Dha Yurt Bülteni-5

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 12 gün önce meydana gelen hortum felaketinde Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarıyla ilgili konuşan AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, "Ya dere yatağında takıldı ve üzerini bir şeyler örttü ya da sürüklenip denize gitti. Ne yazık ki bulunmama ihtimali de var" dedi.



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, 24 Ocak Perşembe günü Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde otomobille sürüklendiği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarıyla ilgili konuştu. AKUT gönüllülerinin olayın yaşandığı ilk günden itibaren güvenlik güçlerine destek amaçlı bölgede çalışmalar yaptıklarını aktaran Yılmaz Sevgül, art arda çok sayıda olumsuzluğun bir araya geldiğini ve arama çalışmalarının zorlaştığını söyledi. Dere yatağı ve deniz üzerinde şüphelerin yoğunlaştığını kaydeden Sevgül, "Biz dere yatağında olduğunu düşünüyoruz. Suyun yüksek debili ve bulanık olması bir de selle birlikte gelen alüvyonlar ve çöpler, atıklar yığıldı dere yatağında. Orada bir yerde takıldıysa bile üzerine bu gelenler yığıldı. Zaten beden olarak küçük bir yapıya sahip Buse. Sonuçta sıkıntılı ve zor bir arama yapılıyor" dedi.



'BULUNMAMA İHTİMALİ VAR'



Devletin bu olayda tüm imkanlarını kullandığına bizzat şahitlik ettiğini, ancak şartlar bir türlü izin vermediği için bir ipucuna da rastlayamadıklarını kaydeden Sevgül, suyun sıcaklığına bağlı olarak kayıp kişinin bir süre sonra suyun üzerine çıkabileceğini anlattı. Su üzerine çıkmaması halinde iki ihtimalin kuvvet kazandığının altını çizen Sevgül, "Ya dere yatağında takıldı ve üzerini bir şeyler örttü ya da sürüklenip denize gitti. Ama ilk ihtimal daha kuvvetli. Kadavra köpeklerinden yardım alınarak dere yatağında arama yapılmalı. Tabi suyun çekilmesi lazım. Daha önce böyle olaylarla karşılaştık. Ne yazık ki bulunmama ihtimali de var. Gömülmüşse ya da denize gittiyse bulunma ihtimali çok zor. O durum artık tesadüflere kalıyor" diye konuştu.



Sevgül, kayıp Kaser Buse Acar'ın denize gitmesi halinde su yüzeyine çıktığı takdirde mutlaka kıyıya çıkacağını, dip akıntıya kapılması halinde ise kıyıya çıkma ihtimalinin de düşük olduğunu ifade etti.



BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 13'ÜNCÜ GÜN



Kemer ilçesinde, 24 Ocak günü oluşan hortumun, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 13'üncü günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleriyle İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri katıldı. 99 personel ve 3 arama kurtarma köpeğinin katıldığı çalışmalar Ağva Deresi'nde yoğunlaştırıldı. Hava sıcaklığının 17 derece kaydedildiği bölgedeki çalışmaları Buse'nin babası Ahmet Acar da takip ediyor.



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA



2)PALU AİLESİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Palu ailesi ile ilgili iddianame hazırlanarak dava açıldı.



Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael gözaltına alındı. Palu ailesi adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında bütün aile fertleri tutuklandı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan inceleme neticesinde kamu davası açmaya yeterli delil olduğu görülerek şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.



Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'Tasarlayarak Canavarca Hisle, Eziyet Çektirerek Öldürmek', Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal'ı hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheli İsa Palu hakkında kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Usatel tarafından 'Tasarlayarak Canavarca Hisle, Eziyet Çektirerek Öldürmek' suçuna yardım, Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi Kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheliler Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'Tasarlayarak Canavarca Hisle, Eziyet Çektirerek Öldürme' suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.



ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Meryem Tanhal'ı öldüren Tuncer Ustael'in, Meryem Tanhal'ın oğlu R.T.T., kendi oğlu E.S.U. ile kızı Z.U.'ya yönelik cinsel istismarda bulunması ilgili soruşturma Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor. Meryem Tanhal'ın kızı Melike Tanhal'ın ölümü ile ilgili alınan ifadeler ise Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



İZMİT(Kocaeli)



3)BOLU'DA, 5,6 MİLYON LİRALIK KOBRA ZEHİRİ ELE GEÇİRİLDİ



BOLU'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 mililitrelik tüpler içinde 560 adet piyasa 5,6 milyon lira olan kobra zehiri ele geçirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde kobra zehiri bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 mililitrelik tüpler içinde 560 adet kobra zehiri ele geçirildi. Şüpheli evde bulunamadı. Bolu polisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yaptıkları ortak çalışma sonucu Y.A.'yı da İstanbul'da saklandığı bir evde yakaladı. Y.A., Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ele geçirilen kobra zehrinin kozmetik, ilaç yapımı, kanser tedavisi, nükleer silah ayrıştırma gibi işlerde kullanılabildiği öğrenildi. Zehrin piyasa değerinin 5,6 milyon lira olduğu ifade edildi.



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



4)BİTEZ'DEKİ SU BENDİ ÇÖPLERLE DOLDU



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 1980'li yılların sonunda bahçe kuyularına kaynak yaratması için yapılan su bendi, çoğu plastik olan atıklarla çöplüğe döndü.



Bitez Mahallesinde 1980'li yılların sonunda bahçe kuyularına kaynak yaratması için yapılan su bendi, artık herhangi bir amaçla kullanılmezken, bölgedeki kirliliğin boyutu dikkat çekti. Konacık Mahallesi'nden gelen Gaz Deresi ve Minder Sarnıcı Mevkii'nden gelen derenin kesiştiği noktada bulunan su bendindeki kirllik, tepki topladı. Konacık Sanayi Sitesi çevresinden atıldığı belirtilen moloz ve çöplerin, yağmurlarla bölgeye ulaştığı ifade edildi. Vatandaşlar, su bendinin biran önce temizlenmesi için çağrıda bulundu.



Öte yandan bendin yakınındaki 'çöp ve moloz dökmek yasaktır' tabelası da dikkat çekti.



Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla)



5)İSTEDİĞİ KIZI VERMEDİKLERİ GEREKÇESİYLE YÜKSEK GERİLİM HATTINDA İNTİHARA KALKIŞTI



AFYONKARAHİSAR'da istediği kızı vermediklerini iddia ederek yaklaşık 35 metrelik yüksek gelirim hattı direğine çıkıp intihar girişiminde bulunan A.Ç. (26) uzun uğraşlar sonucu indirildi. Polisin ifadesi için merkeze götürdüğü A.Ç.'nin başka bir olaydan dolayı arandığı ortaya çıktı. Olay dün saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar termal oteller bölgesinde meydana geldi. İstediği kızı vermedikleri gerekçesiyle bunalıma girdiği iddia eden A.Ç. yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattı direğine çıktı. İntihar edeceğini söyleyen A.Ç.'yi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis Türkiye Elektrik İşletmeleri AŞ (TEİAŞ) Afyonkarahisar Müdürlüğü'ne bilgi vererek elektrik akımının kesilmesini istedi. TEİAŞ yetkilileri önce Antalya bölge ardından da Ankara'daki genel müdürlükle görüşerek akımı kesti.



İKNA ÇABALARINI GERİ ÇEVİRDİ



Polis ve arkadaşlarının vazgeçirmek için uğraştığı A.Ç. ikna çabalarını geri çevirerek daha yükseğe tırmandı. Olay yerine gelen müzakereci polis özel harekat memuru itfaiye aracının merdiveniyle A.Ç.'nin bulunduğu noktaya doğru çıkarak, diyalog kurmaya çalıştı. Polis memuru A.Ç.'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri gencin düşme ihtimali üzerine yere hava yastığı açtı. 112 ekipleri de müdahale için hazır bekledi.



DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ



Müzakereci polisin uzun uğraşları sonucu ikna ettiği A.Ç. itfaiye aracının merdivenin ucundaki sepete binmek isterken, dengesini kaybederek, düşme tehlikesi yaşadı. Daha sonra sepete binmeyi başaran A.Ç. direkten indirildi. İfadesi için polis merkezine götürülen A.Ç.'nin başka bir olaydan dolayı arandığı ortaya çıktı.



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR



6)'KİMSE BENİ DİNLEMİYOR' DİYEREK, İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ



ÇORUM'da "Kimse beni dinlemiyor" diyerek, inşaat halindeki bir binanın 5'inci katında intihara teşebbüs eden Anıl T. (20), polis ekiplerinin yarım saat süren ikna çabaları sonucu aşağıya indi.



Olay, dün gece yarısı Bahabey Caddesi'nde yapımı devam eden inşaat halindeki 7 katlı bir binada meydana geldi. İnşaatın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan Anıl T.'yi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. "Kimse beni dinlemiyor. Bunalımda olduğum için intihar edeceğim" diyen Anıl T.'yi polisler, yarım saat süren ikna çabaları sonunda kattan indirdi. Anıl T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ/ÇORUM



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ/ÇORUM,



7)TOKAT ÖZEL İDARESİ RES'TEN 1,5 YILDA 2,5 MİLYON LİRA KAZANDI



TOKAT İl Özel İdaresi 2016 yılında kurduğu 2 adet Rüzgar Enerji Santralinden (RES) 1,5 yılda 2 milyon 500 bin lira gelir elde etti.



Tokat İl Özel İdaresi, 2015 yılında Orta Karadeniz Ajansı'nın da desteğiyle 'Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği' kapsamında 2 adet Rüzgar Elektrik Santrali (RES) için proje hazırladı. Toplam maliyeti 12 milyon 500 bin lira olan RES'in 1 milyon 500 bin lirasını Orta Karadeniz Ajansı karşıladı. Merkeze bağlı Semerci köyüne 1000, Çayören köyüne ise 900 megavat gücünde 2 RES yapıldı. RES'ler 2016 yılı sonunda tamamlanarak elektrik üretmeye başladı. Santrallerden üretilen enerjinin yüzde 20'si ile kurumun elektriği karşılanırken, kalan bölümü elektrik dağıtım şirketine satılmaya başlandı. Özel İdari, RES'den 1,5 yıl içerisinde toplam 2 milyon 500 bin lira net getiri sağladı. Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, "Bugüne kadar yapılan uygulama sonucunda, kurumun tükettiği enerjinin karşılanması, üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 20'si ile karşılandı. Artan enerjinin ücreti ile kuruma nakit gelir sağlandı. Bu zamana kadar her iki türbinden toplam 8 milyon kwh üzeri elektrik üretimi gerçekleştirildi. 2 milyon 500 bin lira civarında ise net gelir sağlandı. Her iki tesisin 25 yıllık ekonomik ömürleri boyunca toplamda yaklaşık 22 milyon lira net getiri sağlanması bekleniyor" dedi.



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT



