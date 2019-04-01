Dha Yurt Bülteni-5

1)SURİYE ŞEHİDİNİ 10 BİN KİŞİ UĞURLADISURİYE'nin Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) cenazesi memleketi Aksaray'da yaklaşık 10 bin kişi...

1)SURİYE ŞEHİDİNİ 10 BİN KİŞİ UĞURLADI



SURİYE'nin Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) cenazesi memleketi Aksaray'da yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehit Ergen'in ağabeyi Muhammet Ergen, "Beni de kardeşimle birlikte gömün. Bu acıya nasıl dayanırım.ö diyerek gözyaşı döktü. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Melkiye bölgesine konuşlanan Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristler tarafından dün havan saldırısı düzenlendi. 1 askerin yaralandığı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi Aksaray'a getirildi. Bugün de Somuncu Baba Külliyesi'ndeki morgdan alınıp annesi Fadimana Balkış'ın, evine getirilerek helallik alındı. Annesinden boşanan babası Erdal Ergen de, oğlunun cenazesini karşıladı. Oğlunun naaşı gören anne Fadimana Balkış, fenalaşıp bayıldı. Balkış'a, hazırda bekletilen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Şehit Ergen'in cenazesi alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami'ne getirildi.



ŞEHİDİ 10 BİN KİŞİ UĞURLADI



1'i kız 3 kardeş olan şehit Ergen, ağabeyi Muhammet Ergen, kardeşinin tabutuna sarılarak "Beni de kardeşimle birlikte gömün. Bu acıya nasıl dayanırım.ö diyerek gözyaşı döktü. Şehidin amcası Sait Ergen de "Başımız dik, evladımızın kanı yerde kalmayacaktırö dedi.



Cenaze törenine Aksaray Valisi Ali Mantı, Bilim Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Ergen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Aksaray Şehitliği'ne defnedildi.



Görüntü Dökümü



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Cenazenin, eve getirilip helallik alınması



Ailesinden detay



Cenazenin tören alanına getirilmesi



Ağabeyi ve yakınları



Törenden genel ve detay



(Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)



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2)İZMİR'DE HEKİMLERDEN 'ŞİDDET' EYLEMİ



İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde önünde toplanan yaklaşık 200 hekim, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen, mesai arkadaşı Doktor Elif Çağlayan Türk'ün eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ün yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından darp edilmesini protesto etti. Hekimler, 'Sağlıkta şiddet son bulsun' sloganı attı.



Olay, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na gelen B.K. isimli kadın, hasta kocasına ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nın kocası, doktora saldırarak vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırdı. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken bu sırada, doktor eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, kavgayı ayırmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu esnada çevredeki esnaf sağlık ocağına gelerek saldırgan grubu dağıttı.



SALDIRANLAR SERBEST KALDI



Olayın ardından, doktor Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, M.K. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.



TEPKİ GÖSTERİLDİ



Bugün öğlende Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelen, aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği üyesi de olan yaklaşık 200 hekim, saldırıyı protesto etti. 'Sağlıkta şiddet son bulsun' ve 'Yaşamak, yaşatmak istiyoruz' sloganları atan hekimler, ellerinde 'Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın' yazılı pankart ve dövizler tuttu. Eyleme, darp edilen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'nun yanı sıra, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman da katıldı.



Basın açıklaması yapan Adıyaman, sağlıkta şiddet olaylarının kitlesel saldırı şekline büründüğünü belirterek, "Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlığı idare edenler, şiddeti yaratan koşullara tepki koymakta ve caydırıcı yasal düzenlemeler yapmakta isteksiz kalmayı sürdürüyor. Bu sorunlara ilgisiz kalan Sağlık Bakanı istifa etmelidir. Hekimlerin hastanın doğrudan başvurusu olmadan veya hastayı görüp muayene etmeden reçete düzenlemeleri hem mevzuata hem de hekimlik etiğine aykırıdır. Bu uygunsuz talepler nedeniyle hekimlerin sık sık güç durumda kalması Sağlık Bakanlığı'nın yurttaşları konu hakkında yeterince aydınlatmadığını ortaya koymaktadır. Bakanlık sorunun farkında olmalı, hasta muayene edilmeden reçete düzenleme talebinin yanlış olduğu konusunda bir an önce toplumu bilgilendirmelidir" dedi.



'SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN TTB'DEN UZAK DURMA LÜKSÜ YOKTUR'



Türk Tabipleri Birliği'nin defalarca şiddetin nedenlerini ortaya koyduğunu ve çözüm için Sağlık Bakanlığı'nı birlikte çalışmaya davet ettiğini belirten Prof. Dr. Sinan Adıyaman, "Demokratik olduğunu ileri süren hiçbir ülkede siyasal iktidar meslek kuruluşlarını görmezden gelerek hareket edemez. Sağlık Bakanlığı'nın, en can yakıcı sorunların başında gelen şiddet konusunda hekimlerden ve onların temsilcisi olan TTB'den uzak durma hakkı ve lüksü yoktur" diye konuştu.



OBUZ'DAN ÖNLEM VURGUSU



TTB'nin hazırladığı Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın dikkate alınmadığını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Obuz ise, "Hemen hemen her gün yaşanan bu şiddet olayları artık yok edici olmaya başlamıştır. Ancak açık olarak görünen bir başka gerçek, kamu otoritesinin sağlık personelinin güvenliğini sağlamak için alması gereken önlemleri almadığı, caydırıcı önlemleri yürürlüğe sokmayarak sağlıkta şiddeti körüklediğidir" dedi.



Hekimler, açıklamaların ardından dağıldı.



Görüntü Dökümü



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Darp edilen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'ndan görüntü



TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ın açıklamasından görüntü



İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Funda Obuz'un açıklamasından görüntü



Hekimlerin attığı sloganlardan ve tuttukları pankartlardan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,



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3)İÇTİĞİ SİGARA YÜZÜNDEN ÇIKAN YANGINDA EVSİZ KALDI



Bursa'da yalnız yaşayan Sebahattin C.'nin (60) sigarayı söndürmeden bıraktığı küllüğün devrilmesi sonucu yangın çıktı. Sebahattin C. komşuları tarafından kurtarılırken, yangında ev kullanılmaz hale geldi. Merkez Yıldırım İlçesi Davutkadı Mahallesi Dutlu Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Sebahattin C., sigarayı söndürmeden küllüğe bırakıp uyudu. Bir süre sonra küllüğün üzerine devrildiği koltuk tutuştu. Alevler kısa sürede büyürken, uyanan Sebahattin C., bağırarak yardım istedi. Eve giren komşuları, Sebahattin C.'yi dışarı çıkardı. Çağırılan itfaiye ekiplerinin 3 araçla yaptığı müdahaleyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.



Ev sahibi Sebahattin C., "Burada ben yaşıyorum, içeride uyuyordum, bir anda koltuk tutuştu, beni de dışarıya çıkarttılar. Yangın sigaramdan dolayı çıktıö dedi.



Görüntü Dökümü



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İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları



Evden yoğun duman çıkması



Ev sahibi ile röportaj



Toplanan mahalelliden görüntüler



Polis ve itfaiye ekipleri detay



Detaylar



Süre: 01.29 Boyut: 166 MB



Haber: Serkan AKKIŞ- Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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