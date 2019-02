Dha Yurt Bülteni -5

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'den istifa eden Kocadon ile görüştüDemokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'den istifa edip partisinin saflarına katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya geldi.

Bugün Bodrum'a gelen DP lideri Gültekin Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Konacık Mahallesi'ndeki bir restoranın toplantı salonunda yaklaşık 2.5 saat süren bir görüşme yaptı. Toplantıya DP Genel merkez, il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası bir açıklama yapan Gültekin Uysal, "Ülkemiz çok kritik bir seçim sürecinde, bizler de milletimizin derinden bir nefes alabilmesi adına makul çoğunluğun sesi olacak bir tavır ve anlayış içerisinde mücadelemizi vermek için azami gayret gösteriyoruz. Muğla tabii ki özel bir vilayetimiz, Bodrum da özel bir ilçemiz. Demokrasinin ve Cumhuriyet'in değerlerini sinesinde eritmiş, bunların değerini iyi bilen önemli bir büyükşehrimiz. Burada değerli başkanımız Mehmet Kocadon'u ziyaret ettik, belirli değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah 19 Şubat itibarıyla, Muğlamız'ın özlemini giderecek gerekli açıklamaları hep beraber yapmayı düşünüyoruz, umut ediyoruz. Muğlamızın her ilçesinde de adaylarımızla beraber inşallah milletimizin huzurunda olacağız. Bu noktada milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz. Özlemlerimizden daha çok korkular üzerinden Türkiye'de siyasal dizayn yapmaya çalışanlara karşı ne Türkiyemizin ne Muğlamızın ne Bodrumumuzun mahkum olmadığını hep beraber ortaya koymak istiyoruz. Muğlamızın her noktasında izi olan ve beraber bulunduğumuz değerli milletvekillerimiz değerli arkadaşlarımız bütün dava arkadaşlarımızla ve ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş bu değerleri paylaşan tüm insanlarımız ile kucaklaşmak istiyoruz. Bunu da ülke adına, milletimiz adına, işlemeyen Türk demokrasisi adına bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Bu vesile ile bugün de değerli başkanımızı ziyaret ettik. Zaten siyasetin içerisinde acıları da sevinçleri de beraber yaşadık bugün de böyle bir güzelliği beraber paylaştık. Milletimiz için hayırlı kararlar alacağımız günleri inşallah 19 Şubat Salı günü itibariyle Muğla'da açıklayıp, çok net bir şekilde milletimizle paylaşacağız" dedi.



Toplantının ardından ilçeden otomobiliyle ayrılan Uysal'a üzerinde 'Mehmet Kocadon' yazılı beyaz atkı hediye edildi.



40 yıldır, 2 tekerlekli el arabasıyla yük taşıyor



Rize'de, Yaşar Keleş (75), ilerlemiş yaşına rağmen, 2 tekerli el arabasıyla 40 yıldır hamallık yapıyor. Çalışma azmi ile kentte örnek gösterilen Keleş, sabah erken saatte iş başı yapıyor, akşam geç saatlere kadar çalışıyor. Tekerlekli arabasını çekerek yük taşıyan ve kazanç elde eden Keleş, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.



Erzurum'un ispit ilçesinden geldiği Rize'ye yerleşen 5 çocuk babası Yaşar Keleş, mesleği olmayınca hamallık yapmaya başladı. İki tekerlekli el arabası alan Keleş, cadde ve sokaklarda yük ve eşya taşımaya başladı. Sabah erken saatlerde evinden çıkan ve Çarşı Mahallesi eski Orta Cami yanında iş beklemeye başlayan Keleş, akşam saatlerine kadar sokakta kalıyor. Tekerlekli arabasını çekerek yük taşıyan ve kazanç elde eden Keleş aile ekonomisine de katkı sağlıyor. 40 yıldır aynı işi yapan Keleşi ilerlemiş yaşına rağmen çalışma azmi ile örnek gösteriliyor. Kendi primlerini ödeyerek emekli olan Keleş, çalışmaya devam edeceğini söylüyor.



'HERKESİN ARABASI VAR, PEK İŞ DÜŞMÜYOR'



Eskiden kimsede araba olmadığını, yolların boş olduğunu anlatan Yaşar Keleş, "Rahat çalışıyorduk, şimdi bununla trafikte ilerleyemiyorum, yollarına çıkınca sürücüler kızıyorlar tabi ki. Bu arada herkesin artık şahsi arabası var, bana pek iş düşmüyor,. Ufak tefek yakın mesafeye yük götürüyorum. Yaşlandık eskisi kadar gücüm kalmadı ama çalışmadan para yok, çalışmanın da yaşı yok. Alnımızın teriyle çalışarak 5-10 kuruş para kazanıyorum. Emekli oldum ancak yine de alnımın teriyle çalışıp evimin eksiklerini kapatıyorumö dedi.



'ÇALIŞMA AZMİNE ŞAHİT OLUYORUZ'



Yaşar Keleş'e iş vererek destek olan esnaf Tahsin Çelik de "Yaşar amcamızın çalışma azmine hep birlikte şahit oluyoruz. Geçimini sağlamak için yağmur çamur demeden bu yaşa kadar çalıştı. Emekli olduğu halde yine çalışıyor. Bu sokağın bedenen çalışma işini hallediyor. Gezer bir adrestir, eline bir adres vermeyiz. Söyleriz yeri, oraya gider hiç yanlış yapmadan. Taksilerin 5 liraya götürdüğü yere Yaşar Amca'ya biz 10 lira veriyoruz ki onun da işi görülsün" diye konuştu.



Esnaf Kenan Çelik de "Amcamızı 40 yıldır tanıyorum. Geçim sıkıntısından bu yaşına rağmen yılmadan çalışmaya devam ediyor. Bizde ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arabaların giremeyeceği yerlerde onun el arabası ile taşıma işlerini hallediyoruz. Artık bu işi yapanda kimse kalmadı. Bu meslek yok olduö ifadelerini kullandı.



Dünyada nadiren rastlanan Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüldü



Dünyada her geçen gün sayıları azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan sansargiller ailesinden Beyaz Gelincik, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Koyungölü köyünde Mutlu Akın (22) isimli genç tarafından görüntülendi.



Dünyada ve Türkiye'de az sayıda görüntülenen ve sayıları hızla azaldığı için dünya çapında koruma altında bulunan Beyaz Gelincik, Ovacık ilçesine bağlı Köyüngölü köyünde Mutlu Akın tarafından uzun süre görüntülendi. Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan Beyaz Gelincik genellikle fare avlayarak ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Daha çok yer altında gizlenerek yaşayan ve görüntü alınamayan hayvan türlerinden olan Beyaz Gelincik, yaşadığı bölgelere yakın yerleşim yerlerindeki kümes hayvanlarını da avlayarak besleniyor. Uzun gövde ve kuyruğu olan Beyaz Gelincik, çok hızlı hareket edip, çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.



'KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'



Beyaz Gelincik'i görüntülemeyi başaran Mutlu Akın, "Ben özellikle son 5 yıldır her kış Beyaz Gelincik'i köyde görüyorum. Çok hızlı hareket ettiği için bir türlü görüntüleyememiştim. Bu sene ilk kez yakınıma geldi ve görüntülemeyi başardım. Bizim evin kenarında hızla hareket ediyordu, fark edince pencereden gizlice çektim. Sürekli hareket ediyordu ve sanırım yiyecek arıyordu. Çok güzel bir hayvan, köyde birçok kişi varlığından haberdar ama kimse dokunmuyor. Beyaz Gelincik'i yakından görüntülediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.



Hakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatili



Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 45 köy ve 105 mezra yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.



Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 45 köy ve 105 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Hakkari Valiliği, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağını açıkladı.



Gazipaşa kaza: 1 yaralı



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geri dönüşüm kamyonetiyle motosikletin çarpıştığı kazada, Adem Taşar (18) yaralandı.



Yeni Mahallesi D-400 karayolundaki kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Anamur istikametinden Gazipaşa yönüne seyreden Selçuk Caner (46) idaresindeki 07 AHP 51 plakalı geri dönüşüm kamyonetiyle aynı yönde giden Adem Taşar'ın kullandığı 07 NU 257 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle geri dönüşüm kamyonetinin arka kısmına takılı kalan motosiklet 6 metre sürüklendi. Kask takmadığı belirlenen Adem Taşar, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.



Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Adem Taşar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Taşar'ın tedavisi sürüyor.



Mersin'de sahte içki operasyonu



Mersin'de, sahte içki yapımında kullanılan 4 bin 673 litre etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 litrelik şişeler halinde 4 bin 673 litre etil alkol, rakı, viski, votka, cin ve tekila gibi içkilerin yapımında kullanılan bin 915 kit, 13 bin 500 anason etiketi ile içi tütünle doldurulmuş 30 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili F.G., B.K. ve S.D., gözaltına alındı.



AK Parti'li Güler: Bu güzelliklerin görülmesine ihtiyaç var



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, eşit şekilde ilçelere yatırımlar yapılacağını belirterek "Bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgenin gelire, bu güzelliklerin görülmesine milletin ihtiyacı var" dedi.



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmaları kapsamında, İl Başkanı Halit Tomakin ve beraberindeki heyet ile Ordu'nun Akkuş ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.Partisinin Akkuş ilçe teşkilatını ziyaret eden Güler'e, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'de eşlik etti. İlçe teşkilatının ziyaretinin ardından çeşitli dernekleri ve ilçedeki esnafları ziyaret eden Güler, sohbet ettiği halkın talep ve görüşlerini dinledi.



'AKKUŞ'U DAHA GÜZEL BİR HALE GETİRECEĞİZ'



Ordu'nun bütün ilçelerine eşit şekilde hizmet getireceklerini ifade eden Güler, "Akkuş ilçemiz gerçekten çok güzel bir kent. Büyükşehir'in de imkanlarından faydalanarak eşit şekilde ilçelerimize yapacağımız yatırımlarla bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgenin gelire, bu güzelliklerin görülmesine de milletin ihtiyacı var. Dolayısıyla projeler hayata geçirildiği zaman hem siz kazanacaksınız hem de bu güzellikleri gören insanlar kazanacak. Hem turizm hem de işsizliği önleyecek çalışmalarla Akkuş'u çok daha güzel bir hale getireceğizö dedi.



