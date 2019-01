Dha Yurt Bülteni -5

5İdlib'te selzedelere yeni çadır kurulduSuriye'nin İdlib kenti kırsalında geçtiğimiz hafta etkili olan yağış nedeniyle çadırları kullanılamaz hale gelen Suriyeli siviller için yeni çadırlar kuruldu.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında geçtiğimiz hafta etkili olan yağış nedeniyle çadırları kullanılamaz hale gelen Suriyeli siviller için yeni çadırlar kuruldu.



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Fetih Derneği tarafından, selden etkilenen ve yaşadıkları kamplardaki çadırları kullanılamaz hale gelen aileler için ilk etapta 80 çadır kurularak yerleşmeleri sağlandı. İHH Suriye Çalışmaları Acil Yardım Görevlisi Yusuf İslam Yeşil, "Suriye'de geçen hafta etkili olan sel nedeniyle mağdur olan aileler için İHH acil yardım ve arama kurtarma ekiplerince çadır kurulumlarına başladıklarını" söyleyerek, 80 aile için çadır kurarak yerleştirildiklerini, çadır kurulumlarının devam edeceğini belirtti.



Karadeniz'de, 'İmar Barışı' başvuruları 800 bini aştı



Türkiye'de getirilen 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamaya, Karadeniz Bölgesi'nde 800 bini aşan başvuru yapıldı. Başvuruların çoğunluğu ise kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalardan yapıldı. Bölgede en çok başvuru yapılan il ise 150 bini aşan başvuru sayısı ile Trabzon oldu. Kentte yer alan, 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da, bölgede çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer aldı. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası'nda, tüm kaçak yapı sahipleri de 'İmar Barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuru yapanlar arasında yer aldı.



Türkiye genelinde getirilen 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamaya, sit, mera, milli park gibi koruma statülerine sahip yaylalarda inşa edilen kaçak yapılarla gündeme gelen Karadeniz Bölgesi'nde yoğun başvuru yapıldı. Trabzon'da 150 bin 430, Samsun'da 146 bin 780, Giresun'da 118 bin 672, Ordu'da 99 bin 503, Rize'de 69 bin 597, Gümüşhane'de 59 bin 995, Amasya'da 37 bin 004, Sinop'da 33 bin 525, Çorum'da 58 bin 829 792, Artvin'de 23 bin 242, Bayburt'da ise 11 bin 199 başvuru gerçekleştirildi. 11 ilde 'İmar Barışı' bedelini ödeyen vatandaşlar, kaçak yapıları için 'Yapı Kayıt Belgesi' aldı. Karadeniz'de başvuruların çoğunluğu ise kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalardan yapıldı.



YER KALMAYAN YAYLADA HERKES BAŞVURDU



Bölgede en çok başvuru yapılan il ise 150 bini aşan başvuru sayısı ile Trabzon oldu. Kentte, 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da toplam 1070 kaçak yapı nedeniyle bölgede çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer alıyor. Çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası'nda, kaçak yapı sahiplerinin tamamı 'İmar Barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuruda bulundu. Yayla sakinleri yapı büyüklüğü ve kat sayısına göre ödeme yaptıkları Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden 'Yapı Kayıt Belgesi' almaya başladı.



YENİ KAÇAK YAPILARA SIKI TAKİP



İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların, yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapıların takibi de sürüyor. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken, valilikler ise vatandaşları uyarıyor. Uyarılarda, 'İmar Barışı' uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, ayrıca bahse konu tarihten sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız yapılar için de, kesinlikle 'Yapı Kayıt Belgesi'nin verilmeyeceği vurgulandı.



KAÇAK YAPI SAHİPLERİ HER YOLU DENİYOR



İmar Barışı'nı kapsamayan 31 Aralık 2017'den önce yapılan kaçak yapılarını kurtarmak isteyenler bazı yaylacılar yapıların eski tarihli inşa edildiği beyanında bulunmuştu. Asılsız beyanlarda bulundukları tespit edilen yaylacıların 'Yapı Kayıt Belgeleri' iptal edilerek kaçak yapıların yıkımı için işlem başlatıldı. Gümüşhane'de ise kaçak yapı inşa edilen Taşköprü Yaylası'na bazı fırsatçılar tarafından '15 Temmuz Evleri' ve '15 Temmuz Mahallesi' tabelaları yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. FETÖ'nün darbe girişimine direniş tarihinin kullanıldığı tepki çeken tabelalar, kaçak yapı sahiplerini kurtaramadı. Tabelaların kaldırıldığı yaylaya çıkan jandarma, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılarla ilgili tutanak tuttu, yasal işlem başlattı. Sahiplerinin 'İmar Barışı' için başvuru yaptığı belirlenen kaçak yapıların 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığının tespiti halinde yıkımları gündeme gelecek. Bu tarihten önce yapıldığı belirlenen yapılara ise 'Yapı Kayıt Belgesi' verilerek af getirilecek.



'EN ÇOK BAŞVURU TRABZON'DA'



Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi, Trabzon'da yoğun başvuru yapıldığını belirterek sayının 150 bini aştığını söyledi. Çiftçi, "Başvuru yapanlardan 57 bini bedelini ödeyerek Yapı Kayıt Belgesi aldı. Bu vatandaşlarımız 200 milyon liranın üzerinde bedel ödendi. Bu orana bakacak olursak başvuru yapan vatandaşlarımızın 3'de 1'i ödeme yapıp, yapı kayıt belgesini almış oldu" dedi.



'SÜRE UZATIMI İYİ OLDU'



Sürenin uzatılması konusunda vatandaşlardan gelen yoğun talepleri hatırlatan Çiftçi, "Sürenin haziran ayına kadar uzatılması hem yeni başvuru yapacaklar hem de ödeme yapamayan vatandaşlarımız için çok iyi oldu. Ödeme konusunda kredi desteğinin gelmesiyle vatandaşlara kolaylık sağlandı. Bazı bankalar yapı kayıt ödemesiyle ilgi kredi vermeye başlayacak. Konu aslında bir imar affı olarak algılamamız lazım. Bu imar barışı kapsamında geçmiş yıllarda ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapılar ile hiç ruhsat alınmadan yapılan yapıların kayıt altına alınma sürecidir. Yasanın özüne baktığınız zaman 3194 sayılı imar kanunu kapsamında bu gibi yapılarda vatandaşlar yerel idarelerle, belediyelerle sorunları çözemiyor. Dolayısıyla devletle de itilaflı duruma düşüyor. Yasanın özü bu itilafı ortadan kaldırmak ve bu yapıları kayıt altına almak. Buna bir imar affı gözüyle bakmamak lazım" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİKKAT ÇEKMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı. Bölgede İmar Barışı kapsamı dışında kalan 31 Aralık 2017'den sonra yapılan kaçak yapıların yıkımının süreceği belirtildi.



Yüksekova Kaymakamı, 5 saat yürüyerek üs bölgesine çıktı



Hakkari'nin Yüksekova İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 1700 rakımlı Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya üs bölgesini ziyaret etti. 4 kilometrelik yolu 5 saatte yürüyerek üs bölgesine ulaşan Kaymakam Kendüzler, 5 metreyi bulan karda ilerlerken, zaman zaman zor anlar yaşadı.



Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'de, 1700 rakımlı 'Şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya' isminin verildiği askeri üs bölgesinde kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, asker ve polislerin nöbet tuttuğu üs bölgenin yolunu açmak için yoğun bir çalışma sürdürürken, İlçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler, burada görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.



Araçla Kadıköy'e kadar gelen Kaymakam Kendüzler, beraberindeki İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan ve kurum amirleriyle kar nedeniyle kapalı olan üs bölgesine gitmek için yaya olarak yola çıktı.



Kaymakam Kendüzler, geçen yıl 31 Temmuz günü, PKK'lı teröristlerin, tuzakladığı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu otomobilde şehit olan Nurcan ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten döndüğü üs bölgesine, 5 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından ulaştı. 4 kilometrelik yol boyunca, zaman zaman çalışma yapan iş makinesine binen Kendüzler, üs bölgesinde görev yapan polis ve askerleri ziyaret edip, moral verdi.



Kaymakam Kendüzler, vatan nöbeti tutan kahramanları her zaman ziyaret edeceklerini belirterek, "Üs bölgesinde nöbet tutan asker ve polislerimiz ziyaret etmek maksadıyla yola çıktık. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle üs bölgesinin yolu kapalı olunca yürümek zorunda kaldık. Burada kar kalınlığı yer yer 4- 5 metreyi bulmuş. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücade ekiplerimiz, yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Zorlu da olsa zaman zaman Mehmetçik ve polislerimizi ziyaret edip, onlarla bir araya geleceğiz" dedi.



Eşi çocuklarıyla evi terk edince pompalı tüfekle dehşet saçtı



Antalya'da eşinin çocukları ile birlikte evi terk etmesi yüzünden bunalıma giren Abdurrahman Ç., pompalı tüfekle rasgele çevreye ateş eti. Abdurrahman Ç., Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ç., başını eğmeye çalışan polislere, "Benim kafamı eğmeyin, benim kafam hep dik durur" dedi.



Polisi alarma geçiren olay, dün saat 21.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Eşinin çocuklarıyla birlikte evi terk ettiğini öğrenen Abdurrahman Ç., parka gelerek pompalı tüfekle çevreye rasgele ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi.



Polis ekiplerini gören Abdurrahman Ç. yanına kimseyi yaklaştırmazken havaya ateş etmeyi sürdürdü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alınırken, polis ekiplerine çelik yeleklerini giymeleri yönünde megafonla anons yapıldı.



Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı müzakereci, Abdurrahman Ç.'yi ikna etmek için çaba saffetti. Park içinde elinde tüfekle telefonla konuşan Abdurrahman Ç., operasyon hazırlığındaki timlerin ikazı ile elindeki tüfeği kaldırıma fırlatarak teslim oldu. Gözaltına alınan Abdurrahman Ç., ekip otosuna bindirildiği sırada polislerin başını eğmesine sinirlenerek, "Benim kafamı eğmeyin. Benim kafam hep diktir" diyerek tepki gösterdi.



Abdurrahman Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Eczacılar: Paralı poşeti destekliyoruz ancak halk daha fazla bilinçlendirilmeliydi



Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Ersun Özkan, doğaya ve çevreye zarar veren her şeyin karşısında olduklarını belirterek, poşet ücretlendirilmesini doğru bir yöntem olarak benimsediklerini söyledi. Özkan, bu aşamadan önce halkın yeterli olarak bilinçlendirilmediğini savundu.



Yeni yılla birlikte poşetlerin parayla satılması uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan, poşetlerin ücretle halka verilmesini bundan belli bir kısmın bakanlığa aktarılmasını doğru bir yöntem olarak benimsediklerini söyledi. Özkan, bu aşamadan önce halkın bu konuda yeterli bilinçlendirilmediğini belirtirken, "Meslek gruplarının bu konuda yeterli bilgilendirilmesi ve en az 6 aylık 1 senelik geçiş süresinden sonra bunu hayata geçirmemiz durumunda daha sağlıklı sonuçlar çıkardı. Çok yakın zamanda bununla ilgili sıkıntılar yaşanacağını tahmin ediyoruz. Çünkü konuyla ilgili yeterli aydınlatıcı bilgilerin çok yapıldığına inanmıyoruz" dedi.



ECZANELERDE NASIL UYGULANACAK?



Özkan, eczaneye gelen vatandaşların ilacını aldığında koyabileceği poşeti ya da çantası olup, olmadığını soracaklarını belirterek, şunları söyledi:



"Şayet elinde o ilacı koyabileceği kendi poşeti ya da bez çantası varsa ona ilaçları vereceğiz. Aksi takdirde boyutuna göre en az 25 kuruş karşılığında vereceğiz. Eczanelerde hastalarla, muayene ücretiyle ilgili katkı payı, hizmet bedeliyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi de poşet bedelleriyle ilgili sıkıntı yaşanacağını düşünüyoruz. Şu algıyı da ortadan kaldırmak gerekiyor. Eczacı kendi cebinden harcadığı parayla poşeti veriyordu. Şimdi de bedel karşılığı yaptırıyor. Tek farkı kendi cebinden harcadığı paranın tamamını değil 25 kuruşluk poşette 15 kuruşu bankanlığa aktaracak. Bu işte kar olacağını sanmıyorum."



Esnaf ve çocukların kıza keyfi



Erzurum'un İspir ilçesinde lapa lapa yağan kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarını alarak ilçe merkezinde kaymaya başladı. Çocukları işyerlerinden izleyen esnaf daha fazla dayanamayarak onlara eşlik etti.



İlçeye uzun bir aradan sonra yağan karın keyfini çocuklarla birlikte esnafta çıkardı. Doğal piste dönüşen Hükümet Caddesine kızaklarını alarak gelen çocuklara kısa sürede esnaf de eşlik etti. Kızaklara binerek konvoy oluşturan zaman zaman konrollerini kaybedip birbirleri ile ya da yol kenarına park eden araçlara çarpmaları sonucu kahkahalarla gülmeye başladılar. Yağan kara aldırış etmeden saatlerce kızağın tadını çıkaran esnaf Semih Sayın, "Yağan kar yolu doğal piste çevirdi. Bunu fırsat bilen çocuklarda evlerindeki kızakları getirip kaymaya başladı. Biz esnaflar da onları izliyorduk sonra onların bu eğlencesine ortak olduk. Bir anda çocukluğumuza döndük. Çocuklar sayesinde iyi bir stres attık" diye konuştu.



Kebapçıya giren hırsızlar papağan 'Çapkın'ı çaldı



Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde kebap salonu işleten Yaşar Alaz'ın(60), işyerine giren hırsızlar, Jako cinsi 'Çapkın' adını verdiği papağanını çaldı. 7 yıldır beslediği papağanın çalınmasından büyük üzüntü duyan Alaz, hırsızlara seslenerek, "Çaldıklarınız sizin olsun, Çapkın'ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksınız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm" dedi.



Marmara Ereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde kebap ve lahmacun salonu işleten Yaşar Alaz'ın işlerine önceki gece yarısı giren hırsızlar, kafeste bulunan Jako cinsi 'Çapkın' adı verilen papağan, bir televizyon, 650 lira para ile işyerinin duvarlarını süsleyen aralarında antikalarında bulunduğu eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işyerine gelen Alaz, kapı kilidinin kırılarak açıldığını fark etti. İşyerine giren Alaz, papağanının bulunduğu kafesin boş ve içinde tüylerin bulunduğunu, televizyon, kasadan para ve bazı eşyaların çalındığını görünce durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.



Doğumundan itibaren 7 yıldır beslediği Çapkın adındaki papağanının çalınmasından büyük üzüntü duyan Yaşar Alaz, papağanın işyerinin maskotu olduğunu ve sürekli masalarda dolaşarak, müşterilerin elinden beslendiğini söyledi. Papağanın öldürülmesinden endişe duyan Alaz, hırsızlara seslenerek, Çapkın'ı getirmelerini istedi. Alaz, "Çaldıklarınız sizin olsun, Çapkın'ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksınız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm. Ne olur Çapkın'ımı getirin" dedi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işyerinde detaylı inceleme yaparak delil topladı. Çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarının incelenmesinde ise bir minibüsün Alaz'ın işyerinin yanına gelerek park ettiği içinden inen 2 kişinin de yüzlerini kapatarak çevrede dolaştığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Kafe sahibi köpeği 'Bobo'yu kadına şiddet gösterenlere karşı eğitti



Malatya'da kafe işletmecisi Hakan Keten (34), doğar doğmaz sahiplendiği golden cinsi köpeğe 'Bobo' ismini koydu. Keten'in özel olarak eğittiği 'Bobo', kadına karşı siddet uygulayan birini görünce tepki vererek saldırganı uzaklaştırıyor, patileriyle ağlayan kadının gözyaşlarını siliyor.



Henüz 1 yaşında olan 'Bobo'nun sahibi Hakan Keten, köpeğini kadınlara karşı uygulanan şiddete çok duyarlı olduğunu söyledi. Keten, kadına şiddeti engellemek için 'Bobo'ya eğitim verdiğini belirterek, "Bobo için gelen çok müşterimiz var. Normalde diğer kafelerde, restoranlarda pek hayvan kabul edilmiyor ama bizim buraya tüm hayvanlar gelebiliyor. Özellikle köpekli müşterilerimiz çok. Bobo'nun sosyal medyada kendi instagram sayfası var. Köpeğim eğitimli, zaten evde besliyoruz, 2 kızım var ve onlarla beraber yaşıyor. Biz ne dersek onu yapıyor. Müşterilerimizin ilgi odağı oldu" dedi.



'AYNI TEPKİYİ GÖSTERİYOR'



Kadın arkadaşına şiddet göstermiş gibi yapan ve ardından Bobo'dan tepki gören kafe müşterisi Ömer Konakçı (35), "Arkadaşlarla oturuyorduk. Haftalar öncesinde bir kadın ve bir erkek parkta yürürken adam kadına bağırdı. Bobo o anda adamı kovalamıştı. Biz de bir test yapalım dedik. Yanımdaki kadın arkadaşıma şiddet uyguladığımda acaba tepkisi ne olur dedik. İnanılmaz bir tepki verdi, kızdı. Hatta başka kadınlar üzerinde de denedik aynı tepkiyi verdi. Bu hoşumuza gitti. Biz de Bobo'yu çok seviyoruz. Hep buradayız, Bobo için buradayız" diye konuştu.



'TÜM KÖPEKLER BÖYLE EĞİTİLSİN'



Kafe müşterilerinden Emine Haskol ise Bobo'nun çok farklı bir köpek olduğunu ifade ederek, "Bütün köpekler aynı ama Bobo daha bir eğitimli, farklı duygulu bir köpek. Böyle bir tepki vereceğini biliyordum zaten. Bobo'yu çok seviyoruz. Bütün köpeklerin kadına şiddete eğilimi olanlara karşı eğitilip tepkilerinin ölçülmesini isterim" diye konuştu.



Adana'da en büyüğü 3.7 büyüklüğünde 6 deprem



Adana merkez ve Kozan ilçesinde 03.46 ile 08.11 saatleri arasında en büyüğü 3.7 büyüklüğünde olmak üzere 6 deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Adana merkez ve Kozan ilçesinde meydana gelen depremlerin ilki saat 03.46'da 2.9 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından saat 03.48'de 1.5, saat 04.32'de 2.6, saat 04.40'da 1.8, saat 08.10'da 3.7, saat 08.11'de ise 1.8 büyüklüğünde depremler oldu.



Adana'nın İmamoğlu ve Sumbas ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden de hissedilen depremler herhangi bir hasara yol açmadı.



Haber: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), -

