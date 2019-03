Dha Yurt Bülteni-5

1)TUNCELİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DBP'Lİ ALTUN'A 10 YIL HAPİS



DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) Tunceli Belediyesi eski Eş Başkanı Nurhayat Altun, 'örgüt üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tunceli Belediye Eş Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca Kasım 2006'da görevden alınan DBP'li Nurhayat Altun'un, 'terör örgütü üyeliği ve örgüt yöneticiliği' suçlarından yargılanmasına Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Altun, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mütaalasını okuyan Cumhuriyet Savcısı, Nurhayat Altun'u yasadışı terör örgütü yöneticisi olmakla suçlayarak, cezalandırılmasını talep etti. Altun'un avukatların savunmasından sonra mahkemeye heyeti duruşmaya ara verdi. Mahkeme, aradan sonra Altun'u 'örgüt üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.



TUNCELİ,







2)GÖKTAŞININ 22 MİLYON YILLIK YOLCULUĞU TÜRKİYE'DE SON BULDU



EGE Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, bir grup bilim insanıyla, Bingöl'ün Sarıçiçek Köyü'ne 2015 yılında düşen göktaşının izini sürdü. Doç. Dr. Ünsalan, nadir görülen bu göktaşının Mars ve Jüpiter arasındaki 4 Vesta asteroidinin güneyindeki kraterden 22 milyon yıl önce koptuğunu tespit ettiklerini söyledi.



Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ile aralarında NASA'dan görevlilerin de bulunduğu 79 bilim insanı, Bingöl kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Sarıçiçek Köyüne 2 Eylül 2015 tarihinde düşen ve 'Sarıçiçek' adı verilen göktaşını araştırdı. Göktaşının yaşını, yapısal özelliklerini ve geldiği noktayı tam olarak belirleyen bilim insanlarının hazırladığı makalenin başyazarlığını ise Doç. Dr. Ünsalan yaptı. Doç. Dr. Ünsalan, 'Meteoritics and Planetary Science' dergisinde yayınlanan makalede yer alan bulgularla ilgili Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a bilgi verdi.



'ÖNEMLİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI'



Yaklaşık 9 yıldır, meteoritler ve asteroit madenciliği üzerine çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Doç. Dr. Ünsalan, "NASA- SETI Enstitüsünden Dr. Peter Jenniskens ve bir öğrencimle köydeki çalışmalarımızda 343 göktaşı örneği topladık. Bu örnekleri makalede görev alan bilim insanlarına ulaştırdık. Uzmanlık alanlarına göre bilim insanları göktaşı üzerinde incelemelerde bulundu. Ortaya çok önemli sonuçlar çıktı. NASA'nın DAWN görevi kapsamında elde ettiği verilerden de yararlanarak, nadir görülen göktaşının, Mars ve Jüpiter arasındaki 4 Vesta asteroidinin güneyindeki Rheasilvia çarpma tabanında bulunan Antonia kraterinden 22 milyon yıl önce koptuğunu tespit ettik. Bu durumu ilk kez bilimsel olarak kanıtlamış olduk" dedi.



'YÜZDE 95'İNDEN FAZLASI SÜRTÜNMEDEN DOLAYI PARÇALANDI'



Bingöl'e düşen göktaşının ilk oluştuğu süreçte çok daha büyük olduğunu ve dünyaya düştüğü sırada atmosferde yüzde 95'inden fazlasının sürtünmeyle parçalandığını vurgulayan Doç. Dr. Ünsalan, "Dünyaya yakın asteroidlerin bir haritası mevcut. Ülkemiz de bu konuda önemli adımlar atıyor. Birçok ilde meteor takip sistemlerimiz var. Bunu daha önce TÜBİTAK projesiyle başlatmıştık. Dünyanın atmosferine yaklaşan bir meteoroidin özelliğini bilirseniz ondan kendinizi korumak için onunla nasıl mücadele edeceğinizi de bilirsiniz. 4 Vesta asteroidinden kopup da zaman içerisinde dünyamıza girebilecek olan bir takım Vesta kökenli meteoroitlerle karşılaşırsak artık nasıl bir mücadele yapabileceğimizi biliyoruz. Atmosfere girmeden önce Sarıçiçek göktaşının büyüklüğü yaklaşık 1 metre civarındaydı. Ancak tonlarca kütlelerden bahsediyoruz. O tonlarca kütlenin yüzde 95'inden fazlası sürtünmeden dolayı küçük parçalara ayrıldı. Santimlere indi. 1 metrelik bir parçanın gelmesi halinde neyle karşılaşacağımızı artık biliyoruz. Biz bunu artık çok rahat bir şekilde 20 metreye uyarlayabiliriz" diye konuştu.



'SANİYEDE 17 KİLOMETRE HIZLA ATMOSFERE GİRDİ'



Çalışmalarda yer alan Dr. Jenniskens'in bulgularıyla ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Ünsalan, "Göktaşı dünya atmosferine girdiğinde saniyede 17 kilometre hızla ilerliyordu. Sarıçiçek Köyü'ndeki saçılma alanına bakıldığında ise göktaşının 33 kilometre irtifada parçalanmaya başladığı ortaya çıktı. Ayrıca göktaşı örneklerinde; zirkon, baddeleyit, karbon, kalsiyumca zengin piroksen, az miktarda kamasit ve troilit, merrilit, kromit, olivin ve ilmenite rastladık" dedi. Makalenin uluslararası ve 4 yıllık bir çabanın sonucu bilime kazandırıldığını söyledi.



'TÜRK BİLİM İNSANLARI ÜLKEMİZİN ADINI DÜNYAYA DUYURUYOR'



Fizikçi ve gezegen bilimci Doç. Dr. Ünsalan'ın çalışmalarıyla Ege Üniversitesi'nin gurur kaynağı olduğunu söyleyen Rektör Budak, "Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ozan Ünsalan hocamızın liderliğinde uluslararası bilim insanlarından oluşan araştırma grubu bir süredir yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Türk araştırmacımız üstlendiği görevle üniversitemiz ve ülke adına önemli bir başarıya imza attı ve gururumuz oldu. Ülkemizde ve üniversitemizde uluslararası arenada hiçbir komplekse kapılmadan işte bugün de olduğu gibi uluslararası başarılara imza atıyoruz. Ege Üniversitesi olarak bu da bize bir şey gösteriyor, Türk bilim insanları, özgüven içerisinde ülkemizin ve üniversitelerimizin adını dünyaya duyuruyor. Hocamıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, kendisini tebrik ediyorum. Her anlamda da hocamızın çalışmalarının yanındayız" diye konuştu.











3)VAN'DA TREN RAYLARINDA 109 KİLO 110 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'ndeki Van-Tebriz Demiryolu'nda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, tren rayları çevresinde arama yaptı. Aramada, 4 çuval içerisinde 83 paket halinde, 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







4)SOKAK HAYVANLARINA TAM DONANIMLI SAĞLIK HİZMETİ



ANTALYA'da, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde, 5 yılda 50 bine yakın hayvana bakıldı. Tam donanımlı ambulansla 7 gün 24 saat hayvanlara bakılan merkezde, 2 bin kedi ve köpek de sahiplendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde, bakıma muhtaç olan ya da kazalarda yaralanıp, sakat kalan hayvanların yaşatılması için 24 saat hizmet veriliyor. Bakımevinde tam donanımlı bir ambulans bir de hayvan transferlerinde kullanılmak üzere yarı donanımlı ambulans kullanılıyor. Gelen ihbarların niteliğine ve durumun aciliyetine göre sağlık görevlileri, kentin her noktasına en hızlıca giderek, olay yerinde hayvanlara ilk müdahaleyi yapıyor.



SAKAT KALAN HAYVANLARA BAKIM



Trafik kazası ya da başka nedenlerle sakat kalan hayvanların, yine bu merkezde uzman veterinerler tarafından bakımı yapılıyor. Bir süre barınakta bakıma alınan sakat hayvanlar, kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendiriliyor. Yaralanıp, sakat kalmayan, zehirlenen ya da herhangi bir nedenle hastalanan sokak havyaları ise iyileştirildikten sonra yine kısırlaştırılarak, bir süre bakıldıktan sonra 5199 sayılı 'Hayvan Hakları Kanunu' gereğince ya sahiplendiriliyor ya da tedavi için alındıkları adrese bırakılıyor. Kentin değişik noktalarında çok sayıdaki kedi evi ile kedilerin bakım ve beslenmeleri de yine bu merkezin hizmet alanında bulunuyor.



Veteriner Burak Alyaprak, geçici bakımevinde sokak hayvanlarına yaklaşık 50 kişilik ekiple baktıklarını söyledi. 7 gün 24 saat anlayışıyla çalıştıklarını belirten Alyaprak, tam donanımlı bir ambulans ve bir transfer aracıyla hayvanları bakımevine getirdiklerini bazen vatandaşların kendi imkanlarıyla hayvanları getirebildiğini söyledi. Kentin tamamına bir telefon kadar yakın olduklarını ve ihbar odaklı çalıştıklarını anlatan Alyaprak, "Trafik kazalarından enfeksiyon kapan hayvanlara kadar vatandaşlar bize telefonla bildiriyor. Biz de olay yerine gidip müdahale ettiğimiz hayvanı bakımevine getiriyoruz. Buraya getirdikten sonra daha kapsamlı bir muayeneden geçirip tedaviye alıyoruz. Hayvanların sağlık durumunu iyileştirmenin ardından 5199 sayılı kanun maddesi gereğince hayvanları ya sahiplendirip ya da kısırlaştırdıktan sonra aldığımız yere bırakıyoruz" dedi.



5 YILDA 50 BİNE YAKIN HAYVANA BAKILDI



Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde, 2014 ile 2019 yılları arasında, yaklaşık 50 bin hayvana bakıldı. 5 yılda sahipsiz 25 bin 710 kedi ve köpek tedavi edilirken, 6 bine yakın kedi ve köpek kısırlaştırıldı, 1000'e yakın kedi ve köpek de tedavi amaçlı ameliyat edildi. Yine 5 yıl içinde tedavi hizmetlerinin ardından 2 bine yakın kedi ve köpek sahiplendirildi.



KAZA GEÇİREN KÖPEĞE YERİNDE MÜDAHALE



Öte yandan Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek olduğu ihbarını değerlendiren sağlık görevlileri, olay yerine tam donanımlı ambulansla gitti. Veteriner Alyaprak'ın olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sokak köpeği, iç kanama ve kırık şüphesiyle ambulansa alınarak, bakımevine götürüldü. Röntgeni çekilen ve detaylı kontrol edilen köpeğin kırığının olmadığı, çarpmanın etkisiyle travma geçirdiği tespit edildi. Tedavisi sürdürülen köpeğe sağlık görevlileri, renginin beyaz olması nedeniyle 'Pamuk' adını verdi. Pamuk, tedavisinin ardından kısırlaştırılıp, sahiplendirilecek.







5)HALI'DA YÜZDE 70 İNDİRİM, İZDİHAMA YOL AÇTI



AKSARAY'da bir halı satışı yapan iş yeri, açılışa özel yüzde 70'e varan indirim yapınca, almak isteyenler yüzlerce kişi izdihama yol açtı.



Halı satışı yapan iş yeri, günler öncesinden açılış nedeniyle bazı ürünlerde yüzde 70'e varan indirim yapacağını duyurdu. Bunun üzerine yüzlerce kişi bugün açılıştan saatler önce iş yeri önünde beklemeye başladı. Açılış töreninin ardından ise indirimli ürünleri almak isteyenler izdihama yol açtı. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, mağaza içerisinde de hediye olarak dağıtılan paspasları almak isteyenler arasında tartışma çıktı.



Tartışma, görevlilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi. İş yeri sahibi Nezir Badem, Gaziantep'teki depolarını su bastığı için serisi bozulan ürünleri indirimli olarak sattıklarını belirterek, "Gaziantep'te depolarımızı su bastı. Bizde serisi bozulan ürünleri toptan satamadığımız için bu şekilde yüzde 70 indirim yaptık. Kampanyayı günler öncesinde duyurduğumuz için yoğunluk yaşandı. Açılışımız çok yoğun gerçekleşti. Bu kadar beklemiyorduk." diye konuştu.









