Dha Yurt Bülteni -5

Ordu'da bir mahalle kayıyorOrdu'nun Gölköy ilçesinde son yıllarda heyelanların yaşandığı Sarıca Mahallesi'nde yağan karın erimesi ile yeniden toprak kayması meydana geldi.

Ordu'da bir mahalle kayıyor



Ordu'nun Gölköy ilçesinde son yıllarda heyelanların yaşandığı Sarıca Mahallesi'nde yağan karın erimesi ile yeniden toprak kayması meydana geldi. Tarım arazilerinde ve yollarda yarıkların oluştuğu mahallede, evler heyelan riski ile karşı karşıya kaldı, yüksek gerilim hattı direklerinde yıkılma tehlikesi oluştu.



Gölköy ilçesinin Sarı Mahallesi'nde yağan karın erimesi ile birlikte toprak kayması meydana geldi. Son yıllarda heyelanların yaşandığı mahallede, Boşnotepe mevkiinde tarım arazileri ve yollarda yarıklar oluştu, yaklaşık 65 ev, heyelan riski ile karşı karşıya kaldı. Yüksek gerilim hattı direkleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelirken, bazı evlere giden yollar da kapandı. Yolun kapanması sonucu Cemal Ataş'a ait otomobil evinin önünde mahsur kaldı.



Evlerinde korku içerisinde yaşadıklarını anlatan mahalle sakinleri, önlem alınmasını istedi. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik inceleme başlattı.



'EVLERİMİZ YIKILMA RİSKİ TAŞIYOR'



Heyelan nedeniyle evinin risk altında olduğunu anlatan Cemal Ataş,"Toprak büyük bir gürültü ile kaydı. Toprak, tsunami gibi etki yaptı. Evlerimiz yıkılma tehlikesi altında. Yolda ulaşıma imkan vermediği için aracım evimin önünde mahsur kaldı. 2 yüksek gerilim direği de heyelanlı bölgede bulunuyor. Bu iki direk ağaçlara bağlanarak önlem almaya çalışıldı. Yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda her gün toprak daha fazla kayıyor. Bir an önce sesimizin duyularak önlem almasını bekliyoruz. Her gün korku içerisinde yaşamaktan yorulduk" dedi.



'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'



Can güvenliklerini olmadığını söyleyen Saniye Ataş ise "Direklerin buradan kalkmasını istiyoruz. Can güvenliğimizi bitirdiler. Evimizde kalamaz hale geldik. Bizim burada güvenliğimiz kalmadı. Evde elektrik telleri kopacak diye uyku uyuyamıyoruz. Benim kulaklarım duymuyor, teller kopsa habersiz gideceğim. Korkumdan komşularımda yatıyorum, sabah erken saatte belime kadar gelen karda evime geliyorum" diye konuştu.



Asiye Ataş da "Evimizde korku ile yaşıyoruz. Söylenecek başka bir şey yok. Elektrik telleri bizi çok riske atıyor. Yaşamımızı etkiliyor. Direkler yıkılacak diye korkuyoruz" diyerek önlem alınmasını istedi.



Ovacık'ta kar 3 metreyi buldu; esaret ve kayak keyfi bir arada (ÖZEL)



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 1 aydır aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle evler kara gömüldü. Kar kalınlığının 3 metre, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecede ölçüldüğü ilçede bir taraftan beyaz esaret, diğer taraftan ise kış turizm merkezinde kayak keyfi yaşandı.



Ovacık'ta 1 aydır aralıklarla kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 3 metreyi bulurken, köylerde ve yüksek bölgelerde ise 4 metreye ulaştı. Aşırı yağış sonrası son 3 gündür görülen dondurucu soğuk da buzlanmaya neden oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü ilçede, Pulur ve Kandolar mahallelerinde bulunan tek katlı evler kara gömüldü, iki katlı evlerin birçoğunda ise karlar çatılara kadar ulaştı. Ovacık'ta yağış nedeniyle yollar kapandı, elektrik kesintileri yaşandı.



OVACIK KIŞ TURİZM MERKEZİNE İLGİ ARTTI



Bir yandan kar esaretinin yaşandığı Ovacık'ta diğer yandan da kayak keyfi yaşanıyor. Ovacık'ta 4 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 4,5 milyon liralık yatırımla yaptırılan kış turizm merkezine bu yıl ilginin arttığı görüldü. Geçmiş yıllarda Erzurum Palandöken, Bursa Uludağ ve Bolu Kartalkaya kayak merkezlerine tatil için gidenler, Ovacık Kayak Merkezi'ni de tercih etmeye başladı.



KARDA EVLİLİK TEKLİFİ



Hafta sonu tatilini Esra Karataş birlikte geçmek üzere Ovacık Kayak Merkezi'ne gelen Volkan Canpolat ise kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Kayak pistine gelen iki kayakçı, Karataş ve Canpolat'ın bulunduğu yere doğru ellerinde 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartla geldi. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Esra Karakaş'ın yanına gelen Volkan Canpolat, tek taş yüzükle evlilik teklifi yaptı. Büyük heyecan yaşayan Karataş, teklife "Evet" diyerek yüzüğü parmağına taktı ve alkışlar arasında Canpolat'a sarıldı.



Gözlerinde kataraktla doğan Muhammet ilaçlarına kavuştu



Afyonkarahisar'da, anne karnında kaptığı enfeksiyon nedeniyle gözlerinde kataraktla doğan ve ameliyatla görme yetisini kazandıktan sonra ilaç tedavisine başlanan 8 aylık Muhammet Basri Efe Akçeşme'nin görme yetisini ve vücut fonksiyonlarını yitirmemesi için kullanması gereken ilaçlar yurt dışından getirtildi. Temin edilen 15 kutu ilaç Minik Muhammet'in ailesine teslim edildi.



Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Konarı köyünde oturan Hasan (35) ve Gülbeyaz (36) Akçeşme çiftinin bebekleri Muhammet Basri Efe, 8 ay önce dünyaya geldi. Anne ve babanın 2 aylıkken kontrol için götürdüğü özel hastanede doktor, bebeğin gözlerinin tepki vermemesinden şüphelenerek, aileyi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne yönlendirdi. Üniversite hastanesinde yapılan muayenede bebeğin gözlerinde katarakt olduğu için göremediği belirlendi.



2 AYLIKKEN ANKARA'YA SEVK EDİLDİ



Doktorların Minik Muhammet'in tedavisinin Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde daha sağlıklı yapılabileceğini söylemesi üzerine aile, bebekleriyle Ankara'ya gitti. Buradaki hastanede yapılan tetkiklerde, katarakta neyin neden olduğuyla ilgili araştırma yapıldı. Araştırmanın ardından Gülbeyaz Akçeşme'nin, hamilelik döneminde hayvanlardan insana bulaşabilen 'toksoplazma' adlı parazit yüzünden enfeksiyon kaptığı belirlendi. Minik Muhammet'in de bu enfeksiyon nedeniyle gözlerinde katarakt oluştuğu ve göremediği tespit edildi. Her iki gözündeki katarakt ameliyatla alınan ve görme yetisini kazanan Muhammet'e, gözlerinin ışıktan korunması için lens kullandırıldı. Minik Muhammet'in vücudundaki enfeksiyonun atılması için de 1 yıl ilaç tedavisi yapılması gerektiği belirtildi. Bunun için Almanya'dan geçen yılın Eylül ayında parasının yarısını devlet, yarısını ailenin karşıladığı ve 3 ay kullanılabilecek kadar 3 ilaç getirildi.



İLAÇLAR BULUNDU



Aile, 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet'in görme yetisini ve vücut fonksiyonlarını yitirmemesi için ilaç tedavisini sürdürürken, baba Hasan Akçeşme, geçen aralık ayında yeniden ilaç getirtilmesi için Türk Eczacıları Birliği'nin yurt dışından ilaç temin birimine başvurdu. İlaç, Almanya'daki firmadan kaynaklanan sorun nedeniyle getirilemedi. İlaç temininde yaşanan sıkıntılar yüzünden Muhammet bir süre ilaç kullanamazken, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in devreye girip, danışmanlarından birini özel olarak görevlendirmesi sonrası ilaçlar uzun uğraşlar sonucu bulundu.



15 KUTU İLAÇ BULUNDU



Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi nüfusuna kayıtlı, Fransa'da eczacılık yapan İsmail ve Arzu Erdoğan çiftinin temin ettiği ilaçlar, Emirdağlı başka bir gurbetçi tarafından Türkiye'ye getirildi. Gurbetçinin Eskişehir'e getirdiği 10 kutu ilaç milletvekilinin danışmanı tarafından aldırıldı. Fransa'dan getirtilen ilaçların yanı sıra baba Hasan Akçeşme'nin başvurusu üzerine Türk Eczacıları Birliği tarafından da Almanya'dan 5 kutu ilaç getirtilebildi. Toplam 15 kutu ilaç Milletvekili İbrahim Yurdunuseven tarafından AFSÜ Hastanesi'nde tedavi gören Muhammet'in ailesine dün teslim edildi. 15 kutu ilacın Muhammet için 6 ay yeteceği belirtilirken, Fransa'daki eczacı çiftin 10 kutu daha ilaç temin ettiği, bu ilaçların da kısa süre içerisinde aileye gönderileceği kaydedildi.



10 KUTU DAHA İLAÇ GELECEK



Minik Muhammet'in ilaçlarına kavuşmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Milletvekili Yurdunuseven, ilaç temini konusunda destek olan Fransa'da eczacılık yapan Emirdağlı İsmail ile Arzu Erdoğan çiftine teşekkür etti. Hastaneye bu sefer mutlu bir şekilde geldiğini söyleyen Yurdunuseven, "Biz insanlar genelde rahatsızlandığımız zaman hastaneye geliriz. Fakat ben buraya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizler vasıtası ile haber edilen Minik Muhammet'in ilaçlarının takipçisi olacağımızı söylemiştik. Hükümetimizin bu ilacı getirteceğini de ifade etmiştik. Fakat bu ilacın üretilen fabrikada bir sıkıntıdan kaynaklanan temini konusunda problem vardı. Minik Muhammet'in ilaçsız kaldığı tüm dünyada seyredilmiş ve duyulmuş. Sağ olsun özellikle ismini zikretmek istiyorum. Fransa'da eczacılık yapan Emirdağlı hemşehrimiz İsmail Bey ve eşleri Arzu Hanım benimle irtibata geçti ve ilacı bulabileceklerini söylediler. Daha sonra arayıp, ilacı temin ettiklerini ve göndermek istediklerini söylediler. Özellikle burada Türk milletinin hassasiyet içerisinde ve yardımsever olduğunu görüyoruz. İsmail Bey ve Arzu Hanıma teşekkür ediyorum. Hatta beni tekrar arayarak güzel bir müjde verdiler. 10 kutu daha ilaç bulduklarını, ihtiyaç olduğunda göndermek istediklerini söylediler. Ayrıca hükümetimiz de bu sıkıntıyı çözerek 8 kutu daha gelecek. İnşallah hastalık bitinceye kadar ilaçlar temin edilecek. Vesile olan, Minik Muhammet'e destek olan, emek harcayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



'ARTIK MUHAMMET'İM İYİLEŞECEK'



Baba Hasan Akçeşme de Milletvekili Yurdunuseven'e ilacın Türkiye'ye getirilmesinde gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Akçeşme, ayrıca Fransa'da yaşayan İsmail ve Arzu Erdoğan çiftine ve oğlu Muhammet'in yaşadığı ilaç sıkıntısını duyuran medya mensuplarına da teşekkür ederek, "Artık Muhammet'im ilaçsız kalmayacak. İnşallah iyileşecek. Milletvekilimiz İbrahim Yurdunuseven'e, hemşehrilerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör tarihi aydınlattı



İngiltere'nin başkenti Londra'da Victoria and Albert Müzesi'nde yanlış bindiği asansörle tarihi çinilerin bulunduğu depoya inen öğretim görevlisi Hayal Güleç, buradaki 44 eserin, Türkiye'deki tarihi yapılardan götürüldüğünü arşiv belgeleriyle tespit etti.



Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Görevlisi Hayal Güleç, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Victoria and Albert Müzesi'nde yanlış asansöre bindi. Asansör, Güleç'i müzenin depolarına indirdi. Binlerce çini parçasını depoda gören Güleç, bunları incelemek için müze yetkililerinden izin istedi. İlk etapta izin alamayan Güleç, Türkiye'ye döndükten sonra da müzeyle yazışmalarını sürdürdü. 16'ncı yüzyıl çinilerini kendisine tez konusu seçen Güleç'in ısrarlı çabası sonucu müze, inceleme için izin verdi. Üniversiteden ödenek almadan iki farklı dönemde İngiltere'ye giden Hayal Güleç, tarihe ışık tutacak bilgilere ulaştı.



44 ESER TÜRKİYE TOPRAKLARINDAN



Hayal Güleç, 16'ncı yüzyıla ait, daha önce sergilenmemiş, depoda tutulan ve arşiv belgeleri olan çinileri inceledi. Depodaki Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait 67 çininin fotoğraflarını çekip bunları incelemeye alan Güleç, Türkiye topraklarında bulunan tarihi eserlerden sökülmüş 44 çiniyi arşiv belgeleriyle tespit etti.



FRANSA'DAN RESTORASYON İÇİN GETİRİLEN UZMAN GÖTÜRMÜŞ



Hayal Güleç'i ve bilim dünyasını en çok şaşırtan da Fransızca bir mektup oldu. Müze deposunda eserlerin geçmişini anlatan mektubu SDÜ'de danışman hocası Doç. Dr. Süreyya Eroğlu ile inceleyen Güleç, mektubun Bursa'da 1855 yılında meydana gelen deprem sonrası Bursa Yeşil Cami ve türbesinde oluşan hasarı onarması için 1863 yılında Ahmet Vefik Paşa tarafından görevlendirilen Fransız restorasyon uzmanı Leon Parville ile bağlantısını tespit etti.



MEKTUP, ESERLERİN GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ BELGELEDİ



Hayal Güleç, Parville'nin restorasyon işleri bittikten sonra bazı Osmanlı aydınlarında şüphe oluştuğuna yönelik bilgilerin var olduğunu söyledi. 1923 yılında Ahmet Haşim'in Parville'nin çinilerin bir kısmını götürdüğüne dair bir yazı yazdığını dile getiren Güleç, ancak bunu o dönem ispatlamanın mümkün olmadığını kaydetti. Mektubun arşiv belgelerinden çıkması ve tercüme edildikten sonra bu şüphelerin ortadan kalktığını kaydeden Güleç, "Fransızca mektubun Leon Parville'nin oğlu tarafından müzeye yazıldığı anlaşıldı. Babasının Asya topraklarından getirdiği bazı çinileri, özel oryantalist parçaları müzeye satmak istediğine yönelik bir belge olduğunu gördük. Belgenin devamında 67 parça çininin müzeye satıldığını fark ettik. Mektup, üzerinde durulan ama ispatlanamayan bir konuyu ispatlama şansı verdi" dedi.



TÜRKİYE'NİN FARKLI TARİHİ YAPILARININ ÇİNİLERİ MÜZEDE



Hayal Güleç, Parville'nin götürdüğü çiniler dışında, Topkapı Sarayı, Yeni Cami, Diyarbakır Sahabeler Türbesi'nden ve 16'ncı yüzyıl dönemine ait 4 camiden, Ermeni Katolik kilisesinden, Takkeci İbrahim Ağa Camisi'nden çinilerin de birbirinden farklı kişiler tarafından müzeye satıldığını gösteren arşiv belgeleri bulunduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendisini çağırıp araştırması hakkında bilgi aldığını dile getiren Güleç, bakanlığın, çalışmasından sonra çinilerden haberdar olduğunu vurguladı.



Sivas'ta demir ustası, 'pratik semaver' üretti



Sivas'ta demirci esnafı Birol Kuş (41), kısa sürede ısınan ve hem yemek pişirilen hem de çay yapılabilen pratik semaver üretti.



Sivas'ta Demircilerardı Mahallesindeki küçük sanayi sitesinde demircilik yapan evli ve 4 çocuk babası Birol Kuş, boş zamanlarında farklı bir çalışmaya imza atarak profil malzeme kullanarak pratik semaver yaptı. Kuş, kısa sürede ısınan ve üzerinde hem yemek hem de çay yapılabilen pratik semaveri seri üretime geçirmek istiyor. Mini bir sobayı andıran ürün, kısa sürede yemek pişirip, üzerine konulan suyu kaynatabiliyor. Demir ustası Kuş, 100 liraya mal ettiği, odun ve mangal kömürü ile kullanılan semaveri 130 liradan satışa sundu.Talep olması halinde ürettiği pratik semaveri daha da geliştireceğini söyledi.



'15-20 DAKİKADA YEMEĞİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ'



Birol Kuş, 6 ay önce dükkanda işlerin az olduğu zamanları değerlendirmek için profilden bir tasarım yaptığını ve üzerinde yemek pişirdiğini belirterek, "Bildiğimiz semaverlerde sadece çay suyu kaynatılıyor. Ama bizim yaptığımız semaverde yemeğinizi de yapabilirsiniz, mangalınızı da yapabilirsiniz, çayınızı da demleyebilirsiniz. Komple profil olduğundan dolayı maliyeti biraz yüksek oldu. Türkiye'de buna benzer bir şey yapılmadı ise patentini alacağım" dedi.



Talep olması halinde seri üretime geçeceğini belirten Kuş, "Seri üretimde ürünü biraz daha geliştireceğiz. Bu semaverde ateş hemen ısınma sağlıyor. Yani 15-20 dakikada yemeğinizi yapıp, çayınızı demleyebilirsiniz" diye konuştu.



Yardım çağrısı yapılan lastik botta 41 kaçak göçmen kurtarıldı



Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve yardım çağrısı yapan 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Enez sahili açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde Afganistan uyruklu 10'u çocuk 7'si kadın 41 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bottan yardım çağrısı yapıldı. Kaçakların yardım çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 41 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Haber: Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), -



===============

