Dha Yurt Bülteni-5

SİNOP'un Gerze ilçesinde Beden Eğitimi öğretmeni H.B., tartıştığı öğrencisi velisiyle kavga etti. Eğitim sendikaları temsilcileri öğretmenin darp edildiğini öne sürerek, yaşananları kınadı. Okul içerisindeki güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.Olay, geçen pazartesi günü Sinop'un Gerze ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan H.B., ders esnasında bir öğrenci velisi ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sınıfta başlayarak koridorda süren kavgaya, diğer sınıflarda bulunan öğretmenler ve okul çalışanlarının müdahale etti. Kavgada taraflar okul idaresince, ayrı sınıflara alınarak sakinleştirilmeye çalışılırken, olay anı da okulda yer alan güvenlik kamerasına yansıdı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.



EĞİTİM SENDİKALARINDAN TEPKİ



İlçede, Hükümet Konağı önünde toplanan, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim İş Sendikası temsilcileri ve öğrenciler, öğretmeni darp edildiği öne sürülen olaya tepki gösterdi. Öğretmen H.B.'nin ders esnasında bir veli tarafından fiziksel ve psikolojik olarak darp edildiğini belirten Türk Eğitim Sen temsilcisi Ramazan Osma, öğretmenlere yapılan sözlü ve fiziki saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Osma, "meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı esefle kınıyor, daha fazla eğitim çalışanı şiddete uğramadan harekete geçilmesi istiyoruz. Her geçen gün artan bu tarz saldırılar eğitim çalışanlarının itibarına zarar vermektedir. Kendilerine emanet edilen çocuk ve gençlerimizin donanımlı, iyi birer insan olarak toplum hayatına atılmalarını sağlamak amacıyla her türlü soruna rağmen büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimize yapılan saldırıların cezasız kalmamasını istiyoruzö dedi.



Gösteriye katılan bazı öğrenciler de, ellerinde 'Öğretmenime dokunma' ve 'Öğretmenime kalkan eller kırılsın' yazılı dövizler taşıyarak, olaya tepki gösterdi.



2)AK PARTİ'Lİ GÜLER: YENİ DÖNEM GENÇLERİN DÖNEMİ OLACAK



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da üniversite ile ilgili projelerinin olduğunu belirterek, "Sadece fiziki olarak değil sosyolojik olarak da üniversitenin şehirle birleşmesi gerekiyor. Ordu üniversiteyi, sizler de şehri hissetmelisiniz. Yeni dönem gençlerin dönemi olacakö dedi.



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçim çalışmalarını sürdürüyor. 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmaları kapsamında Altınordu Belediye Başkan adayı Aşkın Tören ile birlikte Altınordu ilçesinde ziyaretlerde bulunan Güler, vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi. Sohbet ettiği vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen Güler, buradan da sosyal medya üzerinden yapılan davet çağrısı üzerine gittiği evde üniversite öğrencileriyle buluştu. Ziyarette öğrencilik dönemlerinden de bahseden Güler, sorularını yanıtldığu öğrencilere hayatından kesitler aktardı, deneyimlerini paylaştı.



'YENİ DÖNEM GENÇLERİN DÖNEMİ OLACAK'



Kentle üniversitenin birleşmesi gerektiği kaydeden Güler, "Üniversite ile ilgili çok güzel projelerimiz ve çalışmalarımız var. Öğrencilerimizin de bu projelerde aktif olarak rol almasını istiyoruz. Üniversiteyle şehrin birleşmesini çok arzu ediyorum. Sadece fiziki olarak değil sosyolojik olarak da üniversitenin şehirle birleşmesi gerekiyor. Ordu üniversiteyi, sizlerde şehri hissetmelisiniz. Yeni dönem gençlerin dönemi olacakö dedi.



Öğrencilere 3 dönem bakanlık yaptığını da hatırlatan Güler, "Çocukluğumdan beri düşündüğüm her şeyi Allah bana nasip etti. Şansın hazırlıklı beyinlere yardım ettiğini düşünüyorum. Çalıştıkça önüne gelen fırsatları değerlendirme imkanı oluyor. Cumhurbaşkanımız, 1994 yılında belediye başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanımıza Ankara'ya geldiği sırada ona benden bahsetmişler. O sırada bana 'nerede çalışmak istersin' diye sorduğunda 'bana en karışık yeri verin' dedim ve İSKİ'de çalışmaya başladım. Sonra doğalgazın başına geçtik ve seneler sonra nasip oldu ve 3 dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptımö diye konuştu.



3)BU TUVALETE GİREN, DUVARA NOT YAZMADAN ÇIKMIYOR







BURSA'da tarihi surlarda bulunan bir kafenin tuvaleti, farklı konseptiyle dikkat çekiyor. Saç düzleştirici, fön makinesi, makyaj malzemesi ve ayakkabı fırçası gibi çeşitli alet ve malzemeler bulunan tuvaleti kullananlar, duvarlara not, hatıra defterine de düşüncelerini yazabiliyor. Bursa tarihi surlarda bulunan Yamaç Kafe'deki tuvalet, ilginç konsepti ve müşterilerine sunduğu hizmetle dikkat çekiyor. Kullanabilmek için 1 lira 40 kuruş ödeyen kişiler, içeride saç düzleştirici, fön makinesi, makyaj malzemesi, ayakkabı fırçası gibi çeşitli hizmetlerden yararlanabiliyor. Müşteriler ayrıca duvarlara duygu ve düşüncelerini yansıtan not bırakabiliyor ya da hatıra defterini düşüncelerini yazabiliyor. Tuvaleti kullananlar, diğer müşterilerin yazdığı notları, özlü sözleri okuma fırsatı buluyor.



Tuvaletin işletmecisi Can Mert Filiz (26), "Burada müşterilerimizin kullanabileceği her şey var. Saç düzleştiricisi, fön makinesi, makyaj malzemesi, ıslak mendil gibi her şey mevcut. İçeri giren arkadaşlar hatıra olarak not bırakıyorlar, biz de bu notlar aracılığıyla birçok arkadaşımızdan teşekkür alıyoruz. En çok da sevgililerinin isimlerini yazıp tarih atanlar oluyor. Biz ilk önce yeşil çam hatırası astık, bir gün bir müşterimiz onun üzerine not bırakmış, onun üstüne birkaç müşteri daha not bıraktıktan sonra biz oluruna bıraktık, şimdi gelen müşteriler not bırakıyor. Biz de bunu geliştirerek hatıra defteri yaptık, ilgi gördü ve 3 hatıra defteri doldu. Tuvaleti kullanan arkadaşlar ihtiyaçlarını gördükten sonra önerilerini deftere döküp bize daha çok yardımcı olmaya çalışıyorlar" dedi.



4)18 YAŞINDAKİ TEKVANDOCU MUHTAR ADAYI



ÇORUM'da 18 yaşındaki muhtar adayı Hilal Demiral, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kapı kapı dolaşarak ziyaretlerde bulunan Demiral, bir yandan da 9 yıldır yaptığı tekvando antrenmanlarını aksatmıyor. Geçen yıl liseden mezun olan ve bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan Hilal Demiral, 31 Mart'taki yerel seçimler için Kale Mahallesi Muhtarlığına aday oldu. İl Seçim Kurulu'na giderek başvurusunu yapan Demiral, dershane, spor ve seçim çalışmalarını aynı anda yürütüyor. 9 yıldır tekvando sporunu yapan Demiral, antrenmanlarını da bu süreçte aksatmıyor.



Beş ay önce 18 yaşına girdiğini söyleyen Hilal Demiral, "Amacım önce milletvekili olmaktı. Sonra karar alıp ilk adımımı muhtarlıkla atmak istedim. Mahallemiz adına bazı projelerim var. Bu projelerimin arasında spor benim için çok önemli, 9 yıldır tekvando sporu ile uğraşıyorum. Pek çok başarılarım oldu. Çeşitli müsabakalarda başarılar elde ettim. Eğer seçilirsen Kale Mahallesi'nde 7'den 70'e herkesi spora teşvik edeceğim. Mahallemdeki spor alanlarını genişleteceğim" dedi.



Demiral, yol ve aydınlatma konusunda çok hassas olduğunu söyleyerek "Mahallemin sokakları pırıl pırıl olmalı, sokak lambaları mahallemin her yerini aydınlatmalı, kapısı kilitli değil, kapısı mahalle sakinlerine sonuna kadar açık ve arandığı zaman bulunan bir muhtarlığımız olmalı. İnşallah seçilirsem kapı kapı dolayıp, sorunları yerinde tespit edip çözümü bulmak için çaba harcayacağım. Bana oy veren vermeyen herkesin muhtarı olacağım" şeklinde konuştu.



Demiral'ın antrenörü Sinan Duman Hilal Demiral'in çok başarılı bir sporcu olduğunu belirterek "Dolu dolu bir spor hayatı oldu. Anka Spor'da spor hayatını sürdürüyor. İnşallah spor hayatında başarılı olduğu gibi muhtarlık seçimlerinde de başarılı olacaktır. Biz buna inanıyoruz. Güzel işler başaracaktır" dedi. Demiral, 13 bin seçmenin bulunduğu Kale Mahallesi'nde kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarını sürdürüyor.



5)DOLUOĞLU'NUN KİTABI 'ÇOMAÇ' TANITILDI



MERSİN'in Anamur ilçesinde, emekli Edebiyat Öğretmeni Aydın Doluoğlu'nun kaleme aldığı 'Çomaç' isimli kitap, törenle tanıtıldı.



Kitap tanıtım törenine Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Aydın Doluoğlu, kitabında Anamur'un kültürü ve tarihini anlattığını dile getirdi. Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe de eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak, Doluoğlu'na bu edebi çalışması için teşekkür etti.



Program Doluoğlu'nun kitabını imzalaması ile sona erdi.



