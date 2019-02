Dha Yurt Bülteni -5

Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkilediBolu Dağı'nın D-100 ve TEM geçişlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkiledi



Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM geçişlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 20 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolun bazı bölgelerinde yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis de sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.



-Karayollar ekipleri



-Yoldan görüntüler



-Detaylar



-Kar yağışı



Süre: 01.26-Boyut: 160 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



==============



Eskişehir'de koltuk döşeme atölyesinde patlama: 1 ölü



Eskişehir'de koltuk döşeme atölyesinde meydana gelen patlamada iş yeri alev alırken, Abdurrahman Uslu (70) yaşamını yitirdi.



Olay, Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Güngör Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı evin zemin katında Abdurrahman Uslu'ya ait koltuk döşeme atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın dükkanın tamamını sardı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yeri sahibi Abdurrahman Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



-Patlama olan işyeri



-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması



-Uslu'nun yakınları



-Olay yeri genel görüntüler



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-



===================



Aracın değeri kadar drift cezası yedi



Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aracıyla 'drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı, ehliyeti 2 aylığına iptal edildi.



Tavşanlı ilçesi Tunçbilek caddesi üzerinde, sürücü B.D. (21) kullandığı 43 FY 209 plakalı otomobille 'drift' yaparken mobese kamalarınca tespit edildi. Tavşanlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil sürücüsü B.D.'nin ehliyetini 2 aylığına iptal ederken, aracı da 60 gün trafikten menetti. Ayrıca sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.



-Drift yapan otomobil



Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-



==================



Van'daki trafik kazaları mobese kameralarında



Van'da trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameralarına yansıdı. Kazaların aşırı hız, hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlalleri gibi sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü.



Kentin farklı noktalarında meydana gelen kazalar, mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaların, özellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı belirlendi. Aşırı hız ve dikkatsizlik, hatalı sollama ve ışık ihlali nedeniyle yaşanan kazalarda, araçların çarpıştığı görüldü. Sürücülerinin kontrolünü kaybettiği ve kavşaklara hızlı girdiği araçların kaldırımlara çıktığı kazalarda yaralananların olduğu bildirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafikte can ve mal kaybını önlemek için trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.



-MOBESE kameralarının kaydetiği trafik kazaları



Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -



================



59 yaşında kayağı öğrendi (ÖZEL)



Bingöl'de, emekli Bahri Çibuk (59), sık sık gittiği Hesarek Kayak Merkezi'nde 1 hafta kendisi çalışarak, kayağı öğrendi. Çibuk'un günlük kıyafetleriyle karda çeşitli hareketler yapması, görenlerin beğenisini topladı.



Emekli Bahri Çibuk, Türkiye'nin sezonda en uzun süre açık kalan kayak merkezi olma özelliğine sahip, kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki Dikme köyünde bulunan Hesarek Kayak Merkezi'ni sık sık ziyaret ediyor. Çibuk, burada 1 hafta kendisi çalışarak, kayağı öğrendi. Günlük kıyafetleriyle karda çeşitli hareketler yapan Çibuk, görenlerin beğenisini topladı.



Bahri Çibuk, kayağı nasıl öğrendiğini anlatırken, "Ben çocukluğumda hiç kayamadım, kayak yapmayı da düşe kalka 1 haftada öğrendim. Küçük yaşlarda hep merakım vardı; ama cesaretim yoktu. Hesarek Kayak Merkezi'ne gelmeye karar verdim. İçimdeki o korkuyu bir kenara bırakarak, burada 1 hafta içinde düşe kalka kayak yapmayı öğrendim. Kaymanın zor olmadığını sadece cesaretli olunması gerektiğini öğrendim" dedi.



Bahri Çibuk'un kayması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 18 MB



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,



=======================



Doç. Dr. Dilci: Dijital bağımlılık çocukları suskunlaştırıyor



SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, "15 yaş altındaki çocuklarda günlük yarım saatin üzerinde dijital nesnelerle temas, iletişim zorluğu ve şiddete yönlendiriyor. Zamanla da suskunlaştırıyor" dedi.



Dijital hayatın insanlar üzerindeki etkileri hakkında araştırma yapan Doç. Dr. Tuncay Dilci, bağımlılığa dönüşen bu olgunun insanlar üzerinde pek çok olumsuz etkileri olduğu bulgularına ulaştı. Türkiye'de dijital bağımlılığın yüzde 13 civarında olduğu ve 14-24 yaş arası gençlerde bağımlılık düzeyinin arttığını belirten Dilci, yetişkinlerde de ciddi oranlara ulaştığını söyledi.



Dijital bağımlılığın sosyal ilişkilere ciddi zararlar verdiğini belirten Dilci, "Bu durum hem sosyal ilişkilerini, hemde çocuklarla iletişimi diğer taraftan da sağlık sorunlarına, hem psikolojik sağlık hemde sosyal ilişkilerdeki etkileşimleri olumsuz etkilediği yönünde araştırma sonuçlarına yansıyan bulgularımız mevcuttur. Bu dijital bağımlılık diyebileceğimiz 15 yaş altındaki çocuklarda günlük yarım saatin üzerinde eğer dijital nesnelerle temas söz konusuysa çocuklarda aşırı hırçınlşama geçimsizlik, isyan, başkaldırı, beraberinde sağlıklı sözel limbik sistemdeki duygusal varlığını besleyen kelimelerin varlığının azlığından kaynaklı iletişim zorluğu yaşamakta ve şiddete eğilim gösterebilmektedir" dedi.



'DİJİTAL BAĞIMLILIK SUSKUNLAŞTIRIYOR'



Dijital bağımlılığın çocuklar üzerinde ayrıca suskunluğa neden olduğunu belirten Dilci şöyle dedi:



"Yine bu çocuklar da yalnızlık sendromu dediğimiz kısaca suskunluk sarmalı olarak tanımlayabileceğimiz karşı tarafta bir iletişim kuramadığı için sadece nesnenin ve orada planlanmış kurgulanmış hareketler üzerinden bir düşünce odaklanması söz konusu olduğu için kendi fikirlerinin önüne geçebilecek ya da yaratıcılık yönünü geliştirebilecek bir durumla karşı karşıya kalmamaktadır. Bu durum çocukta hem takipçi olma hemde yeni şeyler üretme anlamında bir kısırlığa doğru itmektedir. Kendi içinde yalnızlığa giden, söz varlığındaki eksiklikten kaynaklı iletişimsizlik giderek bu bireyde 'suskunluk sarmalı' dediğimiz bir sendromu beslemektedir. Sürekli iç dünyasında internetle ilgili figürleri düşünmektedir. Dolayısıyla gerçek hayattan koptuğu için normal insanlarla iletişim kurmakta güçlük çekmektedir."



'İLETİŞİM KURAMAYAN ÇOCUKLARDA İNTİHAR EĞİLİMİ'



Dijital bağımlılığın fiziksel ve ruhsal olarak bir çok rahatsızlığa da neden olduğunu belirten Dilci şöyle devam etti:



"ABD'de yapılan bir çok çalışmada, kas rahatsızlıkları, kaslarda erime, kemik gelişiminde zafiyet ve aşırı hareketsizlikten dolayı obeziteyi de beraberinde getirmektedir. İletişim kuramayan çocuklarda intihar eğilimleri ve depresyon yoğunluğu da yaşanmaktadır. Özellikle çocukluk dönemi depresyonu akademik başarısını da etkilediği için, sınıf içerisindeki diğer çocuklarla iletişim kurmakta güçlük çekmekte ve uyum sorunu yaşayabilmektedir. Bu da ayrıca güncel yaşamında aile içindeki ilişkilere de olumsuzluğa sebebiyet vermektedir."



'AİLELER BİLİNÇLENMELİ'



Dijital bağımlılıkla ilgili çözüm odakları hakkında ailelere önerilerde bulunan Doç. Dr. Tuncay Dilci, "Çocuklarda ailelerde bir yanılgı söz konusudur. 'Zaten çocuğa sunacağımız bir şey yok, dışarıda oyun oynama ortamlarına götüremiyoruz' gibi algılarla çocukları evde hapsetme ve beraberinde dijital nesnelere mahkum etme gibi bir yönelim söz konusudur. Oysa geleneksel Anadolu kültüründeki yaşam kodlarına ilişkin aileler bir takım çözümler üretebilirler. Kısaca koşturmaca bir hayat içerisinde çocuklarımıza gereken zamanı ayırmaz, onlarla doğal oyunlar eşliğinde bir etkileşim ve paylaşım yaşatamazsak gelecekte bu çocukları zaten kaybetmiş, hayatlarını ipotek altına almış oluruz. Bunun için sistematik bir şekilde ailelerin bilinçlenmesi gerekmektedir. Çocuklarıyla asla çözümsüz bir durumla karşı karşıya değillerdir. Çocuklarına sınırsız bir şekilde internet yada dijital nesnelerle temas halinde bir gün bıkıp bırakacağını düşünmeleri ciddi bir yanılgıdır. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar gittikçe bağımlılığın genişleyerek, bu çocuklar da tamamen hayattan kopuş, hatta bazı ipotekli uzak mesafelerden internet ya da eş zamanlı çevrimiçi uygulamalarla bu çocukları hipnotik teknik ile intiharın eşiğine getirmektedir. Ayrıca toplumsal büyük olaylarda bir figüran olarak kullanmaları da söz konusudur" dedi.



-Doç.Dr. Dilci'nin görüntüleri



-Yaptığı açıklamalar



(580 mb)



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



========================



Mustafa Bozbey: 31 Mart'ta herkes şaşıracak



CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin'i makamında kabul etti. Seçim sürecinde adayların birbirini rencide etmeden dürüst bir siyaset izlemesi gerektiğini vurgulayan Bozbey Bursalıların doğru tercihi yapacağına inandığını belirtti. 31 Mart seçimlerinde Bursa Büyükşehir ve Nilüfer'i kazanacaklarını söyleyen Bozbey " 31 Mart'ta herkes şaşıracak" dedi.



CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin'i makamında kabul etti. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Ali Hayri Ozan ile belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyarette konuşan. Mustafa Bozbey "Bir seçim yapıyorsak insanları rencide edecek, karşılaştığında suratını çevirecek bir anlayışın olmaması lazım. 20 yıldır burada onurluca mücadele ettik, görevlerimizi onurluca yaptık, onurluca da bu göreve talip olduk bunu da Bursa halkı çok güzel değerlendirecektir. 31 Mart'ta herkes şaşıracak" ifadesini kullandı.



Bursa'yı insani gelişmişlik sıralamasında üst sıralara taşımayı hedeflediklerinin altını çizen Bozbey sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Şimdi bir seçim süreci, demokrasinin gereği her 5 yılda bir sandığa gidiliyor ve sandıkta halk karar veriyor. Nilüfer'de sadece sosyal belediyecilik değil, hem kültürel, hem spor, yaşlılara, gençlere ve kadınlara yönelik de hizmetler var. Bunlar Nilüfer'in yaşam kalitesini yukarı çeken unsurlar. Nilüfer, Türkiye'de insani gelişmişlik açısından 5'inci sırada. Bunu nilüfer halkının 31 Mart'ta vereceği kararla birlikte insani gelişmişlikte hedef üst sıralarda olmak. Biz de şimdi yolumuzu Büyük Şehir Belediyesi'ne çevirdik, şimdi Bursa'yı insani gelişmişlikte üst sıralara taşımanın hesabını yapıyoruz. Nilüfer'de yaptığımız hizmetleri Bursa'nın her yerine taşıyarak kalan 16 ilçede de insani gelişmişlik değerlendirildiğine, sosyal, kültürel, sportif hizmetleri çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engelli bireylere yapılacak hizmetlerle taçlandıracağız."



Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin seçimi kazanmaları halinde sosyal belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini belirtti. Büyükşehir Başkanlığı yarışında Bozbey'e başarılar dileyen Şahin "Mart'taki seçimlerde Cumhur İttifak'ı olarak Nilüfer'i alırsak, gözünüzün arkada kalmayacağını özellikle sizin insanlara dokunan sosyal belediyecilik anlayışınızı devam ettireceğiz. Nilüfer'i iyi bir noktaya taşıyacağımızı düşünüyoruz. Bu bir hizmet yarışı, bu makamlar da emanet makamlar, siz de zaten Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız, bu konuda size başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte sizin doğru yaptıklarınızı devam ettireceğiz, yanlış ve eksik gördüğümüz şeyleri de tamamlamaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.



-Şahin ve Mustafa Bozbey'in sohbet etmesi



-Toplantıya katılanlardan genel görüntü



-Bozbey ve Şahin'in poz vermesi



-Şahin'in Bozbey'e tatlı ikramı



-Şahin'in açıklamaları



-Bozbey'in açıklamaları



-Detay



Süre: 5.10 Boyut: 579 MB



Haber - Kamera : İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,



============



Bursa Hayat Hastanesi 41'inci yılını kutladı



Bursa Hayat Hastanesi kuruluşunun 41'inci yılının düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinlikte konuşan hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Uzm.Dr.Ahmet Özkul, amaçlarının Bursa'ya hizmet etmek olduğunu belirtip, " Hayat Hastanesi Bursa'nın hastanesi. Bursalıların destek vermesiyle bir yerlere kadar geldi. Biz de diyoruz ki, Bursa'dan kazandıklarımızı Bursa'ya armağan ediyoruz" dedi.



Hayat Sağlık Grubu çatısı altında faliyetlerini yürüten Özel Bursa Hayat Hastanesi, kuruluşunun 41'inci yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Bir yıl önce taşındıkları yeni hastane binasında gerçekleşen etkinlik, hastane personeli ve davetlilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Burada bir konuşma yapan hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Uzm.Dr.Ahmet Özkul "Yeni binadaki 1'inci yılını kutluyoruz. Burada 1'inci yılımız ama Hayat Hastanesi olarak 41'inci yılımızı kutluyoruz. Daha geçen sene 40'ıncı yılında yeni hayat sloganını kullanıyorduk. Şimdi 41'inci yılı yakaladık. 41 kere maşallah diyoruz. Eksik kalan belli branşlarımızı da tamamlayarak, belli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz" diye konuştu.



BİR YILDA 225 BİN MUAYENE



Yeni binalarında bir yılda gerçekleştirdikleri operasyonel faliyetleri paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Özkul, "26 Şubat 2018'den bugüne yani bir yıl içerisinde neler yapmışız arkadaşlarımız yazdı. Bu sürede 225 bin muayene, 6 bin 876 ameliyat yapmışız. 2 bin 721 doğum söz konusu olmuş. 3 bin 495'te göz cerrahisi yaparak, Bursa'ya sağlık hizmeti verdiğimizi ifade ediyoruz. Bunu da hem basınımız, hem de arkadaşlarımızla kutlamak için yapılan bir törendi bu. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Hayat Hastanesi Bursa'nın hastanesi. Bursalıların destek vermesiyle bir yerlere kadar geldi. Biz de diyoruz ki, Bursa'dan kazandıklarımızı Bursa'ya armağan ediyoruz. Biz 25-28 doktorla başlamıştık hayat hastanesi olarak. Burada 65'i aşkın doktorla birlikte oluyoruz. Yeni bölümlerimiz açıldı. Biz şimdi yeni bir binaya geldik. Bu binada 20 bin metrekare alanı ve 160 yatak kapasitesiyle, 8 ameliyathane ve 4 doğumhaneyle birlikte biz yatak sıkıntısı çekmeyiz sanıyorduk. Şimdi yataklarımız yetmiyor. İnsanlarımızı hizmet vermekte bazen zorlandığımız oluyor. Onun ötesinde yoğun bakımları ve tomokrafi hizmetleriyle de çok güzel hizmet veren bir yere oldu" ifadelerini kullandı.



'ÖNCELİK VAR OLANI KORUMAK'



Yeni projelerle ilgili soruyu da yanıtlayan Özkul, önceliklerini var olan yapıları korumak olduğunu belirterek, "Öncelikli hedefimiz olanı ayakta tutmaktı. Yeni bölümler açma düşüncemiz var. Biz hayat hastanesi iken hayat sağlık gurubu olduk. Hastanemiz haricinde 2 tane daha tıp merkezimiz hizmet veriyor. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birrimi diye yeni bir şirketimiz var. Bir kuruluşumuz da hayat diş olarak hismet veriyor. Bunları oturtup, ondan sonra yeni plan ve projeleri ifade etmek istiyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.



-Kutlama görüntüleri



-Ahmet Özkul konuşması



-Detaylar



Süre: 4 dk 4 sn- Boyut: 455 mb



Haber-Kamera: Cansel ORUÇ-Tahsin AYDIN/BURSA,



=======================



Bursa'da DEAŞ'ın bölge sorumlusu yakalandı



Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nın Halep ve Deyrezzor sözde bölge sorumlusu, emir komutanı İ.T., gözaltına alındı.



Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi bir kişinin merkez Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, sabah saalterinde yoğun güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünün, Suriye'nin Halep ile Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı olduğu belirlenen İ.T., gözaltına alındı. İ.T.'nin, örgüt saflarında, örgüt üyeleri ile birlikte çekilmiş fotoğrafları, dijital mataryaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T., Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-

