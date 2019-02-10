Dha Yurt Bülteni-5

1)KARACİĞER NAKLİ BEKLERKEN KALP AMELİYATIYLA SAĞLIĞINA KAVUŞTUISPARTA'da şiddetli öksürük şikayetiyle gittiği hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Ramazan Şenol (54), nakil için Antalya'ya sevk edildi.

1)KARACİĞER NAKLİ BEKLERKEN KALP AMELİYATIYLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU



ISPARTA'da şiddetli öksürük şikayetiyle gittiği hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Ramazan Şenol (54), nakil için Antalya'ya sevk edildi. Karaciğerdeki sorunun kalpteki rahatsızlıktan kaynaklandığı belirlenince ameliyat edilen Şenol, sağlığına kavuştu.



Isparta'da oturan işçi emeklisi Ramazan Şenol'a, 2013 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından stent takıldı. 2015 ve 2017 yıllarında tekrarlayan kalp krizlerinin ardından Şenol'a toplamda 5 stent takıldı. 2018 yılı ağustos ayında şiddetli öksürük ve halsizlik şikayetiyle Isparta'daki özel bir hastaneye giden Şenol'a önce teşhis konulamadı. Kentteki başka bir hastaneye giden Şenol'a karaciğer yetmezliği teşhisi konularak acil nakil olması gerektiği söylenip Antalya'ya sevk edildi.



EŞİ VE ÇOCUKLARI DONÖR OLDU



Karaciğer nakli için eşi Hatice ve iki çocuğunun donör olmayı kabul ettiği Ramazan Şenol, Medilcalpark Antalya Hastanesi'ne başvurup bir dizi tetkik yaptırdı. Gastroenteroloji bölümünden Doç. Dr. Yaşar Tuna, sorunun Şenol'un karaciğerinden kaynaklanmadığını, yapılan ileri tetkikler sonucu kalple ilgili olduğunu belirlediklerini söyledi. Kardiyoloji bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş'in de muayenesinin ardından Şenol'un kalp kapağında kaçak tespit edildi.



KARACİĞER NAKLİNDEN KURTULDU, TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ



Riskli olması nedeniyle açık ameliyat yapılmayan Şenol'a, kapalı yöntem mandallama (mitralclip) tekniği uygulandı. Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş tarafından gerçekleştirilen operasyonla kalpteki büyük orandaki kaçak minimize edilerek hastanın sağlığına kavuşması sağlandı. Kalp ameliyatının ardından kısa sürede sağlığına kavuşan Şenol'a tekrardan yapılan detaylı muayenede, karaciğer değerlerinin de normale döndüğü ve nakle gerek kalmadığı tespit edildi.



Kalp ameliyatı ile karaciğer naklinden kurtulan Şenol hem sağlığına kavuştu hem de tıp literatürüne girdi. Dr. öğretim üyesi İsmail Ateş, Şenol'un ciddi kalp yetmezliği hastası olduğunu belirterek, "Önce kalbin sol, sonra da sağ tarafı büyüyerek karaciğere baskı yapmış. Böylece karaciğer yetmezliği ortaya çıkmıştı. Biz mevcut karaciğer yetmezliğinin düzeltilebileceğini öngörerek kalp ameliyatı yaptık. Karaciğerin düzeleceğini düşündük. Kalp ameliyatını takiben 10 gün içinde hastanın karaciğer değerleri normale döndü. Hasta nakil olmaktan kurtuldu" dedi.



İlginç vakalarla karşılaştıklarında yurt dışı kongrelere bildiri olarak paylaşımda bulunduklarını da ifade eden Dr. öğretim üyesi Ateş, "CRT kongresinde online yayınlanmak üzere bildirimiz kabul edildi. Yurt dışındaki bir dergiye de yayımlanması için göndereceğiz. Türkiye'de ilk ama dünya literatürünü taramak lazım. Ama benzer bir vaka olacağını sanmıyorum" diye konuştu.



Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yaşadığı süreci anlatan Ramazan Şenol ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.



Görüntü Dökümü



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Kalp grafiği detay



3 boyutlu kalp ultrasonundan detay



Dr. İsmail Ateş'in Ramazan Şenol'u muayene etmesinden detay



Dr. İsmail Ateş röp



Hasta Ramazan Şenol röp



Genel detay



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



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2)OKULLARDA CEP TELEFONU KULLANIMINI YASAKLAYAN KAYMAKAM: EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİ İÇİN YASAKLADIK



KONYA'nın Kulu ilçe Kaymakamı Ali Edip Budan, tüm okullara gönderdiği yazıyla, ilçe sınırları içindeki tüm okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımının yasaklandığını bildirdi. Yazıyla, yasağa uymayan öğrencilerin velilerine Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulanacağı belirtildi. Kaymakam Budan, "Eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediği için yasakladık." dedi.



Kaymakam Ali Edip Budan, 31 Ocak tarihinde tüm okullara gönderilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla, öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanımının yasaklandığını ve cep telefonu kullanımı olduğu takdirde Kabahatler Kanununa göre öğrenci velisine idari para cezası uygulanacağını belirtti.



Cep telefonunun yasaklanmasıyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Budan, şunları söyledi:



"Okullarda eğitimin kusursuz bir şekilde devam edebilmesi, çocuklarımızın devletine, milletine, anne ve babalarına faydalı bir nesil olarak yetişmesi için eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de öğretmenlerimizin idarecilerimizin öğrencilerimize ve bir boyutuyla velilerimize, okulda güvenli eğitimin yapılacağı ortamı sağlamak gibi bir de görevimiz var."



Gelen şikayet ve talepler nedeniyle, eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediği için cep telefonu kullanımının yasakladıklarını ifade eden Budan, "Çocuklarımızı eğitim ve öğretimden uzaklaştıran birçok neden olmakla birlikte bu bilişim araçlarının da yanlış, bilinçsiz ve gereksiz kullanımında aslında çocuklarımıza faydadan çok zarar sağladığı, eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediği, laboratuvarlar da, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerde amacının dışında kullanıldığı ve eğitim öğretimi olumsuz etkilediği kanaatine vardık. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımızın geçen yıl yayınladığı genelgeyle cep telefon kullanımı yasaktı. Okul ziyaretlerimizde, denetlemelerimizde gerekse öğretmen, idareciler ve velilerin bizlere verdiği bilgilerde bu yasağın uygulanmadığı gibi bir manzarayla karşılaştık."



Öğrenciye ödül ve disiplin yönetmeliği doğrultusunda ceza vermemek için veliye idari para cezası uygulama yöntemini seçtiklerini ifade eden Budan,



"Milli Eğitim Bakanlığımızın ödül ve disiplin yönetmeliğinde kınama, tasdikname ile uzaklaştırma, disiplin cezaları gibi şeylerle öğrencilerimizi örgün eğitimin dışına çıkaracak şeyler. Bu da çocuklarımız üzecek bir şey olur. Biz de öğrencilerimizi üzmeden, okuldan uzaklaştırmadan, eğitimine konsantre olmasını nasıl sağlarız diye düşündük. 31 Ocak itibariyle de okullara cep telefonu getirmeyi yasakladık. Gerek velilerimiz olsun, gerekse okul idarecilerimizden olumlu tepkiler aldık. Bu işten hoşlanmayan öğrencilerimiz olmuştur; ama kendi iyilikleri için kendilerine rağmen karar alınması gerekiyor. Okullarımızda eğitim öğretim öncelikli olmak üzere, sınıf içerisinde öğretmen otoritesi, okulda idareci otoritemiz, öğrencilerle saygılı ve sevgili güzel bir ortamda önceliğin eğitim olduğu, sonra öğrencilerimizin anne ve babalarına sonra devletimize milletimize hayırlı ve faydalı bir ortamın oluşmasını sağlamayı umut ediyoruz. Buradaki idari para cezasında velimizi muhatap alıyoruz. Öğrencinin eline velisinin telefonu verip okula göndermesini doğru bulmuyoruz. Tüm öğretmenlerimiz, idarecilerimiz öğrencilerimizin velilerine ulaşma konusunda telefonlarını kullandırtabilir. Veli de öğretmenle veya idareciler aracılığıyla öğrencisine uluşabilir. Öncelik eğitim ve öğretim ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceği olması." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Kaymakam Budan detay



Budan açıklaması



(Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA))



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(ÖZEL)



3)DEV KAMPÜSTEKİ İLK CEZAEVİ AÇILDI



KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde 298 bin metrekarelik bir alana inşa edilen cezaevi kampüsündeki Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi açıldı. İçerisinde 2 cezaevinin daha yer aldığı kampüsün güvenliğini bir tabur asker sağlıyor.



Türkoğlu Açık Cezaevi yanındaki alana 2015'te temeli atılan ve 480 kişilik açık, 2 de bin 322'şer kişilik yüksek güvenlikli L tipi cezaevleri bulunan kampüsünün inşaatı tamamlandı. Adalet Bakanlığı, inşaatın bitmesinin ardından cezaevlerini açmak için personel alımı gibi gerekli çalışmalarını tamamlayarak Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi'ni açtı.



GENÇ VE YETİŞKİN ERKEKLER KALACAK



30 Ocak itibariyle Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi başta olmak üzere çevre illerdeki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin L Tipi'ne nakline başlandı. Bin 322 kişilik olan cezaevinde sadece genç ve yetişkin tutuklu ve hükümlüler kalabilecek. 29 bin metrekare kapalı alana sahip cezaevinde 20 atölye, 14 derslik, 3 mescit, 2 terzihane, 2 berber ve 2 kantin bulunuyor. Hükümlülerin, meslek sahibi olup tahliye olduklarına topluma kazandırılmaları ve iş bulabilmeleri amacıyla atölyelerde kurslar açılıp üretim yapılacak.



KOĞUŞLAR, ODALARDAN OLUŞUYOR



İdari ve hükümlü binaların ayrı olduğu cezaevinde psikososyal servisi, sağlık servisi, eğitim birimi, kütüphane, 200 kişilik konferans salonu, 2 açık, 1 kapalı spor salonu ile hükümlülerin yargılandıkları mahkemelere bağlanarak ifade vermeleri için 4 SEGBİS odası yer alıyor. Tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuşlar ise odalardan oluşuyor. Bu odalar tek, 3 ve 7 kişilik olarak değişirken, engelliler için ayrı bir oda bulunuyor.



HASTANE GİBİ SAĞLIK OCAĞI



Çok yakın bir zamanda açılması beklenen Türkoğlu 1 Nolu L Tipi kapalı Cezaevi de 2 Nolu gibi bin 322 kişilik ve aynı özelliklere sahip. Kampüste, cezaevlerinin idari ve hükümlü binalarının dışında bir sağlık ocağı ve ziyaretçilerin beklediği binalar da yer alıyor. Ancak sağlık ocağı, bilinenin aksine hastane gibi hizmet verecek. Sağlık ocağında gerekli tıbbi cihazlar ile uzman doktorlar da yer alacak. Cezaevlerindeki sağlık servisinde muayeneleri yapılan hükümlünün uzman bir doktor tarafından muayene edilmesine gerek duyulması halinde sağlık ocağına sevk edilecek.



ÜST DÜZEY GÜVENLİK



Hemen yanında 200 de lojmanın bulunduğu cezaevi kampüsünde güvenlik ise üst düzeyde. Güvenliği sağlaması için jandarmadan oluşan bir tabur asker kampüste konuşlandırıldı. Ayrıca kampüsün içi ve dışı binin üzerinde güvenlik kamerasıyla saniye saniye izleniyor. Kameraların dışında kampüsün belirli noktalarında yer alan kulelerde de 24 saat asker bulunuyor. Toplamda 3 bin 124 tutuklu ve hükümlünün kalacağı cezaevi kampüsü, olağanüstü durumlara göre inşa edildi ve gerekli görüldüğü mevcut kapasitesinden daha fazla tutuklu ve hükümlü buraya konulabilecek.



Görüntü Dökümü



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Cezaevi tabelası



Cezaevi önü



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 163 MB



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4)ERZURUM'DA 'NATÜREL KIZAK' YARIŞMASI



TÜRKİYE Kızak Federasyonu tarafından Erzurum'da bu yıl ilki düzenlenen Kulüpler Erzurum İl Birinciliği 'natürel kızak' yarışması yapıldı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Kent Ormanı'nda Cumartesi ve Pazar günü yapılan yarışmaya 27 kulüpten 46 sporcu katıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmak için özel yapım kızaklarıyla 300 metrelik parkurun başlangıç noktasına çıkan sporcular, çam ağaçlarının arasından geçerek varış çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Hızı saatte 40 kilometreye kadar ulaşan kayakçılar, izleyenlere de heyecan yaşattı. Erzurum'da kulüp sayısının çoğalması nedeniyle bu yıl ilk kez il birinciliği düzenlediklerini söyleyen Kızak İl Temsilcisi Süha Mesutgil, şöyle konuştu: "Cumartesi ve Pazar günü yapılan yarışmanın ilk gününde küçükler, ikinci gününde büyükler yarıştı. Burada dereceye girenler Sarıkamış'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Tabi öncelik hedefimiz 2022 Kış Olimpiyatları'nda başarılı olmak. Türkiye'de ilk kez Erzurum'da il il birinciliği düzenleniyor. Bunun nedeni ise kulüp sayısının 27'yi bulması. Diğer illerdeki sayı 2-3 olduğu için, onlar direk Türkiye Şampiyonası'na katılıyor. Ama biz bunu belirlemek için yarışma düzenliyoruz. Kış turizminin gözbebeği olan Palandöken'e gelenlere de güzel bir heyecan yaşatmış oluyoruz."



Görüntü Dökümü



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-Kızak yarışmasından detay



-Kızak yarışmasından start ve finiş'ten detay



-Arkadaşlarına tezahürat yapan sporcular



-Drone ile çekilen kızak yarışmasından detaylar



-Kızak il Temsilcisi Süha Mesutgil



-Sporcular ile röp



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



SÜRE: 06.40 BOYUT: 761 MB



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5)EVLİLİK FUARINDA DEFİLE



ANTALYA'da düzenlenen Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı'nda, firmalar ön plana çıkarmak istediği ürünleri defileyle sergiledi. Gelinlik, damatlık, nişanlık ve bindallılar, ilgiyle takip edildi.



Detay Fuarcılık tarafından Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen fuara, özellikle evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Gelinlik, damatlık, davetiye, düğün salonu, fotoğrafçı ve mobilyacı gibi evlilikle ilgili her alandan markaların yer aldığı fuarda, 85 firma stant açtı. Fuar kapsamında bir de defile yapıldı.



Birbirinden farklı desen ve tasarımlarla oluşturulan gelinlik, damatlık, nişanlık ve bindallılar, mankenlerin üzerinde hayat buldu. Cam Piramit bahçesinde gerçekleştirilen defilede, mankenler firmaların öne çıkarmak istediği ürünleri sergiledi.



Müşterilere görsel şov amaçlı bir defile düzenlemek istediklerini belirten defilenin organizatörü Tolga Bingöl, "Firmaların ön plana çıkarmak istediği ürünleri göstermek istedik. Biz de bir koreografi hazırlayarak, vatandaşlara en güzel şekilde görsel şovu yansıtmaya çalıştık" dedi.



Görüntü Dökümü



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Kadın DJ'den görüntü



Defileyi izlemeye gelen vatandaşlardan görüntü



Defile alanından görüntü



Mankenlerden görüntü



464 MB/// 02.24



HABER- KAMERA: Berkay KUNT/ANTALYA,



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6)TELKARİ USTASI YENİ USTALAR YETİŞTİRİYOR



İZMİT'te devam eden Trabzon Tanıtım Günleri'nde stant açan Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde telkari kursunda yapılan takı ve hediyelik eşyalar satılıyor. Telkari ustası Hüseyin Aygün, telkari sanatının ölmemesi için yeni ustalar yetiştirdiğini belirtti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit İnterteks Fuar Alanı'nda Trabzon Tanıtım Günleri düzenleniyor. Etkinlikte Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi de bir stant açarak ürettikleri ürünleri Kocaeli halkına tanıttı. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi standında en dikkat çeken ürünler ise telkari eserleri oldu. Stant içerisine kurduğu tezgahta eserlerini üreten telkari ustası Hüseyin Aygün, peçetelikten gemiye kadar eseri stantta satışa sunuyor.



Ortahisar Halk Eğitim Merkezi olarak telkari sanatının yok olmaması için çabaladıklarını anlatan telkari ustası Hüseyin Aygün, "1986 senesinde telkari sanatına başladım. Ustalarımızdan öğrendik. Şu anda da bunu devam ettiriyoruz. İnsanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Nasıl biz ustamızdan öğrendik ve devam ediyorsak, bizden sonra gelen nesil de bu sanatı devam ettirsin istiyoruz. Çok güzel bir sanat, aynı zamanda para getiren de bir iş. Bu yüzde 90'ı elle yapılan bir iş. Biraz sabır isteyen, ince bir iş. Yapacağın işe göre mikronlarla ölçü alman gerekiyor. O ölçüyü aldıktan sonra yapacağın modele göre desen yapıp eseri ortaya çıkarıyorsun. Şu anda bir kısım makineler var. Şu anda bu sanatı insanlar daha rahat öğrenebilirler. Bunun üzerinde duran bir insan 2-3 yıl gibi kısa bir zamanda bir meslek sahibi olur" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Usta Hüseyin Aygün'ün çalışmaları



-Eserlere alevle şekil vermesi



-Hüseyin Aygün ile röp.



-Detay



(Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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