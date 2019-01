Dha Yurt Bülteni -5

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 19 şüpheli adliyedeKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 asker adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 19 şüpheli adliyede



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 asker adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17'si görevde olan 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin ise firar ettiği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü Dökümü



--------



-Şüphelilerin midibüslerle adliyeye getirilmesi



-Polis eşliğinde adliyeye alınmaları



-Adliye binası girişinden detaylar



Haber-Kamera: Ergün AYAZ/İZMİT,



=============



İzmir'de PKK operasyonu: 16 gözaltı



İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri sürüp, HDP il binasında açlık grevine başlayan 16 kişi, gözaltına alındı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı gerekçesiyle, HDP İl binasında açlık grevine başlayan kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Adreslerine yapılan baskınlarda,16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin talimatları sonrasında açlık grevine başladıkları ve örgütün sempatizan kitlesini ayakta tutmayı amaçladıkları tespit edilen şüpheliler arasında, örgüt üyesi olmak suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de bulunduğu bildirildi.



Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------



Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesinden görüntü



Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,



================



Okuldan dönerken kara saplandılar



Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Beyköy'e giden öğrenci servisi köye yakın bir alanda kara saplanınca öğrenciler kara bata-çıka evlerine gitmek zorunda kaldılar.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 37 köy yolunu açmak için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Selim İlçesi'ne bağlı Beyköy'e giden öğrenci servisi köye yakın bir alanda kara saplanınca öğrenciler kara bata-çıka evlerine gitmek zorunda kaldılar. Öğrencilerin içinde bulunduğu bu zor anlar minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



Tipi ve öğrenciler



31 MB - 40 SN -



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,



===============



Lastiği olmadan giden alkollü sürücü kazaya neden oldu



Karabük'te, alkollü sürücünün sol ön lastiği olmadan jant üzerinde kullandığı hafif ticari araca arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, dün gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük yönüne giden Caner Y. idaresindeki 67 ZF 211 plakalı otomobil iddiaya göre, önünde aniden duran Hüsnü B. idaresindeki 78 DB 199 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Hüsnü B., yanındaki Tuncer K. ile Caner Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazaya neden olan Hüsnü B.'nin 4.24 promil alkollü olduğu ve sol ön lastiği olmadan jant üzerinde aracını kullandığını tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, -



===============



Bu okulda anneler, 'öğretmen' olarak derslere giriyor



Trabzon'un Arsin ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin derslerine haftada bir gün anneleri giriyor. 'Öğretmenim Annem' projesi kapsamında anneler, dönüşümlü olarak girdikleri sınıflarda ders anlatıyor, kitap okuyor.



Arsin ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Derya Susam, velilerin öğrenci çocukları ile daha ilgili olması, öğretmenlerin yaşadığı zorlukları yakından anlamaları amacıyla, 'Öğretmenim Annem' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında çoğu ev kadını olan anne veliler, dönüşümlü olarak haftada bir saat çocuklarının sınıflarına girip, ders anlatmaya ve kitap okumaya başladı.



Sınıf öğretmeni Derya Susam, velileri eğitimin içine katabilmek adına böyle bir projeyi hayata geçirdiğini anlatarak, "Bir günlüğüne de olsa anneler, öğretmen olup çocuklarının karşısına çıksın istedim. Çocukların da, sınıfta annelerini öğretmen olarak görmesi, onlarda ayrı bir etki uyandırdı. Velilerime ilk söylediğimde çekindiler, katılmak istemediler. Çoğu ev hanımıydı. Onları cesaretlendirdim, yapabileceklerini anlattım. Beraber etkinliğe başladık. Veliler kadar çocuklar da heyecanlandı. 'Annemin sırası ne zaman gelecek' diye beklemeye başladılar. Anneler büyük heyecan yaşadı. Onların gözünde o mutluluğu görmek çok güzel. Şimdi babalar da katılmak istiyor. İkinci dönemde uygulamaya babalar ile devam edeceğizö dedi.



'ÖĞRETMENLERİ DAHA İYİ ANLADIK'



Kızı Ayşe Duru'nun okuduğu sınıfta ders anlatan ev hanımı Aslı Taşlı, öğretmenliğin zor bir meslek olduğuna işaret ederek, "İlk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Çocuklar da çok heyecanlandı. Kızım her gün gelip 'Anne sana sıra ne zaman gelecek' diye sormaya başladı. Öğretmenlik gerçekten çok zor bir meslekmiş. Çocuklarımız eve bir sürü ödevlerle geliyordu. 'Bu kadar ödev olur mu, bu çocukları neden bu kadar çok yoruyorlar' diye yakınıyorduk. Ama buraya gelince verilen ödevlerin boşa olmadığını anladık" diye konuştu.



Anne Taşlı'nın kızı Ayşe Duru ise, "Annemi öğretmen olarak sınıfımda bana ve arkadaşlarıma ders anlatırken izlemek çok güzel bir duygu. Annem öğretmenim olduö ifadesinde bulundu.



'ÇOK GÜZEL BİR PROJE'



İlkokulda öğrenim gören Ebrar Aydın'ın annesi Fatma Aydın da, "Öğretmenimiz projeden ilk bahsettiğinde çok heyecanlandık. Çocuklarla burada bulununca güzel vakit geçirdik. Bizim için heyecanlı oldu. Öğretmenlerimizin nasıl zorluk çektiğini anladık. Güzel bir projeö diyerek uygulamanın faydalı olduğunu söyledi.



Sınıfta eğitim gören çocuklar ise, öğretmenlerini ve annelerini çok sevdiklerini, annelerinin sınıfta öğretmen olmasından ötürü mutluluk duyduklarını ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



Okuldan ve sınıflardan görüntüler



Annelerin öğretmenlik yapması



Röpler ve detaylar



Haber-Kamera: Aleyna KESKİN/TRABZON,



==============



Diyarbakır'da girişimcilere 29 milyon TL'lik destek



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), geçen yıl Diyarbakır'da, girişimci ve KOBİ'lere 29 milyon TL'lik destek sağladı. KOSGEB Diyarbakır İl Müdürü Hasan Solmaz, "2019 yılında açıklanan yeni desteklerimiz, çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir" dedi.



Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve girişimcilerin rekabet güçlerin artırmak, ekonomik destek, sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak amacıyla KOSGEB tarafından 2018 yılında Diyarbakır'daki girişimci ve KOBİ'lere 29 milyon TL'lik destek sağlandı. 2016 yılında 13 milyon TL, 2017 yılında ise yaklaşık 21 milyon TL destek sunan KOSGEB, her geçen yıl desteğini artırıyor.



16 MİLYON LİRANIN 3'TE 1'İ KADIN GİRİŞİMCİLERE



Mali desteklerin 2018 yılını başarılı bir şekilde tamamlandığı anlatan KOSGEB Diyarbakır İl Müdürü Hasan Solmaz, girişimcilere sunulan 16 milyon liranın 3'te 1'inin kadın girişimcilere verildiğini söyledi. Solmaz, "Bu 29 milyon TL'lik ödemenin yaklaşık 16 milyonu sadece girişimcilere yapıldı. 16 milyon TL'lik rakam da şu ana kadar Diyarbakır'da girişimcilere yapılan en yüksek miktardaki destek miktarıdır. 16 milyon TL'lik ödemenin 3'te 1'ini kadın girişimcilerimize gerçekleştirdik. Girişimcilik desteği dışında KOBİ-GEL destek ödemelerini 6 milyon lira üzerinde gerçekleştirdik. 7 milyon liralık desteği de çeşitli destek programlarına sunduk. İhracatımızı artıracak, ithalatımızı azaltacak destek programımız olan stratejik ürün desteği kapsamında da 2018 yılında bir işletmemize Diyarbakır'da bu desteği vermiştik ve ilk ödemesini yılın son günü gerçekleştirdik. Bu sayede firmamız makinelerin bir kısmını aldı ve üretime başlamış olacak. Aynı zamanda firmamız, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yer bakarak işlerinin ve üretimin daha hızlı ve daha çok yapılmasının temin çalışmalara başlamıştır" dedi.



'2019 YILINDA HİBE DESTEĞİ 360 BİN TL'



Solmaz, 2019 yılında yeni girişimci desteğinin daha yüksek miktarlarda olacağını, teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek üretim yapan girişimcilerin faydalanması için düzenlemeler yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Daha önceki desteğimiz 50 bin TL hibe, 100 bin TL sabit yatırım desteği adı altında faizsiz kredi şeklindeydi. Şu anda yüksek teknoloji ile üretim yapan girişimcilerimiz 60 bin TL hibe, istihdam desteği ve 300 bin TL'de makine, teçhizat ve yazılım gideri ve yine hibe olmak üzere toplamda 360 bin TL'ye kadar bu desteği alabilmektedirler. 2018 yılında KOBİ'lerimiz lehine yaptığımız gelişmeler çok fazla. Bunlardan biri de KOBİ-GEL ve diğer program bazlı ödemelerde artan döviz kurlarına binaen bir güncelleme yaptık. Bizden onay alan program bazlı projelerimizde makine teçhizat giderlerini yüzde 10 artırdık. Eğer yerli malı belgesi varsa bu oranı yüzde 25'e çıkardık. Yani bizden daha önce 100 bin liralık bir makine desteği çıkmış, onaylanmış bir projenin ödemesini yerli malı belgesi varsa 125 bin lira olacak şekilde gerçekleştirdik. KOBİ-GEL desteğinde de yüzde 10 ve yüzde 25 gibi bir güncelleme yaptık."



'BÜROKRASİYİ AZALTAN, EVRAK OLAYINI KALDIRAN HİZMET'



Solmaz, KOSGEB'in bütün destek ve hizmetlerinin e-devlet üzerinden yapıldığını söyledi. Destek ve hizmetlerin bürokrasiyi azaltan, evrak olayını kaldıran, hızlı bir şekilde KOBİ ve girişimcilerin ulaşmasını sağlayacak şekilde dizayn edildiği ifade eden Hasan Solmaz, şunları söyledi:



"KOSGEB'in bütün destek ve hizmetleri ücretsizdir ve aracısızdır. 2019 yılında açıklanan yeni desteklerimizde çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir. Türkiye geneli 2018 rakamlarının henüz bir kısmı kesinleşmedi. Diyarbakır'ın Türkiye genelinde ilk 10'da olacağını tahmin ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda destek bazında 2016 ve 2017'de bazı desteklerde Türkiye birinciliğimiz var. Kadın girişimcilerimize de şu anda destek oranımız yüzde 75. Yeni açıklanan destek programımız kadın ve erkeklerde herhangi bir ayrım yapmadan yüzde 75 oranında ama kadınlarımıza pozitif ayrımcılık 60 bin liralık hibede devam edecek. Erkekler için sadece istihdam desteğinde 10 bin veya 20 bin liralık bir rakam alırken, kadınlarımız her zaman onlardan 5 bin lira yıllık olarak fazla alacaklar. Bu rakamlar istihdam desteğinde kadınlara yine pozitif ayrımcılık yapılarak uygulanacaktır. Geçen yıl bizim onay verdiğimiz girişimci sayısı 400 civarında, bu 400'ün 3'te 1'i de kadın."



Görüntü Dökümü:



--------------------------------



Hasan Solmaz'ın ofisinden detay



İstatistikleri bilgisayardan kontrol etmesi



Hasan Solmaz'ın konuşması



İstatistikler



Genel ve detay



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 632 MB



Haber-Kamera: Emrah Kızıl/DİYARBAKIR,



===============



Umutcan, annesiyle aynı gün olan doğum gününü 4 yıl sonra ilk kez kutlayacak



Antalya'da yaşayan ve SMA Tip 2 hastası olan 5 yaşındaki Umutcan Kılıç 4 yıl sonra ilk kez doğum gününü kutlayacak. Annesiyle aynı gün doğan, 14 Şubat doğumlu Umutcan'ın ilaç onayı almasının heyecanıyla anne-oğul 4 yıl sonra doğum günü kutlamaya hazırlanıyor.



6,5 aylıkken emeklemeye başlayan ancak 8 aylık olduğunda emekleme mesafesi kısalan ve bu Umutcan Kılıç yürümeye başlamayınca ailesi tarafından doktora götürüldü. Sağlık çalışanı olan anne Rukiye Cop, başvurdukları hastanede genetik testlerin yapılmasının ardından tam da Umutcan'ın doğum günü olan 14 Şubat'ta SMA Tip 2 tanısı konulduğunu söyledi. Bu nedenle 4 yıldır doğum günlerini kutlamayan anne-oğul, geçtiğimiz kasım ayında SMA ilaçlarına onay çıkmasının ardından sevinç yaşadı. Anne Rukiye Cop, bu yıl ilk kez 14 Şubat'ta hem oğlunun hem kendisinin doğum gününü büyük bir sevinçle kutlamaya hazırlandıklarını ifade etti.



'BÜTÜN SMA HASTALARININ İLACA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ'



2019 yılından çok umutlu olduklarını belirten Rukiye Cop, "Yeni yıldan tek beklentimiz Umutcan'ın ilacını en kısa sürede almak" dedi.



Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası pek çok çocuk gibi Umutcan'ın ilacı için kişisel onay aldıklarını ifade eden Cop, "Onayımızı aldıktan sonra 2018 yılının kasım ayında Sağlık Bakanlığı açıklama yapmıştı. Çok sevindik. İlaçların temin edileceği, ailelerin telaşa kapılmaması istenmişti ama hala ilacımızı bekliyoruz" diye konuştu. Bütün SMA hastalarının kritersiz olarak zorlanmadan ilacına erişmesini istediğini belirten Cop, "Hayata kriter koyulmaz ki. Hiçbir hastalıkta kriter, doz sınırı yokken niye SMA hastalarında var? Neden biz çocuklarımızı kaybediyoruz?" diye sordu. Son 10 günde 10 SMA Tip 1 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çeken Cop, "Neden bu çocuklar vefat etti? Geçen ekim ayında Sağlık Bakanlığı önünde ilaç nöbetine gittiğimiz, Umutcan'ın arkadaşı 5 yaşındaki Nehir neden makineye bağlandı? Umutcan daha önce elini yukarı kaldırabiliyorken neden şimdi kaldıramıyor? Tam dönebiliyorken şimdi neden yarım dönebiliyor? İlacımız gelmediği için. Biz artık beklemekten, anlatmaktan yorulduk" dedi.



İlaca ulaşılabilseydi belki bugün Umutcan'ın da yaşıtları gibi ayakta olabileceğini söyleyen Rukiye Cop, "Biz bunu hak etmiyor muyuz? Bizim çocuklarımız bu kadar değersiz mi? Hiçbir maliyet bir canın önüne konulamaz ki" ifadelerini kullandı.



'UMUTCAN KOCAMAN YÜREĞİYLE HERKESE SESLENDİ'



Tüm SMA hastası çocukların seslerini duyurmak için sosyal medyada 'Umutcan'a Ses Ver Türkiye' şeklinde bir hesap açtıklarını anlatan Cop, tüm Türkiye'nin bu çağrıya ses verdiğini ama yetkililere duyuramadıklarını kaydetti. Umutcan'ın kendini ifade edebildiğini de söyleyen Rukiye Cop, "Umutcan birçok arkadaşının da sesi oldu. Sesi çıkmayan bebeklerin, kader kardeşlerinin sesi oldu. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi. Umutcan'ın yaşından büyük yükler aldığını da sözlerine ekleyen Rukiye Cop, "Kocaman yüreğiyle herkese seslendi. Acı çekmesine rağmen 'Acı çekmek istemiyorum' dedi. Tüm arkadaşlarının adına seslendi. Biz bu mücadeleyi bütün SMA hastaları adına veriyoruz" ifadelerini kullandı.



'14 ŞUBAT'TA ANNE- OĞUL DOĞUM GÜNÜMÜZÜ KUTLAMAK İSTİYORUZ'



Rukiye Cop, "Biz Umutcan'ın tanısını birinci doğum gününde öğrendik ve doğum gününü kutlayamadık. Sonrasında da hep buruk geçti. Çünkü doğum gününde alınan kötü bir haberdi bu tanı" dedi. Oğlunun doğum günü olan 14 Şubat'ta kutlama istemediğine dikkat çeken anne, "Biz 4 yıldır doğum günümüzü kutlamıyoruz. Bu yıl doğum günümüz olan 14 Şubat'ı, ilk kez anne- oğul kutlamak istiyoruz. İlacımız gelince büyük bir doğum günü kutlaması yapacağız. Umarım ilacımız 14 Şubat'tan önce gelir" dedi. Yaşadıkları onca sıkıntıya karşın umudunu hiç kaybetmediğini vurgulayan Cop, "Umudumuzu kaybedersek vazgeçtik demektir. Ama biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Biz hayat için, nefes için ilacımızı istiyoruz" diye konuştu.



İLACININ DIŞINDA BİR ŞEY İSTEMEYİ UNUTTU



14 Şubat'ta 6 yaşına girmeye hazırlanan Umutcan ise "Ben doğum günüm olmadan ilacımın gelmesini istiyorum. Artık yürümek istiyorum" dedi. İlacı doğum gününden önce gelirse düzenlenecek kutlamada ne yapmak istediğiyle ilgili yanıt veremeyen Umutcan'ın kendini bildiğinden bu yana ilacını beklediğine dikkat çeken Cop, "Umutcan ilacının dışında bir şey istemeyi artık unuttu" ifadelerini kullandı.



Doğum gününde çikolatalı pasta istediğini söyleyen Umutcan, pastasının mumlarını üflerken tüm hasta çocukların iyi olmasını ve SMA hastası arkadaşlarının da ilaçlarının gelmesini dileyeceğini söyledi.



Görüntü Dökümü



-------------



Umutcan annesi ile beraber görüntüsü



Umutcan ablası ile oyun oynarken



Umutcan tablet bilgisayarda oyun oynarken



RÖP 1: Rukiye Cob ( Anne )



RÖP 2: Umutcan Kılıç



Detaylar



320 MB -- 02.53/// HD



Haber: Selam KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



===============



Vali Demirtaş minik öğrencilere karnelerini dağıttı



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ilk dönemin bitmesiyle Yüreğir Şehit Emre Mücahit Topal İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.



Yüreğir Şehit Emre Mücahit Topal İlkokulu'nda gerçekleşen karne dağıtımına Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Yüreğir Kaykamı Oğuzhan Bingöl ile İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da katıldı. Okul bahçesinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Vali Demirtaş, sınıflara girip öğrencilere karnelerini dağıtarak onları tebrik etti. Geride bırakılan eğitim dönemi hakkında değerlendirilmelerde bulunan Vali Demirtaş, şöyle konuştu:



"Tabi ilk olarak velilerimize söyleceğimiz şeyler var. Çocuklarımızın verimli zaman geçirmesini aynı zaman da eğlenmesini sağlayalım. 4 ay az bir zaman değil. Çocuklarımız bu süre içerisinde yoğun bir tempoyla çalıştılar. Bundan dolayı bu ara tatili iyi değerlendirmek gerekiyor. Çocuklarımızın hem dinlenmeli hem de bir takım etkinliklere katılmalıdır. Tabi kitap okumayı da unutmamalılar. Bizim şuan 162 tane okulumuz var. Her yıl bu sayıya yeni okullarımız ekleniyor. Adana eğitimin üst seviyeye çıkması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ben öğrencilerimize önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde de başarılar diliyorum"



Vali Demirtaş karne dağıtımından sonra minik öğrencilerin eserlerinden oluşan sergiyi gezerek incelemelerde bulundu.



Görüntü Dökümü



-------



Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın karne dağıtması



Sınıftan genel ve detaylar



SÜRE: 01'01" BOYUT: 223 MB



Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



================



Sivas'ta FETÖ sanığı 6 üniversite öğrencisine hapis



Sivas'ta, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 üniversite öğrencisine, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



Sivas'ta FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 Temmuz'dan sonra da örgütün hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen 6 üniversite öğrencisi, yargılandıkları davada karar duruşmasına çıktı. Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Cemil B., Mustafa Ş., Muhammed Safa D., Okan Y., İhsan E. ve Umutcan D. ile avukatları katıldı.



Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Cemil B.'ye 12 yıl 9 ay, Mustafa Ş.'ye 12 yıl, Muhammed Safa D. ve İhsan E'ye 6'şar yıl 3'er ay, Okan Y.'ye 3 yıl 1 ay ve Umutcan D'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.



Haber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Aylıkları 1000 TL'ye Tamamlanan Binlerce Emekliye 4 Yıl Boyunca Zam Yapılmayacak

Abdurrahman Dilipak'tan Bomba İddia: Abdullah Gül, Erdoğan'ın Yakınlarını Yanına Alarak 5 Mayıs'ta Parti Kuracak

"Şehit Var" Diyerek Stüdyoyu Terk Eden Damat Adayı, Zuhal Topal'a 10 Bin TL Manevi Tazminat Ödeyecek

Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti