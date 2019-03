Dha Yurt Bülteni -5

Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp, rehin aldı Aksaray'da ana sınıfı öğretmeni B.E. (41), evinde, tartıştığı kaporta ustası arkadaşı Arif B.'yi (40) omuzundan bıçaklayıp, rehin aldı.

Aksaray'da ana sınıfı öğretmeni B.E. (41), evinde, tartıştığı kaporta ustası arkadaşı Arif B.'yi (40) omuzundan bıçaklayıp, rehin aldı. Polis, itfaiye merdiveniyle mutfak balkonundan girdiği evde, rehineyi bırakmaya ikna olmayan kadını, biber gazıyla etkisiz hale getirip, Arif B.'yi kurtardı.



Olay, dün akşam Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Apartman sakinleri, BİR okulda ana öğretmeni olarak görev yapan B.E.'nin evinden gelen sesler üzerine, polisi aradı. B.E.'nin kapıyı açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis, itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp, açık olan kapıdan eve girdi. B.E.'yi omuzundan bıçakladığı Arif B.'yi elindeki bıçakla rehin aldıını gördü. Bir süre B.E.'yi ikna etmeye çalışan polis, sonuç alamayınca öğretmeni biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi. Kurtarılan Arif B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen B.E., gazetecilere, "Ben bıçaklamadım. O bana bıçak çekti. Yalan söylüyor. O evime zorla girdi. Gerçekten inanın bana" dedi.



Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen B.E., tedavi için Konya'ya gönderildi. Soruşturma sürüyor.



İkinci kattan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı



Bilecik'te alzheimer hastası Emine A. (66) ikinci kattaki dairenin balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı.



Cumhuriyet Mahallesi Çakallı sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Emine A., ikinci kattaki dairesinin balkonundan aşağı düştü. Yaşlı kadının düştüğünü görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine A., ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İkinci kattan düşen Emine A.'nın başına darbe aldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



En genç futbolcunun bacağı diz altından kesildi



Antalya'da sol bacak kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Ali Deniz'in (11), 10'uncu ameliyatında bacağı diz altından kesildi. Futbol sevgisiyle hayata tutunup, Ampute Futbol 1. Ligi'ndeki takımıyla resmi maçlarda forma giyerek 'en genç futbolcu' unvanının sahibi olan Ali, " Ameliyattan sonra hemen yeşil sahalara dönmek istiyorum. Daha güçlü ve başarılı futbolcu olacağım" dedi.



Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde annesiyle günlerce hastanede kalan Ali, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu. 7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. Protez ayakla yürüyen, koşan, gündelik yaşamına alışan Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi.



11 yaşına kadar 9 kez ameliyat olan Ali, 3 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşı yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenen Ali, sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, 25 Kasım 2018'de Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.



Ali, büyüdükçe kısa kalan ayağı için 3 defa kemik uzatma ameliyatı oldu. Kemik gelişiminin kontrolü için 4 ameliyat daha geçirdi. Son uzatma ameliyatının ardından kemikte gelişme olmaması üzerine doktorları, Ali'nin kısa bacağını diz seviyesinden kesmeye karar verdi. Ampute A Milli Futbol Takımının yıldız isimlerinden Barış Telli'yi örnek alan Galatasaray taraftarı Ali'nin ameliyatı, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Ameliyatta Ali'nin sol bacağı diz altından ampüte edildi. Hayatına protez ayakla devam edecek Ali'nin annesi Gül Doğan, uygulanacak tedaviyle oğlunun ikinci defa yürümeyi öğreneceğini anlattı.



Ayağının kısa olmasının futbol sevgisine ve hayallerine engel olmadığını vurgulayan Ali ise "Ben hep hayallerimin peşinde koşuyorum. Ben hiç eve kapanmadım. Hep sokakta futbol oynadım. Evde duramam, arkadaşlarımla sokakta top oynamak isterim. Okulda da hep böyle. Eskiden top oynarken öğretmenlerim düşmemem için uyarıyordu, korkuyorlardı ama artık onlar da alıştı bana. Ayağımın kısa olması benim için engel değil. Hemen yeşil sahalara dönmek istiyorum. Taburcu olduktan sonra yeni protezimle yürümeyi öğreneceğim. Daha güçlü ve başarılı futbolcu olacağım" diye konuştu.



Soğukla gelen güzellik yürekleri ısıtıyor



Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da buz sarkıtları, havaya atılan sıcak suyun kristalleşmesi, kırağı tutan ağaçların görüntüsü yürekleri ısıtıyor. Erzurum, fotoğraf meraklıları için açık hava stüdyosunu aratmıyor.



Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin çatısından damlayan suların oluşturduğu yaklaşık 6 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğindeki sarkıtı görenler şaşırıyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Erzurum'da kaynar su havaya hızla fırlatılınca ortaya çıkan buz kristalleri eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor. İlkbahar ayı martta bile ağır kış koşullarının sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, aynı zamanda fotoğraf tutkunları için de ilginç kareleri yakalamalarına olanak sağlıyor. Kent merkezinde de durum aynı. Kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları güzellikleri ile birlikte hayatı da olumsuz etkiliyor.



Polat Erzurum Resort Hotel'in çatısından yere inen, damlacıkların oluşturduğu dev sarkıt, turistlerin ilgi odağı. Kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'deki pistlerde 1 metreye varan kar olduğunu söyleyen otelin genel müdürü Bora Kanber, "Baharın gelmesine rağmen zaman zaman yağan kar pistleri daha da güzelleştiriyor. Otelin kuzeye bakan tarafında çatıdan dışarı doğru damlayan suyun oluşturduğu dev buz sarkıt ise muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Otele gelen herkes burada mutlaka fotoğraf çektiriyor" diye konuştu



Kayak, düğün veya kongreler için otele gelenlerin hayretle baktığı dev buz sarkıtını görenler, damlayan suyun göl olamadığın ama buz dağı olduğunu söyledi.



Aracın çarptığı yaralı köpek kurtarılamadı



Van'ın İstasyon Mahallesi'nde aracın çarpmasıyla ağır yaralanan yavru köpek, götürüldüğü barınakta kurtarılamadı.



Merkez Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde, dün saat 19.00 sıralarında yolda yürüyen Emrah Sefer, aracın çarptığı yaralı yavru köpeği gördü. Sefer, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekibi, yaralı köpeği alarak hayvan barınağında tedaviye aldı. Ancak iç kanama geçiren köpek kurtarılamadı.



Sefer, "Bir köpeğe çarpıp kaçmak ne kadar insanlığa sığar? Belki zamanında tedavi altına alınsaydı köpek kurtarılırdı. Köpeğin ölmesine çok üzüldüm. Bu konuda herkes duyarlı olsun istiyorum" dedi.



