Dha Yurt Bülteni-5

1)ÇANAKKALE'DE MAKİNE DAİRESİNDE YANGIN ÇIKAN GEMİ, DEMİRLİ BEKLİYORÇANAKKALE Boğazı'ndan geçerken makine dairesinde çıkan yangın kendi sistemleri ile söndürülen Ro-Ro gemisi, Liman Başkanlığı'nca hazırlanacak rapor için Lapseki ilçesi Suluca mevkii açıklarında demirli bekliyor.

1)ÇANAKKALE'DE MAKİNE DAİRESİNDE YANGIN ÇIKAN GEMİ, DEMİRLİ BEKLİYOR



ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçerken makine dairesinde çıkan yangın kendi sistemleri ile söndürülen Ro-Ro gemisi, Liman Başkanlığı'nca hazırlanacak rapor için Lapseki ilçesi Suluca mevkii açıklarında demirli bekliyor.



Çanakkale Boğazı'nın Lapseki ilçesi Suluca mevkii açıklarında dün saat 22.30 sıralarında Yunanistan'dan Yalova'ya içinde 242 TIR ile birlikte giden Türk bayraklı 193 metre uzunluğundaki 'QEZBAN' adlı Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. Gemidekiler kendi söndürme sistemlerini devreye sokarak yangını söndürdü. Halen bölgede demirli olan geminin yanında, emniyet amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Türkeli' adlı römorkörü bekliyor.



Gemide çıkan yangın ile ilgili Çanakkale Liman Başkanlığı'nca rapor hazırlanacağı, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından da durumunun belli olacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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Demirde bekleyen gemiden genel detay görüntüler.



Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,



Görüntü: HD, Süresi: 1 dakika 45 saniye, Boyut: 195 MB



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2)TABANCAYLA VURULAN TRAVESTİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI



İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtindeki bir apartmanda çıkan tartışmanın ardından, görevde olmayan polis memuru A.D. tarafından tabancayla vurulduğu belirtilen travesti Burak Batmaz yaşamını yitirdi, biri travesti 2 kişi de yaralandı.



Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Alsancak 1468 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. 'Hande Şeker' takma adını kullanan travesti Burak Batmaz ile iddiaya göre cinsel ilişkiye girmek üzere eve gelen A.T.K. (Abdullah Talha Karayel) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, bu sırada dışarıda bulunan polis memuru A.D. (23), travestilerin, arkadaşı olduğu belirtilen ve ikinci el telefon satışı yapan A.T.K.'ye saldırdığını düşünüp içeri girdi ve tabancasını çekerek ateş etti. Olayda vücuduna iki kurşun isabet eden Burak Batmaz ile evde bulunan ve kendisi gibi travesti olan arkadaşı Yunus A. (Akçay) ile polis memurunun arkadaşı A.T.K. yaralandı. Silah seslerini duyanlar ambulans çağırıp, polise haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Batmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Kolundan yaralanan travesti Yunus A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, arkadaşının tabancasından çıkıp seken kurşunla ayağından vurulan A.T.K. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, meslektaşları olan şüpheli A.D. ile arkadaşı A.T.K'yı gözaltına aldı. Sağlık durumu iyi olan travesti Yunus A.'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Burak Batmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Olayın yaşandığı binanın bulunduğu sokaktan görüntü



Ambulanslar ve polis araçlarından görüntü



Öldürülen Burak Batmaz'ın fotoğrafı



Haber-Kamera: Davut CAN, Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,



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3)HAMİLE KADIN, PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI



ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde doğum sancısı tutan Esra Sever (24), 3 saatlik çalışma sonrası paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.



Sincik'e 30 kilometre uzaklıktaki Zeynel Aslan Mezrası'nda oturan Esra Sever'in dün gece doğum sancıları başladı. Bunun üzerine yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı mezraya, sağlık ekipleri iş makinesinin karları temizlemesiyle 3 saatte ulaşabildi. Sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansa alınan Esra Sever Sincik Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak doğumhaneye alındı.



Görüntü Dökümü



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Ekiplerin yolda ilerlemesi



Gleyderin karı temizlemesi



Mezraya ulaşılması



Hamile kadına ulaşılması



Kadın ambulansa alınması



Kadın ambulansla yola çıkması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB



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4)3 YIL SONRA ADANA'YA KAR YAĞDI



ÜLKE genelinde kar nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Adana'nın kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı.



Saat 03.30 sıralarında başlayan kar yağışı sadece bir kaç dakika sürdü. Merkez Çukurova ilçesinde daha etkili olan kar, yağdıktan kısa süre sonra eridi. Kar yağışı gören bazı vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu anı kayda alıp, sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ise otomobilin üzerine yağan kardan, minik bir kardan adam yapıldığı görüldü. Gece olması nedeniyle çoğu Adanalı, kar yağışına tanıklık edemedi.



Görüntü Dökümü



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Kar yağışı görüntüsü Cep telefonu kaydı



Süre: 00'40" Boyut: 75,1 MB



Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: ADANA,



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5)YOZGAT'TA 365 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



YOZGAT'ta tipi şeklinde etkili olan kar yağışı 365 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kar yağışının durmasıyla birlikte yol açma çalışmalarına başlandı.Yozgat'ta yoğun kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, tipi nedeniyle, köy yolları ulaşıma kapandı. Merkez ilçeye bağlı 50, Akdağmadeni 78, Boğazlıyan 2, Çayıralan 15, Çandır 10, Çekerek 30, Aydıncık 15, Kadışehri 15, Saraykent 10, Sarıkaya 25, Sorgun 65, Şefaatli 30 ve Yerköy ilçesine bağlı 20 köy olmak üzere toplam 365 köy yolu ulaşıma kapandı.



SICAK SÜT DAĞITILDI



Kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kent merkezinde Yozgat Belediyesi Gezici Aşevi tarafından dolmuş duraklarında sıcak süt dağıtıldı. Sabah erken saatlerde okullarına giden üniversite öğrencileri otobüslere binmeden önce belediyenin ikramı olan sıcak sütlerden içme imkanı buldu. Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden öğrenciler, soğuk havada içtikleri sütle içlerini ısındığını söylediler. Yozgat kent merkezinde dün tipi şeklinde aralıksız devam eden kar yağışının durmasıyla birlikte, belediye ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.



Görüntü Dökümü



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Kent merkezinden görüntü



Sabah işlerine gitmek için servis bekleyenler



Kaldırım temizleyen iş makinesi



Sıcak süt dağıtımı ve öğrencilerin konuşmaları



Kuşlardan görüntü



-Detay



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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