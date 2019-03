Dha Yurt Bülteni -5

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.



Olay, bu sabah 15 Temmuz Parkı yakınlarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Demir ve Üçdağ ailelerinin bireyleri, park yakınlarında karşılaştı. Burada iki taraf arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.



Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralıları ambulanslarla Hani ve Diyarbakır'daki hastanelere götürdü. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Haber-Kamera: Ahmet ÜN- Mesut BUDRAÇ/HANİ (Diyarbakır)



FETÖ şüphelisi 54 eski polis adliyede



Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan polislikten ihraç 54 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce yakalanan ve itirafçı olan 'sözde zümre başkanı', 'sözde öğretmen', 'sözde vekil' olarak adlandırılan mahrem imamların verdikleri ifadeler doğrultusunda, polislikten ihraç edilen 58 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Adana polisi de 8 ilde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 54 eski polis gözaltına alındı. Emniyette sorguların tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli ise aranıyor.



Zanlıların belediye otobüsünden indirilmesi



Adliyeye götürülmesi



Detay görüntüler



SÜRE: 02'39" BOYUT: 294 mb



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADAHA



FETÖ'nün TSK yapılanmasında 17 kişi adliyede



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Ankara ve Çanakkale'de operasyon düzenledi. Salı günü düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 14 astsubay gözaltına alındı. 18 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Şüphelilerin polis eşliğinde adliyeye getirilmesi



Adliyeye girişleri



HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-İZMİT



FETÖ ile korkutarak dolandıran 3 kardeş tutuklandı



Aksaray'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, telefonla aradıkları 2 kişinin 'FETÖ' operasyonlarına isimlerinin karıştığını söyleyerek 284 bin euro, 20 bin sterlin ve 84 bin lira dolandıran 3 kardeş tutuklandı.



Almanya'da yaşayan ve bir yakının cenazesi için memleketi Aksaray'a gelen Emel Çelik'i (62), 13 Mart Perşembe günü telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. Adının FETÖ operasyonuna karıştığını ve banka hesaplarının örgüt tarafından ele geçirildiğini söyleyip Çelik'e hesabındaki parayı çekip kendilerine teslim etmelerini söyledi. Telefondaki kişiye inanan Çelik de hesabındaki 100 bin euroyu çekip, teslim etti. Dolandırıldığını anlayınca da polise haber verdi.



Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Şüphelilerin Adana'da oturan Mahmut Demirtaş.(23), kardeşi Halil Demirtaş (21) ile babalarının resmi nikahsız eşinden olma Ömer Ergin (18) olduğunu belirledi. Adana polisiyle birlikte Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kardeş evlerinde gözaltına alındı. Yapılan aramada ise dolandırdıkları paradan kalan 48 bin 500 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 kişinin yapılan sorgulamasında, 14 Şubat günü Aksaray'da aynı yöntemle gurbetçi Emin Kılıç'ın (75) 184 bin euro, 20 bin sterlin ve 86 bin lirasını dolandırdıkları belirlendi.



Şüphelilerin Adana'da olduğunu belirleyen Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile birlikte yaptıkları operasyonla Yüreğir ilçesinde 48 bin 500 lira para ile yakalayarak Aksaray'a getirdi. Emniyetteki sorgularında dolandırıcılık olayını itiraf eden 3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 48 bin 500 lira dolandırılan Emel Çelik'in kızına teslim edildi.



şüphelilerin emniyetten çıkartıllması



Paranın Emel Çelik'in kızına teslim edilmesi



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA



Uludağ'daki olayda jandarmaya direnen kayak hocalarına tahliye



Bursa Uludağ'da iki grup arasında çıkan, Yusuf Kösedağ'ın (19) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan ve jandarmaya karşı, 'görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçlamasıyla tutuklanan 4 kayak hocası, hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, haftanın 5 iş günü imza karşılığı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



Olay, 11 Şubat gecesi Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde meydana geldi. Kayak kiralama işi yapan Y.K.Ü., E.Ç. ve R.Ö. ile özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve otel çalışanı A.Ö. arasında, iddiaya göre 2 liralık tuvalet ücretinin ödenmemesi nedeniyle kavga çıktı. Jandarma kavgaya müdahale etti. Olayın ardından kayak kiralama işi yapan yaklaşık 40 kişilik grup, kavgaya karışan özel güvenlik görevlilerinin konakladıkları otelin kafesini bastı. Burada güvenlik görevlileri ve beraberlerindeki arkadaşlarıyla, kayak işi yapanlar arasında yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği kayak kiralama işi yapan Yusuf Kösedağ hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



4'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR



Olay sonrası jandarma, kamera görüntülerinden de yola çıkarak kayak kiralama işi yapan 15 kişiyle, 14 güvenlik görevlisini gözaltına aldı. Jandarmada sorguları tamamlanan 29 kişi, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Kayak hocaları Mesut Uzgaç, Gökhan Uzgaç, Cenk Usta ve Adem Kartal tutuklandı. 4 kişi hakkında jandarmaya karşı, 'görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



'JANDARMAYA MÜDAHALEDE BULUNMADIK'



Duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan Gökhan Uzgaç, "Yaşanan bir olayı jandarma dağıtmıştı. Kayak odasına gittim. Silah sesi duydum. Bir kişinin yaralandığını gördüm. İnsanlar kendini yere atıyordu. Yaralıyı tanıdığım için yardım edilmesi konusunda bağırdım. Olay yerinde jandarma ile tartışmadım. Kimseyi darbetmedim" dedi. Diğer sanıklar da, olay yerinde bulunduklarını ancak görev yapan jandarmaya karşı darp, hakaret ve direnişte bulunmadıklarını söyledi.



'BİZE KARŞI DİRENDİLER VE HAKARET ETTİLER'



Duruşmaya müşteki olarak katılan ve olay sırasında görevli olan uzman çavuş ile jandarmalar, sanıkların kendilerine karşı direndiğini, hakaret ettiklerini, üzerlerine kasa attıklarını, küfür ettiklerini, bazı arkadaşlarının darp raporu aldıklarını söyleyerek, şikayetçi oldu. Mahkeme hakimi, cinayet dosyasında bulunan olay yeri kamera görüntünün istenmesine, yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan 4 sanığı haftanın mesai günlerinde oturdukları adreslerine yakın karakola giderek imza atmak şartıyla tahliye ederken, bir gün adli kontrol şartına uyulmaması halinde, yasal işlemlerin başlanacağını hatırlatarak tahliye etti. Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için Eylül ayına ertelendi. Bu arada Yusuf Kösedağ'ın ölümü ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



AKTÜEL



Olay yerinden görüntülre



Jandarma ekiplerinden görüntüler



Jandarmadan önlem alması



Boş kovanlardan ve kırılan camlardan görüntüler



ARŞİV



Olaya ilişkin arşiv görüntüler



(Görüntüde 02' 18" saniyeden sonrası ARŞİV)



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA



Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor



Gümüşhane'de, sarp kayalıklar ve engebeli arazi şartları nedeniyle kaya düşmesi ve heyelanlara karşı çelik ağlarla örülen yamaçlarda, önlem alınıyor. Karayolları, AFAD ve Gümüşhane Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarla, kent merkezinde kaya düşmesi yaşanan yamaçlar, çelik ağlarla örüldü. İl genelinde ise 28 bin metrekarelik yamaçta, 15 milyon lira maliyetli örtüleme bariyeri yerleştirildi.



Gümüşhane'de, sarp kayalıklar ve engebeli arazi şartları nedeniyle yaşanan ve can ve mal kaybına neden olan kaya düşmeleri ve heyelanlara karşı çalışma yürütülüyor. Karayolları, AFAD ve Gümüşhane Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarla, kaya düşmesi ve heyelanlara karşı çelik ağlarla örülen yamaçlarda, önlem alınıyor. Kentte, Bağlarbaşı, Alemdar Yolu, Sağırkaya mevkii, Eskibağlar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve ilçelerde kaya düşmesi ve heyelan riski bulunan 28 bin metrekarelik yamaca, enerji sönümlü bariyer ve örtüleme bariyeri yerleştirildi. 15 milyon liraya mal olan proje, riskli alanlarda kaya ıslah çalışmaları ile sürdürülüyor.



"HİÇBİR ŞEY CANDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİL'



Vatandaşlar, önceki yıllarda kaya düşmesi sonucu büyük tehlikelerin yaşandığı yamaçlarda, alınan önlemler için yetkililere teşekkür etti. Kaya düşmesine karşı alınan önlemlerin çok önemli olduğunu söyleyen Hikmet Ağaç, "Daha önce devlet, öncelikli işleri bile yaptıramıyordu ama şimdi dağlardaki taşları bile emniyete alabiliyor. Daha fazla yatırım gerekiyorsa yapılmalı, hiçbir şey bir candan daha değerli değil. Yapanlara teşekkür ediyoruz" dedi.



Öğrenci Utku Korkmaz ise, Gümüşhane'ye gelmeden önce heyelan tehlikesi ve kaya düşmesi risklerinin olduğunu bildiğini belirterek "Gümüşhane'de üniversite öğrencisiyim, Gümüşhane'nin bir heyelan bölgesi olduğunu biliyorum. Geldiğimde de zaten bir öğrencinin taş düşmesi sonucu öldüğünü öğrendim. Yapılan iş doğru, fakat daha fazla yatırım yapılması gerekiyorö ifadelerini kullandı.



'50 YILLIK BİR SORUNU ÇÖZDÜK'



Kentin coğrafi açıdan kaya düşmesi ve heyelan risklerine açık olduğunu söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de çalışmaların 2019 yılı içerisinde de devam edeceğini belirterek, riskleri en aza indireceklerini söyledi. Çimen, "Şehrimiz coğrafi açıdan dağlık bir arazi ve bu noktada heyelan, kaya düşmesi gibi olaylar her an gerçekleşebilecek durumda. Biz de bunu önlemek adına tespitlerimizi gerçekleştirdik. Gümüşhane'nin doğusunda Sağırkaya olarak adlandırılan bölgedeki 50 yıllık bir sorunu çözdük, heyelan olan bölgeyi temizledik. Şehir merkezinde bulunan dağlık alana yaklaşık bin metrelik tel örgü ve yukarıdan taş düşmesini engelleyecek önlemler aldık. Hem vatandaşlarımızın hem de şehirlerarası yolumuzun emniyetini sağladık. Bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımız sürecekö diye konuştu.



KENTTE YAŞANAN KAYA DÜŞMESİ OLAYLARI



Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle heyelan ve kaya düşmesi riski bulunan Gümüşhane'de, 7 Nisan 2016'da, yamaçtan kopan kaya parçaları büyük bir gürültüyle, yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Vatandaşlar olay anında büyük panik yaşarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.



21 Şubat 2017'de Oltanbey Mahallesi'nde yer alan Aydınlıkevler Sitesi'nin istinat duvarı, etkili olan yağışın ardından zeminin yumuşaması nedeniyle kayarak, site içerisine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, site sakinleri büyük panik yaşadı.



13 Haziran 2017'de ise okuldan çıktıktan sonra yurda gitmek üzere yola çıkan Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, yamaçtan düşen kaya parçalarının başına isabet etmesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.



11 Ocak 2019'da Torul ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü hafif ticari aracın sürücüsü Adem Temel (42), hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



3 Ocak 2019'da kent merkezinde, dağ yamacından kopan kayalar, 10 katlı apartmanın üzerine düştü. Şans eseri kimsenin yara almadan kurtulduğu olayda, binada ise hasar oluştu.



Drone ile çelik ağ örülen alanlar



Çelik ağ detayları



Vatandaşlarla röp.



Bel. Bşk. Ercan Çimen ile röp.



Kaya düşmesi güvenlik kamerası detayları



Detaylar



Haber-Kamera: Uğur AYDIN-Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE -DHA



Genç hukukçular yapay zeka ve hukuka etkilerini tartıştı



Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Erzurum Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen Fuat Sezgin Genç Bilim İnsanları Çalıştayı'nda yeni teknolojiler ve hukuk masaya yatırıldı. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, günümüzde devletlerin gelişen teknolojiyi geriden takip ettiklerini söyledi. Hukukçu ve siyasilerin 20-30 yılda gelişen teknoloji alanını düzenleyemediklerini belirten Döner, çalıştayda öğrencilerin bu alandaki görüşlerini ortaya koyacaklarını kaydetti.



Erzurum Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen 'Yeni Teknolojiler ve Hukuk' konulu Fuat Sezgin Genç Bilim İnsanları Öğrenci Çalıştayı'na 10 ayrı üniversiteden hukuk fakültesi öğrencileri sunumlarıyla katıldı. Kültür Merkezi Mavi salondaki çalıştayda konuşan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, devletlerin son 20-30 yıldaki teknolojik gelişmelerin geresinde kaldığını belirterek, "Öğrenci kulübümüz 'Yeni Teknolojiler ve Hukuk' temasıyla önemli bir konuya el atıyorlar. Yeni teknolojiler önceden yavaş bir şekilde gelişirken son 20-30 yılda hızla gelişmeye başladı ki hukukçular ve siyatsetçiler bu alanı düzenlemekte zorlanmaya başladılar. Bu hızla gelişen alanların başlık olarak alındığı çalıştayda; yapay zeka, insan genom projesi, hukuk ve bilişim suçları ele alınacak" dedi.



Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Emrullah Cangür'ün moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumda öğrenciler yapay zeka ve hukuk alanındaki sorunlarla ilgili sunumlarını yaptı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Girayhan Ocak, "Yapay zekaya kişilik ve haklar verdiğimizde ne olacak. Eğer haklarımız çeliştiğinde nasıl hareket edeceğiz? Yapal zeka hukukun üstünlüğünü kavrayabilecek mi, hukukun üstünlüğü yok olacak mı?" sorularını sordu. Yapay zekanın ceza hukuku açısından da durumunu ele alan Ocak, "Yapay zeka yarı otonom olarak insen müdahalesinden çok uzak değil. Buna karşı bir fiil işlendiğinde bunu mala zarar verme olarak görebiliriz. Yapay zeka suç işlediğinde nasıl olacak? Yazılım şirketi var, sahibi var, iletişimin sağlandığı telefon şirketi var burada kimi sorumlu tutabiliriz" dedi.



ÜLKEMİZ GÜNDEMİNİ DE MEŞGUL ETMESİ AN MESELESİ



Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Erdal Bingöl, yapay zekayla beraber bazı sosyolojik ve psikilojik bulguların da değişmesinin beklendiğini bildirdi. Bu değişikliklerin yaşamı etkileyeceğini anlatan Bingöl, "Toplumsal yaşamın en önemli disipliner uygulamalarından birisi olan hukuk bu teknolojik gelişmelerin topluma etkilerini disiplinsel bir açıdan cevaplandırmak durumundadır. Hukukun bu olguya karşı üreteceği girişimler içerisinde ise en çok merak edilen konulardan birisi insan haklarıdır. Hukukun temeli olan Roma hukukundan esinlendiğimizde 'Yapay zeka modern köle olacaktır, efendileri hesabına hareket edecektir' diyor. Günümüzde yapay zeka hususunda muhtelif ülkeler gerekli alt yapı hazırlıklarını sürdürmekte hukuk ve mevzuat kavramlarında zeminlerini oluşturmaktadırlar. Küreselleşmenin ve sosyal medyanın etkisiyle yapay zekanın ülkemiz gündemini meşgul etmesi an meselesi olup alt yapısal gerekliliği ülkemizde de ortaya çıkacağı muhakkaktır" diye konuştu.



AVUKATLAR EN DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA



Yapay zekanın her meslek dalından çalışanları etkileyeceğini belirten Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Saadet Aybüke Batıbeyi, Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Batıbeyi, "Avukatlar yüzde 3,5'lik otomasyon riskiyle düşük risk grubunda. Buna karşılık, asisten olarak yardımcı hukuk çalışanları yüksek risk grubunda değerlendiriliyor. Avukatların işini çok kolaylaştıran ve hızlandıran çözümleri piyasada bulmak mümkün. Ancak yapay zeka ürünlerinin avukatların yerini alamayacaklarını söyleyebilirim" dedi.



HUKUKUMUZDAKİ METİNLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR



Çalışaya 19 Mayıs Üniversitesi'nden katılan Hukuk Fakültesi öğrencisi Berk Ceylan, şunları söyledi:



"Yapay zeka ürünleri ve robotların özel hukuk alanındaki sorumlulukları dikkate alındığı zaman öncelikle bu sorumlulğun yapay zekanın idarecisine, sahibine yoksa kendine mi izafe edileceğinin incelenmesi gerekiyor. Doğrudan doğruya yapay zekaya bir sorumluluk izafesi olacaksa hak ve fiil ehliyetlerinin tanımlanması hak ve fiil ehliyeti olduğunun kabul edilmesi icap ediyor. Ancak biliyorsunuz ki hak ehliyeti tam ve sağlıklı olmakla başlıyor. Medeni Kanundaki düzenlemenin değişmesi gerekiyor. Yapa zeka ürünleri doğmazlar, imal edilirler kıyas yoluyla da dahi bunun uygulanmasının doğru olmadığı kaatindeyiz. Bu alandaki tek düzenleme Medeni Kanunda olmayacak. Hukukumüzdü yeralan tüm metinlerde herkes, hiç kimse, kimse, kişi gibi hükümler var. Hukukumuzdaki metinlerin tümünün değişmesi gerekiyor kanaatindeyim."



Salondaki öğrenciler



Çalıştaya katılan öğrenciler



Dekan Ayhan Döner'in konuşması



İlk oturumun konuşmacıları



Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Girayhan Ocak'ın konuşması



Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Erdal Bingöl'ün konuşması



Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Saadet Aybüke Batıbeyi'in konuşması



19 Mayıs Üniversitesi'nden katılan Hukuk Fakültesi öğrencisi Berk Ceylan'ın konuşması



Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM



Öğrencinin 'Fakir' cevabı güldürdü



SOSYAL medyada paylaşılan ve nerede çekildiği bilinmeyen bir videoda, öğrencinin cevabı kısa sürede binlerce kez paylaşılarak 'viral' oldu. Öğretmeninin "Trafikte araçları olmayıp yürüyenlere ne isim verilir?" sorusuna "Fakir" diye yanıt veren öğrenci izleyenleri güldürdü.



Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntülerde sınıf öğretmeni, trafik dersinde öğrencilerine trafik kurallarını anlatıyor. Öğretmenin, dersin devamında öğrencilere "Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk?" sorusuna bir öğrenci ise "Fakir" diye cevap veriyor. Öğrencinin cevabı karşısında gülen öğretmen ise cevabın yaya olduğunu söylüyor.



Sınıftaki öğrenciler



Öğretmenin soru soması



Öğrencinin cevap vermesi



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.17 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA

