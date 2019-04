Dha Yurt Bülteni -5

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi Bursa 'nın İznik ilçesinde Ayasofya 'dan sonra en önemli tarihi eser olarak gösterilen 1500 yıllık Böcek Ayazma Vaftizhanesi ilgi bekliyor. Tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline gelen vaftizhanenin etrafı ise çöp yığınlarıyla doldu.Bizans İmparatorluğu'nun Hıristiyanlığı kabul ettiği 1'inci ve şu anki İncil 'in kabul edildiği 7'nci Konsilin toplandığı merkez olan İznik'te, Yakup Çelebi Sokağı'nda bulunan ve M.S. 6'ncı yüzyılda yapılan Böcek Ayazma Vaftizhane ilgi bekliyor. 11 basamaklı bir merdivenden inilen vaftizhanenin kapıları kilitlenirken, etrafı ise çöplerle doldu. Ayrıca koruma duvarları da yıkılan vaftizhane, günden güne yok olmanın eşiğine geldi.2015 YILINDA İÇİNDEKİ MERMER PLAKA ÇALINMIŞTIGirişinde yer alan 80 santimetre yüksekliğinde, 40 santimetre genişliğinde, 15 santimetre kalınlığındaki mermer plaka, 2015 yılında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinden de çalındığı duyurulan mermer plakanın üzerinde iç içe geçmiş kabartma motif ve bu motifin üzerinde ise bir rozet deseni bulunuyordu. Bu plakanın bir benzeri ayazmanın içindeki nişin yanında da yer alıyor.ACİL ÖNLEM ALINMASI LAZIMResim sanatçısı ve tarihçi Hüseyin Acarol, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:"Tarihlemesi milattan sonra 6.yüzyıl Bizans dönemi. Vaftizhane her yerde yok. Burası bir manastır bölgesidir. Doğan çocukları kutsandığı bir yer burası. 12 basamakla iniliyor. Özel bir yer olarak yapılmış. Fakat koruma amaçlı kubbenin üstüne dökülen betonlar kat kat oldu. Bu kubbe patlamak üzeredir. Bu bize bırakılan bir medeniyetin hatırasıdır. Bunu korumakla görevliyiz. Bu şekilde olması mümkün değil ortada. Sonra diyoruz ki yabancı turist yok. Bu hali ile neden gelsin buraya. Biz bunun etrafını güzelleştirmeliyiz. Buranın tanıtımını yapmalıyız. Şu rezaleti görüyorsunuz."GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), -==================== Başkale 'de çığın kapattığı mahalle yolları ulaşıma açıldı Van 'da, çığ nedeniyle kapanan, İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.Yurdun birçok bölgesinde ilkbahar havası yaşanırken, Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Nenehatun, Oğulveren ve Sualtı mahallelerinde, nisan ayında karla mücadele çalışmaları yürütüldü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çığ düşmesi sonucu kapanan mahalle yollarını açmak için yoğun çalışma yaptı. Gece gündüz sürdürülen çalışmalar sonucu mahalle yollarındaki kar kütleleri temizlenerek, yollar ulaşıma açıldı.Görüntü Dökümü------------ Kar temizleyen belediye iş makinaları-Araziden detay görüntüler-Karlı yoldan görüntülerHaber-Kamera: Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), -=====================Saimbeyli- Kozan yolu heyelan nedeniyle kapandı Adana 'nın Saimbeyli ilçesinde kuvvetli yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Saimbeyli- Kozan yolu kapandı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bölgedeki şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda, Şarşar mevkiinde düşen kaya ve toprak yolu kapattı. Karayolları ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, trafik tek şeritten açıldı. Bölgede jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.Görüntü Dökümü---------------------Yola düşen kaya parçalarından görüntülerOlay yerindeki iş makineleriSÜRE: 01'02" BOYUT: 115 mbHaber-Kamera: İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana),======================Aort damarının 20 santimi değişen hasta: Araç kullanırken ölmekten korktum Antalya 'da, anevrizma nedeniyle aort damarının 20 santimlik bölümü ve kalp kapağı kısmen sığır, kısmen domuz dokusundan yapılan yapay damarla değiştirilen Hasan Adlı (58), sağlığına kavuştu. Adlı, aortun yırtılması durumunda birkaç dakikada ölümün gerçekleştiğini öğrendiğinde, özellikle araç kullanırken, büyük stres yaşadığını belirtti.Antalya'da yaşayan emekli Hasan Adlı, kalple ilgili şikayetlerinin 10 yıl önce başladığını, bu süre içinde anjiyo yapıldığını ve kalp kapakçığında kaçak belirlendiğini söyledi. Kalp kapakçığı ameliyatını hep ertelediğini dile getiren Adlı, yaklaşık 1 ay önce göğsünde ağrı şikayetiyle başvurduğu hastanede, aort anevrizması tanısı aldığını kaydetti. Doktorların, "Saatli bombasın" dediklerini belirten Adlı, "Bunu duyunca dünyam karardı; çünkü aort yırtıldığında birkaç dakika içinde ölümle sonuçlanıyormuş. Büyük stres yaşadım. En büyük korkuyu da araç kullanırken yaşıyordum. Araç kullanırken hep 'Acaba kendim mi öleceğim yoksa ölürken birine mi çarpacağım?' diye düşünmeye başladım. Hadi kendime üzülmem, ya birine çarpıp onun da ölümüne neden olursam? Arkamda bir sürü acı bırakacaktım. Çok zordu bu" diye konuştu. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan Adlı, "Şu an mutluyum, iyiyim. Ağrım, sızım yok" dedi.'BABAM, İÇİNDE SAATLİ BOMBA TAŞIYORDU'Babasının kalp kapakçığında kaçak belirlendiğinde ameliyattan hep kaçtığını anlatan Durmuş Ali Adlı (38) ise "Ama son 1 yıl içinde efor düşüklükleri olmaya başladı. Ara ara göğsünün ağrıdığı söylüyordu. Son olarak yapılan kontrollerde aort damarının genişlediği söylendi. Bu damar 5 santime kadar olan genişlikte tedavi edilebiliyormuş ama babamın 6 santime ulaşmıştı. Ameliyat olması gerekiyordu. Doktorlar babamın içinde bir saatli bomba taşıdığını söyledi. Ne zaman ne olacağı belli değildi. Böyle olunca da ameliyata razı oldu" diye konuştu.'20 SANTİM YAPAY DAMAR TAKTIK'Ameliyatı gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş da Hasan Adlı'nın kalpten çıkan ana damarının genişliği ve kalp kapak bozukluğu nedeniyle takip edilen hasta olduğunu belirtti. Adlı'nın aort damar genişliğinin 6 santime ulaştığını kaydeden Op. Dr. Çetintaş, "Aort damar genişliği 5,5 santimin üzerine çıktığında mutlaka ameliyat gerekir; çünkü ani kayıplar olur. Bu nedenle hastayı ameliyat ettik" dedi.Hasan Adlı'nın ameliyatıyla ilgili bilgiler de veren Op. Dr. Çetintaş, şunları söyledi:"Hastaya biointegral biyolojik konduit denilen yapay damar taktık. Bu teknik İngiltere 'de çok yaygın kullanılıyor ve Türkiye 'de kullanılmaya başlandı. Buradaki temel faktör tamamen canlı doku kullanılması. Yaklaşık 20 santim damarı ve kapağını değiştirdik. Bu doku kısmen domuz, kısmen sığırdan alınan bir doku. Sentetik materyal yok. Tamamen doku olduğu için herhangi bir enfeksiyon ve sonradan oluşabilecek komplikasyon riski çok düşük. En önemlisi de ameliyattan sonra ilaç kullanma zorunluluğu yok. Metal kapak takıldığı zaman bu tür hastalar kan sulandırıcı ilaç almak zorunda. Bu ilaçların da ciddi komplikasyonları olabilir. Bizim kullandığımız damar ve kapakta ise ilaç kullanma zorunluluğu yok. Böyle olunca hasta normal olarak hayatını idame ettiriyor."Op. Dr. Çetintaş, 14 ayda 17 hastayı bu teknikle ameliyat ettiklerini belirterek, 60 yaş üzerindeki hastaların yaklaşık yüzde 70'inde bu tekniği uyguladıklarını kaydetti.Görüntü Dökümü-----------Hastadan görüntüler-Hasta ve doktorun birlikte görüntüsü-Doktor Röp.-Hasta Röp.-Hastanın oğlu Röp.04.43"// 530 MBHaber: Selma KUNAR- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,=================== Burdur 'da Avukatlar Günü kutlandıBurdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik Cumhuriyet Meydanı 'nda Atatürk Anıtına çelenk sundu. Törene Baro Başkan Gedik ile avukatlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından açıklama yapan Ramazan Gedik, "Atatürk'e olan saygı ve minnet duygularımızla çelengimizi sunduk. Biz her zaman adalet, adalet için avukat diyoruz. Adalet ekonomik refah demektir, işsizliğin azalması demektir, üretim demektir, yatırım demektir. Adalet içinde yargının bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Şu anda Türkiye'mizde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili ciddi sorunlarımız var. Ayrıca yargının içindeki kutsal savunmanın temsilcisi avukatların konumu ile de ilgili sıkıntılar var. Avukatın, savunmanın kutsal olduğu ve yargının halkla en yakın ayağı olduğu düşünülerek savunmaya hak ettiği değer verilmeli ve adalete katkı yapması sağlanmalıdır. Ancak böyle adil yargılanma, hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği sağlanabilir. Bir gün yargıya tam güven olursa, adil yargılanma olursa bu avukatlar ve barolar sayesinde olacaktır" dedi.Dünya Ekonomik Forumu 2018 Yargı Bağımsızlığı raporuna göre Türkiye'nin 140 ülke arasında 111'inci sırada olduğunu belirten Gedik, "Şu an itibarıyla bu eleştirileri güzel ülkemiz daha da güzel olsun diye yalnızca biz yapabiliyoruz. Ülkemize, adil yargı ve hukuk güvenliği gelecekse bu en çok avukatların ve baroların verdiği katkı sayesinde olacaktır" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------Katılanlar-Çelenk sunma-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı-Ramazan gedik ile röp.Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, -