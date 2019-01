Dha Yurt Bülteni -5

Bolu Dağı'nda çok sayıda tanker mahsurBolu'da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar etkili olurken, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkiinde TIR, kamyon ve tankerlerin geçişlerine izin verilmiyor.

Bolu'da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar etkili olurken, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkiinde TIR, kamyon ve tankerlerin geçişlerine izin verilmiyor. Tanker araçlara Bolu Dağı Tüneli'nden geçmek de yasak olduğu için onlarca tanker yaklaşık 20 saattir yolun açılmasını bekliyor.



TEM ve D-100 karayolunda dün öğleden sonra başlayan kar yağışı gün boyu ve akşam saatlerinde etkisini sürdürdü. Gece saatlerinde de durmayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yarım metreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ancak yoğun çalışmalar yetersiz kaldı. Yollardan beyaz örtü kalkmadı. Asfalt üzerinde de kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Küçük araçlar yolda güçlükle ilerlerken TIR, kamyon ve tankerlerin D-100 karayolunun Bolu Dağı mevkiinden geçişlerine izin verilmiyor. TIR ve kamyonlar açık olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinden yollarına devam ediyor. Tankerler ise Bolu Dağı Tüneli'ni kullanmaları yasak olduğu için yaklaşık 20 saattir Bolu Dağı girişindeki dinlenme tesislerinde bekliyor. Geceyi araçlarında geçiren tanker sürücüleri yolun açılmasını bekliyor.



Mersin'de sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi



SAHİLDE DEV DALGALAR OLUŞTU, TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA



Mersin kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, fırtına ile birlikte yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler su dolu yollardan geri dönmek zorunda kalırken, dev dalgalar kilolarca ağırlıktaki kayaları sahile fırlattı.



Dün sabah saatlerinde başlayan rüzgar, öğleden sonra etkisini kuvvetli fırtınayla sürdürdü. Hızı zaman zaman saatte 90 kilometrenin üzerine çıkan fırtına nedeni ile açıkta demirli bulunan gemiler zor anlar yaşadı. Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi de sürüklenerek kıyıya yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Tanklarında 400 ton yakıt ile 20 ton yağ bulunan gemideki 2 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu, geminin emniyetinin sağlandığı öğrenildi. Birçok evin çatısını uçuran fırtına, elektrik direkleri ve ağaçların devrilmesine neden oldu.



Sabah saatlerinde işe gitmek için özel otomobilleri ile evlerinden çıkan Mersinliler, yoğun trafikle karşılaştı. Su altında kalan Adnan Menderes Bulvarı polis ve belediye ekiplerince kapatılırken, bu yola giren sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.



TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI



Denizin sahille birleştiği Atatürk Parkı'nda da büyük maddi hasar meydana geldi. Boyu 10 metreyi bulan dalgalar kilolarca ağırlıktaki kayaları sahile fırlattı. Dalgalar nedeni ile deniz canlıları da karaya sürüklendi. Yağış Tarsus ve merkez Akdeniz ilçelerindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı.



İş yerini su basan esnaf, belediyeyi tazminata mahkum ettirdi



Burdur'da geçen yıl şebeke borusunun patlaması nedeniyle iş yerini su basan esnaf, zararının karşılanması için belediye aleyhine dava açtı. Isparta İdare Mahkemesi'nde görülen davada Burdur Belediyesi esnafa yaklaşık 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.



Burdur merkez Konak Mahallesi Gök Savaş Sokak'taki kitap ve kırtasiyeyi geçen yıl 19 Ocak'ta su borusunun patlaması nedeniyle su bastı. İş yeri sahibi Ayhan Özdemir, kitapların ve demirbaşların zarar gördüğü gerekçesiyle noter aracılığıyla Burdur Belediyesi'ne zararının tanzim edilmesini istedi. Talebin reddedilmesi üzerine mahkemeye müracaat eden Ayhan Özdemir, Burdur Belediyesi aleyhine Isparta İdare Mahkemesi'nde 47 bin 834 liralık zararının karşılanması için dava açtı. Isparta İdare Mahkemesi, 28 Aralık'ta davayı karara bağlayarak, kusurlu bulduğu Burdur Belediyesi'ni 39 bin 895 lira 17 kuruş tazminata mahkum etti.



'BELEDİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADI'



Ayhan Özdemir'in avukat Ömer Bütüner, "Su şebekesi patlaması nedeniyle o bölgedeki iş yerleri zarar görmüştü. Zarar gören iş yerlerinden birisi de müvekkilimindi ve iş yerinin alt katını tamamen su basmıştı. Olay sonrasında belediye başkanı iş yerlerini ziyaret ederek zararları gidereceklerine dair söz vermiş olmasına rağmen ilerleyen süreçte belediye üzerine düşeni yapmadı. Diğer iş yerlerinin dava açıp, açmadığını bilmiyorum ancak biz önce zarar tespiti yaptırıp, belediyeye zararımızın ödenmesi halinde dava açmayacağımızı bildirdik. Ancak belediye cevabi yazısında bu bedeli ödemeyeceklerini, işin yargıya intikal etmesini belirtti. Biz de Isparta İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açtık ve mahkeme yaklaşık 40 bin lira tazminata hükmetti" dedi.



Belediyenin, Bölge İdare Mahkemesine itiraz etme hakkı olduğunu söyleyen Bütüner, tazminat rakamının ödenmemesi halinde icra takibi başlatacaklarını da kaydetti.



'YASAL YOLLARA BAŞVURMAMIZ SÖYLENDİ'



İşyeri sahibi Ayhan Özdemir de olay sonrası Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve yardımcılarının kendilerine gelerek mağduriyetlerinin giderileceğini belirttiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Özdemir, "Görüştüğümüz belediye görevlileri bize yasal yollara başvurmamızı söyledi. Mahkeme sonuçlandı ve tazminata hak kazandık. İşyerimizde taban laminantları, raflar kullanılamaz hale geldi. Yeniledik. Ciddi anlamda mağdur olduk" dedi.



'YARGI KARARIYLA KESİNLEŞİRSE ZARARI KARŞILARIZ'



Burdur Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Davacı vekilinin de belirttiği gibi habere konu olan karar kesin bir yargı kararı değildir. Yasal süreçte her türlü hukuki itiraz tarafımızca yapılacaktır. Ancak davalı esnafımızın veya herhangi vatandaşımızın doğrudan Belediyemizden kaynaklı olmasa dahi, oluşmuş olan ve yargı kararı ile de kesinleşmesi halinde her türlü zararının karşılanacağından halkımızın şüphesi olmasın" ifadelerine yer verildi.



Osmaniye'de köyleri su bastı



Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 gündür devam eden yağmur nedeniyle bazı köyleri su bastı.



Kadirli ilçesinin Azaplı, Hardallık ve Aydınlar köyünde şiddetli yağmur, hayatı felç etti. 2 gündür aralıksız devam eden yağmur sele döndü, tarım arazilerinin yanı sıra onlarca ev su altında kaldı. Özellikle Azaplı köyünde 1 metreyi bulan su, evlerdeki eşyaları zarar verdi, araçlar suya gömüldü. Köylerin ilçeye bağlantı yolları da kapandı. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.



Lüks sitenin bahçesinde sır ölüm



Adana'da Perihan Büyükbayram (44), otomobilini yol kenarına park edip girdiği lüks sitenin bahçesinde ölü bulundu. Yakınları sitede tanıdık birinin olmadığını söylerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, lüks sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görüp, polisi aradı. Gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamının yitirdiğini saptandı. Cesedin Perihan Büyükbayram'a ait olduğunu belirleyen ekipler, kadının yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte tavukçuluk firması olan Büyükbayram'ın, otomobilini yol kenarına park ederek sitenin bahçesinin girdiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen Cüneyt Büyükbayram ise eşinin cansız bedenin görünce gözyaşlarını tutamadı.



'KARDEŞİMİN BURADA NE İŞİ VAR'



Kardeşinin öldüğü öğrenen ablası Aylin ise, sitenin duvarına yaslanarak, "Kardeşimin burada ne işi var. Buralar bizim hiç bilmediğimiz bir mahalle. Bu apartmanda hiç kimseyi tanımıyoruz" diyerek gözyaşı döktü.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Perihan Büyükbayram'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.



Büyükbayram'ın cep telefonunu ve otomobilini incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.



TIR, işçi servisiyle çarpıştı: 15 yaralı



İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen işçi servisine TIR'ın yandan çarptığı kazada, 15 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Ankara Asfaltı Caddesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden İsmail Aslanhan yönetimindeki 35 KN 506 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ali Talar'ın kullandığı 35 PGL 87 plakalı işçi servisi minibüsüne sol yanından çarptı. Kazada, şoför dahil minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Otomobil öğrenci servisine çarptı: 3 yaralı



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpışırken, kazada 2 öğrenci ile servis rehberi yaralandı. Kaza, Çorlu İstasyon Caddesi kamyon yolu üzerinde meydana geldi. Ergene ilçesine giden Saim Eraslan yönetimindeki 59 AAN 917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Kudret Eren'in kullandığı 59 J 1133 plakalı öğrenci servisine yandan çarptı. Öğrenci servisi yoldan çıkarak tarlaya girerken, kazada servis minibüsündeki 2 öğrenci ile servis rehberi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.



Çorum'da soğuk hava nedeniyle atmaca dondu



ÇORUM'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle bir atmaca donarak telef oldu.



Çorum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Soğuk hava kar hem insanları hem de hayvanlara zor anlar yaşattı. Merkeze bağlı Seydim Köyü'nde vatandaşlar köy camisinin bahçesinde donmuş halde bir atmaca buldu. Donarak ölmüş atmacyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.



Sakat doğan kuzuya kendi evladı gibi bakıyor



Bursa'nın İznik ilçesinde hayvansever Fatma Şeren, ilçede çiftcilik yapan bir aileye ait ve sakat doğan kuzuyu sahiplendi. 'Yıldız' adını verdiği sakat kuzuya çocuğu gibi bakan Şeren, onu yürütmeye çalışıyor.



İznik'in Çiçekli Mahallesi'nde oturan Fatma Şeren, bir çiftçiye ait olan ve 3 ayağı felçli doğan kuzuyu sahiplendi. 'Yıldız' ismini verdiği kuzuyu bir klinikte tedavi ettiren Şeren, yürüyebilmesi için hayvanın ayağına özel bir aparat yaptırdı. Hayvana kendi çocuğu gibi şefkat gösteren onu yürütmeye çalışan hayvansever, tek amacının Yıldız'ı yürütmek olduğunu ifade edip, "Bir bebekten daha çok ilgi istiyor. Ona evladım gibi bakıyorum. Yıldız'a annelik yapıyorum. Birlikte yatıyor birlikte uyanıyoruz. Onu bir an olsun yalnız bırakmıyorum. Kuzuma verdiğim moral ile onu yürüteceğim çayırlarda koşacak tek gayem buö dedi.



Siverek'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaban hayvanları için karla kaplı bölgelere yemek bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen Siverek Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri, yaban hayvanlarına yem bırakma taleplerini iletti. Talep üzerine çalışma başlatan ekipler, yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu 1919 rakımlı Karacadağ eteklerinde avcılarla buluştu. Saman balyalarını omuzlarına alan avcılar ve görevliler, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgelere bıraktı. Yaban kuşları için de doğaya yem bırakan görevlilerden Şeyhmus Güzen, "Havalar çok soğuk olduğu için hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor, arkadaşlarla birlikte doğaya yem bırakıyoruz soğuk ve kar yağışının devam ettiği Karacadağ bölgesinde bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.



