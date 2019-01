Dha Yurt Bülteni-5

1)RİZE'DE ÇAY FABRİKASINDA YANGINRİZE'nin İyidere ilçesinde bulunan bir çay fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

1)RİZE'DE ÇAY FABRİKASINDA YANGIN



RİZE'nin İyidere ilçesinde bulunan bir çay fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İfaiye ekipleri ile fabrika işçilerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışması sürüyor. Yangın, sabah saatlerinde İyidere ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan bir çay fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yoğun dumanlar yükseldiğini gören işçiler, itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Rize ve Trabzon'dan bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Yangın görüntüleri



-Dumandan görüntüler



-Ekiplerin müdahalesi



HABER KAMERA: Yaşar FALCI/RİZE-DHA



=====================================================



2)KADİRLİ'DE 40 BİN DÖNÜM ARAZİ SU ALTINDA



OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağışta yaklaşık 40 bin dönüm tarım arazisi su altında kalırken, 10 köyde de yüzlerce evi su bastı. Çukurova bölgesinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri ve köyler su altında kaldı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de yağış nedeniyle 150 kovan arı ve 42 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçedeki 10 köyde yüzlerce evi su bastı, Çukurköprü köyünde tarım arazileri göle döndü. Çiftçinin ektiği mahsul, çamurlu suyla birlikte büyük zarar gördü. Marul, ıspanak, turp ve buğday ekili bahçe ve tarlalarda milyonlarca liralık hasar meydana geldiğini belirtilirken köylüler, devletten destek isteyip, afet bölgesi ilan edilmesini talep etti. İlçede yaklaşık 40 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığı belirtildi. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, "Çiftçinin borçlarının ertelenmesinin ve hasar tespitinin ardından mahsulleri zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz" dedi.



Vali Ömer Faruk Coşkun'un talimatıyla İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kadirli genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.



KADİRLİ-ADANA YOLU KAPANDI



Kadirli-Adana Karayolu da yoğun yağışla suyla doldu. Bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapattı. Kadirli'den Adana'ya gitmek isteyenlerin Osmaniye üzerinden ulaşım sağladığı öğrenildi. Yolda mahsur kalan araçların da Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



------------------------



1-Kadirli sel drone görüntüleri



SÜRE: 51 BOYUT: 286,4 MB



Görüntü Dökümü



-------------------------



Kadirli Adana karayolundan görüntüler



Tarlaların su altında



Tarları göl halindeki görüntüleri ve detay



Yolların kapalı olduğu görüntüler



İtfaiye ekiplerinin yolda kalan araçları kurtarması



Drone görüntüleri de atılmıştır.



SÜRE: 02'10" SÜRE: BOYUT: 242 MB



Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(OSMANİYE),



====================================================



3)ADIYAMAN DA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, 1 KADIN AYAĞINDAN YARALANDI







ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan sacın altında kalan bir kadının ayağı kırıldı, 5 araç ise zarar gördü.



Olay, sabah saatlerde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.



Gazeteciler Cemiyeti konutlarında yerde atık vaziyette bulunan saç çatı şiddetli rüzgar nedeniyle havalanarak o esnada ismi öğrenilemeyen kadının üzerine ve park halinde bulunan 5 aracın üzerine düştü. Saç çatının düşme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken 5 aracın zarar gördüğü olayda ismi öğrenilemeyen kadının ayağı kırık olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Mahir ALAN/ADIYAMAN, -



==================================================



4)ORMANDA KAYBOLAN TEKNİSYENLER ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI



KÜTAHYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle ormanda kaybolan 4 elektrik teknisyeni, Eskişehir'den gelen askeri helikopterle 10 saat sonra kurtarıldı. Radar mevkisinde bulunan askeri bölgedeki arızayı gidermek için saat 23.00 sıralarında yola çıkan elektrik dağıtım şirketi teknisyenleri İsmail Göbet, İsmail Sarıca, Kazım Şencan ve Osman Dilsiz yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarından inip, yürümeye başladı. Yaklaşık 1 metreyi bulan karda yüreyen teknisyenler bir büre sonra yollarını kaybetti. Teknisyenler, telefonla kurum yöneticilerini, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirdi. Bunun üzerine AFAD tarafından Eskişehir'den askeri helikopter çağrıldı. Cep telefonlarından gönderdikleri konum bilgisi sayesinde, kaybolan 4 elektrik teknisyeni sabah saat 09.00 sıralarında yerleri tespit edildikten sonra askeri helikopterle kurtarılarak, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na getirildi.



Ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Göbet, İsmail Sarıca, Kazım Şencan ve Osman Dilsiz'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü dökümü:



-Helikopterin inişi,



-Ambulanslar hastaneye gelirken,



-Teknisyenlerin sedyeyle indirilmesi,



-Hastaneden çekilen görüntüler bulunuyor.



Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,



Boyut: 239 MB



==================================================



5)ANTALYA- KONYA KARAYOLUNDA ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ



ANTALYA'nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel mevkisinde kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla Antalya- Konya karayolunda da ulaşım normale döndü.



Antalya- Konya karayolunun en önemli geçiş noktası Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından ulaşım normale döndü. Son dönemde kar nedeniyle sık sık kapanan yolda bugün güneşli hava hakim oldu. Yolun trafiğe açık tutulması için günlerdir hummalı çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri bugün de kar küreme çalışmaları yaptı. Yol kenarındaki birikintiler kar savurma makinesiyle dışarı atıldı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Yoldan geçen kamyondan görüntü



Kar savurma makinesi çalışırken görüntü



96.7 MB/// 00.53



HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),



====================================================



6)BİTLİS'TE 188 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



BİTLİS'te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle 188 köy yolu, ulaşıma kapandı.



Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Kent merkezindeki kar kalınlığı 1 buçuk, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı, ulaşımı da durma naktasına getirdi. Yoğun bir çalışma sonucu açılan köy yolları, yeniden ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolu sayısının 188 olduğu, bu yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.



"ASILSIZ HASTA İHBARI YAPMAYIN"



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, aynı yolu bazen defalarca açmak zorunda kaldıklarını söyledi. Vatandaşları özellikle asılsız hasta ihbarları konusunda uyaran Aydoğdu, "Coğrafi yapının zor oluşu çalışmalarımızı güçleştiriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Vakit kaybına neden oluyor. Şu an için 188 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Aralıksız çalışan karla mücadele ekiplerimizle 48 saat içerisinde köy yollarını açmayı planlıyoruz" dedi.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise kar yağışının bugünden itibaren bölgeyi terk edeceğini, ancak yoğun kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağını,sıcaklıkların da 0'ın altında 12 dereceye kadar düşeceğini belirtti.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Karla mücadele çalışması yürüten ekiplerden detay



-Çalışanekiplerden detaylar



-Vatandaşla röportaj



-Karla kaplı yollardan detalar



-Detay görüntüler



HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,



============================



(ÖZEL)



7) KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI, EVLER BEYAZ ÖRTÜYE GÖMÜLDÜ



BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Evlerin kara gömüldüğü bölgede halk esareti yaşarken, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitim verilemiyor. Ulaşımda da aksamaların yaşandığı ilçede 48 köy yolunun kapandığı belirtildi.



?Karlıova'da etkisini sürdüren kar yağışı, 2 metreyi aştı. İlçede evler kara gömüldü. Vatandaşlar, pencerelerin boyunu aşan karda evlerinde mahsur kaldı. İlçe halkı, her gün saatlerce evlerinin çevresinde temizlik yapıyor. Şu ana kadar 2 bin kamyon karın temizlendiği Karlıova'da ilçe halkı, kapı önlerine açtıkları kardan tünellerden evlerine girip çıkıyor.



Evinde gündüz saatlerinde karanlıkta kaldığını anlatan Kenan Kanat, "Evimiz tamamen kara gömüldü. Her gün saatlerce kar atıyoruz. Kar atacak gücümüz kalmadı. Camlarımız tamamen karla kaplandı. Evdeyken gece mi, gündüz mü olduğu belli değil. Gündüz vakitlerinde de ışıklarımızı açıyoruz. Uykudan uyandığımızda sabah olmuş mu diye saatimize bakıyoruz. Bu yıl kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Burada yaşamak büyük bir fedakarlık istiyor" dedi.



Ayşe Gündüz ise evlerinin önüne biriken karı sürekli temizlemek zorunda kaldığını ifade ederek, "Kardan hepimiz kaybolduk. Ne camlarımız belli ne de kapılarımız belli. 15 günden fazladır kar yağışı devam ediyor. Hava durumuna bakıyoruz yağış daha devam edecek. Allah bizlere yardım etsin" diye konuştu.



48 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Etkili olan kar yağışı ilçede ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



EĞİTİM YAPILAMIYOR



Kar esaretinin yaşandığı bölgede, eğitim de verilemiyor. Yağış nedeniyle 27 Aralık'ta ara verilen eğitim, 18 gün aradan sonra yeniden başladı. Öğrenciler 15 Ocak günü ders başı yaparken, kar etkisini gösterince bir gün sonra okullar yeniden tatil edildi. İlçede 2 günden beri okullar tatil.



YAĞIŞ, İLÇE ESNAFINI DA VURDU



Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamayınca, yollar kapalı olduğu için köylüler de ilçeye gelemeyince, esnaf mağdur oldu. Müşteri bulamayan esnaf, iş yerlerini açmıyor.



BÖLGEDE FIRTINA ETKİLİ



İlçede kar yağışıyla birlikte fırtına da etkili oluyor. Zaman zaman hızı saatte 24 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bölgede tipi yaşanıyor. Özellikle yüksek bölgelerde etkili olan fırtına, karla mücadele çalışmalarını da etkiliyor. Ekiplerin açtığı yollar, yağış ve fırtınanın taşıdığı karla birlikte yeniden kapanıyor.



Görüntü Dökümü:



--------------------------------



Evin kapısının tünel gibi açılması



Camlardan karı temizleyen aile



Röportajlar



Kapalı iş yeri görüntüleri



İlçeden tipi manzaraları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),



GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Yangında Can Pazarı! Mahsur Kalan 2 Gencin Yardımına Esnaf Yetişti

Kadıköy'de Korkutan Yangın! Kadınların Çığlıkları Kulakları Sağır Etti