Dha Yurt Bülteni -5

5PKK'LI TERÖRİSTLERDEN PATLAYICI YÜKLÜ MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİŞırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki jandarma birliklerine, PKK'lı teröristlerce C-4 tipi patlayıcının yerleştirildiği 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunuldu.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki jandarma birliklerine, PKK'lı teröristlerce C-4 tipi patlayıcının yerleştirildiği 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçaklar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.



Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ile Silopi'deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na, dün gece, terör örgütü PKK mensuplarınca çivi ve metal parçalarla güçlendirilmiş C-4 tipi patlayıcının yerleştirildiği 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçakların 2'sinin Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı'na, 1'inin de Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na saldırı için kullanılmak istendiği belirlendi. PKK'lı teröristlerin patlayıcı yerleştirdiği maket uçaklar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.







ŞIRNAK, -



======================



BEYTÜŞŞEBAP'TA POLİS ZIRHLI ARAÇTAN KÜRTÇE ŞARKI ÇALDI, GENÇLER OYNADI



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, meydandaki polis zırhlı aracından Kürtçe şarkı çalındı. Meydandaki gençler çalan müzik eşliğinde oynadı.



Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı'nda güvenlik önlemi alan polisler, zırhlı araçtan Kürtçe şarkı çaldı. Polis aracında Kürtçe şarkı çaldığını duyan çevredeki gençler, oynamaya başladı. Gençler hep birlikte halay çekerken, Beytüşşebap Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, ilçe merkezini gezerek, buradaki halkın yeni yılını kutladı.



Görüntü Dökümü



-----------



Kar üstünde kayan polis ve geçlerin görüntüleri



Polis zırhlı araçtan Kürtçe şarkılar çalınması



Polis aracının görüntüsü



Yılbaşı kutlamaları



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 324 MB



Haber-Kamera: Emin BAL-BEYTÜŞŞEBAP,



=================



TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA UNUTULAN EŞYALAR GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR



Bursa'da toplu taşıma araçlarındaki yolcuların unuttuğu eşyalar görenleri şaşırtıyor.Kayıp Eşya Bürosu Sorunlusu Havva Çetin,"Bu eşyaları her sene kermes düzenleyerek, gelirini huzurevine bağış yapıyoruz" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Bursaray vagonlarında, belediye otobüslerinde ve BUDO'ya bağlı deniz otobüslerinde yolcular tarafından unutulan eşyaları Osmangazi İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosu'nda saklıyor. Unutulan eşyalar arsasında cüzdan, çanta ve cep telefonunun yanı sıra, arsa tapusu, koltuk değenekleri, yüzlerce düğün davetiyesi, tenis raketleri, hurma, spor ağırlığı, kedi yuvası, duvar tabloları, müzik aletleri yer alıyor. Kayıp eşya bürosunda 1 yıl boyunca muhafaza edilen malzemeler, başvuran sahiplerine teslim edilirken, diğerleri ise kurulan kermeste Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevine gelir sağlamak amacıyla satılıyor.



Unutulan eşyaların kendilerine getirilmeleri durumunda 1 yıl depoda beklettiklerini ifade eden Kayıp Eşya Bürosu Sorunlusu Havva Çetin, vatandaşların BURULAŞ'a ait toplu taşıma araçlarında unuttukları eşyaları bu süre içinde geldiklerinde alabileceklerini belirtti. Bekleme süresini dolduran eşyaların bir kısmını bağış yaptıklarını söyleyen Çetin, "Bir kısmını da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevi yararına her sene kermes düzenleyerek, gelirini huzurevine bağış yapıyoruz. Çok sayıda cüzdan, cep telefonu ve çanta geliyor. Ancak ilginç olan eşyalarda geliyor. Arsa tapuları, koltuk değenekleri, tenik raketleri gibi." diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------



-Kayıp eşyalardan görüntü ve detaylar



-Kayıp Eşya Bürosundan görüntüler



-Eşya sahiplerinin başvurması



-Röportaj



Süre: 4.24 Boyut: 493 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-



==================



KAYISI ÇEKİRDEĞİNİN KABUĞUNDAN YILLIK 12 MİLYON LİRA GELİR



Dünya kayısı başkenti Malatya'da, kayısı kadar çekirdeği de kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Kayısı çekirdeğinin kabuğu, yakacak olarak ve savunma sanayisinde tankların zırhının dış etkenlerden korunması için kullanılıyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Ortalama 20 bin ton civarında çekirdek kabuğumuz var. Bu da şehre ortalama 12 milyon lira civarında katkı sağlıyor" dedi.



Yıllık 100 bin ton kuru kayısının üretildiği Malatya'da, 25 bin ton da çekirdek elde ediliyor. Kayısı çekirdeği kentin ekonomisine katkı sağlarken, çekirdekten artakalan kısım da farklı alanlarda değerlendiriliyor. Kayısı çekirdeği ve kabuğu, kırım yapılan fabrikalarda ayrıştırılıyor. Kayısının çekirdeği ve kabuğu, elendikten sonra farklı sektörlerde kullanılıyor. Kayısı çekirdeği, tankların zırhının dış yüzeylerinin korunması ve bakımı için de kullanılıyor. Çekirdeğin kilogramı 60 kuruşa satılan kabuğuyla kentin ekonomisine ciddi katkı sağlanıyor. Kömürün fiyatının yükselmesi ise çekirdek kabuğuna ilgiyi artırdı.



'KÖMÜRÜN FİYATI 2 KAT DAHA FAZLA'



Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, şu anda kayısı çekirdeğindeki üretiminin 25 bin ton olduğunu belirterek, 12 milyon liralık gelir elde ettiklerini söyledi. Çekirdek kabuklarının birçok alanda kullanıldığını dile getiren Başkan Özcan, şunları söyledi:



"Malatya'da bilindiği gibi yıllık 100 bin ton kayısı üretimi vardır. Bununla birlikte de bu oranın 4'te 1'i, 25 bin ton kayısı çekirdeği üretimi yapıyoruz. Bu 25 bin tondan 'randıman' dediğimiz ürünün daha çok o yılki hava şartları ve iklimle alakalı kabuk ve içini ayırdıktan sonra fabrikalarda bir kırım işlemine tabi tutuluyor. Bu kırım işleminde içini ayırıp kabuğunu ayrı değerlendiriyoruz. Malatya'da yaklaşık 15 milyon dolar gibi bir gelir elde ediyoruz. Tabi bunun dışında en çok göz ardı edilen daha çok pek kimsenin ilgilenmediği ve şehrin ekonomisine katkı sağlayan kabuk dediğimiz çekirdeğin dışı koruma yüzeyinin yaklaşık şu anda ton fiyatı 600 liradır. Kömürün fiyatı kayısı çekirdek kabuğunun fiyatına oranla 2 kat daha fazladır. Dolayısıyla burada kabuğun hem yakacak olarak sektörel bazda daha çok kendi fabrikalarımızda da kayısı kurutma işlemlerinde biz bu kabuğu kullanıyoruz. Bunun dışında daha çok doğal gaza hala geçmemiş olan alanlarda şehrin bazı bölümlerinde yakacak olarak kullanılıyor. Tavuk çiftliklerinde daha çok kullanılıyor, süt fabrikalarında süt ve yoğurt işlemlerinin yapıldığı sektörlerde kullanılıyor."



'SAVUNMA SANAYİSİNDE KULLANILIYOR'



Kayısı çekirdeğinin kabuğunun kullanıldığı sektörlere değinen Özcan, "Ortalama 20 bin ton civarında çekirdek kabuğumuz var. Bu da şehre ortalama 12 milyon lira civarında katkı sağlıyor. Bunun haricinde de çok kısmi olarak kozmetik sektöründe cilt kremlerinde kullanılmaktadır. Özellikle savunma sanayisinde tankların yüzeyinde koruma olarak kullanılıyor. Savunma sanayisindeki alan dar bir alan orada, sadece üretilen ürünün yüzde 1'lik bir bölümü kullanılıyor. Tank yüzeyini korumada üretici firma, koruma amaçlı kayısı çekirdeği kabuğunu kullanıyor. Çekirdek kabuğunu bizden ham şekilde alan fabrika tank yüzeyini korumak için işlemlerini kayısı çekirdeği kabuğuyla alakalı kendi tesislerinde üretimini yapıyor ama elde edilen kayısı çekirdeğinin kabuğunun yüzde 95'lik kısmını yakıt için kullanılmaktadır. Şehrimize de ciddi anlamda ekonomik katkısı vardır. Şehrimizin ekonomisine katkı anlamında üreticilerimiz ve ihracatçılarımız ellerinden geleni yapmaktadırlar" diye konuştu.



ÇEKİRDEK KABUĞU YOK SATIYOR



Çekirdek kabuğunun yakacak olarak kullanıldığının duyulmasının ardından fiyatların ciddi oranda arttığını kaydeden Özcan, "Geçen yıl fiyatlar 30 kuruşken şu anda 60 kuruş. Tabi kömüre göre biraz dayanıksız görünüyor ama burada yakacak olarak kullanılmasında ciddi anlamda bir artış söz konusudur. Çekirdek kabuğu yok satıyor, diyebiliriz. Şu an temin etmekte zorluk yaşıyoruz, diyebilirim. Bunu yakacak olarak kullanmayı düşünenler, biraz sıra beklemek durumundalar. Şu anda fabrikalarımız bunu kayısı kurutma ünitelerinde kullandıkları için de tüketiciler kayısı çekirdeği kabuğu bulmada sıkıntı çekiyor. Bu sebeple de şu an fiyatlar ciddi anlamda artış gösterdi. Havalarında soğumasıyla fiyatlarda biraz daha artış bekleniyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------------



Kayısı çekirdeğinden görüntüler



Kayısı çekirdeği kabuğu



Fabrikada çalışanlar



Kuru kayısıda çalışanlar



- Başkan Ramazan Özcan röp.



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 856 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)



=================



VALİ TUTULMAZ'DAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYE



AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, 2019 yılına ziyaret ve denetimlerle girdi. Üniversite öğrencileriyle bir kafeteryada sohbet eden Vali Tutulmaz, ders çalışmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Afyonkarahisar'da yılbaşı gecesi emniyet ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, eğlence merkezlerinin yoğun olduğu yerlerde denetim yaptı. Karayolları, şehir içi ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi'nde yılbaşı gecesi denetimler 2 katına çıkarken, polis ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdürdü. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür vekili Gülsüm Ateş Doğan ile birlikte ziyaretlerde ve denetimlerde bulundu.



YETKİLİLERDEN BİLGİLER ALDI



Vali Tutulmaz ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin içerisinde bulunan Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (GAMER) ziyaret etti. GAMER'de yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Tutulmaz, beraberindekilerle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne geçti. Hastanenin acil servisine giden Tutulmaz, tedavi için gelen hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yeni yılı kutladı. Vali Tutulmaz, hastanede hasta ve yakınlarının yanı sıra çalışanlara lokum ikram etti. İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da çocuklara oyuncak dağıttı.



GENÇLERE KAHVE İKRAM ETTİ



Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz, üniversite öğrencileri ve kafeteryaların yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallesi'ne geçti. Mahallede denetim yapan polis ekiplerinin yeni yılını kutlayan Vali Tutulmaz, polis ekiplerinin kontrol ettiği bir aracın sürücüsü ve araç içerisinde bulunanlara da lokum ikram etti. Daha sonra bir kafeteryaya giren Vali Mustafa Tutulmaz, üniversite öğrencilerinin bulunduğu bir masaya oturdu. Gençlere kahve ikramında bulunan Tutulmaz, ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.



'BİZE DERS ÇALIŞMAYA ZAMAN YETMEZDİ'



Öğrencilerle yaptığı sohbette gece dışarı çıkmak yerine ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Tutulmaz, "Saat 01.00'den sonra dışarıda olursan yarınki derse nasıl gideceksin" dedi. Bunun üzerine üniversite öğrencileri ise "Gece kafeteryalar kapatılsın. Fakat marketler kapatılmasın" dedi. Vali Tutulmaz'ın "Gece 03.00'de marketten ne alırsın" diye sorduğu öğrenciler, sınavların geldiğini ve ders çalıştıklarını kaydetti. Vali Tutulmaz, "Akşamdan alacaksın bisküvini ve sütünü koyacaksın evine. Gece ihtiyacın olduğunda alacaksın. Öğrenci gece ders çalışır. Öğrenci gece sokakta gezmez. Gece sokakta gezmek istiyorsanız öğrencilik yapamazsınız. Öğrencilik yaptığınızı zannediyorsanız daha sonraki sınavlarda ve hayatta gümlersiniz. Her dönemin bir raconu var. Öğrenciliğin raconu da ders çalışmaktır, kahvede oturmak değildir. Ben 35 yaşıma kadar öğrencilik yaptım. 35 yaşımda da yüksek lisans yaptım. Bize ders çalışmaya zaman yetmezdi" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Vali Tutulmaz hastaneyi ziyaret ederken



Vali Tutulmaz hasta, hasta yakınları ve sağlık personelinin yeni yılını kutlarken



Genel detay



Vali Tutulmaz Erenler Mahallesi'nde denetim yapan polis ekiplerinin yeni yılını kutlarken



Polis ekiplerinin durdurduğu bir araçtaki sürücü ve araç içerisindekilere lokum ikram ederken



Vali Tutulmaz bir kafeye girerken detay



Vali Tutulmaz gençlerin masasına oturup kahve ısmarlarken



Vali Tutulmaz ve üniversite öğrencileri arasındaki konuşma



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



===================



VALİ ŞILDAK'IN YILBAŞI MESAİSİ



Burdur Valisi Hasan Şıldak, 31 Aralık gecesi Burdur- Antalya karayolundaki denetimlere katılıp, vatandaşın ve görev yapan personelin yeni yılını kutladı.



Vali Hasan Şıldak beraberinde Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile birlikte ilk olarak Organize Sanayi Kavşağı'ndaki uygulama noktasını ziyaret etti. Jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasına Burdur- Antalya karayolunda seyahat eden vatandaşların yeni yılını kutlayan Vali Şıldak, vatandaşa şeker ikram etti.



Vali Şıldak, "2018 yılının son günün hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle 2019 yılının ülkemize, Burdur'umuza, bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini sağlık ve huzur içinde yeni yıla hep birlikte adım atmamızı temenni ediyorum. İlimiz genelinde yılbaşının huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla Valilik olarak emniyetimiz ve jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alındı. Tabii ki amacımız vatandaşlarımızın güven ve huzur ortamı içerisinde yılbaşını geçirerek yeni yıla girmelerini sağlamak. Bu manada tüm tedbirlerimizi aldık" dedi.



Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne geçerek acil servis çalışanları ve tedavi için gelenlerin yeni yılını kutladı. Vali Şıldak ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giderek buradaki çalışanların da yeni yılını kutladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------



Organize Sanayi Kavşağında uygulama yapan trafik ekipleri



Vali Şıldak'ın vatandaşların yeni yılını kutlaması



Vali Şıldak'ın açıklamaları



Hastane ziyareti



112 ziyareti



Detay



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



===================



ZARA'DAN TERMAL OTELDE YENİ YIL KONSERİ



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir termal otelde düzenlenen yılbaşı gecesinde sanatçı Zara sahneye çıktı.



Sandıklı Hüdai Kaplıcalarındaki termal bir otelde düzenlenen yılbaşı gecesinde Zara sahneye çıktı. Saat 23.00'te 'Sağım yalan solum yalan' türküsüyle konserine başlayan Zara, Neşet Ertaş'ın 'Yalan dünya' ve 'Gönül dağı' türküleriyle konserini sürdürdü. Türkülerin yanı sıra söylediği oyun havalarıyla da salonu dolduranları coşturan Zara, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ın şarkılarını yorumladı. Yeni yılın ilk dakikalarıyla coşkunun doruğa ulaştığı gecede, eğlenceye katılanlar cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle Zara'yı görüntülemeye çalıştı. Zara yeni yılın ilk saniyelerinde 'Hayat bayram olsa' şarkısını söyledi.



ZARA'DAN YENİ YIL DİLEĞİ



Konser öncesi basın mensuplarına yeni yıl dileklerini aktaran Zara, "Her sene aynı dileklerle buluşuyoruz aslında. Başarı diliyoruz birbirimize. Sağlık en önemlisi, huzur, mutluluk, sevdiklerimizle birlikte olmak. Bunların dışında kendi çabamızla kazanacağımız bütün yeni yıl dilekleri biraz bizim çabamıza bağlı. Bizler hep hızlı tüketen bir bilince ulaştık. Dolayısıyla her şeyi hızlı tüketiyoruz. 'Eski yılı hemen gönderelim. Yeni yıl gelsin, yeni yıldan umut bekliyorum' diyoruz ama galiba bizim değişmemizle alakalı. Yılın getireceği, götüreceği hesaplar vardır. Ama biraz da bizim çabamıza bağlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla herkese farkındalıklı yıllar diliyorum. Sevdiklerine sımsıkı sarıldığı, kaybetmeden değerini bildiği, huzur ve mutluluk içerisinde, sağlık içerisinde birliktelikler diliyorum. Yeni yıl bütün dünyaya barış getirsin. Anneler ağlamasın, çocuklar ağlamasın, üzülmesin. Bütün dünyaya barış en büyük temennilerimden" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



Zara'nın sahneye çıkışından görüntü



Zara'nın salondaki konukları selamlamasından görüntü



Zara türkülerini seslendirirken sahne genel ve Zara yakın görüntüler



RÖP: Zara



Yeni yılın ilk dakikalarında Zara 'Hayat bayram olsa' şarkısını seslendirirken



Konfeti görüntüsü



491 MB/// 04.26"



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),



===================



VAN'DA 362 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Van'da dün akşamdan itibabaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte merkez ve ilçelere bağlı 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak çalışma başlattı.



Van'da dün akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 68, Başkale'de 18, Çaldıran'da 103, Çatak'ta 39, Erciş'te 2, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 55, Muradiye'de 25, Özalp'ta 22 ve merkez Tuşba ilçesinde 17 olmak üzere toplam 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



VAN, -



=================



HAKKARİ'DE 322 KÖY VE MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI



Hakkari'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 322 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.



Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 21 köy, 44 mezra, Yüksekova ilçesinde 60 köy, 77 mezra, Çukurca ilçesinde 6 köy, 13 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 20 köy ve 81 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.



Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

