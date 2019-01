Dha Yurt Bülteni-5

KONYA- Ankara karayolu Büsan Organize Sanayi Bölgesi önünde yoğun sis dolayısıyla yolun her iki şeridinde ilk belirlemelere göre 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, çok sayı kişide yaralandı. Kaza, saat 10.15 sıralarında Konya- Ankara karayolu Büson Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana geldi. Duble yolun her iki şerinden yoğun sis nedeniyle ilk belirlemelere göre aralarında kamyonlarında olduğu 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Görüntü Dökümü



------------



Kaza yerinden detay



Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)



=================================================



2)ÇANAKKALE BOĞAZI, SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI



ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, saat 09.00 itibarıyla etkisini artırdı. Görüş uzaklığının düşmesi, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 09.30'da sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam edildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Çanakkale Boğazı'nda sisten genel ve detay görüntü.



-Boğazdan geçen tanker görüntüsü.



-Boğazda sefer yapan feribot görüntüsü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



==================================================



3)ERZİNCAN'DA SERVİS ARAÇLARI ÇARPIŞTI: 3 YARALI



ERZİNCAN'da sis ve buzlanma nedeniyle okul personelini taşıyan servis ile fabrika işçilerini taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Erzincan- Sivas Karayolu'nun 8'nci kilometresi Ulalar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Birkan A. yönetimindeki 24 S 0028 plakalı özel okul personelini taşıyan servis, aynı istikamette giden ve tekstril fabrikası işçilerini taşıyan Yusuf E. yönetimindeki 24 EL 220 plakalı otobüse sis ve buzlanma nedeniyle arkadan çarptı. Kazada okul servisi içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yerinde bir süre bekleyen işçiler başka bir araçla çalıştıkları fabrikaya ulaştırıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Kaza yerinden genel detay görüntü



-Yaralının ambulansa taşınması



-Kaza yapan araçlardan görüntü



-Aracın yanında bekleyen işçilerden görüntü



(Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, -



====================================================



4)İZMİT'TE AFİŞ TARTIŞMASI



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, kiraladığı bir binanın duvarına üzerinde fotoğrafı bulunan dev bir seçim afişi astırdı. İzmit Kaymakamlığı'ndan gelen 'Seçim yasaklarına uymuyor' yazısı üzerine afişin üzerine beyaz bir branda çekilerek 'Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından martın sonuna kadar kiralanmıştır' yazısı ile kapatıldı. Afiş gece saat 02.00 itibariyle yeniden indirilmek istenince Milletvekili ve başkan adayı Hürriyet, vincin sepetine çıkarak kendi afişinin üzerini beyaz branda ile kapattı.



CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, 25 Ocak günü Kocaeli Plaza binasının duvarını kiralayarak üzerinde "Gülümse İzmit Hürriyet geliyor" yazılı kendi fotoğrafının da bulunduğu seçim afişini astı. Önceki gece İzmit Kaymakamlığı'ndan gelen "Seçim yasaklarına uymuyor" kararı ile o afiş kaldırılıp yerine "Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Mart'ın sonuna kadar kiralanmıştır" yazılı afiş asıldı. Dün gece 02.00 sıralarında afişin asılı olduğu binaya gelen polis ekipleri İzmit Kaymakamlığı'ndan, İzmit Belediyesi'ne afişin kaldırılmasıyla ilgili yazı gittiğini ve afişin kaldırılması gerektiğini söyledi. Afişin kaldırılacağının duyulması üzerine bina önüne gelen Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP yetkilileri afişin kaldırılmasını engellemeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat boyunca polis ekipleri ve görevlilerle pazarlık yapan Hürriyet, afişin üzerinde siyasi herhangi bir mesaj bulunmadığını ve dolayısıyla seçim yasaklarını ihlal etmediğini savundu. Görevlileri ikna edemeyen Hürriyet, binanın önüne gelen vincin sepetine çıkarak afişin üzerindeki yazıyı beyaz branda ile kapattı. Ekipler, afişin üzerinin branda ile kapatılmasının ardından tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.



Olayı kendi sosyal medya hesabı üzerinden de duyuran Hürriyet, "Gecenin bir saati üzerinde hiçbir siyasi işaret bulunmayan afişimizi iktidarın baskısıyla hukuksuz bir şekilde indirmeye kalktılar. Kimseye boyun eğmeyeceğiz. Bizzat vincin üzerine çıkarak afişimizin üzerini beyaz brandayla kapattım. Öyle ya da böyle. MartınSonuBahar" yazılı bir mesaj paylaştı.



Olayla ilgili açıklama yapan Fatma Kaplan Hürriyet, baskı ile karşı karşıya kaldıklarını savunarak, "Her zamanki baskı ve kayırmacılıkla, kutuplaştırma ve kavga politikasıyla karşı karşıyayız. Cum günü astığımız afişimize birileri dayanamadı ve itirazlar, şikayetlerle gece yarısı operasyonuyla kaldırmaya kalktılar. Biz onlara gerek duymadan, bu alanın bize ait olduğunu, şahsım tarafından kiralanmış olduğunu belirttik. Burası özel şirket tarafından kiralanan bir alandır. Biz toplumu germemek ve seçim kampanyamızı kavgalar üzerine kurmamak adına gereğini yaptık ve 'Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kiralanmıştır' şeklinde beyaz bir branda gerdik. Ben Kocaeli Milletvekiliyim. Aynı zamanda TBMM Başkanlık Divanı üyesiyim ve ismimi de birçok yere asmakta da hakkım var. Ama bu afişe bile, aslında afiş bile değil artık; sadece bir ibare. Buna bile tahammül edemediler" dedi.



Görüntü Dökümü



-Silinen afiş görüntüsü



-Milletvekili ve başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet vinç sepetinde açıklaması



-Partililerden detaylar



-Afişin fotoğrafı



Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)-



====================================================



5)ERCİYES HAFTA SONU 125 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI



TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Kayaka merkezi, 2 günde yaklaşık 125 bin kişiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, yoğun ilgi görüyor. Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri ile tatilcilerin gözdesi olan Erciyes, hafta sonu da tamamen doldu. Kayseri- Develi karayolunda zaman zaman aksamalara neden olan tatilciler, yolda uzun kuyruk oluşturdu. Oteller bölgesinde de araç yoğunluğu yaşandı. Otoparklarda yer bulamayan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti. Hafta sonu yaklaşık 125 bin kişi Erciyes'te tatil yapmanın keyfini yaşarken, yoğunluk nedeniyle teleferik önlerinde de kuyruk oluştu.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



Erciyes Kayak Merkezi'nden genel görüntü



Kayakçılardan görüntü



Kayseri- Develi Karayolu'ndan görüntü



Diğer- genel ve detay görüntü



Boyut: 138 MB Süre: 1.09



Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,



====================================================



6)DÜZ DÜNYA DERNEĞİ MARKALAŞMA YOLUNDA



ADANA'da dünyanın yuvarlak olmadığını savunan fanatikleriyle birlikte geçen yıl Düz Dünya Derneği'ni kuran Doğukan Özkan, çalışmalarını daha da ciddileştirmek için 'Düz Dünya' ismi için marka patent başvurusu yaptıklarını açıkladı.



Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, dünyayının küre, geoid veya yuvarlak biçimli olmadığını savunan fanatiklerle birlikte Türkiye'de ilk kez Düz Dünya Derneği'ni kuralı tam 1 yıl olduğunu söyledi. Vatandaşların Seyhan ilçesindeki Tepebağ Mahallesi'nde bulunan dernek ofislerindeki tabelayı görünce hatıra fotoğrafı çektirip fikir alış verişi yaptığına değinen Özkan, dernek binalarını daha geniş bir yere taşıyıp dijital donanımlardan da destek alarak bir bilim merkezi kuracaklarını söyledi.



"OTELLERDE KONFERANS VERECEĞİZ"



Özkan, Düz Dünya Teorisi'ni daha da ciddileştirmek adına "Düz Dünyaö ismi için marka patent başvurusu yaptıklarını açıklayarak "Yaklaşık 2 ay sonra süreç belli olacak ve 'Düz Dünya' ismi marka olacak. İnsanlar konferanslar da düzenlememizi istiyorlar. Teorimize ilgi gösterip dinleyenler de var, dalga geçenler de var. Sadece Adana değil, Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerden de çok mesajlar alıyoruz, yoğun ilgi var. Yapılacaklar listemiz hazır. Çok yakında otellerde Düz Dünya Teorisi'ni anlatacağımız konferanslar vereceğizö dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Tabela önünde selfi çekilenler



Doğukan Özkan ile röp



SÜRE: 02'30" BOYUT: 277 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

