Dha Yurt Bülteni-5

1)ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ANTALYA'YI OLUMSUZ ETKİLEDİANTALYA'da dün oluşan fırtına, hortum ve yağış sonrası 750 dönüm sera ve bahçe zarar gördü.

1)ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ANTALYA'YI OLUMSUZ ETKİLEDİ



ANTALYA'da dün oluşan fırtına, hortum ve yağış sonrası 750 dönüm sera ve bahçe zarar gördü. Aksu Çayı'nda 50 tekne denize sürüklendi, 10 tekne battı. Meteoroloji yetkilileri, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve yağış beklenmediğini söyledi. Antalya merkez ve daha çok Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde birkaç gündür devam eden olumsuz hava şartları, bugün itibariyle normale döndü. Yer yer yağışların devam edeceği Antalya'da, meteorolojik verilere göre bugün ve yarın kentin genelini etkileyecek olumsuz hava şartı görünmüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, bugün ve yarın için ciddi bir uyarıları olmadığını söyledi. Yağışların il genelinde aralıklarla devam edeceğini belirten Öztürk, "Kuvvetli rüzgar ve yağış görünmüyor. Doğu ilçelerinde biraz daha fazla miktar yağış oluşabilir. Dün Kemer'e 131, Antalya merkeze 121, Serik'e 86, Döşemealtı'na 81 kilogram yağış düştü" dedi.



KENT MERKEZİNDE DÜN 350 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ



Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise perşembe günü çıkan hortum ve kuvvetli rüzgar sonrası zarar tespit çalışmalarını cuma günü tamamladıklarını, ancak dün kent merkezi ve Kumluca'yı etkileyen hortumlar sonrası çiftçinin zararının büyüdüğünü söyledi. Dünkü hortumlar sonrası Kumluca'da 400 dönüm, Antalya merkezde de 350 dönüm sera ve bahçenin büyük zarar gördüğünü anlatan Alp, perşembe günü de Kumluca'da 1200, merkezde 198 dönüm ekili alanın zarar gördüğünü hatırlattı. Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) alanda çalışma yaptığını dile getiren Alp, cuma gününden itibaren alanlarını sigorta yaptıran çiftçilerin parasının ödeneceğini söyledi. Alp, "Devletin çiftçinin elinden değil, gövdesinden tutması gerekiyor. Kendi başına ayağa kalkmasının imkanı yok. Çiftçinin çok ciddi desteğe ihtiyacı var" dedi.



50 TEKNE DENİZE SÜRÜKLENDİ



Diğer yandan dünkü yağışlar sonrası Aksu Çayı'nda suyun debisi yükseldi. Çayda bulunan 50 tekne denize sürüklenirken, 10'a yakın balıkçı teknesi ve kayık battı. Aksu Karaöz bölgesinde ise dere yataklarının taşması sonucu 13 evin sular altında kaldığı kaydedildi.



BÜYÜKŞEHİR TEYAKKUZA GEÇTİ



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise 30 araç ve 200 personelden oluşan 10 ayrı ekiple olaylara müdahale edildiği kaydedildi. Yüzüncü Yıl Caddesi, Havaalanı Yolu, Yıldız Caddesi'nde yıkılan 63 ağaç, ekiplerce kaldırıldı. İtfaiye ekipleri gün boyunca kesintisiz çalıştı. 47 araç ve 137 personel, olumsuz hava koşulları sonrası 195 olaya müdahale etti. ASAT Genel Müdürlüğü de 121 personel ve 23 araçla hazır bekledi. ASAT personeli mazgal temizliklerini düzenli yaparak, trafik akışının kesintisiz sağlanmasına yardımcı oldu. Yeniden düzenlenen Konyaaltı Sahili'nde de 150 kişilik belediyenin temizlik ekibi çalıştı. Sahilde fırtına sonrası ortaya çıkan olumsuzluklar, bu ekipler tarafından giderildi.



Görüntü Dökümü



----------------------------------



Teknelerin sürüklenme görüntüsü



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: ANTALYA-DHA)



=========================================================



2)SOĞUĞA MEYDAN OKUDU, KAR ÜSTÜNDE YÜZDÜ



ARTVİN'in Yusufeli ilçesine soğuk havaya aldırış etmeyen Mehmet Şükrü Akay, soyunarak şort giyip bone taktı, 2 bin 200 rakımlı Kaçkar Dağı eteklerinde kar üzerinde yüzdü. İlçede 6'ıncısı düzenlenecek olan Kardan Boğa Şenlikleri için Yusufeli'ne gelen Mehmet Şükrü Akay, 2 bin 200 rakımlı Kaçkar Dağı eteklerinde 1 metreye ulaşan karın keyfini çıkardı. Sıfırın altında 6 derece soğukta soyunan ve şort giyip bone takan Akay, soğuğa aldırış etmeden kendisini kara bıraktı. Görenleri şaşkına çeviren Akay, kar içinde adeta denizdeymiş gibi bir süre yüzdü. Soğuğa meydan okuyan Akay'a, çevredekiler de alkışlayarak destek verdi. İstanbul'da da kış aylarında sıkça denize girdiğini anlatan Akay, soğukta karda yüzmenin insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi, herkesi karda yüzmeye davet etti.



Görüntü Dökümü



----------------------------------



Mehmet Şükrü Akay karda yüzmesi



Röp ve detaylar



HABER KAMERA: Nusret DURUR/ARTVİN -DHA



=======================================================



3)YÜZ NAKİLLİ RECEP'İN KIZI HİRA 3 YAŞINDA



Bursa'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert, kızı Hira (3) için sürpriz doğum günü partisi düzenledi.



İnegöl ilçesinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi. Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden işe alındı. 26 Ocak 2016 tarihinde çiftin Hira Emine adını verdikleri kızları doğdu. Hira'nın 3'üncü yaş günü kutlandı.



RECEP SERT'İN KIZI 3 YAŞINDA



Recep Sert'in eşi Esma Sert, sürpriz doğum günü kutlamasını sosyal medyasında paylaştı. Video ve fotoğrafla birlikte Esma Sert şu ifadeleri paylaştı: "İyi ki doğdun güzel kızım. 3 yaşın ve gelecekteki yaşların sana sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Mevlam iyi insanlarla karşılaştırsın seni babasının mucize prensesi. ve bu mutlulugu yaşamamızda büyük katkısı olan doktorumuz Ömer Özkan ve sevgili eşi Özlem Doğan Özkan hocalarımıza çok teşekkür ederiz."



Görüntü Dökümü



----------------------------------



-Doğum günü partisinden görüntüler



Süre: 32 saniye, Boyut: 2 MB



Haber-Kamera: BURSA,



===========================================================



4)HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ AVUKAT OLMADAN OKUDUĞU ÜNİVERSİTEYE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI



Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Zehra Betül Bulut (22), Yalova Üniversitesi Senatosu'nun bütünleme sınavlarına dair aldığı kararla ilgili dava açtı. Avukat olmak isteyen Bulut, daha avukat olmadan ilk davasını kazandı. Bursa 3.İdare Mahkemesi, senatonun aldığı kararın Anayasanın 10. maddesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Alınan kararla 28 Ocak 2019 Pazartesi günü yapılacak olan bütünleme sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrenciler katılabilecek.



MAHKEME ÖĞRENCİNİN İTİRAZINI HAKLI BULDU



Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıfta okuyan 22 yaşındaki Zehra Betül Bulut, Yalova Üniversitesi Senatosu'nun bütünleme sınavlarına dair aldığı kararın "3'ten fazla dersten başarısız olanların bütünleme sınavlarına alınmayacağınaö dair maddesinin iptali için dava açarak, yürütmenin durdurulmasını talep etti. Bursa 3. İdare Mahkemesi yürütmenin derhal durdurulmasına, 2 gün sonra başlayacak olan bütünleme sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin alınmasına karar verdi. Gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, "Aralık sonunda senato bütünleme sınavlarıyla ilgili bir karar verdi. Ocak ayı başında da yani bizim final haftamızın ortasına tekabül ediyor bu. O süreçte biz bu bilgiyi aldık. Aslında bunun bize yarıyıl dönemi başlamadan önce bildirilmesi gerekirdi. Sonrasında final haftamızın yoğunluğundan dolayı bu davayı açabilecek bir zamana sahip değildim. Final haftam bittikten sonra avukat Efe Murat Bulut'la görüştüm ve bununla ilgili bir sürecin başlamasını rica ettim. Jet hızıyla davayı açtı ve yürütmenin durdurulması kararını aldık. Biz senatonun aldığı kararın bütününe asla karşı değildik. Çünkü bütünleme bir haktır. Öğrencilere getirilen bir haktır ve bunun sınırlandırılmasına karşıydık biz. Çünkü senatonun verdiği kararda bütünleme sınavı getirilecek evet ama 3 sınava kadar. Öğrenciler 3 sınavdan fazlasından kaldığında bütünleme sınavına giremez. Bende eşitlikten yana olduğumdan dolayı herkesin bütünleme sınavına girmesi, arkadaşlarımızın öğrencilerin bütünleme sınavına girmesi gerektiği düşüncesindeydim. Biz senatonun verdiği bütün karara karşı değiliz. Sadece bir maddesinin durdurulması kararı verilmesini talep ettik. Mahkemeye de bunu sunduk. Mahkeme de haklı olduğumuzu tespit etti. Anayasanın 10.maddesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu düşüncesiyle. Bizim haklı olduğumuza karar verdi ve yürütmeyi durdurduö dedi.



REKTÖRE TEŞEKKÜR ETTİ



Öğrenci Zehra Betül Bulut, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'ye de teşekkür etti. Bulut, "Buradan Sayın Rektörüme çok teşekkür ediyorum çünkü aslında rektörümüz yeni ve bu kararın bir milat olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerle çok güzel bir iletişim sağlandı. Gece bir tweet atıldı ve öğrencilerle güzel bir iletişime girildi aslında. Rektörümüz de çok güzel bir adım attı. Ona teşekkür ediyorum. Mahkeme kararını uygulayacaklarını söyledilerö diye konuştu.



"AĞABEYİMLE İLK DAVAMIZI KAZANMIŞ OLDUKö



Avukatının da ağabeyi Efe Murat Bulut olduğunu söyleyen Zehra Betül Bulut, "Ağabeyimle zaten aynı büroda çalışma hayalimiz var. O yüzden aslında ağabeyimle ilk davamızı kazanmış oldukö dedi. Arkadaşlarından da olumlu tepkiler aldığını söyleyen Bulut, "Mahkeme kararını aldığım andan itibaren hemen yolda arkadaşlarımla paylaştım. Sınıf gruplarında ve diğer sınıf gruplarıyla da paylaştık bu haberi. Arkadaşlarımdan çok olumlu yanıtlar geldi ve destek çıktılar. Çünkü bir hukuk öğrencisi olarak arkadaşlarımın sesine kulak verdiğim için, ön ayak olduğum için çok teşekkür ettilerö şeklinde konuştu.



Bulut, alınan kararın yalnızca hukuk fakültesi için değil tüm üniversite için geçerli olduğunu kaydetti.



REKTÖRDEN AÇIKLAMA



Öte yandan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci de resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak mahkeme kararını uygulayacaklarını belirtti. Cebeci, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:



"Mahkeme kararı uygulanacaktır. Yapılacak değerlendirme ve alınacak karar bu yarıyılı kapsamayacaktır. Eğitimin kalitesini yükseltmek için tedbirler almak zorundayız. Sürekli başarısızlığı ödüllendirerek bir yere varamayız. Mahkeme kararı 3 ders sınırlamasını kaldırdığı için kararın uygulanması demek sınırsız bütünleme imkanının verilmesi demektir. Bu dönem sınırsız bütünleme hakkı verilecektir. Senatoda başka bir karar alınmadıkça gelecek dönemlerde de böyle devam edecektir.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Yalova Üniversitesi kampüsünden detay görüntüler



-Hukuk Fakültesi binası detayı



-Öğrenci ile röp



Görüntünün Süre: 3.17 dk. Boyut: 368 mb.



2701ylvhukukogrencisi/ Yalova Klasöründe



Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,



===============================================



5)OĞLUNUN SIRTINDA TAŞIDIĞI KANİYE NİNENİN DURUMU İYİYE GİDİYOR



SAMSUN'da dere taşması sonucu ulaşıma kapanan yolda, oğlunun sırtında taşıyarak aile sağlığı merkezine götürüp getirdiği Kaniye Kasap (85), kendisini için devreye giren Vali Osman Kaymak'a teşekkür etti. Hastanede tedavisi süren ve durumu iyiye giden Kasap, "Bağ bahçemi özledim. Sağlığıma kavuşup köye dönmek istiyorum" dedi.



Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde iki hafta önce yoğun yağış nedeniyle dere taştı. Dere sularıyla balçığa dönen ve hasar oluşan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yoldaki hasar giderilemeyince araçlar mahalleye giremedi, yaşam olumsuz etkilendi. Büyük zorluk yaşayan mahalle sakinlerinden Nihat Kasap da, akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap'ı sırtında her gün 3 kilometre taşıyarak aile sağlığı merkezine götürüp getirmeye başladı.



VALİ DEVREYE GİRDİ



Ailenin yaşadığı zorluğu öğrenen Samsun Valisi Osman Kaymak, yardım için devreye girdi. Vali Kaymak, Çarşamba Kaymakam'ı Şükrü Yıldırım'a talimat vererek, Kaniye Kasap'a sağlık hizmeti sağlanmasını istedi. Eve giden ekipler, Kaniye Kasap'ı sedye ile alarak ambulansa taşıdı. Kaniye Kasap, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Vali Kaymak, görüştüğü Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'dan da yolun onarılmasını istedi. Belediye ekipleri Gökçeçakmak ve Kemer Mahalleleri arasındaki yolun onarımı için çalışmalarına başladı.



'BAHÇEMİ ÖZLEDİM'



Vali Kaymak'ın talimatının ardından başlanan yol yapım çalışmaları sürerken, Kaniye Kasap ise Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Gözetim altında tutulan ve durumu iyiye giden Kasap, kendisini için devreye giren Vali Osman Kaymak'a ve tüm yetkililere teşekkür etti. Köyünü özlediğini belirten Kaniye Kasap, "Bağ bahçemi özledim. Bir an önce sağlığıma kavuşup köye dönmek istiyorum" dedi.



Annesini günlerdir sırtında taşımak zorunda kalan Nihat Kasap ise, "Valimizden Allah razı olsun, annemin durumu hastanede daha iyiye gidiyor. Yol da yapılmaya başlandı, inşallah en kısa zamanda annemi eve götürebilmiş olacağım" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



--------------------



Kaniye Kasap'ın tedavi gördüğü hasta odasından detay



Oğlu Nihat Kasap ile röportaj



(SURE: 01.25 DK) (BOYUT: 158 MB)



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN-DHA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçeli Victor Moses, Takımla İlk Antrenmanına Çıktı

Fırtına ve Hortumla İlgili Yalan Kayıp Paylaşımına Gözaltı

Karaman Bakan Kurum Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp

Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi