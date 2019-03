Dha Yurt Bülteni -5

Van'da 129 kaçak göçmen yakalandıVan'ın Başkale ile Gürpınar ilçelerinde, polis ve jandarma ekiplerince arazide ve park halindeki kamyonetin kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan, Pakistan, Bangledeş ve Suriye uyruklu 129 kaçak göçmen yakalandı.

Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başkale- Van yolu üzerinde yaptıkları denetimde, Yolmaçayır Mahallesi sınırlarında bir grubun yürüdüğünü tespit etti. Bölgeye giden ekipler, gruptakilerin, yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Ekipler, 47'si Afganistan, 19'u Pakistan, 2'si Bangladeş, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 69 kaçak göçmeni jandarmaya götürdü. Kaçak göçmenler, daha sonra ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Öte yandan Gürpınar ilçesi yakınındaki Hakkari- Van yolunda devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki kamyonette arama yaptı. Kamyonetin kasasında 42'si Afganistan, 18'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.



Servis minibüsü şarampole devrildi; sürücü yaralı



Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada çalışan işçilerin taşındığı servis minibüsü, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.



Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa- Suruç yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen, OSB'deki fabrikada çalışan işçilerin taşındığı 63 S 0284 plakalı servis minibüsü, virajda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Sürücünün yaralandığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Traktörden düşen iş insanı hayatını kaybetti



Adana'nın Kozan ilçesinde iş adamı Ömer Baysal (80) bahçesinde traktörden düşerek yaşamını yitirdi.



Olay, ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesin gideceğini söyleyerek evden çıkan otomotiv ve tarım sektöründe işletmeleri bulunan Ömer Baysal, akşam saatlerinde dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Bahçede traktörün yanında hareketsiz bulunan Ömer Baysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından Baysal'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Zap Deresi'ndeki kar kütleleri arasında şampiyonaya hazırlanıyorlar



Hakkari'de geçen yıl kurulan Cilo Rafting Takımı, 8-13 Haziran 2019'da Tunceli'deki Munzur Çayı'nda düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Zap Deresi'ndeki kar kütleleri arasında zorlu bir hazırlık yaptıklarını, şampiyonadan ödülle döneceklerini söyledi.



Adı terörle anılan, ancak yapılan başarılı operasyonlarla birlikte artık gündemi değişmeye başlayan Hakkari'de sosyal hayata dönük çeşitli etkinlikler de yoğun olarak yapılmaya başlandı. Dağların kenti ve sahip olduğu Zap Vadis ile ünlü Hakkari'de 2018 yılında kurulan rafting takımı da değişmeye başlayan sosyal yaşamın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Kulüp Başkanlığı'nı Hacı Tansu'nun yaptığı Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Rafting Takımı, Sümbül Dağı'nın eteklerinden Çukurca yönüne doğru giden ve ilkbahar ayları ile birlikte su debisi yükselip coşkulu bir şekilde akan Zap Deresi'nde renkli görüntüler oluşturuyor. 12 kişiden oluşan takımın en önemli hedefi ise, Dünya Şampiyonası'ndan madalya ile dönebilmek.



HEDEFLERİ BÜYÜK



Kulüp Başkanı Tansu, bahar aylarına girilmesine rağmen halen yoğun kar kütlelerinin bulunduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Zap Deresi'nde haftanın 3 günü yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye Rafting Federasyonu'nun çalışmaları sonrası Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen ve 35 kilometrelik bölümü uluslararası raftig parkuru olarak ilan edilen Munzur Çayı'nda 8-13 Haziran 2019'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nı kazanmak istediklerini anlatan Tansu, "Kulübümüzü 2018 yılında kurduk. Kısa sürede birçok madalya kazandık. Şimdi de Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışıyoruz. İddiamız büyük ve hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve şehrimizi temsil etmek. Destekleriyle yanımızda olan Valimiz İdris Akbıyık ve Rektörümüz Prof.Dr. Ömer Pakiş'e de teşekkür ediyoruz" dedi.



Öğretmen adayları anasınıfı öğrencilerine gönüllü İngilizce öğretiyor



Burdur'da üniversite öğrencileri, anasınıfı öğrencilerine gönüllü pratik İngilizce dersi veriyor. Haftanın üç günü şarkılar ve oyunlarla çocuklara İngilizce öğreten gönüllü öğrenciler, öğretmenlik hayatlarına da hazırlık yapıyor.



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan Toplumsal Hizmetler Projesi kapsamında üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü üçüncü sınıfında eğitim öğretim gören 16 öğrenci, haftanın üç günü Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu'na gelerek öğrencilere pratik İngilizce öğretiyor. Öğrenciler anasınıfındaki öğrencilere şarkılar ve oyunlarla İngilizceyi sevdirerek öğretiyor.



'ÖĞRETMEN ADAYLARIMIZ SEVEREK VE ZEVKLE DERSLERE GELİYOR'



Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Karpuz, "Öğrencilerimiz Uygulama Anaokulu'na gelerek bütün sınıflarımızda pratik İngilizce öğretiyor. Öğrencilerimizin pratik İngilizce öğrenmelerini önemsiyoruz. Çünkü bu konuda kendim de mağdur oldum. Gramer İngilizcem çok mükemmel ama pratikte sıkıntı yaşıyordum. Uygulama anaokulundaki öğrencilerimizin pratik İngilizce konuşmalarını önemsiyorum. Öğretmen adaylarımız severek ve zevkle derslere geliyor. Bir hafta öncesinden hazırlık yapıyorlar. Uygulamadan hem öğrencilerimiz hem de idare olarak bizler gayet memnunuz" dedi.



'TAMAMEN İNGİLİZCE KONUŞARAK EĞİTİM YAPIYORUZ'



MAKÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Gözde Dural, "Anaokulu öğrencilerine İngilizce öğretmenliği yapıyoruz. Şarkılarla, oyunlarla, aktivitelerle çocukların öğrenmesini daha da kolaylaştırıyoruz. Hem zevkli, hem oynayarak, eğlenerek öğrenmiş oluyorlar. Tamamen İngilizce konuşarak eğitim yapıyoruz" diye konuştu.



'DİLE KARŞI KORKULARINI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'



Şerife Nur Eroğlu da şöyle dedi:



"Gönüllü olarak İngilizce öğretmenliği yapıyoruz. Çocuklara oyun, şarkılar, kuklalar, drama yöntemleriyle İngilizce öğretiyoruz. Bu şekilde dile karşı korkularını önlemeye çalışıyoruz. 3, 4, 5 yaşlar çocukların dil edinimi için çok önemli yaşlar. Hem bizim için hem de onlar için çok güzel bir fırsat. Hem okul müdürü Özlem Hocamız hem de sorumlu hocamız Şule Karadayı bize bu fırsatı verdi."



Bu iş yerinde başka masanın hesabını ödemek yasak (ÖZEL)



Mardin'de lokanta işleten Murat Bozdağ, hesap ödeme sırasında yaşanan tartışmaların önüne geçmek için müşterilerinin, tanıdıklarının oturduğu masaların hesabını ödemesine yasak getirdi. Bozdağ, bu uygulamayı ortadan kaldırmak istediklerini belirterek, "Bir arkadaşımız yanımıza çay içmeye gelmişti tanıdıklarının da hesabını ödemek zorunda kaldı. Bir çay içmeye geldi, 600 lira hesap ödedi" dedi.



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde lokanta işleten Murat Bozdağ, müşterilerinin başka bir masanın hesap ödemesinde yaşanan sorunlarını sonlandırmak için, başkasının hesabını ödeme yasağı getirdi. Bozdağ, bu yasağını levhalara bastırarak her masanın baş köşesine astırdı. Bölgenin yerel ve yöresel yemeklerinin hazırlandığı lokantasında Bozdağ, uygulamayla mağduriyetlerin giderilmesini amaçladığını söyledi. 'İş yerimizde başka masanın hesabı başkası tarafından ödenemez. Lütfen ısrar etmeyiniz' uyarı yazılarını masalara yerleştiren Bozdağ, müşterileri şaşkınlık yaşasa da iş yerinde tartışmaların büyük oranda önüne geçtiği için durumdan memnun.



'BİR ÇAY İÇMEYE GELDİ, 600 LİRA HESAP ÖDEDİ'



Bozdağ, esnaflık yaptığını, 2016'dan bu yana da bu lokantayı işlediğini ifade ederek, günde yaklaşık 250 kişiyi ağırladığını, Kızıltepe'de hemen hemen herkesin birbirini tanıması dolayısıyla birbirlerinin hesabını ödemek istediğini kaydetti. Bu nedenle kasada hesap alırken zorlandıklarını anlatan Bozdağ, yanına çay içmek için gelen bir arkadaşının tanıdığı masada yemeğin hesabını ödemek için 600 lira hesap ödemek zorunda kaldığını söyledi. Bozdağ, "Buraya gelip ilk oturan kişi, daha sonra gelenlerin hesabını ödemek ister. Gelip oturan müşteri, sonra gelen tanıdıklarının hesabını ödemek zorunda kalıyordu. Bir müşteri başka bir masanın hesabını ödemek zorunda kalmasın istiyoruz. Bir arkadaşımız yanımıza çay içmeye gelmişti tanıdıklarının da hesabını ödemek zorunda kaldı. Bir çay içmeye geldi,600 lira hesap ödedi" dedi.



'HANIM SENİ YEMEĞE GÖTÜREYİM' DİYOR, BİR BAŞKASI HESABI ÖDÜYOR



Herkesin maddi durumunun aynı olmadığını, bu nedenle kendilerini mecbur hissetmelerini istemediklerini aktaran Bozdağ, bazen hesap ödemelerde büyük zorluklar yaşandığını belirterek, şunları söyledi:



"Uygulama ile maddi imkanı az olan kişi de geldiğinde artık rahatlıkla yemeğini yiyebilir. 'Kimsenin hesabını ödemeyeceğim, kimse de benim hesabımı ödemeyecek' diye rahat. Öte yandan bir kişi 'Hanım seni yemeğe götüreyim' diyor. O güzelliği sen yapacakken bir başkası hesabı ödüyor. O da ayrı bir durum. O yüzden bu tür şeyleri hemen hemen kaldırdık diyebiliriz. Her şeye rağmen yine de ödemek için diretildiğini, kavga, gürültü ve zorluklar yaşandığına şahit olduk. Buna rağmen ısrarlar oluyor tabi ama şu anda başardık sayılır."



Müşterilerden Fırat Oktay ise tanıdık birinin hesabını ödemek bir gelenek olarak gördüğünü ifade ederek, "Bizim bölge insanı kalender insanlardır, cömerttir. Atlarımız dedelerimiz bizleri bu şekilde büyüttüler. Bir tanıdığın hesabını ödemek bizim için onurdur, şereftir. İnsan cömert olacak" dedi.



Abdullah Kaplan da bölge insanının misafirperver olduğunu belirterek, ancak bazen insanların ekonomik gücünün buna elverişli olamayabileceğini söyledi.



'BÖLGE İNSANINA BU KONUDA GERİ ADIM ATTIRAMAZSINIZ'



Gaziantep'te ikamet eden ilçeye bir iş ziyareti için geldiği Kızıltepe'de Bozdağ'ın işlettiği lokantaya gelen Nezir Yiğit de bölge halkının kültüründe bu geleneğin süreceğini ve bunun önüne geçilemeyeceğini aktardı.



Müşterilerden Kenan Türk de eşinin dostunun arkadaşının veya bir başkasının hesabını ödeyebilme özgürlüğünün kısıtlanmasını desteklemediğini söyledi.



