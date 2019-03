Dha Yurt Bülteni -5

Tek ayakkabılı şampiyon Emine memleketi Varto'daPortekez'in Albufeira şehrinde Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nın 4 bin 270 metrelik yarışın 3 bin 500'ünü tek ayakkabı ile koşarak şampiyon olan Emine Akbingöl (19), Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili olan Erkan Kaçmaz'ı makamında...

Portekez'in Albufeira şehrinde Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nın 4 bin 270 metrelik yarışın 3 bin 500'ünü tek ayakkabı ile koşarak şampiyon olan Emine Akbingöl (19), Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili olan Erkan Kaçmaz'ı makamında ziyaret etti.



Muş'un Varto ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 150 hane, 2000 nüfuslu Haksever köyünden Hanımşah- Cemil Akbingöl çiftinin 11 çocuğundan biri olan Emine Akbingöl köyünün gururu oldu. Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okuyan Emine Akbingöl almış olduğu madalyanın sevincini köylüleri ve ilçe kaymakamı ile birlikte yaşadı. Koşu esnasında yaşadığı talihsizlikle ilgili olarak bilgi veren Emine Akbingöl, "Koşarken gurup kalabalıktı. Rakiplerimden biri yanlışlıkla ayakkabıma bastı ve ayağımdan çıktı. İçerisinde cip bulunan ayakkabı ile bitirmek zorundaydım ve diğerini elime alıp koşuya devam ettim. Bu şekilde koşmak zor oldu ama şampiyon oldum. Mutluyum. Benim için güzel bir anı oldu. Takımım birinci oldu. Altın madalya aldım. Şimdiki hedefim temmuz ayındaki Avrupa şampiyonası. İnşallah orada da kürsüye çıkacağım. Kaymakam beyde bana bir çeyrek atın hediye etti. Otizmli kardeşime sahip çıkacağını ve bundan sonra bana destek sağlayacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Ailesi ile birlikte ziyaretine gelen Akbingöl'ü tebrik eden Kaymakam Erkan Kaçmaz, "Türk Bayrağını dünya da dalgalandıran şampiyon kızımıza bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Kendisine elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Son yarışmadaki azmi, gayreti, ayakkabısı çıkmış olsa bile o ayakkabı ile birinci olması ayrı bir heyecan. Takdire şayan bir olay. O yüzden bizim şüphemiz yok. İşine odaklansın, Allahın izni ile başarır. Hem bizleri, hem aileni hem de ülkemizi gururlandırdı" dedi



Tatbikat sonrası İzmir ziyareti



Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında İzmir'e gelen komutanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında İzmir'e gelen Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Özkütük ile körfeze demirleyen Heybeliada, Yıldız ve Ayvalık gemilerinin komutanlarını ağırladı. Tatbikatın büyük bölümünün tüm deniz kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Tuğamiral Özkütük, bu yorucu tempoda İzmir gibi güzel bir kentte nefeslenmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Aziz Kocaoğlu ise Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın başarılı bir şekilde geçmesini dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



11 yıldır kayıp çocuklarının yolunu gözlüyorlar



Trabzon'un Tonya ilçesindeki evinden 'yaylaya gidiyorum' diyerek ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Fırat Atmaca'dan (29), 11 yıldır haber alınamıyor. Aile, oğullarının bulunması için yardım bekliyor.



Tonya ilçesindeki evlerinden, 'yaylaya gidiyorum' diyerek ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Fırat Atmaca'dan, 11 yıldır haber alınamıyor. Kaybolduğuna 18 yaşında olan çocuklarından haber alamayan, başvuru ve aramalarından da bir sonuç elde edemeyen aile, oğullarının bulunmasını istiyor. Oğlunun fotoğraflarına sarılarak hasret gideren gözü yaşlı anne Aslı ve baba Yusuf Atmaca, oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.



'UMUTLA BEKLİYORUZ'



Oğlu Fırat Atmaca'nın 'yaylaya gidiyorum' diyerek ayrıldığını ve daha sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını anlatan baba Yusuf Atmaca, 11 yıldır umutla beklediklerini söyledi. Yusuf Atmaca, "2008 yılının Ağustos ayında oğlum Fırat kayboldu. Yaylaya gidiyorum diye evden çıktı. Evden çıkarken, 'yaylaya da gitmeyeceğim, buraya da gelmeyeceğim' diye bir ifade kullandı. Mahalleden az yukarıdaki bir alanda üç dört saat yolda oyalandı. Oradan geçen iki tane arabanın sürücüsü karanlık olurken aşağı döndüğünü söyledi ve o günden sonra oğlumla ilgili herhangi bir emareyi rastlamadık. 11 yıl oldu, umutla bekliyoruz. Annesi psikolojik olarak çöktü. Yetkililerin 'arıyoruz, takip ediyoruz' demelerine rağmen hiçbir yerden bilgi alamadık" dedi.



'OĞLUMU GÖRMEDEN ÖLMEK İSTEMİYORUM'



Oğlu Fırat Atmaca'nın fotoğraflarıyla yatıp kalktığını ve depresyon geçirdiğini belirten gözü yaşlı anne Aslı Atmaca ise, oğlunu görmeden ölmek istemediğini dile getirdi. Anne Atmaca, "11 yıldır ben bu resimlerle yatıp kalkıyorum. Kalp hastası oldum. Oğlumu görenler bilenler var ise, lütfen haber bekliyoruz. Oğlum yaşıyorsa beni duyuyorsa; oğlumu görmeden ölmek istemiyorum. Ağabeyleri de perişan oldu. Eğer 'ben onları terk ettim, bana kızıyorlar' diyorsa, asla ve asla kızmıyoruz. Benim oğlum çocuktu, birilerinin tuzağına düştüğüne inanıyorum. Benim oğlum bir suç işlemedi" diye konuştu.



İslahiye'de sis hayatı olumsuz etkiledi



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sabah saatlerinde itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede etkili olan sis nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ilçe merkezinde polisler olası kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Çıplak ayaklı genci bulup bot aldılar



DİYARBAKIR'da yaşadığı öğrenilen ve sosyal medyada çıplak ayaklı bir halde, bankta otururken çekilen fotoğrafı yayılan evsiz kişiye gençler bot hediye etti.



Soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde kent merkezinde çıplak ayakla bankta oturan 30'lu yaşlardaki bir adamı görenler, fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı. 'Çocuklar üşümesin' adıyla toplanan bir grup genç de bu duruma kayıtsız kalmayarak çıplak ayaklı adamı buldu. Sosyal medyadan örgütlenenler, ayakkabısı olmayan kişiye bot alıp hediye etti ancak daha fazlasını yapamadıklarını belirten gençler adama sahip çıkılmasını istedi.



Cezaevinden çıktı, destek alıp hayvancılık yapmaya başladı (ÖZEL)



Şırnak'ın Cizre ilçesinde adli bir suçtan 7,5 yıl hapis cezası alan Abdurrahim Kaya (37), cezaevinde 5 yıl yattıktan sonra denetimli serbestlik uygulaması kapsamında geçen yıl tahliye olup, İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisi'ne başvurdu. Projesi kabul edilen Kaya, aldığı destekle 6 inek alarak hayvancılık yapıp, ailesinin geçimini sağlamaya başladı.



Cizre ilçesi Oymak köyünde yaşayan evli ve 1 kız çocuğu babası Abdurrahim Kaya, 2013 yılında adli bir suç nedeniyle yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaya, cezaevinde 5 yıl yattıktan sonra denetimli serbestlik uygulaması kapsamında geçen yıl tahliye edildi. Kaya, 7 ay önce İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisi'ne başvurdu. Kaya, İŞKUR'dan aldığı 30 bin liralık destekle 6 inek satın aldı. İneklerden 3'ü doğum yaparken, 3'ünün de önümüzdeki günlerde yavrulaması bekleniyor. Kaya, proje sayesinde kurduğu işle aimesinin geçimini sağlıyor.



'HEDEFİM İŞLETMEMİ BÜYÜTMEK'



Yaşadığı sıkıntılı yılların ardından kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşayan Kaya, işletmesini büyüterek yanında işçi çalıştırmayı hedeflediğini söyledi. Kaya, "Benim burada hedefim hayvan işletmemi biraz daha büyütmek ve yanımda birilerini çalıştırmak. Hayvan yetiştiriciliği yaparken hem süt, hem et üzerine olacak. Hükümlü olunca hiç iş bulamıyorsun. Zorluklar çekiyorsun. İŞKUR ailesi bu projem için bana 30 bin TL hibe etti. Benim gibi eski hükümlülerin imkanları varsa, yerleri elverişliyse bu tür desteklemelere projelerine başvursunlar" diye konuştu.



'BİZ 6 İNEK VERDİK, AMA BU YIL 12 İNEK OLACAK'



Cizre İŞKUR Hizmet Merkezi Müdür Mustafa Orhan, hükümlü ve engellilere yönelik proje kapsamında destekledikleri Abdurrahim Kaya'yı Oymak köyünde ziyaret ederek, başarılar diledi. Eski hükümlülere ve engellilere yönelik projeleri desteklediklerini ifade eden Orhan, "Abdurrahim Kaya, bize büyükbaş hayvancılık projesi ile başvuru yaptı. Kaya'nın projesini Ankara'ya gönderdik, komisyon projesini kabul etti. Biz de kendisine hayvanlarını almak için araştırma yapmasını söyledik. Araştırmalar sonucunda kendisine 6 inek aldı. Bize gerekli evrakları ibraz ettikten sonra biz de kendisine aldıkları hayvanlara ilişkin 30 bin lira nakit para ödedik. Şu anda 3 tanesi doğum yapmış. 3 tanesi de gebe, doğurmak üzere. Biz altı tane verdik. Ama bu yıl için 12 tane hayvanı olmuş olacak. Bu şekilde Abdurrahim Kaya projesi ile hem et, hem süt, hem de yoğurt yapma üzerine işletmesini büyütmeye çalışacak. Bu arada İŞKUR, işletmesini desteklemeye devam edecek" dedi.



Donmak üzere olan anne ve 2 yavru köpeği apartman sakinleri kurtardı



Kış şartlarının yoğun bir şekilde sürdüğü Erzurum'da sokakta donma tehlikesi geçiren anne ve 2 yavru köpek için vatandaşlar alarma geçti. Soğuktan titreyen yavruları battaniyeye saran gençler ve çocuklar, aç kalan köpeklerin karnını doyurduktan sonra Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim etti.



Merkez Yakutiye İlçesi Hilalkent semtindeki 3'üncü Esentepe Sitesi A Blok'ta oturanlar, apartmanın yanındaki arazide donmak üzere olan anne ve yavrularını gördü. Apartman sakinleri, yavrularıyla birlikte soğuktan titreyen anne köpeğin yardımına koştu. Zarar görmemesi için yavrularını bir minibüsün altına saklayan anne köpek ilk önce getirilen yiyecekleri onlara yedirdi. Gençler ve çocukların zarar vermeyeceğini anlayan anne köpek, yavrularını alarak apartman sakinlerinin yanına getirdi. Yavrularının karnını doyuran anne, daha sonra soğuktan titrediklerini fark edince yalayarak onları ısıtmaya başladı. Bunu gören apartman sakinleri evden getirdiği bebek battaniyesine yavruları sararak üşümemelerini sağladı. Anne köpeğe de süt ısıtarak getiren apartman sakinleri elleriyle yavruları beslemeyi ihmal etmedi. Anne köpeğin sütü iştahla içmesi apartman sakinlerinin yüreğini dağladı.



Apartman sakinlerinden Alişan Çelik, kardan ve soğuktan titreyen anne ile yavrularını görünce yanlarına koştuklarını söyledi. Anne ve yavrularının aç kalmaları ve üşümelerinin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Çelik, "Anne ve yavrularına evden yiyecek getirdik. Hamsileri ilk önce yavrularına yedirdi. Sevgimizle onları ısıtmaya çalıştık. Erzurum iklim olarak yaşanılması oldukça zor bir şehir. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecelere düşüyor. Kimse duyarsız kalmasın, sokak hayvanlarını unutmasın" dedi.



Apartmanda oturan çocukların da sevgi gösterisinde bulundukları köpeklerin donmaması için vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yöneticilerine bilgi verdi. Vatandaşlar, belediye ekipleri gelene kadar anne ve yavru köpeğiyle ilgilendi. Görevlilere köpekleri teslim eden vatandaşlar, huzurlu bir şekilde evlerine döndü.



Cep telefonuyla konuşmak için tepeye çıkıyorlar



Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Aktepe köyü sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini yapmak için kendi aralarında 'depocell' diye adlandırdıkları tepeye çıkıyor. İletişim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen köylüler, bölgeye verici kurulmasını istiyor.



Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı 100 haneli Aktepe köyünde kış aylarında 250 kişi yaşarken, yaz aylarında bu sayı 500'e çıkıyor. Aktepe köyü sakinleri yıllardır GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ayrıca Aktepe köyüne yakın olan Taşlı köyü ve Harmandalı mezrasında da GSM hatlarının olmamasından dolayı sıkıntı yaşayan köylüler, bölgeye GSM operatörlerinin vericilerinin yerleştirilmesini istiyor. Akrabaları ile görüşemeyen ve ihtiyaç duydukları zaman telefonları çekmediği için kimseye ulaşamayan köy sakinleri, yakınlarda bulunan ve tüm GSM operatörlerinin çektiği yaklaşık 500 metre yükseklikteki tepeye ve tepe üzerindeki su deposuna çıkarak iletişim sağlıyor. Köylüler özellikle kış aylarında tepeye çıkmanın zor ve zahmetli olduğunu belirterek, artık evlerinde oturarak telefonla konuşmak istiyor. Tüm GSM operatörlerine imza toplayarak başvuruda bulunan köy sakinleri olumlu yanıt alamadıklarını söyledi. Telefonlar çekmediği için yazın köye kimsenin gelmek istemediğini belirten köylüler, bir an önce bölgeye verici kurulmasını istiyor.



'KONUŞMAK İÇİN KÖYÜN EN YÜKSEK TEPESİNE ÇIKIYORUZ'



Köyde yaşayan Fatih Işık (26) köydeyken telefon nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, "Köye geldiğimizde iletişimimiz kopuyor. Çağımız artık internet üzerine kurulmuş. İnternetin olmadığı her şey yok sayılıyor. Bununla ilgili ben GSM operatörlerine dilekçe olarak hepsine ilettim. Bununla alakalı imza da toplanmıştı. Hiçbir dönüş alamadık. Olumlu dönüş alamıyoruz. Sonuçta çağımız teknoloji çağı, teknoloji bu kadar ilerlemişken cep telefonsuz bir hayat yaşayamıyor insanlar. Konuşmak için köyün en yüksek tepesine çıkıyoruz. Sıkıntı çekiyoruz. Köylüler olarak da buraya 2 isim verdik. Biri 'Depocell' diğeri de 'Tepecell" dedi.



'YILLARDIR BU SIKINTIYI YAŞIYORUZ'



Nurettin Özpolat ise defalarca başvuru yapmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirterek, "Biz birçok kez bildirdik. Bize 'geleceğiz' dediler 3 aydır gelmediler. Daha önce de köylülerimiz bildirdiler, dilekçe verdiler, numara toplayıp gönderdiler ama kimse gelmedi. Telefonla konuşmak için buraya geliyoruz. Burada kar kış perişanız" diye konuştu. Harmandalı mezrası sakinlerinden Barış Şahbaz ise "Yıllardır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. 3 GSM firmasının yetkililerine buradan sesleniyoruz halimizi ve sesimizi duysunlar. Sivas'ta belki toplasan 5 köy vardır telefonun çekmediği 3 köy burası. 4 sene Hakkari'de yaşadım ben orada bu sıkıntıları görmedim. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Aktepe, Taşlı köyü ve Harmandalı mezrasında ben bu sıkıntıyı gördüm. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bir an önce bizim bu sıkıntımızı giderirlerse kendilerine minnettar kalırız" dedi.



Kayakla atlayıcılar, bu kez öğrenciler için uçtu



Erzurum'da ilkokul öğrencileri için düzenlenen Kayakla Atlama Türkiye Şampiyonası nefes kesen gösterilere sahne oldu. Genç sporcuların kulelerden atlayışlarını okul arkadaşları da heyecan içerisinde izledi.



Merkez Yakutiye ilçesindeki Hilalkent 125'nci Yıl İlkokulu'nun 1200 öğrencisi öğretmenler eşliğinde otobüslerle Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerine getirildi. Kayakla Atlama Türkiye Şampiyonası adıyla gerçekleştirilen yarışlarda yaş kategorilerine göre K-20, K-40 ve K-90 rampalarından atlayışlar gerçekleştirildi.



Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, bu tür organizasyonların kayağın tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bu şampiyona kış sporlarının tabana yayılması için önemli projeydi. Kayakla Atlama Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımızla ilkokul öğrencilerini buluşturduk. Geleceğin kayakla atlamacılarına bu sporu sahada tanıtmış olduk. Kış sporlarını tanıtmakta geri kalıyoruz. Tanıtımlar oldukça bu sporların halka yayılacağı inancındayım. Bu tür faaliyetlerimizi yaz ve kış olarak devam edecek. Yazın buz salonlarında, kışın Palandöken, Kandilli, atlama kulelerinde yapacağımız faaliyetlerle hem sporcularımızla halk önünde yarış provası yapmak istiyoruz. Hem de öğrencilerimize kış sporlarını tanıtmak."



Türkiye'yi ilk kez kayakla atlamada 2018 Olimpiyatlarında temsil eden Fatih Arda İpçioğlu ise, "Yüzlerce öğrencinin buraya gelmesi, bu sporun yayılması için çok güzel bir hareket. Öğrencilerin ilgisi çok fazlaydı. Atladıktan sonra yanımıza gelen çocuklar, 'Ağabeyi korkuyor musun?, 'Çok güzel spor' diye geri dönüşler aldık. İnşallah gelecek nesillerde başarılı sporcular çıkar ülkemizi iyi yerlerde temsil ederler" dedi.



Yaklaşık 3 saat süren yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları protokol tarafından düzenlenen törenle verildi.



