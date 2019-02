Dha Yurt Bülteni-5

ÇANAKKALE' DE OKULLAR İL GENELİNDE TATİL EDİLDİ



ÇANAKKALE'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi. Gökçeada'ya 3'üncü günde de seferler yapılamadı.Çanakkale'de Cumartesi gününden beri etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Çanakkale Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, kent merkezi ile 8 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu. Valilikten bu sabah yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ayvacık, Ezine ve Bozcaada ilçeleri de okulların tatil edildiği duyuruldu. Böylece ilk ve orta dereceli okullar il genelinde tatil edildi.



GÖKÇEADA'YA 3 GÜNDÜR ULAŞIM YOK



Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bugün de tüm seferler iptal edildi. Cumartesi gününden beri Gökçeada'ya deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bozcaada-Geyikli arasında ise, sabah seferleri yapılamadı. Gestaş firması yetkilileri, saat 10.00'da Bozcaada'dan Geyikli'ye, 11.00'de ise Geyikli'den Bozcaada'ya sefer yapılacağını açıkladı.



2)TRAKYA'DA KAR VE SOĞUK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR



TRAKYA'yı etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava bugün de etkisini sürdürdü. Edirne beyaza bürünürken, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.



Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk hava Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde etkisini bugün de sürdürdü. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Edirne'de sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken belediye ve karayolları ekipleri yolları yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışı öğlen saatlerine kadar devam edeceğini belirten meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının da 10 derecelerin üzerine çıkacağını söyledi.



KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR



Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Keşan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri trafikte olumsuzluklar yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



KIRKLARELİ'NİN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL



Kırklareli'de 4 gündür etkili olan kar yağışı, Kofçaz ve Demirköy, Vize ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimi aştığı



Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Kırklareli'de kar yağışı nedeniyle 27 köye ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Tekirdağ'ın Saray ve Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimi bulduğu Saray ilçesinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Malkara ilçesinde ise ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Ekipler, karayollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL-Şenol AKSOY/EDİRNE,TEKİRDAĞ



3)BADEMCİK AMELİYATINDAN 1 GÜN SONRA ÖLDÜ



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bademcik ameliyatı olduktan bir gün sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eren Akalın'ın ailesi, çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu iddia ederek hastane ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.



Ereğli Danışmentli köyünde yaşayan Ebru Akalın(27) ve İstanbul Havalimanı'nda çalışan Cüneyt Akalın (30) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü 5 yaşındaki Eren Akalın, 12 Şubat Salı günü Ereğli Devlet Hastanesi'nde bademcik ameliyatı oldu. Eren Akalın, 1 saat süren ameliyatın ardından odasına alındı. Çarşamba sabahı taburcu edilen Eren Akalın, gece köydeki evlerinde fenalaştı. Ailesi tarafından aynı hastanenin acil servisine götürülen Eren Akalın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ebru ve Cüneyt Akalın çifti, acil serviste aldıkları acı haberle yıkıldı.



ÖLÜM NEDENİ RAPORDA ORTAYA ÇIKACAK



Cumhuriyet Savcısı, Eren Akalın'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yaptı. Eren Akalın, 14 Şubat'ta Danışmentli köyü aile mezarlığında toprağa verildi. Oğlunun mezarını ziyaret eden anne Ebru Akalın, çocuğunun ölümünün ameliyatla ilgili olduğunu düşündüklerini söyledi. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek hastane ve sorumlu doktorlar hakkında şikayetçi olduklarını anlatan Ebru Akalın, "Bize gün verdiler. Pazartesi hastaneye yattık. Salı sabahı saat 08.55'de ameliyata girdik. Saat 09.50 de çıktık. Bizi bir gün sonra saatimiz dolmadan 08.30'da çıkarttılar. Eve geldik. Aynı gece çocuğum fenalaştı. Ben herkesi kaldırdım evde. Çocuğumu acile götürdüm. Zaten çocuğum yolda canını verdi. Nefesi kesildi benim çocuğumun. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Götüremedim, yetiştiremedim çocuğumu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.



OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ ÇALIŞIRKEN ALDI



Baba Cüneyt Akalın oğlunun ölüm haberini İstanbul'da çalıştığı iş yerinde aldığını söyledi. Oğlunun ölüm haberiyle şok olduğunu ifade eden Cüneyt Akalın, şöyle dedi:



"Sabaha karşı haber geldi. Apar topar valizlerimi topladılar. İstanbul 3. Havalimanında çalışmaya gitmiştim. Çocuğum sağ iken gittim, öldüğünü öğrendim geri geldim. Basit bir ameliyat olduğunu düşünüyorduk. Ölümü bizi yıktı. Sorumlular hakkında şikayetçiyiz. İhmal olduğunu düşünüyoruz."



'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'



Ebru Akalın'ın babası Hüseyin Güney de torunun hiçbir sağlık sorunu olmadığını anlatarak, "Bu konuda sorumlu kimse, hangi kurumsa onlar cezasını çekecekler. Biz bunu araştırıp öğrenmek istiyoruz. Biz gerekli makamlara gerekli ifadelerimizi vereceğiz. Bu işin takipçisi olacağız. İhmal varsa ihmali yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Davacı olacağız. Zamanı dolmadan hiç kimse çıkmaz. Ben bunu biliyorum. O benim torunumdu. Canımdı yavrumdu. Ben onu kalbime gömdüm." diyerek ağladı.



HASTANE YÖNETİMİ OTOPSİ RAPORUNU BEKLİYOR



Ereğli Devlet Hastanesi yetkilileri ise konu ile ilgili adli sürecin devam ettiğini, otopsi raporunda bir ihmal olması durumunda hastane yönetimi olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını söylediler.



4)NE DAİRELERİNİ NE DE PARALARINI ALABİLDİLER



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2015 yılında çeşitli miktarlarda ödeme yaptıkları inşaat firmasınca dairelerinin teslim edilmediğini, edilenlerin ise tapularının verilmediğini belirten kişiler, eylem yaptı. İlçe sakinleri, ne dairelerini ne paralarını aldıklarını, firma sahiplerine de ulaşamadıklarını dile getirip, yetkililerden yardım istedi.



Sandıklı'da, 4 yıl önce yaklaşık 160 kişi, inşaat firması yetkilileriyle kentin çeşitli noktalarında yapılan dairelerden satın almak üzere anlaştı. Birkaç sene içinde teslim edilmek üzere anlaşılan daireler için Sandıklılılar, 40 bin ile 400 bin lira arasında değişen miktarlarda ödeme yaptı. Aradan geçen sürede 4 inşaatta çalışma başlatılmazken, 6 inşaatta başlanan çalışmalar yarım kaldı, 4 inşaat tamamlandı; ancak tapular hak sahiplerine teslim edilemedi.



POLİSE ŞİKAYET ETTİLER



İnşaat firmasıyla ilgili yaklaşık 80 kişi, polise şikayette bulundu. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlçe sakinleri, çalışmaların yarım kaldığı inşaatlarda toplanarak, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Sandıklılılar, inşaat firması yetkililerine ise ulaşamadıklarını aktardı.



'PARALARIMIZI DA GERİ ALAMIYORUZ'



Mağdurlar adına açıklama yapan Mehmet Gözütok, "2015 yılında dişimizden, tırnağımızdan artırdığımız paralarla inşaat firmasından daire aldık. Daire teslim alamadığımız gibi paralarımızı da geri alamıyoruz. Bu yüzden mağduriyet yaşıyoruz. Gerekli mercilere şikayetimizi duyurduk. Sandıklı savcılığına gittik. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burada mağdur olan 160 kişi var. Bu aileler nereden baksan 1000 kişiye tekabül ediyor. 2015 girişli ve 2018 teslimdi; ama 2019'a geldik inşaatlar hala kaba olarak duruyor. Çoğu da temelde duruyor. Çoğu icralık, çoğu parasını ödemiş. Ne dairesi ne de parası teslim ediliyor. Şu an için yetkililer yok. Muhatap olabileceğimiz hiç kimse yok. En düşük daire 120 bin lira. Çoğu nereden baksanız 120 bin liralık dairenin 90 bin lirasını ödedi" dedi.



'İCRA TAKİBİ BAŞLATTIK'



Mağdurlardan Serpil Yıldız ise "2015 yılında daire aldık. Bize 2 yıl içinde teslim edileceği söylendi. Yüklü miktarda para verdik. Hala teslim olmadı, bekliyoruz. Elimizde olan belgelerle icra takibi başlattık. ya verdiğimiz parayı versinler ya da yapsınlar, daireyi teslim etsinler. İstediğimiz çok fazla bir şey değil. Verdiğimiz parayı versinler o bize yeter. Faiz falan da istemiyoruz" diye konuştu.



'BU NE BİÇİM ADAM?'



Kat karşılığı arsasını verdiğini anlatan Hesna Yalın (77) da "5 çocuğum var. Benle 6 aile olacağız. Ev vereceğini söyledi. 'Alt katı senin olsun' dediler. Arsayı ben bahçe olarak kullanıyordum. Bu bahçeden hep çocuklarım idare ediyordu. Senesi de ayı da geçti. Kuyu kazdı. Milletin çoluğu çocuğu düşecek. Hiç düşünmüyor mu? Bu ne biçim adam? Bu milletin parasını alıp aldatmasaydı. Beni aldattın ya bunları bari aldatmasaydın" dedi.



'TAPUYU DA VEREMEDİLER'



Himmet Ünlü (46) ise "İlk başta 80 bin lira daha sonra 20 bin lira verip, bu işin içine girdim. 1 yıldan fazladır dairede oturuyorum; ama hiçbir sözlerini yerine getirmedikleri gibi tapuyu da veremediler. En son da 'Bana ne senin tabundan' deyip, bizi başından kovdu" diye konuştu.



'HİÇ KİMSE İLGİLENMİYOR'



Ödemeyi 2015 yılında yapmasına rağmen inşaata bir çivi dahi çakılmadığını kaydeden Hidayet Bingöl de "2015 yılında yapılması için aldığımız dairenin bulunduğu arsaya hiçbir çivi çakılmadı. Bu arsada 15 kişi şu anda mağdur. Hiç kimse ilgilenmiyor, yol gösterilmiyor" dedi.



5)ŞEHİT BABASI, OĞLUNUN ADININ KÖPRÜYE VERİLMESİNİ İSTEDİ



2016 yılında Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin (26) Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ailesi, şehidin isminin Mesudiye Köprüsü'ne verilmesini istedi.



3 yıl önce, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Yaralı askerler arasında bulunan İnegöllü Uzman Çavuş Yavuz Mete, kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.



Aradan geçen 3 yıl boyunca her Cuma günü Garnizon Şehitliği'nde oğullarının kabrini ziyaret eden şehit ailesi, oğulları için dua ediyor ve mezarına su döküyor. Mezar taşında bulunan oğlunun fotoğrafını severek gözyaşı döken anne Durgül Mete, "Bu vatan ve bayrak için şehit oldu. Allah herkese hayırlı evlat versin. Tek evladımdı. Allah mekanını cennet etsin. Allah yerinde dinlendirsinö diye dua etti.



Üniversite sınavını kazanamayınca oğlunun kendilerinin talebiyle askere gittiğini anlatan baba Dursun Mete, "İstanbul'da askerliğini yaptığı sırada izne geldi. Bana 'Baba ben uzman çavuş olacağım' dedi. Tek evladımdı, 'Başka işin yok mu? Bir evlatsın...' dedim. O da 'Kaderde ne varsa ben razıyım' dedi. Kendi isteğiyle uzman çavuş oldu. Ben askerlik yapmadım, oğlum bana 'Ben senin yerine de askerlik yapıyorum' dedi. 15 Temmuz'dan sonra göreve çıkmaya başlamış ama bize söylememiş. Telefon görüşmesinde bunu söylerken, 'Şehitlik herkese nasip olmaz. Vatanım ve bayrağım için gerekirse ölürüm' dedi. Öyle bir evlatla gurur duyuyorum. Acımız büyük. Bu acıyı yaşayan bilirö ifadelerini kullandı. Dursun Mete, Mesudiye Köprüsü'ne şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin isminin verilmesini istedi.



6)GELECEĞİN ÇİFTÇİLERİ ŞANLIURFA'DA YETİŞİYOR



ŞANLIURFA'daki Altınbaşak Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 308 öğrenci, endüstriyel sebze meyve yetiştiriciliği, tarım aletleri ve makine kullanımı gibi alanlarda eğitim alıp, okulda kurulan seralarda alternatif ürün yetiştiriyor.



Şanlıurfa Akçakale Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Konuklu Mahallesi'nde bulunan Altınbaşak Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı okuyan 308 öğrenci, tarım sektörüne ara eleman olarak yetiştiriliyor. Öğrenciler, endüstriyel sebze, meyve ve tarla bitkileri yetiştiriciliği, tarım aletleri ve makine kullanımı ile peyzaj ve tarım teknolojileri gibi birçok alanda eğitim alıyor. Okul bahçesinde kurulan seralarda da alternatif ürün yetiştiriyor. Öğrencilerin 'yerli tohum' kullanarak yetiştirdiği sebze ve meyvelerin bir kısmı dar gelirli ailelere dağıtılıyor bir kısmı ise okulun yemekhanesinde kullanılıyor.



'ALTERNATİF ÜRÜNLERİ VE SERACILIĞI ÖĞRETİYORUZ'



Alan Şefi Suphi Cendik, "Öğrencilerimiz traktör tamirinden tutun da birçok tarım aletini rahatlıkla tamir edebilecek seviyeye geldi. Atölyemiz bize hibe edildi. Öğrencilerimiz burada herhangi bir parçanın değişimini, bozulan bir parçanın tekrar onarımını öğreniyorlar. Hem teorik hem de pratik eğitim alıyorlar. Bu bölümde 52 öğrencimiz var. Staj zamanı kendileri de isterse buradaki traktör tamir atölyelerine yerleştiriyoruz. Mezun olduktan sonra iş garantileri oluyor, kendi iş yerlerini açabiliyorlar" dedi.



Harran ve Suruç ovalarında alternatif ürün yetiştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Cendik, "Okulumuz, Türkiye'deki ilk ve tek uluslararası tarım lisesi olma özelliği taşıyor. Harran Ovası'nın ortasında, bitkisel ürünlerin revaçta olduğu bir yerde. Öğrencilerimizin birçoğu tarım kökenli, aileleri de tarım işinde çalışıyor. Öğrencilerimize seracılığı öğretmeye çalışıyoruz. Alternatif ürünlere öğrencilerimizin aşinalığını sağlıyoruz. Böylelikle ilerleyen zamanlarda öğrencilerimiz mısır yerine farklı bir ürünle piyasaya çıkabilecek. Burada yetişen ürünlerimizin büyük çoğunluğu yoksul olan, durumu olmayan ailelere veriliyor. Kalan ürünleri pansiyonumuzda, öğrencilerimizin yatılı kaldığı pansiyonlarda değerlendiriyoruz" diye konuştu.



16 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ ALACAK



Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde 16 ülkeden öğrenci ağırlayacaklarını aktaran Suphi Cendik, sözlerine şöyle devam etti:



"Uluslararası bir okul olduğumuz için önümüzdeki yıl yurtdışından öğrenciler gelecek. İki sınıfımızı yabancı öğrencilerimize ayırdık. Öğrencilerimizle birlikte tarım alanında çalışacaklar. Hangi ülkeden gelecekleri belli değil ancak büyük ihtimalle Afrika ülkelerinden gelecekler. Sudan, Etiyopya, Nijerya'dan öğrenciler gelecek. Ülkelerindeki tarımın gelişmesi ile açlık ve yoksulluğa karşı Türkiye'nin de bir mücadelesi olmuş olacak."



Lisede eğitim Sabri Tokaryaz da çiftçi ailesinden geldiğini anlatarak, "Bizim ailemiz genel olarak çiftçi, çiftçilikle uğraşıyor. Bu liseyi eğitim amaçlı, bilinçli şekilde çiftçilik yapmak için seçtim. Şu anda tarla bölümündeyiz. Genel olarak marul gibi tarlada yetişen ürünleri yetiştiriyoruz. Salatalık, endüstri bitkileri, lifli ve yumrulu bitkiler üretiyoruz. Bu okulda alternatif ürünlerin ekimiyle yeni nesil çiftçiliğini öğreniyoruz. Mezun olduktan sonra mühendis olarak devam etmek istiyorum" dedi.



TERARYUM, KALİFORNİYA SOLUCAN, İSTİRİDYE MANTARI KULLANILIYOR



Okulun Süs Bitkileri Bölümü'nde öğrenciler ile birlikte üretime başladıklarını kaydeden öğretmen Simla Özer, "Teraryumlarımızda hep canlı çiçek kullandık. Öğrencilerimiz kendi yetiştirdikleri yosunlardan, kaktüslerden kullandılar. Birkaç gün süren hummalı çalışmalarımız sonunda ortaya çıktılar. İstiridye mantarı yetiştiriyoruz. İlerleyen zamanda seri üretime geçmek istiyoruz. Kaliforniya solucanlarımız var, gübresini burada üretiyoruz" dedi.



