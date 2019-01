Dha Yurt Bülteni-5

Savaş uçaklarının harekat sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a FETÖ gözaltısı

DHA YURT BÜLTENİ-5



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Akgülay, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edildi. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Eskişehir'de 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.



2017'de Tuğgeneralliğe, Yüksek Askeri Şüra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına terfi ettirilen Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunup, emekliliğini istediği belirtildi.



Haber: Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, -



Velayeti eski eşinde olan kızını kaçırdı



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Ankara'da yaşayan baba, velayeti eski eşinde olan kızını kiralık otomobille kaçırdı. Annenin işyerinin önünde meydana gelen kaçırma olayına, bir güvenlik görevlisi engel olmak istedi. Ancak baba, güvenlik görevlisini, otomobilin motor kaputunda yaklaşık 300 metre sürükleyip, yoluna devam etti. Polis, babanın kızıyla birlikte Ankara'da olduğunu belirledi.



Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde meydana gelen kaçırma olayı iddiaya göre şöyle gelişti; E.D. ve K.G. yaklaşık 4 yıl önce boşandı. Çiftin 4.5 yaşındaki kızları Z.G.'nin velayeti anneye verildi. Ankara'da yaşayan baba K.G., kiralık otomobille dün Ereğli'ye gelip, kızını görmek istedi. Baba ile mahkeme kararına rağmen kızını kendisine göstermediğini ileri sürdüğü eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında annenin dalgınlığından yararlanan baba, kızını kucaklayarak, otomobile bindirdi. Babaya, annenin çalıştığı iş yerindekiler ile çevredekiler engel olmak istedi. Koşarak otomobilin yanına giden anne de kızını almaya çalıştı. Tüm engellemelere rağmen baba, otomobile binip, çalıştırdı. Annenin çalıştığı iş yerinde görevli güvenlik görevlisi S.C., otomobilin önüne geçerek, gitmesini engellemeye çalıştı. Baba K.G. ise otomobili, güvenlik görevlisinin üzerine sürdü. Otomobilin motor kaputuna tutunan güvenlik görevlisi, yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra düştü. Baba K.G. otomobille hızla uzaklaştı.



Olayın ardından kalçasından yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Anne de polise şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen polis, baba K.G.'nin kızı Z.G. ile Ankara'ya gittiğini belirledi. Ankara'da ifadesi alınan baba, mahkeme kararında kızını ayda 2 kez ve tatil dönemlerinde görme hakkı bulunduğunu ancak anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi E.D.'nin bu karara uymadığını ileri sürdü. Baba, kızını, kendisine gösterilmediği için aldığını söyledi.



Sağlık durumu iyi olan güvenlik görevlis S.C. de baba K.G.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



-Baba K.G. nin kızı ile aracına yürümesi



-Anne E.D. nin koşarak eski eşinin yanına gelmesi



-Yaşanan arbede



-Arabanın hareket etmesi



-Güvenlik görevlisinin aracın önünü kesmek istemesi



-Güvenlik görevlisinin aracın kaputunda sürüklenmesi



Süre: (3.27) Boyut: (659 MB )



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ortak platform vurgusu



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda, "Önce ortak bir platformu oluşturalım, sonra siz kendi şehrinizin zenginliklerini dikkate alarak bize örnek olabilecek farklı çalışmalar yapabilirsiniz" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya'da bir otelde '2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı' düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, bakanlığın üst düzey bürokratları ve 81 ilin milli eğitim müdürü katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, ortak bir dil oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi. Bakanlık olarak gösterdikleri hedeflerin Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri olduğunu belirten Selçuk, eğitimin içeriğini, işleyişini ekonomiden, demokrasiden ayrı tutmadıklarını söyledi. Eğitim, demokrasi ve eğitimi yekvücut olarak gördüklerini belirten Selçuk, meseleyi küresel boyutta ele almalarının zaruri olduğunu söyledi.



ORTAK HEDEF VURGUSU



Aynı kelimeleri kullanarak farklı şeyler anlaşılması durumunda farklı neticelerin ortaya çıkacağını dile getiren Selçuk, bazen de farklı kelimelerle aynı şeyin ifade edilmek istenebileceğini söyledi. Selçuk, "Eğer 2023 eğitim vizyonu sadece bir doküman, belge ise o zaman yapacak bir şey yok. Bu belge eksiği ve fazlasıyla hepimize ortak anlayış belgesi olsun. Hepimizin aynı hedef doğrultusunda vesile olması için yazıldı. Hepimiz belirli bir konuda belirli bir paydayı gözetmezsek o zaman idealimize gitmekte zorlanırız. Sizler herhangi bir konuda bir amaca ulaşmak istiyorsanız bu hedefin iyi tanımlanması gerekir" diye konuştu.



'ŞEHRİNİZİN ZENGİNLİKLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN'



Buradaki çalışmaların amacının milli eğitim müdürlerini ortak bir payda etrafında buluşturmak olduğunu anlatan Bakan Selçuk, ortak alan dışında kalan alanlar için her ilin kendi dokusu ve kokusunu ayrıca zenginleştirebileceğini söyledi. Selçuk, "Önce ortak bir platformu oluşturalım, sonra siz kendi şehrinizin zenginliklerini dikkate alarak bize örnek olabilecek farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Kendi şehrinizi de aşıp uluslararası nitelikli işler de yapabilirsiniz" dedi.



'HEDEF SADECE BİR ŞEHRİ MUTLU ETMEK DEĞİL'



Bakan Selçuk, hedeflerinin bir şehri mutlu etmek olmadığını vurgulayarak, "Bizim hedefimiz Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek, biz dünya ile yarışıyoruz. Küresel olarak nerede olduğumuzun hesabını vermek zorundayız. Bu hesabı verirken her şehir kendi içindeki imkan farklılıklarının gayretlerini azaltmanın yanı sıra bu arada farklılıkların nitelik boyutunda da azaltılmasına gayret etmelidir. Diğer türlü sadece nicel hedeflere yönelmiş bir şehrin nitelik üzerinden inşası mümkün olmayacaktır" diye konuştu.



'GENELGEYLE OLMAZ'



Vizyon belgesinin hedefleri doğrultusunda bütün okulların daha aktif olmasını isteyen Bakan Selçuk, bir heyecan dalgası beklediklerini söyledi. Selçuk, "Bu aktiflik Ankara'dan okullara gönderilecek talimat veya genelgelerle verilebilecek bir şey değil. Mutfakta çalışan arkadaşların omuzlarında yükseleceği bir şeydir" dedi.



Açılış konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.



Görüntü Dökümü



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk'un açıklaması



Toplantıdan genel detaylar



Katılımcılardan detaylar



2,55 DK///326 MB (HD) Tek parça



Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -



Kafese alınan tarihi mozaik çöpten görünmüyor



Bursa'nın İznik ilçesinde turizminin can damarı olarak bilinen Ayasofya Orhan Camii'nin hemen yanı başında bulunan ve koruma amacıyla demir kafesle kapatılan 1700 yıllık mozaik, üzerini kaplayan çöplerden görünmez hale geldi. Mozaiğin doğa olaylarından da etkilendiği belirtildi.



M.S. 4'üncü yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen, daha önce dış cam kapısı ve buzlu cam takılan pencereleri ile gündeme gelen İznik'teki Ayasofya Orhan Camii'nin yanı başındaki mozaiğin bakımsız hali dikkat çekti. 'Şapel' olarak adlandırılan bölümde demir kafesle çevrilen taban mozaiğinin, üzerinin çöple kaplandığı görüldü. Mozaiğin ayrıca hava şartları nedeniyle tahribata uğradığı belirtildi.



Resim Sanatçısı ve Yerel Tarihçi Hüseyin Acarol, "Bu erken Bizans dönemi bazilikal bir yapıdır. Bu gördüğümüz yer, kilisenin devamında, aynı zamanda kutsal emanetlerin saklandığı bir yer. Taban mozaiği koruma altına alınmış gözüküyor. Fakat yağmurdan, kardan korunamıyor. Üstü şeffaf bir şeyle kaplanabilirdi. Bu kırılmaz bir cam olabilirdi. Yukarıdan bakınca gözüksün. Bu çöpler de burada olmaz. Madem böyle bir şey yapıldı, haftada bir temizlensin. Bu bizim kültürümüz değil, ama bu kültür, burada yaşanmış bir kültür. Korunması gerekiyorö dedi.



Acarol, "M.S. 4'üncü yüzyıla ait 1700 yıllık bir eser burası. 4'üncü yüzyılda 3 deprem 1 kıtlık bölümü geçiren İznik yıkılmış. 6'ncı yüzyılda tekrar kilise yapısı üzerine mevcut bina inşa edilmiş ve kilise olarak günümüze kadar gelmiş. Şu anda bazı bölümleri mevcut tabi. Bazilikal yapılarda yüksek olan orta nef, sağlı sollu alçak olan 2 yan nef bulunur. Yüksek nefe açılmış pencerelerde mekan aydınlatılır. Apsis bölümü var, yani papazların bulunduğu bölüm, başpiskoposun oturduğu yer var. Aynı zamanda 'şapel' dediğimiz bazilikanın içinden girilen özel bölüm var, kutsal emanetlerin saklandığı yer olarak bilinir. ve tabanında mermer mozaik bulunur. Kilisienin girişinde de taban mozaiği görülür. Ayasofya'nın tarihi ile taban mozaiklerin tarihi aynıdır. 1700 yıllıktır" diye konuştu.



GAZİANTEP'TEKİ MOZAİKLER GİBİ



Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk ise, "Güzel bir eserin önündeyiz. Ama hali ortada, bakımsızlık ve pislik diz boyu. Bize emanet bırakılmış, buna sahip çıkmamız lazım. Nasıl ki Gaziantep'teki mozaikler bugün dünyanın gözdesi ise, bu da en az onlar kadar önemli. Biz ise kaderine terk etmişsiz. Bunu yabancılara nasıl anlatırızö diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-Cami görüntüsü



-Mozaiğin görüntüleri



-Röpörtaj



-Detaylar



Süre: 2 dk 46 sn- Boyut: 310 mb



Haber/Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),



Van'da, mağarada PKK'nın EYP düzeneği ele geçirildi



Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarmanın terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda tespit edilen mağarada, el yapımı patlayıcı, tıbbi malzeme ve gıda malzemeleri ele geç geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik Çatak ilçesine bağlı Körüklü Mahallesi kırsal alanına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lılarına kullanıldığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 fünye, 15 metre kablo, 1 çift ayakkabı, 1 güç kaynağı, 16 pil, 1 şemsiye, 1 alüminyum folyo, bol miktarda muhtelif tıbbi malzeme ile son kullanma tarihi henüz geçmemiş gıda malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü



-Mağaraya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri



-Mağarada arama yapmaları



-Ele geçirilen malzemeler



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -



Aşkına karşılık bulamayınca intihara kalkıştı



Muğla'da yaşayan N.K. (50), kendisi gibi boşanmış S.C.'nin (38) aşkına karşılık vermeyip güvenlik güçlerine şikayetçi olması üzerine kadının evinin önünde, otomobilinin içinde tabancayla intihara kalkıştı. İki saat süren ikna çabalarının ardından vazgeçirilen N.K., önce hastaneye sonra emniyete götürüldü.



Muğla İl Milli Müdürlüğü'nde şoför N.K., Muğla Sıtkı Koçman Üniveritesi'nde özel güvenlik görevlisi S.C.'ye gönlünü kaptırdı. N.K., gece aşkına karşılık bulamadığı S.C.'nin Menteşe ilçesindeki evine gitti. Kapıyı çalıp konuşmak istedi. Ancak kapıyı açmayan S.C., polisi arayıp şikayetçi oldu. Polisin geldiğini öğrenen N.K., saat 01.00 sıralarında, evin önündeki otomobiline döndü. Araca kendisini kilitleyerek, ruhsatlı tabancasını başına dayadı. İhbar üzerine olay yerine, polis ekiplerinin dışında sağlık ekipleri de sevk edildi. Sokağa gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da bölgeye geldi. Müdür Çetinkaya ile müzakereci polisler, N.K.'yı teşebbüsünden vazgeçirmesi için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları olumlu sonuçlandı. N.K., otomobilden inerek elindeki silahı polis ekiplerine teslim etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen N.K., sağlık kontrolü sonrası, Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirildi. İfadesi alınan N.K., daha sonra serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



Olay yerinden görüntü



Şüphelinin başına silah dayaması



Şüphelinin sivil polis aracı ile hastaneye götürülmesi



Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



Lüks otomobille mağazanın cam giriş kapısını kırdı



Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otoparktan çıkan sürücü gaza fazla yüklenince, bir iç giyim mağazasının cam kapısına çarparak, kırdı. İşyerindeki bazı eşyaların zarar gördüğü kaza, işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Kaza, geçen cumartesi günü saat 23.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Otoparktaki 20 LV 717 plakalı otomobiline binen Galip Taner Şimşek, bulvara çıkmak istediği sırada, gaza fazla yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, bir iç giyim mağazasının camlı kapısına zarar verdi. İşyerindeki giyim eşyaları da zarar gördü. Otomobilin mağazaya girme anı ise, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Şimşek, şaşkınlık yaşadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Güvenlik kamera görüntüleri



-Otoparktaki otomobilden



-Otomoblin hareket etmesi



-Mağazaya girmesi



-Sürücünün otomobilden çıkması



Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,



Kendi imkanlarıyla bağlattıkları kanalizasyon 10 yıl dayandı (2)



MASKİ'DEN AÇIKLAMA



Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MASKİ) yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon hattı döşenmesi istenilen bölgede, henüz imar planı uygulaması olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılacak imar planı çalışması sonrasında yol sınırları değişebileceğinden bu bölgede ana kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirilememektedir" denildi.



MANİSA,

