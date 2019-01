Dha Yurt Bülteni -5

5SAMSUN AÇIKLARINDA PANAMA BANDIRALI GEMİ BATTI: 4 MÜRETTEBAT KURTARILDISamsun'un 77 mil açıklarında Panama bayraklı bir geminin battığına dair sinyal alınması üzerine Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot ve helikopter bölgeye sevkedildi.

DHA YURT BÜLTENİ -5



SAMSUN AÇIKLARINDA PANAMA BANDIRALI GEMİ BATTI: 4 MÜRETTEBAT KURTARILDI



Samsun'un 77 mil açıklarında Panama bayraklı bir geminin battığına dair sinyal alınması üzerine Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot ve helikopter bölgeye sevkedildi. İçişleri Bakanlığı, 4 mürettebatın sağ olarak kurtarıldı. Diğer mürettabatın kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Sağ kurtarılan 4 mürettebatın Samsun' a getirileceği öğrenildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün sabah saat 08: 10 da Sahil Güvenlik k.lığımıza Samsun açığı 80 mil mesafede ö Volgo Balt 214öisimli Rus ticari gemisinden tehlike sinyali alınmıştır.08: 50 de Samsun ve Sinop'tan iki kurtarma gemisi hareket etmiş lakin Samsun'dan çıkan gemi hava şartları nedeniyle geri dönmüş Diğeri intikale devam etmektedir.09: 05 de kurtarma helikopteri Çarşamba havalimanından kalkış yapmıştır saat 09: 54 te olay yerinde 3 adet Can Salı ve içlerinde insanların olduğunu rapor etmiştir. Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisi var.Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış Samsun'a intikal etmek üzere olup ayrıca : 1 uçak 4 helikopter 1 aramakurtarma gemisi 1 römorkor 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir"' denildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



GEMİNİN I GEÇİLDİ



SAMSUN,



==================



BOLU DAĞI'NDA KAR DURDU, ULAŞIM RAHATLADI



Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatlarken, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonlara kapatılan yol gece saatlerinde yeniden açıldı.



Kentte dün başlayan ve gün boyu süren kar yağışı bu sabah etkisini kaybetti. Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda da kar yağışı durdu. TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirirken, buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri, kar yağışının ardından bölgede buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. Bolu Dağı Tüneli mevkisinde de sürücüler, elektronik tabelalar ile buzlanma nedeniyle yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kamyon ve TIR geçişlerine kapatılan D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde dün gece saatlerinde ulaşım tekrar ağır tonajlı araçlara açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Yollardan görüntüler



-Detaylar



Süre: 01.52-Boyut: 210.9 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



===================



KAYSERİ'DE 8 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE



Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan 8 kişi, emneiyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'nın deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösterilen iş yerlerinde, kontörlü telefondan 'TSK personelinden sorumlu mahrem imamlar' tarafından arandıkları belirlenen ve askeri öğrenciyken ilişkileri kesilen şüphelilerden O.F.A., Y.D., A.G., T.T., E.G., Ü.B., F.Ç. ve A.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise arandığı belirtildi.



Görüntü Dökümü:



-----------



FETÖ şüphelilerinin adli tabipliğe getirilişi



Sağlık kontrollerinin ardından polis otobüsüne bindirilmesi



Diğer detaylar



Süre: 1.22 Boyut: 154 MB



Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA



===================



SOKAK HAYVANLARINI ELLERİYLE BESLİYOR



Bursa'nın İnegöl İlçesinde kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte dağda ve köy yollarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının imdadına yetişen İnegöllü hayvan sever Ömer Solak(59), onları etle besliyor.



İnegöllü Emlakçı Ömer Solak, her gün gezerek bulduğu sokak hayvanlarının imdadına koşuyor. Kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü şu günlerde, açlıktan ölmelerine razı gelmeyen hayvan sever, doğa hayvanlarını elleriyle besliyor.



İnegöl'ün çeşitli köy ve dağlık alanlarına aracıyla giden Ömer Solak, aracının bagajındaki kilolarca etleri sahipsiz kedi ve köpeklere ikram ediyor. Hayvan severliği İnegöl'ün sınırlarını aşan adam, İznik ve Yenişenir ilçelerine giderek sokak hayvanlarının yardımına koşuyor. Hayvanları elleriyle beslediği görüntüleri sosyal medyasında paylaşan Solak, herkesi sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları konusunda da uyarıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



-Besleme görüntüleri



-Detaylar



48 SANİYE BOYUT 89 MB



Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



===============



DAN BİLZERİAN'IN DAVET ETTİĞİ İZMİTLİ ÖMER: DAN BİLZERİAN'A PİŞMANİYE GÖTÜRECEĞİM



Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Ömer Okkalı (20), dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian tarafından Amerika'ya davet edildi. Bilet parası hesabına yatırılan Ömer Okkalı, Amerika'ya giderken hediye olarak İzmit pişmaniyesi ve Kocaelispor atkısı götürecek.



Kartepe'de yaşayan, bir akrabasına ait şirkette çalışan Ömer Okkalı'nın Instagram'da gönderdiği hikayeyi, ünlü sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian gördü. Bu andan sonra hayatı değişen Ömer Okkalı, Dan Bilzerian'a özel mesaj ile, "Merhaba Dan Bilzerian. Senin çok büyük bir hayranınım. Amerika'ya gelmek istiyorum. Ancak bu imkansız görünüyor. Bana yardım edebilir misin?" yazdı. Kısa sürede cevap veren Dan Bilzerian ise, "Sana yardım etmek için ne yapabilirim?" diyerek talebini iletmesi için Ömer ile telefon numarasını paylaştı. Dan Bilzerian'ın ekibi ile irtibata geçen Ömer Okkalı'nın hesabına aynı gün içerisinde bilet parası olarak 5 bin dolar yatırıldı. New York John F. Kennedy Havalimanı'na bilet alan Ömer Okkalı, ay sonunda Amerika'ya gidip Dan Bilzerian ile görüşmek için gün sayıyor.



Dan Bilzerian'ın kendi hikayesine bakmasına inanamadığını söyleyen Ömer Okkalı, "Instagram'da takılıyordum. Yatağımda uzanır vaziyetteydim. Hikaye paylaşmıştım. Bir baktım ki Dan görmüş. 'Allah Allah, ne alakası var? Hesabı mı hacklendi acaba?' diye düşündüm. Instagram'a bir çıkıp tekrar girdim. Tekrar girdiğimde bu sefer ekran görüntüsü alıp arkadaşlarıma yolladım bunu. Arkadaşlarım ilk başta yalan söylediğimi zannetti. Ben bunu Dan Bilzerian'ı da etiketleyerek Instagram'da paylaştım. 4-5 dakika geçmeden bir mesaj aldım. Tabii ben yerimde duramıyorum. Yataktan kalktım. Annemle babam uyuyordu. Ben, 'Ne oluyor?' diye düşünüyorum. Sonra hemen, 'Bir yol yapmam, bir şeyler söylemem lazım' diye düşündüm. Herkesin karşısına çıkmaz bu fırsat. Sonra ben ikinci mesajı attım ama halen inanmıyorum. İşin içinde bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ondan da çok çabuk cevap aldım. Bir numara paylaştı. Sonra New York'tan bir telefon geldi. Açtığımda İngilizce konuşan bir kadın vardı. Pek bir şey konuşamadım. Kem küm yaptım. Ne diyeceğimi bilemedim. 'Please speak Turkish' dedim. Bayağı bir saçmaladım. Tarzanca bir İngilizce oldu. Kadın bir şeyler daha söyledikten sonra telefonu kapattı. 15-20 dakika sonra tekrar telefon çaldı. O arada ben iş yerindeydim. Çok heyecanlandım. Başka bir yerlerden çeviri programı açmaya çalıştım. İkinci arayan bu kez Türkçe konuşuyordu. Buna da şaşırdım. Bana durumu anlattı. Mail adresi verdi. O adresten bilgilerimi yollamamı istedi. Ben başta inanamadım. Heyecandan 'Neden ben?' diye soramadım bile. Ne çabuk Türkçe konuşan birini bulup da bana ulaştılar, onu düşündüm. Bayağı bir tereddütte kaldım. Doğru mu, değil mi? Yoksa işin içinde başka bir olay mı var? Bayağı bir şaşkınlık geçirdim. Verdikleri adrese IBAN numaram ve bir kaç özel bilgimi attım. Bu bilgileri atarken de daha kötü yerlere gidebilir diye bayağı korktum. Gün içerisinde hesabıma 5 bin dolar kadar bir para geldi" dedi.



Ailesinin henüz Amerika'ya gideceğini bilmediğini söyleyen Okkalı, "Annem, babam henüz bu durumu bilmiyor. Ben normalde bu kadar çabuk ünleneceğimi bilmiyordum. Bu olayın Türkiye'ye yayılacağını hiç tahmin etmiyordum. Sadece sosyal medyada yakın arkadaşlarım biliyordu. Yabancı insanlar da beni pek takip etmiyordu. Sadece tanıdıklarım vardı. Ben bu olayın sadece sosyal medyada bin takipçili bir sayfada paylaşılıp kalacağını düşünüyordum. Sonra bir gecede bütün Türkiye'ye yayıldı. Annem, babam henüz görmediler. Onlara bu akşam söylemeyi düşünüyorum ama nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum" diye konuştu.



Dan Bilzerian'a pişmaniye hediye edeceğini söyleyen Ömer Okkalı, şöyle konuştu:



"Şu an sadece arkadaşlarım biliyor ve herkes çok şaşırıyor. Oraya gidince zamanımı en güzel şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Amacım özellikle İzmit'i tüm dünyaya duyurmak. Onun dışında Türkiye'ye güzel bir dönüş yapmak istiyorum. Dan'ın yanına Amerika'ya giderken, buradan İzmit Pişmaniyesi ve Kocaelispor atkısı ile gideceğim. Bunları ona hediye edeceğim. Bunları yaparken amacım, tüm dünyaya pişmaniyenin ve Kocaelispor'un namı yayılsın istiyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



-Ömer'in arkadaşları ile sohbet etmesi



-Ömer'in Instagram'dan Dan Bilzerian'ın profilinde gezmesi



-Ömer Okkalı ile röp.



-Detaylar



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



================



BİNGÖL'DEKİ KAYAK MERKEZİNE İLGİ ARTTI (ÖZEL)



Bingöl'de güvenlik güçlerinin son yıllarda düzenlediği kapsamlı operasyonlarla oluşan huzur ve güven ortamı, Hesarek Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçi sayısını artırdı. Geçen yıl yaklaşık 100 bin olan ziyaretçi sayısında bu sene büyük artış olduğu belirtilirken, kayak merkezine gelenler, kış turizminin keyfini çıkarıyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 2016 yılında, 20 milyon lira maliyetle açılan Hesarek, bölgenin önemli kayak merkezleri arasında yer alıyor. Kar kalınlığının 1,5- 2 metre olduğu tesiste, 1600'er metrelik 4 pist bulunuyor. Konumu itibarıyla 4- 5 ay kayak yapılabilme süresi ile Türkiye'nin en uzun süre kayak yapılabilen merkezlerinden Hesarek'e gelenler, 2 bin 283 metre rakımda kaymanın keyfini çıkarıyor. Tesiste aynı zamanda 35 odalı ve 70 yatak kapasiteli otel de bulunuyor. Hesarek Kayak Merkezi'nin açılmasının, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kar turizmine önemli katkılar sağladığı belirtiliyor.



BU SEZON ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ VAR



Güvenlik güçlerinin son yıllarda düzenlediği kapsamlı operasyonlar sonrası bölgede huzur ve güven ortamının hakim olmasıyla Bingöl merkeze 34 kilometre uzaklıkta bulanan Hesarek Kayak Merkezi'ni ziyaret edenlerin sayısı da arttı. Geçen yıl yaklaşık 100 bin yerli- yabancı turistin geldiği Hesarek'te, bu sezon turist sayısında artış olduğu belirtildi.



Arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'dan kayak merkezine geldiğini anlatan Musa Arpacık, "Bingöl'de kayak tesislerinin olduğunu duyduk. Arkadaşlarımızla buraya gelip, görmek istedik. Güzel bir tesis. Hesarek'e herkesin gelip, görmesini istiyoruz. Kış turizminde gelinebilecek yerlerden biridir. Burada yeterince keyif aldık" dedi.



Hesarek bölgesinin çok güvenli olduğunu vurgulayan Metin Arıca ise "Gayet güzel bir gün geçirdik. Güzel bir yer, herkese öneririm. Güvenlik konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Jandarma ve polisler sürekli burada görev yapıyorlar. Ortam çok güzel, herkese burayı görmelerini öneririm" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------



Havadan kayak merkezi



Tesisten detaylar



Pistteki yoğun sisin görüntüsü



Pistteki telesiyej binasından sarkan buzlar



Hesarek Oteli'nden detaylar



Röportajlar



Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları temizlemesi



Genel ve etay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 574 MB + 245 MB



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,



====================



FETHİYELİ ÇİFTÇİNİN DON NÖBETİ



Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle ürünlerini dona karşı korumaya başladı.



Hava sıcaklığının 2-3 dereceye kadar düştüğü Fethiye'de, turfanda sebze üreten çiftçiler, meteorolojik uyarıları da dikkate alarak, seralarında 'don nöbeti' tutmaya başladı. Çiftçiler, seradaki dereceler 2'yi gösterdiğinde, içi odun dolu sobaları yaktı. Ürünleri zarar görmesin diye büyük çaba harçadı.



Domates üretimi yapan Mustafa Kaya, yurt genelinde etkili olan olumsuz havanın Fethiye'de de hissedildiğini, gece için gündüzden sürekli hazırlık yaptıklarını, odun hazırladıklarını belirtti. Kaya, emeklerinin heba olmaması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bir diğer üretici Ahmet Türedi ise, seralarındaki ürünleri don vurmaması için gündüz hazırlık yaptıklarını, akşam hava sıcaklığının düşmesiyle sobaları yaktıklarını ifade etti. Türedi, "Ürünlerimize çocuğumuz gibi bakmak zorundayız, yoksa emeklerimiz boşa gider" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



Sera içerisinden görüntü



Sobaların yanması



Ahmet Türedi röp.



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik; 13 Mürettebattan 7'sini Kurtardı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!

"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı

Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi