşler, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çocukların durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenildi. Kardeşlerden Velid El Abdullah'ın ise engelli olduğu bildirildi.



İtfaiye ekiplerince söndürüp kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangına çocukların odasında bulunan sobanın neden olmuş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Görüntü dökümü:



-----------



Polisin olay yerinde inceleme yapması



Yangın çıkan evin içerisinden detay



Apartmanın dışından detay



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))



====================



-17'DE POŞETLE KAYDI, TULUMLA HORON TEPTİLER



Erzurum'da gençler, hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü gecede poşetlerle kayarak çocukluklarına döndü. Soğuk havada üşüyen öğrenciler tulumla horon teperek ısınmaya çalıştı.



Erzurum'da gençlerden oluşan Anadolu Mayası Topluluğu, kar yağışığını eğlenceye çevirdi. 'Sen de poşetini al gel, çocukluğumuza dönelim' sloganıyla Palandöken İlçesi Telsizler semtinde buluşan topluluk üyesi gençler, buz gibi havada eğlendi. Tulumun çaldığı Karadeniz türküleri eşliğinde önce horon tepen gençler, ardından poşetleriyle kendilerini yokuş aşağı bıraktı. Bazı gençler poşet kayağını cep telefonlarıyla sosyal medyada canlı yayınlamaya çalıştı. Bazı gençler kızakla, bazıları da kendilerine göre yaptıkları snowboardla kaymayı denedi. Zaman zaman küçük kazaların yaşandığı poşetle kayak eğlencesine katılan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Sümeyye Kardaş, "Ben Adanalı'yım. Bizim oralarda bu kadar kar olmaz. Erzurum'da bu tür eğlenceleri görünce kaçırmıyoruz" dedi.



Sosyal medyadan yaptığı çağrıyla gençleri poşetle kayakta buluşturan Anadolu Mayası Başkanı Elemcan Pehlivan, "Çocukluğumuzu yeniden yaşamak için böyle bir etkinliği düzenledik. Gençler, poşetleriyle kayarak hem çocukluklarını yaşadı hem de eğlendi" diye konuştu.



Uzun bir süre poşetleriyle kendilerini yokuş aşağı bırakan gençler, tulumun çaldığı Karadeniz türküleriyle horon teperek ısınmaya çalıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Atlama kuleleri ve poşetle kayan gençlerin görüntüsü



-Tulum eşliğinde gençlerin horon tepmesi



-Poşetleriyle kayan gençlerden detay



-Emelcan Pehlivan'la röp



-Tahta sörfüyle kayan genç



-Poşet kayağından detaylar



-Gençlerden Sümeyye Kardaş ile röp



-Kayan ve horon tepen gençler



Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,



====================



KOCAELİ'DE İCRA DOSYALARININ SAYISI YARIM MİLYONU GEÇTİ



Kocaeli Adliyesi ve ilçelerde bulunan 4 adliyede faaliyet gösteren icra dairelerindeki dosya sayısı 500 bini aştı. Raflardan taşan dosyalar koridorlara dizildi. Avukat Nuri Almaz temel nedenin ekonomik sorunlar olduğunu belirterek, "Kocaeli merkez ve ilçelerini ele aldığınız zaman 500 bini aşkın bir icra dosyası var. Bu her 4 kişiden birinin icra dosyası olduğu anlamına gelir" dedi.



Kocaeli Adliyesi'ne bağlı çalışan 8 icra dairesinde işlem gören dosya sayısı 350 bine yaklaştı. İcra dairelerindeki raflar dolunca, dosyalar istiflenerek koridorlara dizildi. Kocaeli Adliyesi'nde 329 bin 694 icra dosyası işlem görürken, sadece 2018 yılında 97 bin 860 adet yeni icra dosyası açıldı. Büyük çoğunluğunu elektrik, su, internet ve telefon faturaları ile kredi kartı borçlarının oluşturduğu icra dosyaları arasında, karşılıksız çeklerden ötürü açılan dosyalar da önemli yer tutuyor. Kocaeli Adliyesi ile birlikte Gebze, Gölcük, Karamürsel ve Körfez Adliyelerinde işlem gören icra dosyaları ile birlikte Kocaeli genelindeki toplam icra dosyası sayısı ise 500 bini aştı.



'TEMEL NEDEN EKONOMİK SORUNLAR'



İcra dosyalarının sayısının ekonomiye bağlı olarak yükseldiğini söyleyen avukat Nuri Almaz, "Sadece Kocaeli'de değil. Türkiye genelinde icra dosyalarında bir artış söz konusu. Her geçen yıl bu ivmenin gittikçe yükselmesi de hepimizi üzüyor. Tabii bunun birkaç nedeni var. Temelde ekonomik problemlerin yanında sosyal problemler de var. Tabii en temelde ise ekonomik sorunlar var. Ülkemiz son dönemde ciddi ekonomik sorunlar yaşayan bir durumda. Bu durumdan kaynaklı olarak iş yerlerinin kapanması, insanların işsiz kalması ya da iş yerlerinin kendi alacaklarını tahsil edememesi, ticari ilişkilerden kaynaklanan alacaklar, bunların hepsi bir araya geldiği zaman birikip icra dosyası olarak geri geliyor. Buradaki temel neden ekonomik sorunlar. İşsiz kalan insanların borcunu ödemesi mümkün olmadığı zaman, bilhassa kredi kartlarında ciddi bir artış söz konusu oldu" dedi.



'İCRA DAİRELERİNDEKİ İŞ YÜKÜ AZALTILMAYA ÇALIŞILIYOR'



Devletin icra dosyalarını azaltmak için önlemler aldığını ifade eden Nuri Almaz, "Tabii devlet bununla ilgili, dava dosyalarını azaltmakla ilgili olarak geçtiğimiz dönemde iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk getirildi. 2019 yılının başından itibaren ticari uyuşmazlıklarda da yine zorunlu arabuluculuk getiriliyor. Adliyedeki, icra dairelerindeki iş yükü azaltılmaya çalışılıyor. Fakat arabuluculuk kısmen bu dosyaları azaltmış olsa da, yine arkada biriken çok sayıda uyuşmazlık, çok sayıda alacak olduğu için gittikçe artan bir icra dosyası sayısı söz konusu. Daha önceki dönemlere baktığınızda, geniş ailelerin olduğu bir toplumsal yapımız vardı. Şimdi geniş ailelerden biraz daha çekirdek ailelere dönüş söz konusu olduğu için, o aile dinamiği de bu borçları ödeme konusunda yeterli dinamiği göstermediği için borçlulara, artık bu çekirdek aileler bireysel olarak mücadele etmek zorunda kalıyorlar ve icra dosyaları da gittikçe artıyor" diye konuştu.



'EKONOMİYİ DÜZELTMEK GEREKİYOR'



Nuri Almaz arabuluculuk ve lokal çözümlerle kısmı olarak dosyaların azaltılabileceğini ancak çözümü için ekonominin düzeltilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bir de icra dosyalarının sayısının artmış olması, sadece borçlu sayısındaki artıştan kaynaklanmıyor. Örneğin, Kocaeli merkezde 2018 yılı içerisinde 100 bine yakın bir icra takibi yapılmış ama, bir de bizim derdest dosya dediğimiz devam eden dosyalar var. Onlar da işin üzerine geldiği zaman icra dosyaları tabii ki daha fazla oluyor. Bugün 1 milyon 800 bin civarında nüfusu olan Kocaeli ilini baktığımızda, Kocaeli merkez ve ilçelerini ele aldığınız zaman 500 bini aşkın bir icra dosyası var. Bu her 4 kişiden birinin icra dosyası olduğu anlamına gelir. Bu gerçekten çok üzücü. Bunları arabuluculuk ile veya lokal çözümler ile kısmi olarak azaltabilirsiniz ama kökten çözmek için bence ekonomiyi düzeltmek gerekiyor."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



-İcra dairesinde yere dizilen dosyalar



-İcra dairesinden görüntü



-Avukat Nuri Almaz ile röp.



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),



======================



BAŞKALE'DE KARDAN KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA



Van ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 80 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapanırken karla mücadele ekipleri, kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan karlı yolları açmak için yoğun bir çaba harcıyor.



Van ve çevresinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kırsal bölgelerde ise yolların kapanmasına neden oldu. En yoğun kar yağışı ise kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde meydana geldi. 80 mahalle ve mezranın yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale Şubesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yollarda yoğun bir çalışma yürütüyor. Başkale'deki yol açma çalışmaları sürerken, meteoroloji yetkilileri bölgedeki kar yağışının aralıklarla süreceğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



-Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları



-Kar temizleme çalışması



-Kara gömülen iş makinaları



-Yapılan çalışmalardan ve kar kütlelerinden detaylar



Haber-Kamera: Engin ERTÜRK,Başkale/VAN,



===================



TIR'DA 5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SKUNK ELE GEÇİRİLDİ



Mersin'de durdurulan bir TIR'da genetiği değiştirilmiş esrar olarak bilinen, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 109 kilo skunk ele geçirildi.



Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları TIR'ı Mersin kent girişinde durdurarak arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramada TIR'ın dorsesinde 100 paket halinde 109 kilogram skunk ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 485 kilogram aseton, 292 kilogram hidroklorik asit, 312 kilogram sülfrik asit ele geçirildi. Polis, uyuşturucuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.



Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü



--------



Tırın takip edilmesi



Takip sırasında polislerin telsizle konuşmaları



Tırın önünün kesilmesi ve şoförün gözaltına alınıp polis aracın bindirilmesi



Dedektör köpeğin arama yapması



Tırdaki uyuşturucu maddenin indirilmesi



Paketin açılması ve skunkun görüntüsü



Kolilerin indirilmesi



Uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasalların görüntüsü



Sergilenen skunkun genel ve detay görüntüleri



SÜRE: 04'32" BOYUT: 496 MB



Haber: Mustafa ERCAN - Kamera: MERSİN,



==================



BAYRAMİÇ'TE BAL KABAĞI ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLDÜ



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı bal kabağıyla ünlü Serhat köyünde, yılbaşı öncesi üreticiler mutlu. Yetiştirdikleri 5 ila 30 kilo ağırlığında değişen bal kabaklarını, toptancıya kilosu 1,5 TL'ye, pazarda ise 2 TL'ye satan köylüler, yılbaşı öncesi önemli gelir elde etti.



Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl hem kaliteli hem de daha verimli olan balkabaklarının kilosu geçen yıl toptancılara 75 kuruş, pazarda ise 1 TL'ye alıcı bulurken bu yıl fiyatın 2 kat artması üreticinin yüzünü güldürdü. Kazdağları eteklerinde kalan Serhat köyünde yetişen kestane bal kabakları, kabak tatlısı olarak yılbaşı akşamı sofralarda yerini almaya hazırlanırken, toptancılar Serhat köyünün yolunu tuttu. Köyde 5 ile 30 kilo ağırlığındaki balkabakları toptancılar tarafından kilosu 1.5 TL'ye satın alınıyor. Buradan da Türkiye'nin büyük şehirlerine satılmak üzere götürülüyor. Toptancıların büyük rağbet gösterdiği bal kabağı satışı üreticileri memnun ediyor. Üretici, toptan satısın yanında ilçe pazarında bal kabaklarını kilosu 2 TL'den satarak gelir elde ediyor.



Serhat köyünde kabak yetiştiriciliği yapan Hayati Engin (43), "Köyümüzün kestane bal kabağı yörede lezzetiyle ünlenmiştir. Bal kabaklarımız artan talep nedeniyle kilosu 1,5 TL'den toptancı tarafından alınıyor. Köyümüzün tamamına yakını bal kabağı yetiştiriciliği yapıyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla fiyatların artması hepimizin yüzünü güldürdü" dedi.



Görüntü Dökümü



---------



-Serhat köyünden genel görüntü



-köyde yetiştirilen bal kabaklarından görüntü



-ilçe pazarında Serhat köylülerinin sattığı bal kabaklarından görüntü



-Serhat köyünden üretici Hayati Engin ile röportaj



-İlçe pazarında bal kabağı satan köylülerle röportaj



Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakale),



=====================



ÇOCUKLARDA YÜKSEK ATEŞ BAĞIŞIKLIK KAZANDIRIR



ANKARA Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sacit Günbey, "Soğuk algınlığı nedeniyle başlayan hastalıklarda çok fazla ilaç kullanmaya gerek yok. Antibiyotik kullanmamak gerekiyor. Antibiyotik vücudun florasını bozarak virüslere yer açar. Çocukların ateşlerini de düşürmemek gerekli. Çünkü ateş düşürüldüğü zaman bağışıklık kazanılması engellenir" dedi.



Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sacit Günbey, havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda viral enfeksiyon hastalıklarında artış olduğunu söyledi. Prof.Dr. Günbey, çocuk acile gelen hasta sayısının özellikle hafta sonları 800'e ulaştığını belirterek soğuk algınlığı nedeniyle başlayan hastalıklarda çok fazla ilaç kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Kar yağışının havadaki bakterileri temizlediğini kaydeden Prof.Dr. Günbey, daha sonra etkili olan soğuğa karşı çocukların hastalanmaması için ailelerin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.



'MÜMKÜNSE ATEŞİ DÜŞÜRMEDEN TEDAVİ'



Çocukların hastalanmaması için hijyen ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Günbey şöyle konuştu:



"Çocuklarımızda gribal enfeksiyon nezle gibi sorunlar ortaya çıktıktan sonra ailelerin sağlık konusunda ciddi bir hassasiyetleri var. Hemen hastaneye geliyorlar. Eskiden bu kadar ciddi bir hassasiyet yoktu. Bu hastalarda çok fazla ilaç kullanmaya gerek yok. Maalesef gribal enfeksiyonları da bakteriyel enfeksiyon gibi antibiyotikle tedavi etmeye çalışıyoruz, böyle bir alışkanlık ortaya çıkmış. Bu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmamak gerekiyor. Kullanılan antibiyotik hastaya fayda vermediği gibi hastanın florasını bozarak virüslere yer açıyor, onların işini kolaylaştırıyor. Hatta mümkünse ateşlerini de çok düşürmeden; çünkü düşürdüğümüz zaman hastanın bağışıklık sisteminin çalışmasını da bir miktar engellemiş oluyoruz."



'DİNLENEREK, BOL SIVA ALARAK ATLATIN'



Hastalığı atlatmanın yollarını da anlatan Günbey, "Dinlenerek, bol sıvı gıdalar alarak, C vitamininden zengin gıdalar alarak, meyve ve sularına ağırlık vererek hastalığı atlatmak mümkün. Gerekirse bir miktar da ağrı kesici ateş düşürücü alarak hastalık atlatılabilir. Ancak her zaman böyle seyretmeyebiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu maalesef alt solunum yolu enfeksiyonuna dönüşebiliyor. Bu üst solunum yolundaki mikroplar alt tarafa doğru yayılabiliyor. Bugün bizim hastanemizde maalesef servisteki bütün yataklar alt solunum yolu nedeniyle dolu vaziyette. Çocukların direncinin kötü olması, yanlarında sigara içilmesi, hijyene dikkat edilmemesi, aynı odada birden fazla hasta kişinin bulunması hastalıkların yayılmasına ve bazen hastalığın ağır geçmesine neden oluyor. Hava yollarının veya daha aşağı kısımların enfeksiyona uğraması nedeniyle daha ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda hastaneye yatırmak gerekebiliyor. O zaman antibiyotik kullanma ihtiyacı doğuyor" diye konuştu.



ORTA KULAK İLTİHABINA KARŞI SERUM FİZYOLOJİ



Prof.Dr. Sacit Günbey, çocuklarda sık sık görülen üst solunum enfeksiyonlarından biri olan orta kulak iltihabının oluşmaması için serum fizyolojik tedavisinin aileler tarafından çocuklara uygulanması gerektiğini bildirdi. Çocukların genizlerinin kapanmasını önlemek için geniz ve boğazlarını burundan bolca suyla yıkamak gerektiğini kaydeden Günbey şöyle konuştu:



"Burun açık olursa üst solunum yolu enfeksiyonlarının kolay orta kulak iltihabı yapma olasılığı azalıyor. Çünkü kulakların genze ve boğaza açılan delikleri vardır. Bu delikler ağız ve burundan su damlatmak suretiyle yıkanırsa onlar ağza açıldığında içerisi boşalacak, kulaklar rahatlayacak ve orta kulak iltihabı olmayacaktır. Biz ilaç olarak kabul etmiyoruz serum fizyolojiği. Annelerin bolca serum fizyolojik ile yıkamalarını öneriyoruz. Bu enfeksiyonun iyileşmesine de katkı veriyor."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------



-Prof.Dr. Günbey ile röp:



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe'nin İstediği Futbolcular, Cazip Tekliflere Rağmen İmza Atmıyor

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı

Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu