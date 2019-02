Dha Yurt Bülteni -5

MERSİN'DE 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)MERSİN'de merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde her katta tek daire olan 5 katlı bina çöktü.

MERSİN'DE 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



MERSİN'de merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde her katta tek daire olan 5 katlı bina çöktü. Sabah saat 05.00'te meydana gelen çökmede, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Gece binadan sesler gelince oturanların evlerini boşalttığı ortaya çıktı. Arama kurtarma ekipleri, yıkıntıların içinde çalışmalarını sürdürüyor.



FİNİKE PORTAKALI DALINDA 1.40- 1.60 LİRAYA ALICI BULUYOR (ÖZEL)



Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, 1 Kasım itibariyle başlayan Finike portakalı hasadının devam ettiğini, ürünün dalında kalma riskinin olmadığını ve kalitesine göre dalında 1.40- 1.60 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.



Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, narenciye sezonunu değerlendirdi. Finike'de, narenciyenin toplamda 35 bin dekar alanda, portakalın ise 31 bin dekar alanda üretildiğini belirten Sarıçobanoğlu, hasadın yaklaşık 45 gün kadar daha süreceğini tahmin ettiklerini söyledi. Finike portakalının dalında kaldığına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını aktaran Sarıçobanoğlu, bu sezon ürünün erken bitme ihtimaline dikkati çekerek; şunları söyledi:



"'Finike portakalı dalında kaldı' diye paylaşımlar oluyor ama bunlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Finike portakalı hiçbir zaman dalında kalmaz. Hatta bu sezon geçen sezona göre daha erken bitecek diye tahmin ediyoruz. Sezonun ortalarına geldik. Son yaşanan afetlerde ürün kaybımız da oldu ancak sezon 45 gün daha devam eder. Turfanda dönemde fiyatlar kalitesine göre 1.5- 1.60 lirayla başlamıştı ancak sezon içinde ürün bollaştığı için 1.20 lira, 1.30 lira hatta 1 liraya kadar düştüğü yerler oldu. Şu anda da yine 1.40 lira, 1.60 liraya kadar portakal dalında alıcı buluyor. Sezon sonu ürün de azalacağı için portakalın 2 liraya kadar yükseleceğini umuyoruz."



'FİNİKE PORTAKALI DÜNYA BİRİNCİSİ SEÇİLMİŞTİR'



Tadı, kokusu, aramasıyla markalaşan ve coğrafi işarete sahip Finike portakalının kalitesine de değinen Başkan Halil Sarıçobanoğlu, "3 tarafı dağlarla kaplı, bir tarafı deniz olan ve yayladan esen soğuk rüzgarlardan dolayı alüvyon toprak yapısıyla özdeşleşmiş Finike portakalı, mükemmel bir aroma meydana getirmiştir. Zaten 1998'de Kaliforniya'da yapılan yarışmada Finike portakalı dünya birincisi seçilmiştir. Finike portakalı markasını başka portakallara vuruyorlardı ama bu sezon Finike Meyve Üreticiler Tarımsal Birliği büyük gayret içinde mücadeleye devam ediyor. Geçmiş yıllarda denetim çok olmadı ama bu yıl birlik başkanımız ve ekibi belli noktalarda denetimlere başladı. Kimse Finike çiftçisinin emeğini yiyemez. Finike portakalı markasını da başka ürünün kasasına yazamaz. Çünkü bunu yapmanın yaptırımı ve çok büyük cezaları vardır" dedi.



ŞOFÖR, ÇALIŞTIĞI KURUMUN OTOPARKINDA ÖLÜ BULUNDU







Diyarbakır Posta Dağıtım ve İşleme Merkezi Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Hüseyin Öztürk'ün (51) kurum otoparkında cesedi bulundu. Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki Posta Dağıtım ve İşleme Merkezi Müdürlüğü'nün otoparkında sabah saatlerinde yerde yatan kişiyi gören çevredekiler, kurum çalışanlarına haber verdi. Gelen PTT personeli, bu kişinin kurumda şoför olarak çalışan Hüseyin Öztürk olduğunu görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği saptandı. Öztürk'ün sağlık sorunları olduğu ve ölüm nedeninin hastalığından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü.



YAMAÇTAN YUVARLANAN KEÇİ, BOYNUZUNDAN İPLE ÇEKİLEREK KURTARILDI



BURSA'nın Orhangazi İlçesinde yamaçtan yuvarlanan keçi AFAD ekipleri tarafından 3 saat süren bir operasyonla kurtarıldı.



Olay, Orhangazi ilçesi kırsal Gedelek Mahallesi'nde dağlık alanda meydana geldi. A.E. isimli çoban dün öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıktı. Bir süre sonra sürüden bir keçi dağlık alanda yamaçtan yuvarlandı. Keçinin sesini duyan A.E. kendi imkanlarıyla keçiyi kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. A.E. keçiyi kurtaramayacağını anlayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri halat yardımı ile keçinin yanına indi. Keçinin boynuzlarına ip bağlayan ekipler, keçiyi sakinleştirip yukarıya çıkardılar. Keçi, çobana teslim edildi.



BALLICA MAĞARASI UNESCO YOLUNDA



TOKAT Valisi Ozan Balcı, Pazar ilçesinde bulunan ve oluşumu milyonlarca yıl önce gerçekleşen doğa harikası Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışmaların başladığını söyledi.



İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikit güzellikleri ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarasını yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.



Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Tokat Yatırım Destek Ofisinde düzenlenen toplantıda 'Akdağ'ın Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Güdümlü Projesi' ile Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Doğal Mirası Listesine alınması görüşüldü.



Son 5 yıl içerisinde Ballıca Mağarası'nı 400 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Vali Balcı, "Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne başvuru çalışmaları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü işbirliğinde yürütülmektedir. İnsanlığın ortak miras alanlarını korumada uluslararası işbirliği sağlayan UNESCO, aynı zamanda üstün veya istisnai evrensel değere sahip olan Ballıca Mağarası'nın tanınırlığını da artıracaktır" dedi.



Ballıca Mağarası ve Kaz Gölü'nün Tokat'ın önemli iki değeri olduğunu belirten Vali Balcı, yapılacak proje çalışmaları ile bu iki değerin ortaya çıkıp, dünya çapında tanınmasının sağlanacağını kaydetti.



BOĞA İLE SOKAKLARDA TUR ATTILAR, TÜRKÜ SÖYLEYİP HORON OYNADILAR



RİZE'de, boğa güreşleri geleneğini yaşatan derneğin üyeleri, yapılan genel kurulun ardından seçilen yönetim için tulum çalgısı eşliğinde boğa ile birlikte türküler söyleyerek yürüdü, horon oynayarak kutlama yaptı. Boğa etrafında horon oynayanları gören turistler, cep telefonları ile o anları kayda aldı.



Çamlıhemşin ilçesinde boğacılık kültürü yaşatılıyor. Her yıl düzenlenen boğa güreşleri ile adından söz ettiren ilçede 3 yıl önce kurulan Çamlıhemşin Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği, genel kurul gerçekleştirdi. Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 58 üyeden 36'sının katıldığı genel kurulda, Yaşar Alinoğlu başkanlığı katılan üyelerin tamamının oyları ile Lütfü Sezgin'e devretti.



Çamlıhemşin Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı'na seçilen Lütfü Sezgin, ilçelerinde boğa sevgisinin bir kültüre ve geleneğe dönüştüğünü belirterek bu geleneği yaşatmak için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.



GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI



Genel kurulun ardından dernek üyeleri seçilen yeni yönetim için ilginç bir kutlama gerçekleştirdi. Yöresel çalgılardan tulum eşliğinde boğa ile birlikte sokaklarda yürüyen üyeler, türküler söyledi, horon oynadı. 750 kilogram ağırlığındaki 'Polat' adı verilen boğa etrafında horon oynayan grubu gören turistler, cep telefonları ile o anları kayda aldı. Bir süre horon oynayan üyeler, alkışla tempo tuttu.



Yürüyüşe katılan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, "Bu gelenek insanların içine öyle bir işlemiş ki boğaları bir evlat gibi görüyor. İnsanlarımız, ahırında boğası olmayan evde evlat yok kabul ediyor" dedi.



PERİNATAL POLİKLİNİĞİ BİR AYDA 40 HASTAYA HİZMET VERDİ



MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bir ay beliklerde gerekli tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda uzmanlaşmanın olduğu Perinatal önce hizmete giren, anne adayı ve doğacak bebeği ile ilgili problemlerin yaşandığı sorunlu gePolikliniği, bugüne kadar 40 hastaya hizmet verdi. Polikliniğin Ege Bölgesi'nde ve Manisa'da ilk olduğu belirtildi.



Türkiye'de ilk olarak İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde hizmete giren 'Perinatal Polikliniği'nin ikincisi geçen ay 530 yataklı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde hizmete başladı. Psikiyatri uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve psikoterapi uzmanı olmak üzere 3 kişinin görev yaptığı poliklinikle, psikolojik sorunların tedavisiyle bebek ve anne ölümlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi. Doğum öncesi ve sonrasında oluşabilecek her türlü psikolojik rahatsızlıklara karşın bebeğin etkilenmemesi adına annelere hizmet veren polikliniğin, Ege Bölgesi ve Manisa'da tek olduğu bildirildi. Poliklinik açıldığı ilk ayda toplam 40 hastaya hizmet verdi.



'ANNE BEBEĞİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALABİLİYOR'



Poliklinik hakkında bilgi veren Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Psikiyatri Uzmanı Cengiz Cengisiz, "Polikliniği açmaktaki amacımız, Manisa genelindeki anne, bebek ölüm oranlarını düşürmek. Özellikle ilimizde bu anlamda psikiyatrik olarak neler yapılabilirse bunu hastanemizde yaparak annelerimize hizmet etmek istiyoruz. Doğum sonrasında hastalarımızın tedavi süreci 1 sene sürmektedir. Tabii bu polikliniğimiz gebeliğin planlanması ve gebelik sırasında da hizmet vermektedir. Gebelik sonrasındaki tedavi süreci blues, post-partum depresyon ve post- partum psikoz olarak üç bölüme ayrılır. Blues dönemi psikiyatri için kabul edilebilir bir dönemdir. Bir sonrasında pos- partum depresyon dönemi de görülebiliyor annelerimizde bu da psikiyatri uzmanının takibinde olması gereken bir dönemdir. En son olan evre post-partum psikoz ise diğerlerine göre daha özellikli bir dönemdir. Psikiyatri uzmanınca bu tanı alındıysa anne bebeğinden ayrılmak zorunda kalıyor. Bunun sebebi ise annenin bebeğe zarar vermemesi, çocuğun zarar görmemesi içindir. Bu zorunluluk halinde yapılan bir uygulamadır" diye konuştu.



'BU DÖNEMDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR'



Gebeliğin psikolojik, sosyolojik ve biyolojik olarak pek çok değişikliğin yaşandığı bir süreç olduğunun altını çizen perinatal polikliniğinde görevli Uzman Doktor Fatma Yurtseven, "Anne adayları, bu ödenmed hayatlarındaki en zor anlardan birini yaşar. Anne adayının geçmişinde bir psikiyatri rahatsızlığı varsa bu dönemde bunun artması daha çok görülür. Biz de bu poliklinikte bunların önüne geçmek ve oluşmuşsa da bunları tedavi etmek için çalışıyoruz" dedi.



HDP, ANTALYA'DA BÖCEK'İ DESTEKLEYECEK



Halkların Demokratik Partisi (HDP), Antalya'da Büyükşehir Belediyesi için aday göstermedi. Alanya, Döşemealtı ve Aksu'da belediye başkan adayı çıkartan HDP, Büyükşehir seçiminde CHP'nin adayı Muhittin Böcek'i destekleyecek.



24 Haziran genel seçimlerinde Antalya'da 108 bin oy alarak Antalya'da bir milletvekili (Kemal Bülbül) çıkaran HDP, Antalya Büyükşehir Belediyesi için aday göstermedi. 19 ilçede meclis üyesi adayı belirleyen HDP, Alanya'da Ziynet Bol ve Mehmet Şirin Filiz'i, Döşemealtı'nda Medeni Kaya ve Firdevs Yıldırım'ı eş başkan adayları, Aksu'da da Abdullah Kesir'i aday gösterdi.



BÖCEK'İ DESTEKLEYECEK



HDP Parti Meclis üyesi Nihat Akkaya, Büyükşehir seçiminde CHP'nin adayı Muhittin Böcek'i destekleyeceklerini söyledi. Aday göstermedikleri ilçelerden biri olan Kepez'de CHP'nin adayı Murat Dinç'i destekleyeceklerini aktaran Akkaya, CHP'nin Muratpaşa ve Konyaaltı adaylarını desteklemeyeceklerini kaydetti. Akkaya, "Konyaaltı ve Muratpaşa'nın CHP örgütleri, bizimle hiçbir şekilde bağlantı kurmadı. AKP'nin ötekileştirme politikasına onlar da uydu. Bu nedenle bu iki ilçedeki adayları desteklemeyeceğiz" dedi.



Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,

