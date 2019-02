Dha Yurt Bülteni-5

1)BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 11'İNCİ GÜN ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 11'inci günde tekrar başlandı.

1)BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 11'İNCİ GÜN







ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 11'inci günde tekrar başlandı. Kemer'de, 24 Ocak günü oluşan hortumun, annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, 11'inci günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleriyle İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı su altı timi ve AFAD ekiplerinin de aralarında bulunduğu 74 kişilik personel katıldı. Sahil Güvenlik botlarının denizden destek verdiği aramalara Sahil Güvenlik helikopteri de havadan katılıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karadan aramalarını sürdürüyor.



Ağva Deresi'nde de yürütülen çalışmaların bugünkü bölümü yoğunlukla denizde devam ediyor. Suyun bulanık olması dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Kemer Balıkçı Barınağı'ndaki teknelerle denize açılan balıkçılar bugün de parakete ve uzatma ağlarıyla Kiriş ve Phaselis sahilleri arasındaki bölgede arama çalışmasına katılıyor. Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazlarıyla tarama yapılan çalışmaları Buse'nin babası Ahmet Acar da takip ediyor.



2)HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE TREN LOKOMOTİFİ ÇARPTI



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, hemzemin geçide kapalı bariyerlerden geçen otomobile Halkalı seferini yapan lokomotif çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Yener Türkeli yara almadan kurtuldu.



Kaza, dün gece Çerkezköy İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Yener Türkeli kullandığı 59 UR 432 plakalı otomobiliyle hemzemin geçide geldi. Çerkezköy-Halkalı seferi nedeniyle bariyerlerin kapalı olmasına rağmen geçmek isteyen Türkeli araçla tren raylarına geldiğinde tren lokomotifi çarptı. Makinistin dikkatli ve zamanında hızını kesmesi sonucu olası facianın önüne geçerken, hurdaya dönen araç sürücüsü Yener Türkeli kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan hemzemin geçit otomobilin raylardan kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlattı.



===================================================



3)ADIYAMAN'DA RESTORANDA YANGIN



ADIYAMAN'da, bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Kapcami Mahallesi Harıkcı Caddesi'nde sabah saatlerinde, restoranın bacasından alevlerin yükseldiğini gören iş yeri çalışanları, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla müdahale ettiği yangını yarım saatte söndürdü.Restoranda zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



4)ANNESİ DOĞUM GÜNÜNDE İKİNCİ KEZ CAN OLDU



ANTALYA'da böbrek yetmezliği nedeniyle zorlu bir süreç yaşayan Ali Uygun (35), annesi Emine Uygun'dan (59) doğum günü olan 25 Ocak'ta nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Ali Uygun, doğum gününde adeta 1 yaşını kutladığını söyledi.



Kentte seracılık yapan Ali Uygun'a, geçen yıl ekim ayında şikayetleri nedeniyle başvurduğu hastanede, protein kaçağına bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Tedavisi 4 ay ilaçla sürdürülerek diyalize hiç girmeyen Uygun, uzun süreli yürüyememeye, geceleri uyuyamamaya ve nefes alamamaya başlayınca doktorları acil böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi. 8 kardeşi olan Uygun'un anne ve babası oğullarına böbrek vermek isteyince tetkikler yapıldı. Her ikisinin de böbreği uyumlu çıkınca anne Emine Uygun, "Oğluma böbreği ben vereceğim" dedi. Doktorların ameliyat günü olarak belirlediği 25 Ocak ise böbrek hastası Ali Uygun'un doğum günüydü. Uygun, annesi Emine Uygun'un böbreğiyle doğum gününde ikinci kez yaşam buldu.



'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM'



Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde böbrek nakli olan Ali Uygun, "Hayatta ikinci çıkış hakkımı doğum günümde aldım. Annem ikinci kez bana yaşam verdi" dedi. 8 kardeşi olduğunu, böbrek nakli gerektiğini öğrendiklerinde anne ve babasının bağışçı olmak istediğini anlatan Ali Uygun, "Kardeşlerime gerek kalmamıştı. Anne ve babamın böbrekleri uyuyordu ama annem 'Ben vermek istiyorum' dedi. Hasta olmak çok kötüydü. Çok halsizdim. 1 kilometre bile yürüyemiyordum. Sürekli kusuyordum. Yeme içme yoktu. Geceleri uyuyamıyordum. Nefes almakta bile zorlanıyordum. Doktor kritik güne geldiğimi söyledi. Hemen ameliyata alındım. 35 yaşındayım ama şimdi 1 yaşında gibiyim. Yeniden doğmuş oldum" diye konuştu.



'OĞLUM HEP 'ANNE BEN ÖLECEĞİM' DİYORDU'



Emine Uygun ise oğluna böbreğini vermek için hiç düşünmediğini belirterek, "Oğlumun hastalığını duyunca 'Ben vereceğim' dedim. Seve seve de verdim. Yine olsa yine veririm. Bütün çocuklarıma verirdim" dedi. Oğlunun adeta ikinci hayatını yaşadığını belirten Uygun, "Çok mutluyum. Oğlumun doğum gününde iki doğum yapmış oldum. Allah'a şükürler olsun, bize bugünü gösterdi" dedi. Oğlunun hastalığı süresince hep 'Anne ben öleceğim, doktora bile gitmeye gerek yok' dediğini anlatan Emine Uygun, "Ben de oğluma hep 'bilemezsin oğlum. Eğer uyarsa ben böbreğimi vereceğim' diyordum. Şimdi sağlıklı olduğu için çok mutluyum. Allahım bugünleri gösterdi" diye konuştu.



'BİR HASTAYI DOĞUM GÜNÜNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTURMAK ÇOK KEYİFLİ'



Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, bir hastayı doğum gününde ameliyat ederek sağlığına kavuşturmanın bir hekim için de keyifli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Demirbaş, "Ali'nin artık iki doğum günü var. Bundan sonra iki doğum günü kutlayacak inşallah. Sağlık durumu gayet iyi" dedi. Ali Uygun'un hiç diyalize girmeden böbrek nakli yapılan bir hasta olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demirbaş, "Diyaliz tedavisi her zaman için vücudu yıpratır, zarar verir. Bu yüzden hiç diyalize girmeden yapılan ameliyat sonuçları uzun dönemde en iyi sonuçlardır" diye konuştu.



===================================================



5)GAZİPAŞA'DA BAHAR HAVASINDA PİKNİK



ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hava sıcaklığının yükselmesi ve sömestir tatilini değerlendirmek isteyen bölge halkı mesire alanlarında piknik yaptı. Gazipaşa'da son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini güneşe bıraktı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte sömestir tatilinde olan çocuklarını da alan ilçe halkı hafta sonunu piknik yaparak değerlendirdi. Bazıları Toros Dağları'nda bulunan yayla yollarını tercih ederken, bazıları ise sahil şeridindeki mesire alanlarını doldurdu.



Gazipaşa'da piknikçilerin yoğunlukla tercih ettiği mekan Koru Mahallesi'nde yeni tamamlanan Fener Mesire Alanı oldu. Vatandaşlar bahardan kalma güneşli havada eşsiz Gazipaşa, deniz ve doğal havuzlar manzarasında mangal keyfi yaptı.



Isparta'dan akrabalarının yanına gelerek piknik yapan Ali Keskin, "Isparta'dan geldik. Burada güzel havayı görünce 'piknik yapalım' dedik. Havayı değerlendiriyoruz çocuklarla hep beraber piknik yapıyoruz" dedi.



Arkadaşlarıyla birlikte güzel havayı piknik yaparak değerlendiren İmran Kutlu da "Yağmurlu günlerin ardından güneş açınca bu fırsatı değerlendirerek hemen piknik yerlerine koştuk" diye konuştu.



====================================================

