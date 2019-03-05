Dha Yurt Bülteni-5

1)ÇÖPTE YİYECEK ARIYOR GİBİ YAPAN KADIN ESNAFI BIKTIRDI
ANTALYA'da iki çocuğuyla çöp konteynerinde saatlerce yiyecek arıyormuş gibi davranan G.K.'ye bölge esnafı tepkili. Esnaf, kadının yanında getirdiği yiyecekleri çocuklarına verdiğini, asıl amacının insanların duygularını sömürerek para toplamak olduğunu iddia etti. Muratpaşa
ilçesi Konuksever Mahallesi Köroğlu
Caddesi'nde belediyeye ait çöp konteynerini çocuklarıyla karıştırıp yemek arıyor gibi davranan G.K.'nin görüntüsünün doğruyu yansıtmadığı iddia edildi. Biri bebek arabasında, diğeri 3-4 yaşlarındaki iki çocuğuyla hemen her gün aynı çöp konteynerinin yanına gelen kadının çöpten yiyecek bir şeyler çıkardığını düşünenler, araçlarını durdurup para veriyor. Bazı vatandaşlar da çöp kutusuna yakın marketlerden satın aldığı yiyecekleri G.K.'ye veriyor.
AYNI ÇÖP KUTUSUNDA SAATLERCE DURUYOR
Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar ise ilk etapta kadına kendi aralarında topladıkları yaklaşık 4 bin lirayı verdi. Ancak esnaf, paranın verilmesinden kısa süre sonra kadının yeniden çöp konteynerine geldiğini fark etti. G.K.'yi uzaktan izleyen esnaf, kadının yanında getirdiği yiyecekleri poşetler içinde çöp kutusuna koyduğunu, bu poşetlerden çıkardığı yiyecekleri çocuklarına verdiğini gördü. Esnafın tepki gösterdiği G.K., bu kez vatandaşlara saldırdı. Bazı vatandaşlar, soğuk sıcak hava demeden kadının yanında iki çocuğunu sürekli getirdiğini, saatlerce konteynerin yanında beklettiğini belirterek, polise ve zabıtaya şikayette bulundu. Ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılan kadın, birkaç gün sonra yeniden aynı yere geldi.
'ÖZELLİKLE BURADAKİ ÇÖP KUTUSUNU TERCİH EDİYOR'
Bölgedeki bir marketin sahibi Mehmet G., kadının yaklaşık 1 yıldır çocuklarıyla çöpten yemek yiyormuş gibi yaptığını söyledi. Mehmet G., "Gelen giden kadına para veriyor. Buradaki çöp kutusunu da özellikle tercih ediyor, çünkü marketlerin fazla olduğu bir cadde burası. Marketten çıkan herkes onu görebiliyor. Kocası olduğunu düşündüğümüz kişi de ara ara gelip kadından para alıyor. Günlük 300-400 liradan aşağı kazanmıyordur. Olan çocuklara oluyor" diye konuştu.
SURİYELİ KAĞIT TOPLAYICILARI BİLE YARDIM ETTİ
Mahallede yaşayan Halil K. ise çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlayan Suriyelileri bile kadına para verirken gördüğünü söyledi. Halil K., "Kadın insanların duygularını sömürüyor. Vatandaşların para yardımı yapacakları kişileri iyi belirlemeleri lazım" dedi.
ZABITA EKİPLERİ 15 KEZ İŞLEM YAPTI Antalya Büyükşehir Belediyesi
yetkilileri, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine çeşitli tarihlerde G.K.'nin polis eşliğinde bölgeden 15 kez uzaklaştırıldığını açıkladı. G.K.'nin Zabıta Müdürlüğü
'ne getirildiğini belirten yetkililer, "G.K.'nin Antalya'da sabit ikametgahı yok. Bir binanın en üst katında oturduğu tespit edildi. Başka bir şehirden gelmiş. Kendisini yaşadığı kente göndermek istedik ancak kabul etmedi. Antalya'da sabit adresi olmadığı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de bir işlem yapamadı. Kendisini sürekli uyarıyoruz. Amacımız kadını topluma kazandırmak" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Kadının çöpü karıştırırken görüntüsü
-Çocukların görüntüsü
-Vatandaş röpörtajı
379 MB// 3.14 SN HD
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah
GÜL/ANTALYA-
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2)BASKET MAÇI GÖZLEMCİSİNE OTOGARDA BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA
DİYARBAKIR Otogarı'nda, gözlemci olarak görevlendirildiği Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi maçı için Mardin
'e gitmek üzere otobüs bekleyen Murat Şahin Kaynar
(52), akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Veysi Y.'nin (40) bıçaklı saldırısına uğradı. Kaynar, 8 bıçak darbesiyle yaralanırken, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Veysi Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anı, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Olay, 3 Mart Pazar günü, Diyarbakır
Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Amasya
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gözlemci olan Murat Şahin Kaynar, Mardin'deki Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin maçı için görevlendirildi. Amasya'dan Diyarbakır'a gelen Kaynar, Mardin'e gitmek üzere otogarda otobüs beklerken, akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen Veysi Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 8 bıçak darbesiyle yaralanan Kaynar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Veysi Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Veysi Y.'nin, emniyette 'adam yaralama' dahil başka suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan Murat Şahin Kaynar'ın yaralandığı bıçaklı saldırı anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; otogardaki bankta oturan Kaynar'ın, arkasından yaklaşan Veysi Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradığı görülüyor. Murat Şahin Kaynar'ın, bıçaklı saldırgana montuyla direnmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.
Canan ALTINTAŞ- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, -
================================================= PKK
'DAN KAÇAN KADIN TERÖRİST TESLİM OLDU
TERÖR örgütü PKK'nın Irak
'ın kuzeyindeki kampında kaçan kadın terörist Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kampında kaçan kadın terörist dün gece saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı
'na geldi. İsmi açıklanmayan terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın terörist, ifadesi alınmak üzere Silopi Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. Mehmet Selim
YALÇIN-SİLOPİ/DHA
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BORÇ BUNALIMINA GİREN ŞOFÖR 7'NCİ KATTAN AŞAĞI ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ
İZMİT'te, iddiaya göre borçları nedeniyle bunalıma giren Murat Bodur(47) eşi ve çocuklarının gözü önünde, 7 katlı binanın son katından aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Olay sabah saatlerinde, Serdar Mahallesi İstanbul
Karayolu Caddesi Barbaros Apartmanı'nda meydana geldi. Bir firmada tanker şoförlüğü yapan Murat Bodur eşi ve iki çocuğunun gözleri önünde 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden aşağı atladı. Murat Bodur beton zemine düşerken, eşi ve çocukları hemen 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Murat Bodur'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Eşi, ölen eşinin cenazesi başında, "Hasta olaydın ben sana bakardım. Hasta olanlar intihar etmedi sen neden atladın?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Murat Bodur'un borçları nedeniyle bunalıma girmesi sonucu intihar ettiği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Olay yeri incelemesi
- Polis
detayları
-Olay yerinde cenaze
-Eşinden görüntüler
Haber Ergün AYAZ-Kamera: Alişan
KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli
),