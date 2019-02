Dha Yurt Bülteni -5

Van'da PKK/KCK operasyonunda 10 tutuklamaVan'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Van'da PKK/KCK operasyonunda 10 tutuklama



Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.



Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Şubat günü PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı geririlerek serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



-Zırhlı araçların kontrolunden getrilen şüpheliler



-Kar yağışı ve araçların adliye gelişi



-Şüphelilerin jandarma eşliğinde adliye binasına alınmaları



-Detaylar



VAN, -



=====================



Göçmen kaçakçılığı şebekesinin 8 üyesi tutuklandı



İzmir ve Konya'da, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında, şebekenin kazandığı paraları sakladığı tespit edilen ve evinde 95 bin 775 dolar ele geçirilen Boubacar D.'nin de bulunduğu bildirildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası, yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tespit edilen 12 şüpheliyi yakalamak için geçen salı günü eş zamanlı operasyonlar yapıldı. İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün kasası olduğu tespit edilen Mali uyruklu Boubacar D.'nin evinde, göçmen kaçakçılığından kazanıldığı tespit edilen 95 bin 775 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında, Boubacar D., Basmane'de otel sahibi olan Necati S. (34), Suriye uyruklu Mohamed Al N. (21), Sudan uyruklu Ali Tahir H. (51) ve Somali uyruklu Ahmed M.S.'nin (59) de bulunduğu bildirildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



Operasyondan görüntü



Şüphelilerin evlerindeki aramalardan görüntü



Şüphelilerin adliye sevk edilmesi



Ele geçirilen paralardan görüntü



Haber: Davut CAN -Kamera: İZMİR,



================



Bir uçuşun hikayesi



HER gün yüz binlerce insanı gökyüzüne çıkarıp ulaşmak istedikleri noktalara kısa sürede ulaştıran uçakların uçuş öncesi hazırlıkları, ortalama 40 dakikada tamamlanıyor.



Yüz binlerce yolcuyu bir yerden alıp başka bir yere kısa sürede taşıyan uçakların uçuş öncesi hazırlıklarını, DHA görüntüledi. Yolculuk öncesi yolcular, iç hatlar için 1 saat, dış hatlar içinse 2 saat önceden havalimanına gelerek uçuş işlemlerini başlatıyor. Yolcular biniş kartlarını alıp valizlerini görevlilere teslim ettikten sonra uçağa en yakın kapının önüne yönlendiriliyor. Yolcuların seyahat kontrolleri devam ederken, alanda uçmak için bekleyen uçak için de hummalı çalışmalar yürütülüyor.



UÇUŞ İÇİN SON ONAY KAPTAN PİLOTTAN



Alandaki teknik ekip, uçağın içini ve dışını detaylıca kontrol ettikten sonra uçağa, A1 denilen uçak yakıtı yükleniyor. Yakıt işlemi devam ederken, başka bir ekip de yolcuların uçak içinde tüketeceği yiyecek ve içeceklerin yüklemesini yapıyor. Yolcuların valizlerini uçağa yerleştiren görevliler de zamanla yarışıyor. Teknik ekip uçuş kontrole izin verince uçuş ekibi (2 pilot, 4 hostes) uçağa geliyor. Kabin görevlileri uçağın içindeki yiyecek içeceklerden uçuş güvenliğine kadar her şeyi kontrol ederken, kaptan pilot ve yardımcısı kokpite girerek uçuş için hazırlıkları başlatıyor. Son olarak kaptan pilot uçağın etrafını turlayarak son kontrollerini yapıyor. Kaptan pilot onayı verdikten sonra da yolcular uçağa otobüslerle taşınıyor.



22 TON YAKITLA 5700 KİLOMETRE



Türk tescilli bir havayolu operatörü olan Corendon Airlines'ın uçak teknisyeni Koray Bolakan, DHA'nın görüntülediği Boeing 737-800 tipli uçağın 187 yolcu kapasiteli, 22 ton yakıt kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Uçağın azami menzilde 5700 kilometreye kadar gidebildiğini aktaran Bolakan, "Uçağı teknik olarak uçuş öncesi gözle görülebilir her yerini kontrol ettikten sonra uçuş ekibine teslim ediyoruz. Uçağımızda genellikle planlı ve plansız bakımları olmak üzere çeşitli işlere tabi tutma gereklilikleri var. Bunu da yetkili teknisyenler olarak bizler gerçekleştiriyoruz. Uçuş öncesi planlanmamış arızalardan dolayı bazı gecikmeler yaşanabiliyor. Lastik değişimi, planlanmamış elektronik arıza ve mekanik arızalar gecikmelere neden oluyor. Biz de en kısa zamanda teknik problemleri gidererek uçağımızı uçuşa hazır hale getirip uçuş ekibine teslim ediyoruz. Öncelikli görevimiz ve hedefimiz uçuş emniyetini sağlamak" diye konuştu.



UÇAK 40 DAKİKADA UÇUŞA HAZIR



Corendon Airlines'ın operasyon müdürü Kemal İbiş de az zamanda çok iş yapmak zorunda olduklarını söyledi. Bir yandan yolcular ile ilgili işlemler devam ederken aynı zamanda uçuş için de detaylı çalışmalar yapıldığını dile getiren İbiş, seyahat belgesinde sıkıntı olan bir yolcunun, hiçbir şekilde uçuşa kabul edilmediğini söyledi. Teknik ekibin hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçuş ekibini uçağa aldıklarını anlatan İbiş, "Uçak uçuşa hazır olduktan sonra ekiplerimiz uçağa biniş işlemlerini yapıyor. Yolcularımız uçağa yerleştikten sonra uçuş hazır hale geliyor. Bu süreç yaklaşık 40 dakikada tamamlanıyor" dedi.



PİLOTLAR BİRKAÇ GÜN ÖNCEDEN UÇUŞA HAZIRLANIYOR



Uçağın kaptan pilotu Mesut Ovalı ise 20 yıldır havada olduğunu söyledi. Uçuşa birkaç gün önceden hazırlanmaya başladığını belirten Ovalı, yiyip içtiklerine, uykusuna, her şeye dikkat ettiğini ifade etti. Uçuş için havalimanına 1,5 saat önce geldiklerini anlatan Ovalı, "Ekiple uçuş öncesi havalimanında toplantı yapıyoruz. Sonra uçağa gelip uçuş öncesi kontrollerimizi, bütün acil ve normal ekipmanlarımızın kontrollerini yapıyoruz. Hazır olduğumuzda yolcularımızı davet edip havalanıyoruz" diye konuştu.



HOSTESLER HEP GÜLER YÜZLÜ



Kabin amiri olarak görev yapan hostes Elçin Ural da her zaman güler yüzle yolcuyu karşıladıklarını belirtti ve "Yolcuların memnuniyeti ve güvenliği için her zaman güler yüzle hazır bekliyoruz. Uçuş esnasında sürekli güvenliği kontrol ediyoruz. Yolcunun memnun olması için güler yüzle servis yapıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



---------



Apron görevlisinin uçak yanında anonsu



DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu



Uçuş ekibinin uçağa binişi



Bavulların uçağa yerleştirilmesi



DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu



RÖP 1: Kaptan pilot Mesut Ovalı



Uçuş görevlisinin 'Hoşgeldiniz' demesi



RÖP 2: Kabin amiri hostes Elçin Ural



DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu



RÖP 3: Corendon Airlines'ın operasyon müdürü Kemal İbiş



RÖP 4: uçak teknisyeni Koray Bolakan



Uçaktan ve kuleden detay



Kabin amiri hostes Elçin Ural'dan detay



Uçaktan detay



Uçağın havalanmak için ayrılması



Uçağın pistte gidişi



HABER: Hasan DEMİRBAŞ- Aslı DURAN- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,



=====================



Beşiktaş ile ilgili 3 soruyu bilene ücretsiz tıraş (ÖZEL)



Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde fanatik Beşiktaş taraftarı olan berber Mehmet Aktaş (38), siyah- beyaz renklerle donattığı iş yerinde gönül verdiği takımıyla ilgili sorduğu 3 soruyu doğru cevaplayan müşterilerini ücretsiz tıraş ediyor.



Bağlar ilçesindeki Batıkent semtinde yaklaşık 25 yıldır kuaförlük yapan Mehmet Aktaş, hem koyu bir Beşiktaş taraftarı, hem de Diyarbakır Kartalları adlı grubun kurucusu. İmkanı el verdiği ölçüde gönül verdiği takımın maçlarına da giden Aktaş, iş yerini siyah- beyaz renklere bürüdü. Çakmağından klimasına kadar bütün aksesuarlarını siyah-beyaz renklerle ve takımın çıkartmalarıyla süsleyen Aktaş, iş yerinde yeni bir uygulama başlattı. Beşiktaş'ın tarihi ile ilgili sorduğu 3 soruyu doğru cevaplayan müşterilerini ücretsiz tıraş eden Aktaş, bu yolla siyah-beyazlı takımı sevdirmeyi amaçlıyor.



'MÜŞTERİLER TIRAŞA GELMEDEN BEŞİKTAŞ TARİHİ ÇALIŞIYOR'



Beşiktaş ile ilgili soruları doğru yanıtlayan günde 3-4 kişiyi ücretsiz tıraş ettiğini anlatan Aktaş, "Bu projeyi gençlerimize Beşiktaş'ı aşılamak ve tarihini öğretmek için başlattık. Müşterilerime Beşiktaş ile ilgili 3 soru soruyorum. Soruları bilene bedava tıraş yapıyorum. Hem müşterilerin hoşuna gidiyor, hem de kültür ve eğlence iç içe yapılıyor. Beşiktaş'a gönülden sevdalıyız. Günde 3 veya 4 tane müşterimizi bedava tıraş yapıyorum. Bazılar tıraşa gelmeden önce Beşiktaş tarihini çalışıyor" dedi.



Kuaföre gelen müşterilerden Galatarasay taraftarı Baran Korkmaz, bir Galatasaraylı olarak, Aktaş'ın Beşiktaş aşkını takdir ettiğini ifade ederek, "Mehmet Aktaş, imkanı el verdiği sürece Beşiktaş'ın yanında olmuştur. Maçlarına giderek desteğini esirgememiştir. Bu davranışını da gerçekten takdir ediyoruz. Tıraş olmaya gelirken Beşiktaş'ın tarihini araştırıyoruz. Bedava tıraş olmak isteyenlere de tavsiye ediyoruz. Beşiktaş bilgisine güvenen herkesi bekliyoruz" diye konuştu.



Beşiktaş taraftarı Fikret Sağ da, "Buraya devamlı geliyorum. Aktaş'ın daha iyi projelerle karşımıza çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:



------------------------------------



Mehmet Aktaş'ın dükkanından detay



Dükkandaki Beşiktaş maskotları



Tıraş olan müşteri



- Kolundaki çarşı dövmesi



Müşterisine soru sorması



Mehmet Aktaş'ın konuşması



Baran Korkmaz'ın konuşması



Fikret Sağ'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 390 MB



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR



=====================



CHP'li Özer'den hal ziyareti



CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Toptancı Hali'ni ziyaret etti. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, sabaha karşı Kumluca Toptancı Hali'ne geldi. Aydın Özer önce komisyoncuları ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ardından çiftçilerin ürünlerini sergilediği hal meydanına inen Özer, çiftçi, komisyoncu ve tüccarların bir araya gelip ürünlerini pazarladığı ortama şahit oldu.



Üreticilerle sohbet eden CHP Milletvekili Aydın Özer, komisyoncuların üretici adına ürünleri sattığını ve yasayla belirlenmiş olan yüzde 8 payını aldığını belirterek, "Komisyonu da malını sattığı çiftçiden alır. Mesela 100 liraya satmışsa içinden 8 lira alır. Komisyoncu mal alıp satan birisi değildir. Piyasaya etki eden birisi değildir" dedi.



Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticiden ürün alıp, tanzim mağazalarında satmasına yönelik çalışmaya da değinen Özer, "Gelip malı halden alacaklar. Çünkü başka alacakları yer yok. Aynı maliyeti onlar da yüklenecek. Aynı nakliye ve paketleme maliyetleri onlar için de geçerli. Bunun daha önce yapılmış birçok örneği var. Sürekliliği olmaz. Sürekliliği olmadığı için de bu iş olmaz. Bu sorunun kesin çözümü tarım planlamasıyla olur. Önce ürün planlaması ve tarımın ne durumda olduğunu masaya yatırarak, hastalığı teşhis ederek yapılır. Kesin sonuç, üreticinin desteklenmesindedir. Üretici destekleri düşüktür. Gübre maliyetleri, ilaç maliyetleri ve fide maliyetleri çok yüksektir. Domatesin üretim maliyeti kilo bazında 2 TL'dir. 2 liraya üretilen bir malı 1 TL'ye satma imkanımız yok. Üretim az, kış şartları yoğun olduğu için de üretim düşük. Talep fazla olduğu için fiyatlar biraz yüksek. Mart ayı geldiğinde domates daha hızlı kızaracak. Biberler, patlıcanlar daha çok hasat edilecek. Bu da doğal olarak ucuzluğu getirecektir" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



Çiftçi ve komisyonculara ziyaret



Milletvekili Aydın Özer'in konuşması



Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,



===================



Kendisine cinsel istismardan yargılanan babasının cezalandırılmasını istedi



İZMİR'de, 17 yaşındaki kızı G.A.'ya cinsel istismarda bulunmakla suçlanan tutuksuz sanık T.A.'nın (39) 36 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. G.A., babasının cezalandırılmasını istedi.



Konak ilçesi Gürçeşme semtinde yaşayan, 3 kız babası olan T.A. hakkında en büyük çocuğu olan G.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. 36 yıldan 44 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen T.A.'nın İzmir Adliyesi 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ikinci duruşma ile devam edildi. Duruşmaya, ilk celsede verdiği ifadesinde eşinin kendisinden boşanmak istediği için kızını kullanarak iftira attığını söyleyip suçlamaları kabul etmeyen, "Böyle bir şeyi kızıma yapmam mümkün mü?" diyen tutuksuz sanık T.A. katılmadı. Eşinden boşanmak için dava açan Zuhal A. ile kızı G.A. ve avukatları ise hazır bulundu.



G.A. ise verdiği ifadede, babasının 4 yıl önce kendisine cinsel istismarda bulunmaya başladığını öne sürerek, o günden sonra her hafta bu durumu sürdürdüğünü söyledi. G.A., babasının geceleri gelip kendisini taciz ettiğini, bir gece annesinin görüp sorduğunu, bir şey aradığını söyleyip geçiştirdiğini anlattı. Babasının bir şey yapıp yapmadığını annesinin kendisine defalarca sormasına rağmen korktuğu için anlatamadığını belirtti. Babasının istismarı kendi evleri dışında da sürdürdüğünü iddia eden G.A., "Babam uyuşturucu madde kullanırdı. Bazen uyuşturucu almaya giderken, polisler şüphelenmesin diye yanında beni de götürürdü. Bir yıl önce, 'Haydi alışverişe gidelim' diyerek beni yanında götürdü. Ben yine uyuşturucu almaya gittiğimizi sanmıştım. Beni Buca'da, dayalı döşeli bir eve götürdü. Telefonla birilerini arayıp anahtarın yerini sordu. Bu evde istismarda bulundu. İstemediğimi, ondan nefret ettiğimi söyledim. Babam o esnada hem içkiliydi, hem haplıydı. Yaklaşık 5- 6 ay önce anneme gidip babamın tacizini söyledim. Annem de beni polise götürmek istedi ama korktuğum için engelledim. Çünkü babam, 'Birine söylersen sen de ben de yanarız, bütün bunlar ölene kadar aramızda sır olarak kalacak' demişti. Bir baba kızını taciz etmez. Ben çok dayandım, o kadar çok şey yaşadım ki" dedi. Babasının bu davranışlarını sürdürmesi üzerine sonunda dayanamayıp, şikayetçi olduğunu öne sürdü. G.A., babasının cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanık T.A. hakkında Zuhal A. ile kızı G.A.'ya yaklaşmama kararı verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Haber: Şengüler YEŞİL/İZMİR, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ersan İlyasova'nın Formasını Giydiği Milwaukee Bucks Galibiyet Serisini Sürdürdü

Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir

Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı

O Astronot İstanbul Sokaklarına Çıktı