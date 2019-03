Dha Yurt Bülteni -5

Van'da 3 kadın, otobüs şoförlüğü yapıyorVan'da 3 kadın Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyor.

Van'da 3 kadın, otobüs şoförlüğü yapıyor



Van'da 3 kadın Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyor. Yolcular ise otobüse bindiklerinde karşılaştığı manzaradan mutluluk duyduklarını söylerken kadın şoför Serap Ulfer, şoförlük yapmaktan büyük zevk aldığını belirtti.



Van Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 3 kadın şoför, belediye otobüsünün kaptan koltuğuna oturup binlerce yolcu taşıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkıp Makine İkmal Şube Müdürlüğü'ne giden kadınlar, erkek meslektaşları gibi kullanacakları hattaki otobüsü devralıyor. Güzergahları üzerinde ilerleyip duraklardan yolcu toplayan kadın şoförler, yoğun trafikte toplu taşıma hizmeti sunuyor. Saatlerce direksiyon sallayan kadınlar, erkek meslektaşlarına parmak ısırtıyor. Kadın şoförlerden Serap Ulfer, trafikte nadiren de olsa zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.



Ulfer, "2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz hizmette yolcularımız kadın şoför görmeye alıştılar. Zaman geçtikçe de daha güzel tepkiler almaya başladık. Yine bunun yanında mesleği yapmak isteyen başka kadınların olması da bu işin öncüsü olarak bizleri mutlu ediyor. Yolcularımızın ilk başta bir çekingenliği oluyordu. Fakat zaman geçtikçe bu olumsuz tepkiler yerini güvene bıraktı. Bizler, bir işi sadece erkeklerin değil, kadınların da yapabildiğini göstermek istiyoruz. Bunun için de birisinin bir öncülük yapması gerekiyordu. Van'da sayının da artacağını düşünüyorum. Çünkü talepler de bu yöndedir. Bu vesile ile tüm kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar da, kadın şoförlere güvenlerinin tam olduğunu sayılarının daha çok olmasını istediklerini söyledi.



İlkokul mezunu anne 4 kitap yazdı, 30 sanat müziği eseri besteledi



Zonguldak'ta oturan ilkokul mezunu 2 çocuk annesi Selma Aydın (54), bugüne kadar yayınladığı 4 kitabın yanı sıra söz ve müziği kendisine ait 30 Türk sanat müziği eseri besteledi.



Ev kadını Selma Aydın, Mayıs 2011'de, çocukluk anıları ve şiirlerden oluşan 252 sayfalık 'Kırkımdan sonra azmadım kırkımdan önce yazmadım' adlı ilk kitabını çıkardı. Selma Aydın, ardından 2013'te 'Rutubet Böcekleri' adlı roman, 2016'da 'Üvey şehirler' ve 'Yolsuz dere' adlı kitaplarını yayınladı. Selma Aydın, ayrıca edebiyata olan düşkünlüğü ve öğrenme aşkıyla kendisini geliştirmeye devam etti. İlkokul mezunu olmasına rağmen dernek çalışmaları, müzik çalışmaları ve korolarda görev alıp konser ve festivallerde sunuculuk yapmaya başladı. Edebiyat ve sanatla yakından ilgilenmeye başladığında çevresindekilerin kendisine inanmadığını ve başaramayacağını söylediğini anlatan Selma Aydın, azmiyle bu algıyı ortadan kaldırdığını söyledi. Kısa sürede başardıklarıyla çevresinde de takdirle karşılandığını söyleyen Selma Aydın, şöyle dedi: "Ben bir ev kadınıyım. Eğitim şart fakat eğitim şansı bulamadım ben. Maddi imkansızlıklardan dolayı eğitimimi tamamlayamadım. Kendi kendimin öğretmeni oldum. Çocuklarımdan kalan bir çalışma masam var. Oradan dünyaya açılıyorum. Orada okuyorum, öğreniyorum. Üretmeye, çalışmaya devam edeceğim. Kadınlarımızda üretmeye ve çalışmaya devam etsin."



5 yılda söz ve müziği kendisine ait 30 Türk Sanat Müziği bestesi yaptığını belirten Selma Aydın, "5 yıl önce ilk bestemi yaptım.Türk sanat müziği korolarına katıldım. Sunuculuklarını yaptım. Şiir yazıyordum. Deneme olarak beste yapmaya başladım. Bugün ise 30 bestem var. Bunu yaparken defalarca müzik eğitmenlerinden eğitimler aldım. Ankara'ya İstanbul'a gittim. En son olarak Zonguldak marşı besteledim. Geçen ay bu bestem Türk Sanat müziği korosuyla konser ile tanıtıldı. Çok sevildi" dedi.



Apartmanda çıkan yangın korkuttu



Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın korku yaratırken, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.



Sabah saatlerinde, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında Mustafa Çakır'a ait dairede yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında daireden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ile daireye yanaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Arı sütünün kilosu 10 bin TL



Niğde Arıcılar Birlik Başkanı Mustafa Ünal, Türkiye'de arı sütünün kilosunun 10 bin TL'ye satıldığını söyledi.



Türkiye'de yıllık 3 ton arı sütü üretimi yapıldığını belirten Ünal, 20 ton arı sütünün ise ithal edildiğini açıkladı. Ülkemizde arı sütü üretiminin çok az olduğunu belirten Mustafa Ünal şöyle konuştu:



"Arı sütü çok değerli bir ürün. Sadece işçi arılar, arı sütüyle beslenir. Ana arı da işçi arı gibi arı sütüyle beslendiği için biz arıcılar için de çok önemli bir üründür. İşçi arı 1 gram arı sütünü yemek suretiyle işçi arı olur. Ana arı da 3 gram arı sütü yer ve büyür gelişir. İşçi arımızın ömrü 45 gün, ana arı ise ne kadar arı sütü tüketiyorsa ona göre 5 ile 6 yıl olur. Biz arıcılar ve arılarımızın can damarı arı sütüdür. Kilosu Türkiye'de 10 bin TL'ye satılıyor. Arı sütü ve polenlere ülkemizde yatırımlar yaparak bunun geliştirilmesi gerekmektedir. Arı ürünlerimizin bugüne kadar yoğunlukla baldan istifade etmek bal üretmek suretiyle sıhhatimize sağlımıza gelecek faydaları görüyorduk. Ama şimdi tıp aleminde alternatif tıp da arının bütün ürünleri şu anda kullanılmaya başlandı. Onun için ülkemiz açısından olsun biz arıcılar açısından olsun arı sütü çok önemlidir" dedi.



8 MİLYON KOVAN VAR



Türkiye'de 8 milyon arı kovanının olduğunu belirten Niğde Arıcılar Birliği Başkanı Ünal şöyle devam etti:



"Türkiye'de 8 milyon arı kovanı bulunmaktadır. Şu anda ülkemiz genelinde 55 bin arıcımız bulunuyor. Arı sütünün en çok üretildiği ülke Japonya ve daha sonra ise Ortadoğu ülkeleri gelmektedir. Türkiye'de arı sütü üretiminin artırılması için çalışma yürütülmelidir. Arı sütünün insan metabolizmasındaki en büyük faydası, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesidir. Mevsim değişim günlerinde insanlarda görülen üst solunum enfeksiyonlarında ve gribal enfeksiyonlarda da etkisini görmekteyiz. Merhem olarak da kullanıldığında insan cildinin güzelleşmesi gibi farklı cilt hastalıklarında olumlu etkileri görülmekte."



İzmirli kadınlara Kocaoğlu sürprizi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tramvay yolcusu kadınlara çiçek verdi.



Sabah işine, okuluna ya da arkadaş ziyaretine gitmek üzere yola çıkan İzmirli kadınlar, güne güzel bir sürprizle başladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tramvay yolcusu kadınları çiçeklerle karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fahrettin Altay ile Konak arasındaki sefere katılarak vatandaşlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu özel gün nedeniyle yine bir toplu ulaşım aracını tercih eden Başkan Kocaoğlu, 8 Mart kutlaması yaptığı kadınlara çiçek dağıtırken erkek yolculara da "Kadınlara iyi davranın, nezaketli olun" uyarısında bulundu. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun elinden çiçek alan İzmirliler, güne keyifli ve moralli bir başlangıç yaptı.



Uludere'ye dev Türk bayrağı



Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bayrak Tepe'de 20 metre uzunluğunda ve 6 metrekare genişliğinde dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.



Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu'nun talimatıyla ilçedeki Bayrak Tepe'ye 6 metre karelik genişlik ve 20 metre uzunluğunda direği bulunan dev Türk bayrağı yaptırıldı. Türk bayrağı, ilçenin her yerinden görülen Barak Tepe'de dalgalandırıldı.



Türk bayrağının dikildiği yere ışıklandırma yaptıklarını anlatan Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğul, Türk bayrağının dalgalanmasında onur duyduklarını söyledi. Kaymakam Yakınoğlu, "İlçeye hakim bir tepemiz var. Bayrak Tepe deniliyordu. Ancak geldiğimde gördüm ki burada bir bayrak yok. Biz de istedik ki burada şanlı bayrağımız gece gündüz dalgalansın. Birliğimizin, beraberliğimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımız sürekli burada bulunsun. Birlik beraberliğimizi, bağımsızlığımızı temsil etmeye devam etsin. Bunun için tamamen insan gücüyle aracın dahi çıkamadığı bir yere 20 metre yüksekliğinde 6 metrekare büyüklüğünde bayrağımızı oraya diktik, aydınlatmasını da yaptık. Gece ayrı, gündüz ayrı güzel bir görüntüsü olmuş oldu. Bu hizmetinde ilçemize ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu hizmetten vatandaşımız da memnun kaldı. Yıllardır Bayrak Tepe olarak bilinen ancak bayrağı olmayan bir yerdi. Belediye olarak son hizmetlerimizden biri. Emeği geçenlerden teşekkür ediyorum. Bayrağımız için şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



Süs tavuğu beslemeye başladı, kahve alışkanlığından kurtuldu



Sivas'ta, özel güvenlik görevlisi Ayhan Yuvacı (30), kahveye gitme alışkanlığından kurtulmak için 2014 yılında süs tavuğu beslemeye başladı. 'Layt brahma', 'Kolombiya layt brahma' ve 'Silver wyandod' cinsi yaklaşık 20 tavuk besleyen Yuvacı, bu sayede kahveye gitmekten kurtuldu. Gençlere kötü alışkanlıklarından kurtulmak için hayvan beslemeyi öneren Yuvacı, yetiştirdiği tavukların ticaretini yapmak istiyor.



Mescitli köyünde yaşayan, şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ayhan Yuvacı, iş çıkışı arkadaşlarıyla kahveye giderek, zaman geçirme alışkanlığından kurtulmak için hobi edinmek istedi. Araştırma yapan Yuvacı, 2014'te süs tavuğu beslemeye karar verdi. Şehir dışından getirdiği yumurtalardan süs tavuğu çıkaran Yuvacı, tavuklarıyla zaman geçirebilmek için iş çıkışı kahve yerine evinin arkasına kurduğu kümese gitti. Hayvanlarıyla ilgilenen ve 5 yıldır süs tavuğu besleyen Yuvacı, 20 tavuğun sahibi oldu. Yuvacı, ilerde bu tavukların sayısını artırarak, ticaretini yapmak istediğini söyledi. Ayhan Yuvacı'nın kızları Esila (1) ile Eslem Nur (3,5) da tavuklarla yakından ilgileniyor.



'KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTTU'



İş çıkışı kahve yerine evine gittiğini belirten Ayhan Yuvacı, tavukların kendisini kötü alışkanlığından uzak tuttuğunu dile getirerek, "Bu alışkanlığım 2014'te başladı. Güzel bir alışkanlık, güzel bir hobi. Birçok kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Başlama sebebim, dışarıda kahvelerden, değişik arkadaş ortamlarından ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaktı. Şehir dışından yumurta getirdim. Bunlar değişik Romanya menşeili hayvanlar. Besledik, çıkardık, büyüttük. İsteyen arkadaşlarla paylaşıyorum. Bütün gençlere tavsiye ediyorum. Herkesin beslemesinde fayda var diyorum. Boş vakitlerinde, yeri müsait olan herkese tavsiye ediyorum" dedi.



'YERİ MÜSAİT OLAN BESLESİN'



Hayvan sevgisinin farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Ayhan Yuvacı, "Çocuklarımız da hayvan sevgisini yaşıyor. Beslemesi zevkli ve akıllı hayvanlar. Şu an 20 civarında tavuğum var. Bunu çoğaltmayı, 150- 200 tane yapmayı düşünüyorum. Kuluçka makinem var. Yumurta koyuyorum, çıkıyor. Civciv çıkış aşamasından büyüyene kadar çocuklarım olsun, çevremdekiler olsun, hayvan sevgisini yaşamayı öğreniyorlar. Bazı masraflarını çıkarması açısından yumurta paylaşımında, anaç paylaşımı yaptığımız oluyor. Gençlere şunu söylemek istiyorum. Yeri müsait olan arkadaşlarımızın beslemesinde fayda var. Güzel bir alışkanlık, kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Hayvan sevgisini aşılıyor, herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Tekirdağ emniyetinde kan bağışı



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Kızılay Tekirdağ Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Emniyet müdürlüğü önünde gerçekleştirilen kampanyaya, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ve müdürlükte görevli personel katıldı. Emniyet Müdürü Mustafa Aydın burada yaptığı konuşmada, Kızılay'a destek olmak için kan bağışında bulunduklarını belirterek, yoğun katılımla Türk Kızılay'ına destek verdiklerini ifade etti. Emniyetin, Türk milletinin sadece canıyla değil, kanıyla da yanında olduğunu ifade ederek kan veren polisler, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu aktardı.



Polisler, Türk Kızılayı Tekirdağ Kan Bağış Merkezi'nce İl Emniyet Müdürlüğü binasın önüne gelen otobüste gün boyunca kan bağışında bulunabilecek. Emniyet Müdürü Aydın, Vali Yardımcısı Şaşmaz ve Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın program öncesi emniyette görev yapan kadın polislere karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün kutladı.



Habur'da 4 terörist teslim oldu



Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.



Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan, 2'si kadın 4 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Öte yandan PKK'lı 4 teröristle birlikte, mart ayında, 5'i kadın olmak üzere toplam 10 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.



Haber: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), -

