Dha Yurt Bülteni-5

1)HATAY'IN İKİ İLÇESİNDE 'RÜZGAR' NEDENİYLE OKULLAR TATİL







HATAY'da beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle Arsuz ve Belen ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Her iki ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanması muhtemel zorluk ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.



HATAY,



==============================================



2)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 3 YARALI



Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sıkıştıkları araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan 3 kişi hastaneye sevk edildi. Olay merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Sefa Öner (28) idaresindeki 16 FM 070 plakalı hafif ticari araç, yağmurlu havanında etkisiyle kontrolden çıktı. Öner'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Sefa Öner ve yanındaki iki kişi araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------------



-Olay yeri görüntüleri



-Yaralıların ambulansa bindirilişi



-Ağaca çarpan aracın görüntüleri



Süre: 01.05 Boyut: 122 MB



-Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,



==============================================



3)BATI AKDENİZ'DE 583 BİN 180 SU KUŞU SAYILDI



DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSK) kapsamında bu yıl Antalya, Isparta ve Burdur'daki 20 sulak alanda 46 türden 583 bin 180 su kuşunun sayımını yaptıklarını söyledi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSK) tamamlandı. Bölge Müdürü Rıza Kamil, 2019 yılında Antalya, Isparta ve Burdur bölgesindeki 20 sulak alanda 24 kişilik uzman ekiple yapılan sayımlarda 46 türden 583 bin 180 su kuşunun sayımının yapıldığını söyledi. Kamil, "Geçen yıl 278 bin saymıştık. Bu yıl 2018 yılına göre iki kat artış var. Biz sulak alanlarımıza bakanlık olarak yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Sulak alanların bu alanları yönetecek bir tür anayasası olan yönetim planları var. Bu alanlarda yaptığımız koruma kontrol faaliyetleri ve tabiata uyumlu yatırımlar sayesinde su kuşu sayısının artmasını görmekten son derece memnunuz. Su kuşu popülasyonlarının sağlıklı bireyler olarak, aynı zamanda bunların yaşadıkları ortam içindeki habitatların da gelecek nesillere aktarılması adına özveriyle çalışıyoruz" dedi.



SULAK ALANLARDA 7/24 KONTROL



Bu yılki sayımlarda ilk 5 türün sakarmeke, elmabaş patka, Macar ördeği, fiyu ve karabatak olduğunu anlatan Kamil, "Sulak alanlar zengin habitatlara sahip. Her yıl sayım yapmamızdaki amaç buradaki su kuşu popülasyonlarını belirlemek, değişimlerini, habitatlarının değişimlerini incelemek ve burada özellikle nesli tehlike altında olan kuş türleriyle ilgili olarak bilimsel çalışmaları destekleyerek planlar oluşturmak. Ayrıca burada yapılan faaliyetler alanların özelliğine göre düzenlemesini yapmak, sulak alanlara dikkati çekerek, koruma kollama bilincinin arttırılması, bu alanları, habitatları daha iyi, daha sağlıklı olarak gelecek nesillere aktarmak için bu çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan sulak alanlardaki su kuşu popülasyon ve habitatlarını korumalarını istiyoruz. Ekiplerimiz sulak alanlarda 7/24 kontrol çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.



'YAPTIĞIMIZ BİR NEVİ SU KUŞU TÜRLERİNİN NÜFUS SAYIMI'



Burdur bölgesinde yaklaşık 20 yıldır kuş araştırmalarında yer alan ve sayımların koordinasyonunu da yapan uzman biyolog Lale Aktay Sözüer de şöyle dedi:



"Her yıl Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğümüzdeki teknik personel, bölgedeki üniversitelerdeki ilgili bölümlerin personeli, gönüllüler ve kuş gözlemcileriyle birlikte sulak alanlarımızda kışlayan su kuşlarının sayımını yapıyoruz. Yaptığımız bir nevi su kuşu türlerinin nüfus sayımı. Bölgemizdeki yaklaşık 20 sulak alanda her kış düzenli olarak su kuşu sayımını yapıp, hangi türlerin geldiğini, her bir türden ne kadar sayıda olduğunu tespit ediyoruz."



'SULAK ALANLARDAKİ DURUM ORTAYA ÇIKIYOR'



Su kuşu sayımlarının kuzey yarımkürede düzenli olarak Wetlands International (Uluslararası Sulak Alanlar Kurumu) organizasyonunda 1967'li yıllardan bu yana 15 Ocak- 15 Şubat tarihleri arasında yapıldığını anlatan Lale Aktay Sözüer, şöyle devam etti:



"Ülkemizde de 2000'li yılların başına kadar yabancı uzmanların desteğiyle düzensiz, 2000'li yılların başından itibaren de özellikle kuş gözlemcilerinin ve bu konuya ilgili kişilerin sayılarının artmasıyla bizler tarafından düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sadece su kuşu türleri ve sayılarını değil popülasyondaki değişimleri de izliyoruz. Türler ve popülasyonlarına yönelik değerlendirmeler uzun yıllara dayalı düzenli çalışmalar sonucunda gerçekleştiriliyor. Bizim bu bölgede yaptığımız çalışma bölge içindeki değişimi göstermekle birlikte Türkiye genelindeki verilerle Türkiye'deki sulak alanlardaki durum ortaya çıkıyor. Kuzeydeki sayım alanlarıyla birlikte değerlendirildiğinde ise türlerin dünya popülasyonundaki değişimler izleniyor, raporlamalar, yayınlar yapılıyor ve gerekli koruma faaliyetleri için altlık oluşturuluyor. Sayımları yaparken teknik izleme çalışmasının yanı sıra pek çok öğrenciye, kuşlara ve doğaya ilgili kişilere bu konuya gönüllü olarak katkı sağlayacak kişilere kuşları tanıtırken, doğada zaman geçirmeleri için aracı oluyoruz. Bölge Müdürlüğümüzün araç ve ekipman desteğiyle bu konuya ilgili kişilerin eğitim alması ve pratik yapması yönünde de çalışmalar yapıyoruz."



Lale Aktay Sözüer, su kuşu sayım çalışmaları yaparken alana yönelik tehditler ve değişimler olup olmadığını, sazlıkların yakılması, kirlilik ve yasadışı avcılık gibi durumları da tespit ettiklerini, kendileriyle birlikte av denetim ekiplerinin de bulunduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalar alanın izlenmesi ve alanın korunmasına yönelik oldukça önemli bir çalışma" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------------------



Yarışlı Gölü'nden detay



Kuş sayımı yapan ekipler



Rıza Kamil ile röportaj



Göldeki kuşlar



Lale Aktay Sözüer ile röportaj



Detay



377 MB/// 06.21"



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



====================================================



4)ÖNCE KORUYUCU, SONRA GERÇEK ANNE OLDU



SAMSUN'lu Zeynep Çalış(34), önce devlet korumasındaki 10 aylık Aysima'ya koruyucu aile oldu, ardından polis memuru Yalçın Çalış(33) ile dünyaevine girip, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Genç kadın, şimdi 4 yaşında olan Aysima ile 7 aylık oğlu Toprak Arslan'a gözü gibi bakıyor.



Samsun'da yaşayan Zeynep Çalış, 2015 yılının Kasım ayında devlet korumasındaki bir bebeğe koruyucu aile olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurusundan 20 gün sonra ise polis memuru Yalçın Çalış ile tanıştı. Çift evlilik kararı aldı. Koruyucu aile talebi kabul edilen Zeynep Çalış'a, Yalçın Çalış da destek verdi. Genç kadın, 10 aylık Aysima'ya koruyucu aile oldu. Aynı dönemde Yalçın Çalış ile evlenen, Zeynep Çalış'ın 7 ay önce de Toprak Arslan adını verdikleri bir oğlu oldu. Çalış çifti şimdi hem oğulları Toprak Arslan'ı hem de 4 yaşına giren Aysima'yı büyütüyor. Mutlu bir yaşam süren çift, 2 çocuğa da gözleri gibi bakıyor.



"AYSİMA ÇOK MUTLU"



Koruyucu anne başvurusunun ardından evlilik kararı aldığını belirten Zeynep Çalış, "İlk başlarda bir çocuk evlat edinmek istiyordum ancak birkaç araştırma sonucu koruyucu aile olmamın daha uygun olduğunu düşündüm. Koşullarımı yerine getirdikten sonra koruyucu aile olmak için başvuru yaptım. 20 gün sonra da eşimle tanıştım. Böyle bir karar verdiğimi kendisiyle paylaştım, çok olumlu karşıladı. Ardından evlendik. Aysima ailemizin bir parçası oldu. Aysima çok mutlu, sevgi dolu bir çocuk. Çok mutlu bir aileyiz. Aysima anne ve baba olarak bizi bildi. Yürümeyi, konuşmayı bizimle öğrendi. Aysima ile biyolojik çocuğumuzla yaşanabilecek her şeyi yaşadık" dedi.



"HAYATIMA UĞUR BÖCEĞİ KONDU"



Koruyucu aile uygulamasını çok önemli bulan ve uygulamadan çekinilmemesi gerektiğini dile getiren Zeynep Çalış, "Koruyucu aile uygulaması çok güzel bir uygulama. Kimse koruyucu aile olmaktan çekinmemeli. Bir çocuğun sizi anne ve babası olarak görmesi, sevmesi sizin de ona karşı aynı duyguları beslemenizin bu dünyada bir karşılığı yok. Çok değerli duygular bunlar. Hayatıma bir uğur böceği kondu. Ben onun hayatına bir şey getirecegimi sanarken, o benim hayatıma öyle güzel uğur getirdi ki, sayesinde yaşantım tek kişilik yalnız bir hayattan, mutlu bir kocaman aileye dönüştü" diye konuştu.



"BABALIĞI İLK AYSİMA İLE TATTIM"



Yalçın Çalış da, "Nişanlanmaya karar verdiğimizde Zeynep, başvuru yaptığını söyledi. Koruyucu aile uygulamasını araştırdım ve hiç tereddüt etmeden kabul ettim. İnsanı duyguları olan birinin böyle bir şeyi kabul etmemesi mümkün değil. Dünyada yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Toprak Arslan'ın doğumunda çok fazla heyecan yaşamam gerekirdi ama hastaneye çok rahat gittim. Oğlumu kucağıma verdiklerinde ilk biyolojik çocuğum dünyaya gelmişti ama ben ilk kez baba olmamıştım. Çünkü ben ilk babalığı Aysima ile tattım ve yaşadım. Koruyucu aile uygulamasını imkanı olan herkese tavsiye ediyorum. Devlet korumasında olan çocuklarımızın bütün ihtiyacı sadece sevgi dolu bir aile ortamında büyümek" dedi.



Görüntü Dökümü:



---------------------



Aileden görüntüler



Aysima ve çocuk detayları



Çiftin çocuklarla ilgilenmesi



Çiftle röp ve detaylar



HABER: Yaprak KOÇER KAMERA: Hüseyin KALAY/SAMSUN, -

