Dha Yurt Bülteni -5

Bırakıldığı teneşirde ölen bebek, 'ÇP 51' koduyla toprağa verildiAntalya'da, bırakıldığı cami bahçesindeki teneşirde soğuktan yaşamını yitiren erkek bebeği, 3 belediye görevlisi kimsesizler mezarlığında toprağa verdi.

Bırakıldığı teneşirde ölen bebek, 'ÇP 51' koduyla toprağa verildi



Antalya'da, bırakıldığı cami bahçesindeki teneşirde soğuktan yaşamını yitiren erkek bebeği, 3 belediye görevlisi kimsesizler mezarlığında toprağa verdi. 5 aylık olduğu değerlendirilen bebeğin mezarı başına dikilen tahtaya, 'ÇP 51' kodu yazıldı.



Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Merkez Cami'nin müezzini, 9 Şubat Cumartesi günü sabah namazı sonrası, üzerinde ölünün yıkandığı tahta olan teneşirdeki örtüyü fark etti. Örtünün altında bebek olduğunu gören müezzin, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, 5 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağzından kan geldiği görülen bebeğin, yaklaşık 6 saat önce öldüğü tespit edildi. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yapılan ön otopside, bebeğin, teneşire bırakıldığında yaşadığı ve soğuktan hayatını kaybettiği saptandı.



MEZAR TAHTASINA 'ÇP 51 BEBEK' KODU



Adli morgda 15 gündür bekletilen bebeğin cenazesi, yasal sürenin dolmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Bebeğin cenazesi, mezarlıktaki kimsesi olmayanların defnedildiği bölümde açılan mezarda, 3 belediye görevlisi tarafından toprağa verildi. Bebeğin mezarı başına dikilen tahtaya ise kimliği bilinmediği ve 'çocuk parseli'nde olduğu için 'ÇP 51 BEBEK' kodu yazıldı.



Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



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Cami Dış plan görüntü



sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü



Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından görüntü



Mezarlık görevlisinin cesedi morga götürürken görüntüsü



Adli tıp morg dış plan görüntü



Cenaze aracının görüntüsü



Görevlinin bebek cesedini cenaze aracında tabuta koymaları



Cenaze aracının mezarlığa gidişi



Görevlilerin bebek cenazesini gömmeleri



Mezar başına dikilen ÇP-51 kodlu tahtanın görüntüsü



249 MB -- 02.15/// HD



Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN-Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



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Alanya'da suç örgütü şüphelisi 17 kişi adliyede



Antalya'nın Alanya İlçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, suç amaçlı örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti şüphesiyle gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'uyuşturucu madde imalatı' suçlarına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında, 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere 24 Şubat'ta sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenleyen jandarma ekipleri,



T.S., B.S., Ö.B., B.A., H.U., H.G., O.O., F.K., M.D., M.S, K.A., Z.G., Ç.O., İ.S., M.E., K.B. ve U.K.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 700 gram esrar, 30 gram eroin, 15 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 754 uyuşturucu hap, hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sabah saatlerine adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Adliye görüntüsü



-Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü



Haber- Kamera: Engin ANAK/ANTALYA-DHA)



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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 kişi adliyede



Kocaeli'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri salı günü İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Aydın, Bursa ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubay olmak üzere 10 askeri personel ve askerlerden sorumlu 1 mahrem abi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri ve detaylar



Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),



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Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaretten tutuklandı



Kayseri'de Kadir Gökçek (26), sosyal medya hesabı üzerinden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.



Kayseri Kocasinan ilçesinde yaşayan Kadir Göçek, sosyal medya hesabı üzerinden, iddiaya göre Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler içeren yorum ve paylaşımlarda bulundu. Yapılan paylaşımları görenler, durumu polise bildirdi. Yapılan paylaşımları inceleyen polis ekipleri, Kadir Gökçek'i evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökçek, cezaevine götürüldüğü sırada, "Ben vatanımı seviyorum. Şahsi bir kinim yok. Sadece bireysel olarak bir paylaşım yaptım. Özür dilerim" dedi.



Görüntü Dökümü



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Zanlının adliyeden çıkarılıp polis otosuna bindirilmesi



-Göçek'in muhabirin sorusuna verdiği cevap



-Genel detay



Süre: 2.16 Boyut: 166 MB



Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, DHA



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Kimsesizler mezarlığına defnedildi



Antalya'da vücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi, 15 günlük yasal sürenin sona ermesi üzerine kimsesizler mezarlığına defnedildi.



Antalya'nın Kemer ilçe merkezindeki Ayışığı Plajı'nda 9 Şubat günü saat 08.30 sıralarında kıyıya vurmuş ceset gören işletme çalışanları durumu 112'ye bildirdi. Cesedin 24 Ocak'ta hortum faciasında denize sürüklediği araçta kaybolan Kader Buse Acar'a ait olabileceği ihtimali üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve il jandarma komutanlığına bağlı su altı timi ekipleri geldi. Yapılan incelemede bir erkeğe ait cesedin, vücudunun üst tarafının olmadığı belirlendi.



Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yaklaşık 15 gündür bekletilen ceset, bir yakınının çıkmaması üzerine Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından morgdan alınarak, Aksu İlçesi Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



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Adli tıp morgu dış plan görüntü



Cesedin morgdan çıkışı



Cenaze aracına konması



Cenaze aracının mezarlığa gidişi



Mezarlık görevlilerinin defin işlemini yapması



Detaylar



166 MB -- 01.30/// HD



Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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İHH'dan Afrin'deki 2 bin aileye yardım



İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca Afrin ilçe merkezi ile beldelerinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik organize edilen Zeytin Dalı Yardım Konvoyu kapsamında 2 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırılacağı belirtildi.



Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile huzurun sağlandığı Afrin ilçe merkezi ile 6 beldesinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere destek olmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 12 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize edildi. Yardım nedeniyle düzenlenen törende konuşan İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, Zeytin Dalı Yardım Konvoyu kapsamında Afrin ilçe merkezi ve 6 beldesindeki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıraracaklarını söyledi. Altun, yardım konvoyunun düzenlenmesinde destek olan bağışçılara teşekkür etti. Zeytin Dalı Yardım Konvoyu'ndaki 12 araçta bulunan gıda kolisi, hijyen paketi, bebek kiti, kömür, halı, yatak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin Afrin ilçe merkezi ile birlikte Cinderes, Racu, Bülbül, Şarran, Mabatlı ve Şeyh Hadid beldelerinde bulunan engelli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtılması planlanıyor. Ayrıca Afrin'de yaşayan 11 bedensel engelliye de taşımacılık yaparak geçimlerini sağlayabilmeleri için kasalı motosiklet teslim edildi. İHH, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında huzurun tesis edildiği Afrin'de gıda, sağlık, barınma ve eğitim alanında yardım çalışması yürütüyor.



Görüntü Dökümü



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-Yardım araçları



-Sepetli motosikletler



-İHH sorumlusunun konuşması



-Araçlar hareket ederken



SÜRE: 1'27",BOYUT: 163 MB



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),



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Elazığ'da hosteslik kursu açıldı - (ÖZEL)



Elazığ'da ilk kez hosteslik kursu açıldı. Kars, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'dan hostes adaylarının katıldığı kursta İngilizce, anons, yolcu ile iletişim, diksiyon ve beden dili ile ilgili tüm bilgi ve beceri eğitimleri veriliyor. Kursu başarıyla tamamlayanlar, havayolu şirketlerine başvurabilecek.



Elazığ'da özel bir eğitim kurumu bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı açılan hosteslik kursu, yoğun ilgi gördü. Kursa, Kars, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'dan da kursiyerler katıldı. Yaklaşık 5 ay sürecek host ve hosteslik kursunda İngilizce, diksiyon, beden dili, yolcu karşılama, sunum ve uçak içi anons eğitimi verilmeye başlandı. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler, havayolu şirketlerinde geçerliliği bulunan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikayı almaya hak kazanacak.



Kurs yöneticisi Ahmet Özder, hostesliğin insanların bakış açısında değerli bir meslek olduğunu söyledi. Hostesliğin çalışma şartlarının iyi, sektör olarak da sürekli geliştiğini kaydeden Özder, "Kursumuzda A1, A2 ve B1 seviyelerinde İngilizce eğitimi veriliyor. Daha sonra bir hostesin sahip olması gereken eğitimler vardır. Bunlar diksiyon, beden dili, müşteri karşılama, sunumlar ve uçak içi anonslardır. Bunların kısa kısa eğitimleri veriliyor. Eğitimin tamamını bitiren kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alıyorlar" dedi.



Host ve hostes alımlarında hava yolu şirketlerinin bazı şartlarının olduğunu kaydeden Özder, "Çalışmak isteyen arkadaşlarımızı biz ikiye ayırıyoruz. Host ve hostes. Bunlar bay ve bayandır. Şart olarak host ve hosteslerde boy ve kilo oranları vardır. Bayanlarda en az 1,60, erkeklerde ise 1,70 boy şartı aranıyor. Boyunuza oranla kilonuzun da sabit olması gerekiyor. En az lise mezunu olması gerekiyor. Bir hostes kıyafetlerini giydiğinde açıkta kalan kısımlar, yani boyun, yüz ve ellerde dövme ya da bir yara izi olmaması gerekiyor" diye konuştu.



Farklı şehirleri görme hayalini hosteslik ile gerçekleştireceğini anlatan kursiyerlerden Burcu Demir ise, "Hosteslik kursuna geldim, çünkü uçmayı seviyorum. Gezmeyi ve farklı şehirlere gitmeyi istiyorum. Hosteslik ile bu hayalimi gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Bu nedenle kursa başvurdum" dedi.



Kursiyerlerden Yeter Toper da, "Hosteslik kursuna gelmemdeki en büyük neden uçmayı sevmemden dolayı. Farklı ülkelere gitmeyi ve tanımayı çok istiyorum. Günümüz şartlarında iş bulma konusunda birçok insan zorlanıyor, bu nedenle hostesliği tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



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Dersten görüntü



Öğrencilerden görüntü



Röportajlar



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 262 MB



Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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